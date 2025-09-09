 Doar un cincinal până la centenar: Salonul Artelor Vizuale Timișoara

09:00

În data de 7 septembrie va avea loc Luna Plină în Pești, un moment cosmic cu profunde implicații emoționale și spirituale. Lună Plină marchează culminarea unui ciclu început la Luna Nouă în Pești acum 6 luni. Este momentul în care adevărurile ies la suprafață, iar ceea ce nu ne mai servește trebuie eliberat. Este ca un reflector care luminează zone ascunse ale vieții noastre, forțându-ne să privim realitatea în ochi. De Lună Plină în Pești, Luna se află în semnul Pești, Soarele în semnul Fecioară.