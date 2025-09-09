Leonardo Badea, Prim-viceguvernator BNR: Convergența economică a României în context european: considerente teoretice și evidențe empirice
Financial Intelligence, 9 septembrie 2025 09:50
Autor: Leonardo Badea, Prim-viceguvernator BNR Convergența economică a României rămâne, dincolo de dimensiunea celorlalte evoluții economice, sociale și […]
• • •
Alte ştiri de Financial Intelligence
Acum 10 minute
10:00
Visual Fan raportează creșterea de aproape cinci ori a profitului, la 5,8 milioane lei, în primul semestru # Financial Intelligence
Visual Fan, deținătoarea brandului Allview și companie listată la Bursa de Valori București sub simbolul ALW, a înregistrat […]
10:00
Dogioiu: Guvernul nu discută în acest moment posibilitatea creșterii vârstei standard de pensionare # Financial Intelligence
Guvernul nu are în vedere și nu discută în acest moment posibilitatea creșterii vârstei standard de pensionare, a […]
Acum 30 minute
09:50
Leonardo Badea, Prim-viceguvernator BNR: Convergența economică a României în context european: considerente teoretice și evidențe empirice # Financial Intelligence
09:50
Horváth: 70–80% din bugetele IT sunt recurente, dar planificarea inteligentă poate reduce efortul și crește valoarea strategică # Financial Intelligence
Majoritatea departamentelor IT replanifică anual aceleași costuri recurente, ceea ce duce la pierderi de timp, resurse și valoare […]
Acum 2 ore
09:10
Trump numește cei mai importanți 3 candidați pentru a-l înlocui pe șeful Fed Jerome Powell # Financial Intelligence
Administrația Trump continuă să critice Rezerva Federală, secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, spunând că banca centrală este în urmă. […]
09:00
Indicele Nikkei din Japonia depășește pentru prima dată pragul de 44.000 de puncte, pe fondul optimismului privind comerțul și stimulentele economice # Financial Intelligence
Indicele Nikkei din Japonia a depășit marți pentru prima dată pragul de 44.000 de puncte, pe fondul optimismului […]
09:00
Permira și Blackstone achiziționează o participație minoritară în valoare de 525 de milioane de dolari în Property Finder din Dubai # Financial Intelligence
Permira și Blackstone Inc achiziționează o participație minoritară în valoare de 525 de milioane de dolari în cadrul […]
09:00
Firma de inteligență artificială Mistral, susținută de Nvidia, a fost evaluată la 14 miliarde de dolari, după ce gigantul de cipuri ASML a preluat o participație majoră # Financial Intelligence
ASML a investit 1,3 miliarde de euro în runda de finanțare de 1,7 miliarde de euro a Mistral […]
09:00
SUA au notificat aliații din UE că se retrag din combaterea dezinformării provenite din Rusia, China şi Iran # Financial Intelligence
Statele Unite ale Americii au informat statele din Europa că se retrag din eforturile comune de combatere a […]
08:50
Fostul ministru de Finanţe Marcel Boloş afirmă că l-a anunţat de ”cel puţin şase ori” pe premierul Marcel Ciolacu că ”deficitul bugetar se duce în cap”: Mi-a spus că îl doare în organul genital de deficitul bugetar; Răspunsul lui Ciolacu # Financial Intelligence
Fostul ministru de Finanţe Marcel Boloş afirmă că l-a anunţat de "cel puţin şase ori" pe premierul Marcel […]
08:50
Familia Murdoch a ajuns la un acord prin care Lachlan Murdoch va consolida controlul asupra imperiului media al familiei # Financial Intelligence
Familia Murdoch a ajuns la un acord prin care Lachlan, fiul cel mare al lui Rupert Murdoch, cunoscut […]
08:40
de Dan Pălăngean Costul orar al forţei de muncă a crescut în al doilea trimestru din 2025 cu […]
Acum 4 ore
07:00
Bolojan: Încetinirea economică – o realitate până în vara anului viitor; nu cred că inflaţia va ajunge de două cifre # Financial Intelligence
Componenta de încetinire economică este o realitate cel puţin până în vara anului viitor, a afirmat, luni, premierul […]
07:00
Secretarul Trezoreriei SUA avertizează asupra unor rambursări masive către companii, dacă Curtea Supremă anulează tarifele lui Trump # Financial Intelligence
Secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a declarat duminică că este "încrezător" că planul tarifar al preşedintelui Donald Trump va […]
06:50
Şeful de cabinet al lui Zelenski a discutat cu Rubio despre loviturile ruse asupra ţintelor ucrainene # Financial Intelligence
Şeful de cabinet al preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, Andrii Iermak, a afirmat că a discutat luni cu secretarul […]
06:50
Premierul Bolojan susţine că prevederile care privesc magistraţii respectă aspectele care ţin de constituţionalitate # Financial Intelligence
Premierul Ilie Bolojan a afirmat, luni, că în opinia sa prevederile care privesc magistraţii din pachetul de reforme […]
06:50
Premierul Ilie Bolojan a declarat, luni, în legătură cu proiectele PSD de eliminare a CASS pentru mame şi […]
06:50
Kelemen Hunor susţine că deficitul bugetar nu poate fi redus sub 8% în acest an # Financial Intelligence
Deficitul bugetar nu poate fi mai mic de 8% în acest an, perioada de reducere a acestuia fiind […]
06:50
Bolojan: Discuţia la Cotroceni a fost de reducere cu 10% a angajaţilor în administraţia locală # Financial Intelligence
Premierul Ilie Bolojan a declarat, luni, în privinţa reformei în administraţia publică locală că, din punctul său de […]
06:50
Bolojan: Că ne place, că nu ne place, trebuie să creştem vârsta de pensionare # Financial Intelligence
Premierul Ilie Bolojan a declarat, luni, că trebuie crescută vârsta de pensionare, la toate categoriile, în aşa fel […]
06:40
Un sondaj realizat în rândul oamenilor de afaceri din Rusia arată că 57% se aşteaptă la o încetinire […]
06:40
Bolojan: O bună parte din orele în şcolile din România sunt predate de suplinitori # Financial Intelligence
O bună parte din orele în şcolile din România sunt predate de suplinitori, a afirmat, luni, premierul Ilie […]
Acum 24 ore
20:40
Franța/ Guvernul Bayrou a pierdut votul de încredere; premierul își va prezenta demisia # Financial Intelligence
Deputații francezi au răsturnat guvernul, respingând luni votul de încredere solicitat de prim-ministrul François Bayrou după prezentarea unui […]
20:40
Franţa şi Germania propun noi sancţiuni europene împotriva Rusiei, care să vizeze şi compania Lukoil # Financial Intelligence
Franţa şi Germania propun ca Uniunea Europeană să vizeze Lukoil, o companie petrolieră rusă prezentă în Europa, precum […]
19:40
Justiţia americană confirmă în apel condamnarea lui Trump la plata a 83 de milioane de dolari pentru defăimare # Financial Intelligence
O curte de apel din New York a confirmat luni o decizie anterioară pronunţată împotriva preşedintelui american Donald […]
19:30
Preşedintele chinez Xi Jinping a cerut ţărilor BRICS să "reziste tuturor formelor de protecţionism", la un summit virtual […]
19:30
Viktor Orban propune transformarea UE într-o structură cu cercuri concentrice # Financial Intelligence
Premierul ungar Viktor Orban a sugerat transformarea structurii Uniunii Europene într-una a cercurilor concentrice şi a estimat că, […]
19:10
Senat/Adoptare tacită: Acordul administraţiei locale, obligatoriu pentru activităţile economice ale operatorilor de jocuri de noroc # Financial Intelligence
Plenul Senatului a adoptat tacit, luni, o propunere legislativă prin care se stabileşte obligativitatea acordului autorităţilor administraţiei publice […]
19:00
Transelectrica vrea să dea în judecată foști membri ai Consiliului de Supraveghere; compania vrea să angajeze avocați pentru a-și apăra interesele în ceea ce privește acuzațiile din raportul Curții de Conturi din ianuarie 2025 # Financial Intelligence
Transelectrica vrea să primească acordul acționarilor pentru acționarea în justiție a unor foști membri ai Consiliului de Supraveghere. […]
19:00
SRI a documentat un caz de trădare prin transmitere de secrete de stat, în formă continuată; suspectul – cercetat # Financial Intelligence
Serviciul Român de Informații (SRI) transmite că, în cooperare și coordonare cu instituții partenere în format transnațional, luni, […]
18:20
Nazare: Am transmis partenerilor noștri de la Banca Mondială că lucrăm la o nouă platformă bugetară # Financial Intelligence
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a avut luni o întâlnire cu reprezentanţii Băncii Mondiale, cărora le-a transmis că se […]
18:20
IGPR: Fost ofițer SIS al Republicii Moldova, cercetat pentru trădare în România # Financial Intelligence
Un bărbat de 47 de ani, fost ofițer în Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova, este […]
18:20
Senat/Propunerea de completare a Legii fondului funciar, care priveşte implementarea proiectelor energetice – adoptată # Financial Intelligence
Plenul Senatului a adoptat luni propunerea de completare a articolului 96 din Legea fondului funciar, care vizează implementarea […]
18:20
S&P Global a anunțat vineri că Robinhood va înlocui Caesars Entertainment în indicele S&P 500. Acțiunile Robinhood, care […]
16:40
Ministerul Finanţelor a împrumutat, luni, aproape 750 milioane lei de la bănci # Financial Intelligence
Ministerul Finanţelor (MF) a împrumutat, luni, 749,82 milioane de lei de la bănci, prin două emisiuni de obligaţiuni […]
16:30
Bruxelles-ul afirmă că este pregătit pentru orice, după ameninţările americane legate de amenda împotriva Google # Financial Intelligence
Comisia Europeană a transmis luni că este pregătită pentru "toate posibilităţile" şi că are "toate opţiunile pe masă", […]
16:10
Donald Trump: „O Moldovă în pace este esenţială pentru securitatea regională” # Financial Intelligence
Preşedintele american Donald Trump a declarat că apreciază parteneriatul SUA cu Chişinăul şi a spus că o „Moldovă […]
15:40
Grupul Grawe dispune de aproximativ 3,8 miliarde euro fonduri proprii, conform cerinţelor regimului de supraveghere Solvency II, şi […]
15:40
BCE a atenuat reglementările privind supervizarea creditorilor din zona euro # Financial Intelligence
Banca Centrală Europeană (BCE) atenuează unele din verificările pe care le efectuează asupra băncilor din zona euro, de […]
15:10
Elena Udrea: Da, am fost audiată în dosarul fostului adjunct al SRI Florian Coldea # Financial Intelligence
Fostul ministru Elena Udrea a declarat luni că a fost audiată în dosarul fostului adjunct al SRI Florian […]
14:40
Grindeanu: Dacă PNL şi USR merg pe o candidatură comună la Capitală, e evident că PSD se doreşte a fi trimis într-o zonă de izolare / Despre data alegerilor: Contează ca bucureştenii să aibă un proiect pentru Bucureşti, nu ce vrea Drulă şi USR # Financial Intelligence
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat PNL şi USR merg pe o zonă de candidatură comună […]
14:40
Sorin Grindeanu: Depunem astăzi două proiecte de lege care se referă la corectarea unor lucruri din Pachetul 1 / Sunt proiecte reparatorii din punctul nostru de vedere pentru anumite excese, care au fost parte din acest pachet 1 # Financial Intelligence
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a anunţat luni că formaţiunea depune în Parlament două proiecte de lege […]
14:00
Acționarii Hidroelectrica au aprobat prelungirea cu două luni a duratei mandatelor pentru doi membri provizorii din cadrul Consiliului de Supraveghere # Financial Intelligence
Acționarii Hidroelectrica au aprobat prelungirea cu două luni a duratei mandatelor pentru doi membri provizorii din cadrul Consiliului […]
13:30
Grupul rus Rosatom se pregăteşte să emită obligaţiuni denominate în yuani în China # Financial Intelligence
Rosatom se pregăteşte să emită obligaţiuni denominate în yuani pe piaţa din China, a declarat luni pentru Reuters […]
12:40
CONAF/ASTRA solicită transparență, predictibilitate și prețuri competitive pe piața de asigurări RCA # Financial Intelligence
Vineri, 5 septembrie, o delegație a ASTRA, Asociația pentru Sustenabilitate Transportatorilor Rutieri Autorizați, membră CONAF, s-a întâlnit cu […]
11:20
Ziua Z pentru finanțele publice din Franța, a doua economie a Uniunii Europene (Andrei Rădulescu) # Financial Intelligence
Autor: Andrei Rădulescu Astăzi Parlamentul Franței se reunește în sesiune extraordinară pentru a vota programul de consolidare fiscal-bugetară […]
11:20
Câteva mii de cadre didactice protestează în Piața Victoriei împotriva modificărilor aduse sistemului de Educație # Financial Intelligence
Câteva mii de cadre didactice din toată țara protestează, luni, în Piața Victoriei din Capitală, împotriva măsurilor luate […]
10:30
Ziua Petrolistului – Respect pentru moștenirea industrială, accent pe inovație durabilă (FPE) # Financial Intelligence
Federația Patronală a Energiei (FPE) marchează Ziua Petrolistului printr-un mesaj de recunoștință adresat tuturor profesioniștilor care, de aproape […]
10:30
Trump anunţă că lideri europeni vor vizita SUA pentru discuţii privind războiul din Ucraina # Financial Intelligence
Preşedintele american Donald Trump a declarat duminica aceasta că mai mulţi lideri europeni vor vizita personal Statele Unite […]
10:30
Franţa/ Moţiune de cenzură care cel mai probabil va duce la căderea guvernului condus de Francois Bayrou # Financial Intelligence
Franţa se pregăteşte să se cufunde din nou într-o criză politică odată cu căderea aşteptată a guvernului condus […]
