Până la Crăciun 2025 mai sunt 107 zile. Dar până la Crăciunul din Venezuela mai sunt doar 22 de zile. Ce a decis Nicolas Maduro

Al treilea pachet de măsuri fiscal-bugetare pe care Guvernul îl va adopta va include creşterea vârstei de pensionare şi la alte categorii profesionale care în prezent beneficiază de condiţii speciale de ieşire la pensie, anunţă premierul Ilie Bolojan. ”Dacă nu creşti vârsta de pensionare în general, la toate categoriile, inclusiv în zona de pensii speciale, vom ajunge într-o situaţie de nesustenabilitate a sistemului de pensii peste cinci ani, peste zece ani. Nu putem amaneta viitorul generaţiilor care vin după noi”, argumentează Bolojan.