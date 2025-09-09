GALERIE FOTO Metroul către Aeroportul Otopeni prinde contur. Dar se conturează întârzieri. Cauzele?

Newsweek.ro, 9 septembrie 2025 11:20

Metroul către Aeroportul Otopeni începe, ușor, ușor, să prindă contur. Lucrările la magistrala M6 su...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Newsweek.ro

Acum 5 minute
11:40
Se întâmplă în România! Copil de 10 ani, legat de masă cu lanțul de tatăl său. Motivul, incredibil Newsweek.ro
Un bărbat de 36 de ani și-a legat copilul de 10 ani cu lanțul de piciorul unei mese și l-a închis în...
Acum 30 minute
11:20
METEO. Vremea se schimbă radical. Au fost emise alerte de vijelie și grindină Newsweek.ro
Vreme extremă în mai multe zone din țară. Meteorologii au emis alerte de vijelie și grindină pentru ...
11:20
GALERIE FOTO Metroul către Aeroportul Otopeni prinde contur. Dar se conturează întârzieri. Cauzele? Newsweek.ro
Metroul către Aeroportul Otopeni începe, ușor, ușor, să prindă contur. Lucrările la magistrala M6 su...
Acum o oră
11:10
Cea mai rapidă mașină electrică atinge 472 km/h. Care este recordul de viteză pentru una pe benzină? Newsweek.ro
Producătorul chinez de mașini electrice BYD a proiectat și testat un supercar cu o viteză maximă car...
11:00
Tramvai deraiat din cauza unei trotinete electrice. Cum s-a întâmplat? Newsweek.ro
Un tramvai a deraiat din cauza unei trotinete electrice. S-a întâmplat într-o zonă circulată din Buc...
11:00
Salariu la stat, cu 2.000 de lei mai mare decât salariul la privat. Sunt 1.260.000 de bugetari Newsweek.ro
Diferențe uriașe: Salariu la stat, cu 2.000 de lei mai mare decât salariul la privat. Sunt 1.260.000...
Acum 2 ore
10:40
Spionul rus săltat în România, dus la audieri la DIICOT. Acuzat de trădare Newsweek.ro
Fostul adjunct al directorului SIS (Serviciul de Informații și Securitate) din Republica Moldova, să...
10:30
Președintele Cehiei, vizită secretă la Craiova. Olguța Vasilescu: „Am crezut că este o echipă TV” Newsweek.ro
Lia Olguța Vasilescu spune că președintele Cehiei, Petr Pavel, a fost în vizită în Craiova. Primăria...
10:20
Companie înființată acum 500 de ani, intră în insolvență. Următoarele 3 luni sunt critice Newsweek.ro
O companie înființată acum 500 de ani a anunțat că intră în insolvență. Angajații vor mai primi bani...
10:20
Guvernul anunță vârsta exactă la care se va ieși la pensie în România. De ce s-a intrat în panică? Newsweek.ro
Guvernul vine cu precizări, după ce premierul Ilie Bolojan a afirmat că trebuie crescută vârsta de p...
10:00
Haos cu pensiile militare. Ministrul apărării refuză să le crească în 2025. Ce soluție are Bolojan? Newsweek.ro
Este haos în legătură cu creșterea pensiilor militare. Minisrtul apărării spune că nu le va crește a...
10:00
Alexandru Bălan, acuzat de spionaj pentru KGB-ul din Belarus, legături cu fratele unui deputat AUR Newsweek.ro
Anatol Șalaru, fost ministru al Apărării din Republica Moldova, susține că Alexandru Bălan, fost dir...
Acum 4 ore
09:40
Burse 2025-2026. Câți bani primesc elevii? Cine nu mai ia bursă, în urma măsurilor fiscale Newsweek.ro
Au fost stabilite cuantumurile burselor școlare care vor fi acordate în anul școlar 2025-2026. Bursa...
09:30
Atac șocant în Zărnești. Tânăr, atacat cu o bâtă de o minoră și tăiat cu drujba de tatăl ei Newsweek.ro
Scene de o violență extremă în Zărnești, județul Brașov. Un tânăr de 29 de ani a ajuns în stare grav...
09:20
O nouă escrocherie întrece orice limită. Un simplu „Bună ziua”, spus la telefon, te poate lăsa falit Newsweek.ro
Un simplu „Bună ziua” spus la telefon este suficient pentru escroci să te lase fără datele personale...
08:50
Criză politică în Franța. Francois Bayrou își dă demisia, Macron caută nou premier Newsweek.ro
Guvernul condus de François Bayrou a căzut luni, după ce deputații francezi au respins votul de încr...
08:30
Festivalul golurilor în Italia-Israel 5-4, meci nebun în drumul spre CM 2026. Cum arată clasamentele Newsweek.ro
Italia a obținut o victorie spectaculoasă, scor 5-4 cu Israel, luni seara, la Debrecen, într-un meci...
08:30
Ilie Bolojan anunță dacă România va intra sau nu în incapacitate de plată. Efectele reformei Newsweek.ro
Premierul Ilie Bolojan a explicat că România nu va ajunge în incapacitate de plată dacă vor continua...
08:20
Directoarea celui mai bun liceu, 21.000 lei/ lună din meditații. Are salariu de doar 9.000 lei Newsweek.ro
Ionela Neagoe este directoarea Colegiului Gheorghe Lazăr, considerat cel mai bun din România. Ea a c...
08:10
Rusia continuă să crească producţia de drone cu ajutorul Chinei. Angajează femei în fabrică Newsweek.ro
Rusia continuă să crească producţia de drone cu rază lungă de acţiune, în parte datorită sprijinului...
08:00
Salariile profesorilor vor crește după 2026. Ce a anunțat premierul Ilie Bolojan Newsweek.ro
Premierul Ilie Bolojan a anunțat care este situaţia din educaţie si despre momentul în care salariil...
07:50
Horoscop 10 septembrie. Luna în Berbec aduce o zi cu tensiuni Capricornilor. Peștii se simt singuri Newsweek.ro
Horoscop 10 septembrie. Luna în Berbec aduce o zi cu tensiuni Capricornilor. Peștii se simt singuri....
Acum 6 ore
07:40
Bolojan: Va crește vârsta la care românii ies la pensie. 500.000 de oamerni direct afectați Newsweek.ro
Bolojan a spus că va crește vârsa la care românii ies la pensie. În primă fază 500.000 români vor fi...
07:20
Chirurgii din Turcia fac intervenții de micșorare a înălțimii la femei. Este un nou trend Newsweek.ro
Chirurgii din Turcia oferă intervenții chirurgicale estetice care pot reduce înălțimea cu peste 5 ce...
07:20
Cea mai frumoasă actriță a anilor 80. Florin Piersic o roagă să divorțeze. Rămâne singură la 52 ani Newsweek.ro
Cea mai frumoasă româncă din anii 80 a fost măritată cu un actor celebru, ea însăși fiind o cunoscut...
07:10
Revolta pensionarilor care au trecut la pensie limită de vârstă. „Avem decizia, nu și banii”. De ce? Newsweek.ro
Din nou haos la Casa de Pensii. Asistăm la Revolta pensionarilor care au trecut la pensie limită de ...
Acum 24 ore
22:30
De la cine vor primi jocurile de noroc autorizaţii de funcţionare? Licenţa de funcţionare, naţională Newsweek.ro
De la cine vor primi jocurile de noroc autorizaţii de funcţionare? Licenţa de funcţionare este naţio...
21:50
Problemele Europei se agravează: lipsa competitivității, birocrația și barierele de reglementare Newsweek.ro
Problemele Europei se agravează: lipsa competitivității, birocrația și barierele de reglementare sun...
21:20
Pensiile magistraţilor vor trece de CCR, crede fostul judecător constituţional Tudorel Toader Newsweek.ro
Proiectul de modificare a pensiilor magistraţilor vor trece de CCR, crede fostul judecător constituţ...
20:30
Angajaţii Senatului vor acum să dea jos antenele de pe Palatul Parlamentului. Nu mai aduc bani Newsweek.ro
Angajaţii Senatului României vor acum să dea jos toate antenele de pe Palatul Parlamentului. Nu mai ...
20:30
Agent anticorupție din Ucraina a vândut Rusiei secrete inclusiv despre forțele de securitate Newsweek.ro
Unul dintre agenții anticorupție arestați în iulie lucra pentru o celulă de spionaj a Rusiei care po...
20:00
Trump își impune mercenarii în Ucraina, într-un domeniu de vârf. Fondatorul Blackwater, la Kiev Newsweek.ro
Pe fondul unor rapoarte conform cărora administrația lui Donald Trump ia în considerare utilizarea u...
19:50
Piețele globale cresc ușor, pe măsură ce așteptările Fed privind reducerea ratei dobânzii au crescut Newsweek.ro
Cele mai recente indicii despre ratele dobânzilor din SUA vor proveni din rapoartele privind inflați...
19:40
Marine Le Pen va fi judecată în apel în dosarul asistenților europarlamentari Newsweek.ro
Marine Le Pen va fi judecată în apel, în dosarul asistenților europarlamentari, la începutul anului ...
19:30
Cota de piață a Tesla, din SUA, scade la cel mai mic nivel din ultimii aproape opt ani Newsweek.ro
Cota de piață a maşinilor Tesla, din SUA, scade la cel mai mic nivel care a fost întâlnit în ultimii...
19:00
Ce pericol pentru sănătate ascunde un smoothie de banane? Combinațiile ideale pentru el Newsweek.ro
Pui banane în smoothie-ul tău sănătos? Avem o veste dezamăgitoare – bananele cam strică gustul acest...
18:20
Franţa trăieşte peste posibilităţile ei. Guvernul Bayrou are probleme majore Newsweek.ro
Franţa trăieşte acum peste posibilităţile sale, aşa cum atrage atenţia premierul acestui stat. Guver...
18:00
EXCLUSIV Fost adjunct al serviciului secret moldovean, spion rus. Săltat în România pentru trădare Newsweek.ro
Un bărbat cu dublă cetățenie, moldoveană și română, a fost reținut astăzi pe aeroportul din Timișoar...
17:50
Prețul aurului s-a triplat în ultimii 10 ani. Gramul atinge un nou record Newsweek.ro
Gramul de aur a înregistrat luni o creștere de 6,25 lei, ajungând la 502,5817 lei, depășind astfel v...
17:40
SUA încep testele de zbor cu noul „Avion al Apocalipsei”. Pregătit pentru războiul nuclear Newsweek.ro
Forțele Aeriene și firma aerospațială Sierra Nevada Corp. au început testele de zbor cu un „Avion al...
17:20
Germania impune reguli noi pentru beneficiarii de ajutoare sociale. Trebuie să muncească pentru bani Newsweek.ro
Germania ia în calcul măsuri mai stricte pentru beneficiarii alocației de cetățenie, în încercarea d...
17:10
Fraude de proporții cu indemnizații de handicap. Guvernul anunță noi criterii de evaluare Document Newsweek.ro
Ministrul muncii Florin manole a anunțat că s-au descoperit fraude de proporții cu indemnizații de h...
17:00
Un bărbat beat a reușit să încurce pompierii care se chinuiau să stingă incendiul de la o casă Newsweek.ro
Un bărbat beat a reușit să încurce pompierii care se chinuiau să stingă incendiul de la o casă. Ce s...
16:40
Un anestezist francez și-a otrăvit 30 de pacienți ca să arate cum îi resuscitează. 12 au murit Newsweek.ro
Un anestezist francez acuzat că a otrăvit intenționat 30 de pacienți copii și adulți cu vârste cupri...
16:40
Bărbați arestați după ce au bătut un agent de pază. Erau la o sală de jocuri de noroc Newsweek.ro
Bărbați arestați după ce au bătut un agent de pază. Erau la o sală de jocuri de noroc. De la ce s-au...
16:30
Anestezist din Franța acuzat că a otrăvit 30 de pacienți. 12 au murit Newsweek.ro
Anestezist din Franța acuzat că a otrăvit 30 de pacienți. 12 au murit. Cum a făcut asta și care a fo...
16:20
METEO Meteorologii, suprinși de regiunea unde va ninge prima oară în România. Ce iarnă vom avea? Newsweek.ro
Hărți recente îi fac pe meteorologi să fie suprinși de regiunea unde va ninge prima oară în România....
16:10
Rusia ironizează sancțiunile lui Trump: „Fără efect”. Kievul cere stoparea importurilor de energie Newsweek.ro
După ce Donald Trump a anunțat că pregătește noi sancțiuni împotriva Rusiei, Kremlinul a reacționat ...
16:00
Ungaria vrea să importe energie nucleară din România. "Interesele coincid" Newsweek.ro
Ungaria vrea să importe energie nucleară din România, a anunţat şeful diplomaţiei de la Budapesta. "...
15:40
600 de blocuri și Spitalul Fundeni rămân fără apă din cauza unor lucrări la conducte. Cât timp? Newsweek.ro
Furnizarea apei calde se sistează către Spitalul Fundeni şi aproape 600 de blocuri pentru lucrări de...
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.