Guvernul, clarificări după declaraţia lui Bolojan privind creşterea vârstei de pensionare: Nu se ia în calcul

09:30

Franţa stă pe un butoi cu pulbere, după ce guvernul lui François Bayrou a pierdut aseară votul de încredere. Se încheie, astfel, nouă lui de mandat fără reforme majore ale unui premier. confuz, aşa cum îl portretizează presa franceză pe Bayrou. Acesta îi va prezenta lui Emmanuel Macron demisia în această dimineaţă. Liderul de la Elysee va fi presat să desemneze un nou premier, al cincilea în decurs de numai 20 de luni. Preşedintele este, însă, pus la zid în tot acest timp de stânga radicală, care îi cere demisia.