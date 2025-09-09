Mult peste jumătate dintre români spun că apartenența la UE nu limitează independența

Veridica.ro, 9 septembrie 2025 09:50

Votanții PSD și AUR, persoanele între 45 și 59 de ani și angajații la stat sunt de părere contrarie.

Acum 30 minute
09:50
Acum o oră
09:20
Fost adjunct al spionajului din Moldova, acuzat de trădare în România Veridica.ro
Alexandru Bălan ar fi divulgat informații secrete către KGB-ul din Belarus.
Acum 24 ore
20:10
Guvernul Franței a căzut Veridica.ro
Premierul Fracois Bayrou a venit în fața Adunării Naționale pentru a cere votul de încredere al deputaților pentru planul său de redresare a economiei franceze.
19:50
Donald Trump promite sprijin Republicii Moldova Veridica.ro
Președintele Trump l-a primit pe ambasadorul Republicii Moldova la Washington, Vlad Kuminski, care și-a prezentat scrisorile de acreditare.
15:30
România rămâne o țară de interes pentru piețele financiare Veridica.ro
Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit, astăzi, cu o delegație de investitori străini, coordonată de J.P. Morgan.
14:30
România, codașă în rândul statelor UE la alfabetizare digitală Veridica.ro
Surprinzător, ultima poziție este ocupată de Germania.
13:10
Atac armat la Ierusalim Veridica.ro
Două persoane au deschis focul asupra celor care așteptau într-o stație de autobuz, a anunțat poliția.
12:50
Trump amenință Rusia cu sancțiuni dure Veridica.ro
Donald Trump a amenințat cu sancțiuni mai dure împotriva Rusiei după cel mai intens bombardament aerian asupra Ucrainei de la începutul războiului.
12:40
Putin: Occidentul este vinovat pentru tragedia din Ucraina Veridica.ro
Vestul e vinovat pentru tragedia prin care trece Ucraina, iar Republica Moldova îi va urma, scrie presa pro-Kremlin. 
12:40
Grevă de o săptămână la metroul londonez Veridica.ro
Angajații metroului londonez au început o săptămână de greve continue, o acțiune care va paraliza rețeaua și va provoca perturbări masive pentru călătorii din capitala britanică.
10:20
Studenţii ameninţă cu „proteste masive” la începerea noului an universitar Veridica.ro
Reprezentanţi ai ANOSR paticipă, astăzi, la protestul sindicaliştilor din educație.
Ieri
06:50
Noul an şcolar începe cu un amplu protest al cadrelor didactice Veridica.ro
Acestea vor picheta sediul guvernului şi vor organiza un marş de protest până la Palatul Cotroceni.
06:20
AUR va ataca la CCR cele patru legi aprobate ieri în Parlament Veridica.ro
Moţiunile de cenzură depuse de opoziţie au picat, toate, la votul pe asumarea răspunderii guvernamentale.
7 septembrie 2025
10:40
Oficiali din Sănătate, reacții la valul de dezinformări pe teme medicale Veridica.ro
Ieri a avut loc o conferință „pseudoștiițifică”, care a promovat dezinformări împotriva tratamentelor medicale moderne.
10:20
Dezbatere și vot pentru moțiunile de cenzură privind pachetul doi de reforme fiscale Veridica.ro
Opoziția suveranistă a depus patru moțiuni de cenzură după angajarea răspunderii guvernamentale.
Mai mult de 2 zile în urmă
09:20
Ziua în care Adelu își reproșează că nu a fost un dictator adevărat Veridica.ro
Jurnalul lui Tetelu în Ziua 38
08:00
MApN anunţă desfăşurarea unui exerciţiu interinstituţional Veridica.ro
Pe reţelele de socializare au apărut mai multe dezinformări privind pregătirile pentru "Concordia 25".
07:30
Trump amenință UE cu represalii după amenda aplicată Google Veridica.ro
Comisia Europeană a sancţionat gigantul IT american cu o amendă de aproape trei miliarde de euro.
07:20
Sesizarea ÎCCJ pe legea pensiilor magistraţilor, analizată de CCR pe 24 septembrie Veridica.ro
Mâine vor fi dezbătute şi supuse votului moţiunile de cenzură depuse de AUR pe pachetul doi de reforme fiscale.
5 septembrie 2025
13:00
Trump redenumește Departamentul Apărării în Departamentul de Război Veridica.ro
Liderul american vrea ca noua denumire „să reflecte puterea sa inegalabilă”.
12:20
Lecțiile Chișinăului pentru București cau cum Moldova ne arată că intruziunea rusă poate fi combătută eficient [ISTORIA DEZINFORMĂRII] Veridica.ro
Moldova ne arată că intruziunea rusă poate fi combătută eficient
12:20
„Armata digitală” rusă din Moldova, folosită și pentru susținerea lui Călin Georgescu Veridica.ro
Membrii rețelei „InfoLider” erau instruiți să scrie mesaje pentru susținerea acestuia.
11:30
Curtea Supremă va ataca la CCR reforma pensiilor speciale ale magistraților. Veridica.ro
Judecătoriile și tribunalele din țară se alătură protestelor anunțate deja de curțile de apel.
10:30
Instanțele nu mai pot refuza executarea mandatelor europene de arestare Veridica.ro
CJUE a decis și că nici un stat european nu poate prelua executarea pedepsei fără consimțământul statului care a emis mandatul.
10:00
România, ultimul loc în topul țărilor europene privind importanța culturii Veridica.ro
Țara noastră se află într-o companie „selectă”, alături de Austria și Germania.
09:40
România nu va trimite trupe în Ucraina Veridica.ro
Țara noastră susține, însă, adoptarea de sancțiuni suplimentare pentru Rusia.
09:30
România și Republica Moldova, ținte ale războiului informațional rus Veridica.ro
O rețea de conturi de TikTok țintește alegătorii din România la parlamentarele din Moldova.
4 septembrie 2025
21:50
Administrația Trump va pune capăt programelor de securitate europene axate pe Rusia Veridica.ro
Administrația Trump intenționează să oprească programele de asistență de securitate de lungă durată pentru Europa, inclusiv o inițiativă de fortificare a flancului estic al continentului împotriva unui potențial atac al Rusiei.
21:40
SUA declară război cartelurilor de droguri Veridica.ro
Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat joi că Statele Unite desemnează două bande ecuadoriene drept organizații teroriste străine, în cadrul celei mai recente acțiuni a administrației Trump împotriva cartelurilor.
19:00
SUA sprijină garanțiile de securitate pentru Ucraina Veridica.ro
Liderii europeni și canadieni au finalizat un plan de potențiale garanții de securitate pentru Ucraina, 26 de țări declarându-și disponibilitatea de a se implica direct.
13:40
Doliu în Portugalia după accidentul din Lisabona Veridica.ro
Guvernul Portugaliei a declarat joi zi de doliu național, la o zi după ce un funicular de epocă din Lisabona, o atracție turistică populară, s-a prăbușit, soldat cu 17 morți.
12:30
Coaliția de Voință se întrunește pentru a „finaliza garanții de securitate solide pentru Ucraina Veridica.ro
În deschiderea întâlnirii, Macron a declarat că liderii se întâlnesc pentru a „finaliza garanții solide de securitate pentru Ucraina și toată munca depusă în ultimele săptămâni”.
11:00
Sindicaliștii din primării anunţă grevă generală pe 15 septembrie Veridica.ro
Aceştia protestează împotriva măsurilor de reformă în administrația locală propuse de guvern.
10:50
Sprijinul total al României pentru Ucraina se ridică la 1,5 miliarde de euro Veridica.ro
Suma reprezintă o medie de doar aproximativ 0,2% din PIB-ul anual al ţării.
09:50
Rata creditelor neperformante a depăşit 2,8%, în iunie 2025 Veridica.ro
În aceeaşi perioadă a anului trecut, aceasta era sub 2,5 procente.
08:40
Nicuşor Dan va participa la reuniunea Coaliţiei Voluntarilor Veridica.ro
Coaliţia vrea să prezinte o ofertă europeană solidă pentru a-i proteja pe ucraineni de atacurile ruse.
07:40
România, element cheie pentru securitatea europeană Veridica.ro
Preşedintele Consiliului European Antonio Costa s-a întâlnit cu preşedintele Nicuşor Dan.
06:50
AUR a depus patru moțiuni de cenzură împotriva guvernului Veridica.ro
Formaţiunea a sesizat Comisia de la Veneția și GRECO pentru "angajarea abuzivă a răspunderii".
3 septembrie 2025
22:50
Mai multe canale de Telegram asociate grupării Șor , din Republica Moldova, au fost sparte Veridica.ro
Mai multe canale de comunicare asociate grupării Șor și Blocului „Victorie” au publicat miercuri mesaje din care reiese că ar fi fost sparte, iar controlul asupra lor ar fi fost preluat de persoane din afara grupării Șor
21:40
Contrar acuzaţiilor Israelului, ONU nu a modificat criteriile pentru declararea foametei în Gaza Veridica.ro
Israelul a somat în 27 august organismul ONU specializat în măsurarea securităţii alimentare (IPC) la nivel mondial să retragă raportul publicat în 22 august prin care declară oficial existenţa foametei în Gaza.
20:50
Donald Trump va vorbi cu Putin în următoarele zile Veridica.ro
În timpul întâlnirii de la Casa Albă cu președintele polonez, Karol Nawrocki, Donald Trump a spus că nu are nici un mesaj pentru liderul de la Kremlin.
18:00
Israelul a lansat cu succes un nou satelit militar Veridica.ro
Satelitul spion, Ofek 19, este un satelit de observare echipat cu un radar special care permite obținerea imaginilor detaliate ale suprafeței Pământului în orice condiții.
17:00
Reacții după prezența lui Adrian Năstase și a Vioricăi Dăncilă la Beijing Veridica.ro
Foștii premieri PSD apar în imagini alături de liderii Rusiei, Chinei și Coreei de Nord.
14:20
Autoritățile turce au ordonat noi arestări ale unor oficiali ai opoziției Veridica.ro
Autoritățile turce au ordonat miercuri reținerea a șapte oficiali din municipalitățile conduse de opoziție din Istanbul, a anunțat postul de televiziune NTV, în cadrul unei represiuni continue împotriva principalului partid de opoziție al președintelui Tayyip Erdogan.
14:00
Atac violent al rușilor asupra Ucrainei Veridica.ro
Președintele Volodimir Zelenski va cere presiuni mai mari asupra Moscovei în cadrul întâlnirii sale de miercuri cu aliații din Danemarca și Franța, după ce forțele rusești au lansat un atac aerian amplu asupra Ucrainei , care a afectat infrastructura energetică și de transport.
11:40
Spectacolul militar al Chinei Veridica.ro
Beijingul a fost transformat miercuri într-o scenă pentru una dintre cele mai elaborate parade militare chineze din memoria recentă, marcând cea de-a 80-a aniversare a sfârșitului celui de-al Doilea Război Mondial, un eveniment pe care China a încercat să-l folosească pentru a alimenta naționalismul.
10:00
Adrian Năstase și Viorica Dăncilă, prezenți la „summitul dictatorilor” Veridica.ro
Foștii premieri PSD apar în imagini alături de Vladimir Putin, Kim Jong Un și Xi Jinping.
09:40
Românii, sub media europeană a cetățenilor care așteaptă protecție din partea UE Veridica.ro
Majoritatea cetăţenilor europeni vor ca UE să îi protejeze mai bine în contextul schimbărilor globale.
09:30
Deficitul bugetar nu va scădea sub 8% Veridica.ro
Premierul Bolojan spune că efectele pachetelor de măsuri fiscal-bugetare se vor vedea abia anul viitor.
09:20
Președintele Consiliului European, vizită oficială în România Veridica.ro
Antonio Costa va fi primit, astăzi la Cotroceni, de președintele Nicușor Dan.
