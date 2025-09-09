Fostul șef din serviciul de informații al R. Moldova, acuzat că ar fi divulgat secrete de stat ale României către KGB, audiat la DIICOT

07:10

În ciuda faptului că au interceptat sute de nave cu tone de cocaină la bord, autoritățile din Europa au recunoscut că nu fac față cantităților tot mai mari de droguri aduse din America de Sud. În timp ce măsurile de securitate din marile porturi europene, precum Rotterdam sau Antwerp, au devenit din ce în ce mai dure, traficanții de droguri au fost nevoiți să caute rute alternative care sunt mult mai greu de monitorizat.