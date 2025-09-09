GALERIE FOTO Metroul către Aeroportul Otopeni prinde contur. Dar se conturează întârzieri. Cauzele?
Newsweek.ro, 9 septembrie 2025 11:20
Metroul către Aeroportul Otopeni începe, ușor, ușor, să prindă contur. Lucrările la magistrala M6 su...
• • •
Acum 5 minute
11:40
Se întâmplă în România! Copil de 10 ani, legat de masă cu lanțul de tatăl său. Motivul, incredibil # Newsweek.ro
Un bărbat de 36 de ani și-a legat copilul de 10 ani cu lanțul de piciorul unei mese și l-a închis în...
Acum 30 minute
11:20
Vreme extremă în mai multe zone din țară. Meteorologii au emis alerte de vijelie și grindină pentru ...
11:20
Acum o oră
11:10
Cea mai rapidă mașină electrică atinge 472 km/h. Care este recordul de viteză pentru una pe benzină? # Newsweek.ro
Producătorul chinez de mașini electrice BYD a proiectat și testat un supercar cu o viteză maximă car...
11:00
Un tramvai a deraiat din cauza unei trotinete electrice. S-a întâmplat într-o zonă circulată din Buc...
11:00
Salariu la stat, cu 2.000 de lei mai mare decât salariul la privat. Sunt 1.260.000 de bugetari # Newsweek.ro
Diferențe uriașe: Salariu la stat, cu 2.000 de lei mai mare decât salariul la privat. Sunt 1.260.000...
Acum 2 ore
10:40
Fostul adjunct al directorului SIS (Serviciul de Informații și Securitate) din Republica Moldova, să...
10:30
Președintele Cehiei, vizită secretă la Craiova. Olguța Vasilescu: „Am crezut că este o echipă TV” # Newsweek.ro
Lia Olguța Vasilescu spune că președintele Cehiei, Petr Pavel, a fost în vizită în Craiova. Primăria...
10:20
Companie înființată acum 500 de ani, intră în insolvență. Următoarele 3 luni sunt critice # Newsweek.ro
O companie înființată acum 500 de ani a anunțat că intră în insolvență. Angajații vor mai primi bani...
10:20
Guvernul anunță vârsta exactă la care se va ieși la pensie în România. De ce s-a intrat în panică? # Newsweek.ro
Guvernul vine cu precizări, după ce premierul Ilie Bolojan a afirmat că trebuie crescută vârsta de p...
10:00
Haos cu pensiile militare. Ministrul apărării refuză să le crească în 2025. Ce soluție are Bolojan? # Newsweek.ro
Este haos în legătură cu creșterea pensiilor militare. Minisrtul apărării spune că nu le va crește a...
10:00
Alexandru Bălan, acuzat de spionaj pentru KGB-ul din Belarus, legături cu fratele unui deputat AUR # Newsweek.ro
Anatol Șalaru, fost ministru al Apărării din Republica Moldova, susține că Alexandru Bălan, fost dir...
Acum 4 ore
09:40
Burse 2025-2026. Câți bani primesc elevii? Cine nu mai ia bursă, în urma măsurilor fiscale # Newsweek.ro
Au fost stabilite cuantumurile burselor școlare care vor fi acordate în anul școlar 2025-2026. Bursa...
09:30
Atac șocant în Zărnești. Tânăr, atacat cu o bâtă de o minoră și tăiat cu drujba de tatăl ei # Newsweek.ro
Scene de o violență extremă în Zărnești, județul Brașov. Un tânăr de 29 de ani a ajuns în stare grav...
09:20
O nouă escrocherie întrece orice limită. Un simplu „Bună ziua”, spus la telefon, te poate lăsa falit # Newsweek.ro
Un simplu „Bună ziua” spus la telefon este suficient pentru escroci să te lase fără datele personale...
08:50
Guvernul condus de François Bayrou a căzut luni, după ce deputații francezi au respins votul de încr...
08:30
Festivalul golurilor în Italia-Israel 5-4, meci nebun în drumul spre CM 2026. Cum arată clasamentele # Newsweek.ro
Italia a obținut o victorie spectaculoasă, scor 5-4 cu Israel, luni seara, la Debrecen, într-un meci...
08:30
Ilie Bolojan anunță dacă România va intra sau nu în incapacitate de plată. Efectele reformei # Newsweek.ro
Premierul Ilie Bolojan a explicat că România nu va ajunge în incapacitate de plată dacă vor continua...
08:20
Directoarea celui mai bun liceu, 21.000 lei/ lună din meditații. Are salariu de doar 9.000 lei # Newsweek.ro
Ionela Neagoe este directoarea Colegiului Gheorghe Lazăr, considerat cel mai bun din România. Ea a c...
08:10
Rusia continuă să crească producţia de drone cu ajutorul Chinei. Angajează femei în fabrică # Newsweek.ro
Rusia continuă să crească producţia de drone cu rază lungă de acţiune, în parte datorită sprijinului...
08:00
Premierul Ilie Bolojan a anunțat care este situaţia din educaţie si despre momentul în care salariil...
07:50
Horoscop 10 septembrie. Luna în Berbec aduce o zi cu tensiuni Capricornilor. Peștii se simt singuri # Newsweek.ro
Horoscop 10 septembrie. Luna în Berbec aduce o zi cu tensiuni Capricornilor. Peștii se simt singuri....
Acum 6 ore
07:40
Bolojan: Va crește vârsta la care românii ies la pensie. 500.000 de oamerni direct afectați # Newsweek.ro
Bolojan a spus că va crește vârsa la care românii ies la pensie. În primă fază 500.000 români vor fi...
07:20
Chirurgii din Turcia fac intervenții de micșorare a înălțimii la femei. Este un nou trend # Newsweek.ro
Chirurgii din Turcia oferă intervenții chirurgicale estetice care pot reduce înălțimea cu peste 5 ce...
07:20
Cea mai frumoasă actriță a anilor 80. Florin Piersic o roagă să divorțeze. Rămâne singură la 52 ani # Newsweek.ro
Cea mai frumoasă româncă din anii 80 a fost măritată cu un actor celebru, ea însăși fiind o cunoscut...
07:10
Revolta pensionarilor care au trecut la pensie limită de vârstă. „Avem decizia, nu și banii”. De ce? # Newsweek.ro
Din nou haos la Casa de Pensii. Asistăm la Revolta pensionarilor care au trecut la pensie limită de ...
Acum 24 ore
22:30
De la cine vor primi jocurile de noroc autorizaţii de funcţionare? Licenţa de funcţionare, naţională # Newsweek.ro
De la cine vor primi jocurile de noroc autorizaţii de funcţionare? Licenţa de funcţionare este naţio...
21:50
Problemele Europei se agravează: lipsa competitivității, birocrația și barierele de reglementare # Newsweek.ro
Problemele Europei se agravează: lipsa competitivității, birocrația și barierele de reglementare sun...
21:20
Pensiile magistraţilor vor trece de CCR, crede fostul judecător constituţional Tudorel Toader # Newsweek.ro
Proiectul de modificare a pensiilor magistraţilor vor trece de CCR, crede fostul judecător constituţ...
20:30
Angajaţii Senatului vor acum să dea jos antenele de pe Palatul Parlamentului. Nu mai aduc bani # Newsweek.ro
Angajaţii Senatului României vor acum să dea jos toate antenele de pe Palatul Parlamentului. Nu mai ...
20:30
Agent anticorupție din Ucraina a vândut Rusiei secrete inclusiv despre forțele de securitate # Newsweek.ro
Unul dintre agenții anticorupție arestați în iulie lucra pentru o celulă de spionaj a Rusiei care po...
20:00
Trump își impune mercenarii în Ucraina, într-un domeniu de vârf. Fondatorul Blackwater, la Kiev # Newsweek.ro
Pe fondul unor rapoarte conform cărora administrația lui Donald Trump ia în considerare utilizarea u...
19:50
Piețele globale cresc ușor, pe măsură ce așteptările Fed privind reducerea ratei dobânzii au crescut # Newsweek.ro
Cele mai recente indicii despre ratele dobânzilor din SUA vor proveni din rapoartele privind inflați...
19:40
Marine Le Pen va fi judecată în apel, în dosarul asistenților europarlamentari, la începutul anului ...
19:30
Cota de piață a Tesla, din SUA, scade la cel mai mic nivel din ultimii aproape opt ani # Newsweek.ro
Cota de piață a maşinilor Tesla, din SUA, scade la cel mai mic nivel care a fost întâlnit în ultimii...
19:00
Ce pericol pentru sănătate ascunde un smoothie de banane? Combinațiile ideale pentru el # Newsweek.ro
Pui banane în smoothie-ul tău sănătos? Avem o veste dezamăgitoare – bananele cam strică gustul acest...
18:20
Franţa trăieşte acum peste posibilităţile sale, aşa cum atrage atenţia premierul acestui stat. Guver...
18:00
EXCLUSIV Fost adjunct al serviciului secret moldovean, spion rus. Săltat în România pentru trădare # Newsweek.ro
Un bărbat cu dublă cetățenie, moldoveană și română, a fost reținut astăzi pe aeroportul din Timișoar...
17:50
Gramul de aur a înregistrat luni o creștere de 6,25 lei, ajungând la 502,5817 lei, depășind astfel v...
17:40
SUA încep testele de zbor cu noul „Avion al Apocalipsei”. Pregătit pentru războiul nuclear # Newsweek.ro
Forțele Aeriene și firma aerospațială Sierra Nevada Corp. au început testele de zbor cu un „Avion al...
17:20
Germania impune reguli noi pentru beneficiarii de ajutoare sociale. Trebuie să muncească pentru bani # Newsweek.ro
Germania ia în calcul măsuri mai stricte pentru beneficiarii alocației de cetățenie, în încercarea d...
17:10
Fraude de proporții cu indemnizații de handicap. Guvernul anunță noi criterii de evaluare Document # Newsweek.ro
Ministrul muncii Florin manole a anunțat că s-au descoperit fraude de proporții cu indemnizații de h...
17:00
Un bărbat beat a reușit să încurce pompierii care se chinuiau să stingă incendiul de la o casă # Newsweek.ro
Un bărbat beat a reușit să încurce pompierii care se chinuiau să stingă incendiul de la o casă. Ce s...
16:40
Un anestezist francez și-a otrăvit 30 de pacienți ca să arate cum îi resuscitează. 12 au murit # Newsweek.ro
Un anestezist francez acuzat că a otrăvit intenționat 30 de pacienți copii și adulți cu vârste cupri...
16:40
Bărbați arestați după ce au bătut un agent de pază. Erau la o sală de jocuri de noroc. De la ce s-au...
16:30
Anestezist din Franța acuzat că a otrăvit 30 de pacienți. 12 au murit. Cum a făcut asta și care a fo...
16:20
METEO Meteorologii, suprinși de regiunea unde va ninge prima oară în România. Ce iarnă vom avea? # Newsweek.ro
Hărți recente îi fac pe meteorologi să fie suprinși de regiunea unde va ninge prima oară în România....
16:10
Rusia ironizează sancțiunile lui Trump: „Fără efect”. Kievul cere stoparea importurilor de energie # Newsweek.ro
După ce Donald Trump a anunțat că pregătește noi sancțiuni împotriva Rusiei, Kremlinul a reacționat ...
16:00
Ungaria vrea să importe energie nucleară din România, a anunţat şeful diplomaţiei de la Budapesta. "...
15:40
600 de blocuri și Spitalul Fundeni rămân fără apă din cauza unor lucrări la conducte. Cât timp? # Newsweek.ro
Furnizarea apei calde se sistează către Spitalul Fundeni şi aproape 600 de blocuri pentru lucrări de...
