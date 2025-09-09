Legea care desființează AMEPIP, gardianul companiilor de stat, promovată de USR, e ilegală și neconstituțională
PSNews.ro, 9 septembrie 2025 11:20
USR primește o lovitură de la un organism al statului în încercarea sa de a desființa cât mai multe instituții posibil. Consiliul Legislativ apreciază că propunerea legislativă privind desființarea AMEPIP, o inițiativă a senatoarei USR Cristina Prună, este ilegală și anticonstituțională. În acest context, CL a dat aviz negativ propunerii legislative, argumentând amplu. De altfel, […]
• • •
Acum 5 minute
11:40
Kelemen Hunor: Au trecut patru luni de la catastrofa de la Praid, nici măcar unul nu şi-a dat demisia # PSNews.ro
Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a afirmat că au trecut patru luni de la catastrofa de la Salina Praid şi nicio persoană nu şi-a dat demisia sau a fost demisă. El consideră că măcar cineva trebuia să demisioneze şi că nu se poate fără consecinţe. Totodată, Kelemen Hunor a declarat că nu se poate să fie […]
Acum 30 minute
11:20
Acum o oră
11:10
Un lider al coaliției de guvernare admite că Executivul ar trebui să plece dacă Pachetul 2 de reforme nu trece de CCR # PSNews.ro
Liderul UDMR, formațiune aflată la guvernare, a admis că Executivul condus de Ilie Bolojan ar trebui să plece dacă Pachetul 2 de reforme nu trece de Curtea Constituțională. Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, luni seara, că, dacă proiectul privind reforma pensiilor ocupaţionale, pentru care Guvernul şi-a angajat răspunderea „nu rezistă la testul constituţional", atunci […]
11:00
Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a afirmat că, dacă reforma pensiilor ocupaţionale nu rezistă la Curtea Constituţională, atunci legitimitatea acestui guvern dispare. El a precizat că Executivul a ţinut cont de toate aspectele din trecut legate de reforma sistemului. Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat că performanțele lui Ilie Bolojan de la Oradea și din județul […]
11:00
Ilie Bolojan a declarat că nivelul de salarizare în învățământ nu este unul pe care și l-ar dori, însă a spus că „este ce poate România în momentul de față". Premierul a adăugat că salariile cadrelor didactice ar putea crește după 2026. Întrebat despre protestele de astăzi ale profesorilor, șeful Guvernului economiile care vor fi […]
10:50
Decizie a instanței: O femeie din Cluj-Napoca nu mai are voie să intre în malluri timp de trei ani # PSNews.ro
Decizie ieșită din comun a unei instanțe din Cluj. O femeie din Cluj-Napoca nu mai are voie timp de 3 ani să intre în centrele comerciale din oraș, informează Digi24. Femeia a fost condamnată pentru furturi repetate de telefoane mobile și a primit, pe lângă pedeapsa principală de un an și șase luni de închisoare, […]
10:50
Fostul ministru de Finanțe, Marcel Boloș, afirmă că l-a anunțat de "cel puțin șase ori" pe premierul Marcel Ciolacu că "deficitul bugetar se duce în cap". Fostul ministru de Finanțe Marcel Boloș a afirmat, la Antena 1, citat de News.ro, că "se vedea de la o poștă că în companiile de stat era debandadă". "Când i-am spus […]
Acum 2 ore
10:40
Bolojan: Discuția la Cotroceni a fost de reducere cu 10% a angajaților în administrația locală # PSNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, luni, în privința reformei în administrația publică locală că, din punctul său de vedere, discuția de la Cotroceni cu președintele Nicușor Dan și liderii partidelor din coaliție a fost de reducere a numărului de angajați cu 10%. 'În programul de guvernare există o prevedere explicită care prevede o reducere de […]
10:40
Haosul din Educație continuă. Ziua a doua de școală, între amenințări cu greva generală și boicotul orelor # PSNews.ro
A doua zi a noului an școlar aduce aceleași tensiuni între profesori și autorități. După discuțiile sindicaliștilor cu președintele Nicușor Dan, revendicările cadrelor didactice nu au fost soluționate. Sindicatele avertizează că urmează greva generală, iar până atunci mulți profesori ar putea recurge la boicotarea orelor. Pentru mulți copii, a doua zi de școală este de […]
10:30
Franța oferă cetățenilor 1.000 de euro cadou, pentru mașinile electrice cu baterii fabricate în Europa # PSNews.ro
Guvernul francez a creat un bonus de 1.000 de euro, pe lângă cele pe care le acordă pentru încurajarea achiziționării de mașini electrice, pentru cei care aleg un model echipat cu baterii fabricate în Uniunea Europeană (UE). Într-un comunicat emis luni de miniștrii Tranziției Ecologice și Energiei, aceștia au explicat că noul bonus va intra […]
10:30
Austeritatea lovește profesorii: Cât pierd din salariu și de ce se vorbește de grevă generală # PSNews.ro
Începutul anului școlar, care ar fi trebuit să fie un moment de bucurie pentru elevi și profesori, este umbrit în 2025 de proteste și nemulțumiri în educație. Măsurile de austeritate impuse de cabinetul Bolojan, prin ministrul Educației, Daniel David, au stârnit furia dascălilor, care se confruntă cu pierderi salariale semnificative și condiții de lucru tot […]
10:20
INS: Exporturile din luna iulie 2025 au crescut cu 7,0%, iar importurile au crescut cu 2,4% # PSNews.ro
În luna iulie 2025, exporturile FOB au însumat 8900,2 milioane euro, iar importurile CIF au însumat 11537,1 milioane euro, rezultând un deficit de 2636,9 milioane euro. Faţă de luna iulie 2024, exporturile din luna iulie 2025 au crescut cu 7,0%, iar importurile au crescut cu 2,4%. În luna iulie 2025, exporturile FOB au însumat 8900,2 […]
10:20
Bolojan, blocat în propriile idei. Nu susține scutirea CASS pentru mame și veterani, deși economia făcută este infimă # PSNews.ro
Ilie Bolojan nu vrea să audă de exceptarea plății CASS pentru mame cu copii sub 7 ani și veterani de război. Premierul susține la TVR 1 că: „Fiecare sumă de bani care este economisită, fiecare sumă de bani pe care nu o cheltuim pentru că nu mai avem de unde să o cheltuim, este un […]
10:10
Vârsta de pensionare trebuie crescută la toate categoriile, în aşa fel încât populaţia cu vârste între 50 şi 65 de ani care este prinsă în economia reală să fie într-o pondere mai mare decât este în prezent, a declarat Ilie Bolojan. „Din punctul meu de vedere, suntem în situaţia în care avem nevoie de mai mulţi […]
Acum 6 ore
06:10
Hai s-o lămurim din prima: nu-l cunosc, nu știu mare lucru despre el, n-am fost la Oradea și n-am dat niciodată doi bani pe propaganda care-i făcea statuie digitală încă de acum doi ani, pentru că știu exact că trâmbițele ligușitoare au fost folosite și în alte răfuieli liberale, de la Boc, Orban, Câțu încoace […]
Acum 24 ore
20:30
EUROPA La nivel mondial, peste un miliard de oameni suferă de tulburări de sănătate mintală, potrivit OMS. Cei mai mulți dintre aceștia nu beneficiază de îngrijire adecvată. Deoarece serviciile de sănătate mintală sunt subfinanțate și suprasolicitate, oamenii apelează la modele populare bazate pe inteligență artificială, precum ChatGPT, Pi și Character.AI, pentru ajutor terapeutic, relatează Euronews. […]
20:00
Viorica Dăncilă, fost prim-ministru al României, i-a transmis actualului șef al Executivului, Ilie Bolojan, că "prin măsurile luate distruge situația economică a țării", deci nu face "o treabă bună" în privința măsurilor de reducere a deficitului bugetar. Într-un interviu pentru Pro TV, Dăncilă a afirmat că este dezamăgită de actualul premier al României, Ilie Bolojan, […]
20:00
CNIR poate deschide ofertele pentru tronsonul Golăiești – Pod Ungheni, parte din A8, după ce contestația depusă în timpul licitației a fost respinsă. Este vorba de un contract de 315 milioane lei pentru construirea a 2,7 km între Golăiești și Podul de la Ungheni, pod în execuție în regim de autostradă. Licitația a fost lansată în […]
19:50
EXCLUSIV Fake-news de întârâtat funcționarii de la Registrul Comerțului: „Nu sunt bani de salarii” # PSNews.ro
În plin val de proteste – magistrați, profesori, angajați din primării – cineva vrea să scoată și mai mulți oameni în stradă. Așa că lansează zvonuri panicarde legate de neplata salariilor. De câteva ore bune, circulă în spațiul public o circulară menită să bage în sperieţi funcţionarii de la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (ONRC) […]
19:50
S-a aprobat tacit: Primăriile vor acorda autorizații de funcționare pentru jocurile de noroc # PSNews.ro
Plenul Senatului a adoptat tacit, luni, o propunere legislativă prin care primăriile vor fi obligate să le acorde autorizaţie de funcţionare jocurilor de noroc. Nota de adoptare tacită a propunerii legislative, pentru care termenul de dezbatere şi vot s-a împlinit pe 1 septembrie, a fost prezentată de preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, care a condus şedinţa de […]
19:30
Președintele unei țări occidentale a vizitat în secret România. „Nu ni s-a mai întâmplat” # PSNews.ro
Președintele Cehiei Petr Pavel își petrece vacanța în România, a anunțaț Lia Olguța Vasilescu. Primarul din Craiova a povestit că, acum două săptămâni, cineva a sunat la primărie și a cerut recomandări turistice, spunând că va veni în oraș o echipă de la televiziune națională, însă astăzi a aflat că e vorba despre șeful de […]
19:20
Ministerul Justiției va iniția consultări pentru a evalua dacă sunt necesare modificări ale Codului Penal în ceea ce privește infracțiunile contra vieții, în contextul preocupărilor generate de săvârșirea unor crime împotriva unor categorii vulnerabile de persoane. Decizia vine ca răspuns la îngrijorările exprimate în spațiul public și de către Parlament privind poziția vulnerabilă a anumitor […]
19:10
Anchetatorii germani: Fostul șef al armatei ucrainene, Valeri Zalujnîi, a fost implicat în sabotarea Nord Stream # PSNews.ro
La aproape doi ani de la exploziile care au afectat grav gazoductele Nord Stream 1 și 2, presa germană revine cu noi detalii din ancheta în desfășurare. Potrivit unui material publicat de canalul german Welt, autoritățile federale din Germania investighează presupusa implicare a unor cetățeni ucraineni în sabotajul asupra conductelor submarine și, mai recent, lansează […]
19:10
Angajații de la Senat cer din nou demontarea antenelor, după ce sporul oricum nu îl mai iau # PSNews.ro
După limitarea sporului pentru condiții vătămătoare de la 1.500 lei la 300 de lei, de la 1 iulie, de către Guvernul Bolojan, mai multe categorii de bugetari au fost nemulțumite. Sporul de condiții vătămătoare include și „sporul de antenă". Angajații de la Senat vor să fie demontate antenele de pe clădirea Parlamentului, pe motiv că […]
19:00
Modul în care se vor plăti pensiile private va fi dezbătut în Senat, prima cameră sesizată, într-o reuniune mai amplă, în care va fi invitată și Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), au declarat pentru Mediafax președinții comisiilor de raport pentru proiectul de lege. Proiectul de lege privind plata pensiilor private, care a declanșat controverse aprinse […]
19:00
Uniunea Europeană va propune cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei până vineri, susțin surse din lumea diplomației. Experții UE analizează mai multe sancțiuni care ar putea fi incluse în noul pachet. Decizia finală va fi anunțată până vineri, după ce liderii UE se vor consulta cu președintele american Donald Trump, potrivit Sky News. […]
19:00
În plin proces de restructurare a instituțiilor statului, Curtea de Conturi a României rămâne protejată de valul reformelor. Instituția, care verifică legalitatea, conformitatea și oportunitatea administrării fondurilor și patrimoniului public, este populată de zeci de rude și angajări politice, ridicând semne de întrebare privind transparența și eficiența, potrivit presshub.ro. Angajări cu legături politice Printre acestea […]
18:50
Mai multe sindicate din administraţia publică i-au trimis, luni, o scrisoare deschisă premierului Ilie Bolojan prin care îi cer negocieri imediate. În scrisoarea transmisă, a fost reiterată ameninţarea de grevă generală începând cu 15 şi 17 septembrie, de către două sindicate. Federaţia Columna-SCOR, Federaţia Naţională a Sindic
18:50
Cine este spionul din R. Moldova capturat în România. A vândut secrete de stat serviciilor secrete din Belarus # PSNews.ro
Surse EVZ din Republica Moldova ne-au indicat identitatea suspectului de trădare. Este vorba despre fostul adjunct al SIS Moldova, Alexandru Bălan. Până la o hotărâre definitivă, suspectul beneficiază de prezumția de nevinovăție, menționează comunicatele oficiale. Un bărbat de 47 de ani a fost capturat în România pe 8 septembrie și adus cu mandat de aducere într-un […] Articolul Cine este spionul din R. Moldova capturat în România. A vândut secrete de stat serviciilor secrete din Belarus apare prima dată în PS News.
18:40
Roviniete mai scumpe din 8 septembrie. Cât vor plăti transportatorii în funcție de tonaj # PSNews.ro
Tarifele și amenzile pentru roviniete au crescut pentru transportatorii rutieri de mărfuri și persoane începând cu 8 septembrie 2025, conform unei noi ordonanțe. Această măsură urmează creșterii similare pentru autoturisme, care a intrat în vigoare la 1 septembrie 2025. Creșteri semnificative pentru vehiculele de transport marfă OG 23/2025 stabilește noile majorări pentru roviniete, care se […] Articolul Roviniete mai scumpe din 8 septembrie. Cât vor plăti transportatorii în funcție de tonaj apare prima dată în PS News.
18:40
Plenul Senatului a adoptat luni propunerea de completare a articolului 96 din Legea fondului funciar, care vizează implementarea “proiectelor energetice şi de infrastructură esenţiale pentru România”. Propunerea a fost aprobată cu 81 de voturi “pentru”, 31 “împotrivă” şi 10 abţineri. Senatoarea AUR Daniela Ştefănescu a susţinut, în intervenţia sa, că mecanismul de despăgubire nu este […] Articolul Schimbare importantă la Legea fondului funciar. Senatorii și-au dat acordul apare prima dată în PS News.
18:30
Trei ani de la moartea reginei Elizabeth a II-a. Gestul neașteptat făcut de Prinţul Harry # PSNews.ro
Prinţul Harry, care s-a stabilit în Statele Unite, a fost luni la Castelul Windsor, unde a depus o coroană de flori şi a adus un omagiu privat reginei Elizabeth a II-a, de la a cărei moarte se împlinesc trei ani. Ducele de Sussex nu a mai fost în Marea Britanie din luna mai şi nu […] Articolul Trei ani de la moartea reginei Elizabeth a II-a. Gestul neașteptat făcut de Prinţul Harry apare prima dată în PS News.
18:20
Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF) informează că, în perioada 3 – 4 septembrie 2025, o delegație formată din reprezentanți ai ARF s-a deplasat în Polonia, la unitatea de producție a furnizorului PESA, din localitatea Bydgoszcz. Scopul principal al deplasării l-a constituit efectuarea recepției preliminare la prima ramă electrică interregională (RE-IR2), din cadrul proiectului „Achiziție de […] Articolul Primul tren de lung parcurs produs de PESA, recepționat. Când va ajunge în România apare prima dată în PS News.
18:20
Noul an școlar aduce unele modificări importante în organizarea cursurilor și a vacanțelor, păstrând în același timp elementele flexibile ce pot fi stabilite la nivelul fiecărei școli. Iată calendarul aprobat de ministerul Educației pentru anul școlar 2025–2026, cu o durată standard de 36 de săptămâni. În funcție de nivelul de învățământ și de deciziile inspectoratelor școlare, pot […] Articolul Calendar școlar 2025-2026 în România: Harta vacanțelor pe județe apare prima dată în PS News.
18:10
Mii de românce lucrează ca îngrijitoare în Germania și Austria, iar una dintre cele mai frecvente întrebări este ce pensie vor primi după două decenii de muncă legală. Analizând sistemele celor două state, diferențele sunt semnificative: metoda de calcul, valoarea punctelor de pensie și nivelul de impozitare fac ca rezultatele finale să fie foarte diferite. Cum se calculează pensia în […] Articolul Ce pensie primești dacă ai lucrat ca îngrijitor timp de 20 de ani apare prima dată în PS News.
18:00
Cea mai ieftină piață din România, în raport cu prețul mediu al cartofilor este cea din Tulcea. Locuitorii cumpără cartofii la un preț de 2,85 de lei kilogramul. La polul opus, se află orașul Deva. Pe locul al doilea s-au situat piețele din Brăila și cele din Slatina, ambele cu cartofi timpurii și de vară […] Articolul Orașele cu cele mai mici prețuri la legume. Cât costă 1 kg de cartofi în Cluj-Napoca apare prima dată în PS News.
17:50
Țările europene ar trebui să înceteze să cumpere petrol și gaze rusești dacă doresc ca Washingtonul să înăsprească sancțiunile împotriva Moscovei, potrivit șefului Departamentului Energiei din cabinetul lui Donald Trump, care a spus că aceste importuri finanțează „mașina de război” a lui Vladimir Putin. Țările europene ar trebui să înceteze să cumpere petrol și gaze […] Articolul SUA către UE: Dacă vreți să înăsprim sancțiunile anti-Rusia, cumpărați de la noi apare prima dată în PS News.
17:50
Administrația locală din Sectorul 2 a început procedura de expropriere pentru construirea a cinci parcări rezidențiale în zona Mihai Bravu. „Așa cum am promis, am început procedura de expropriere pentru parcări rezidențiale în zona Mihai Bravu. Vom construi în zonă 5 parcări rezidențiale supraetajate și la sol. Așa trebuiau gestionate lucrurile de Primăria Capitalei de […] Articolul A început exproprierea terenurilor pentru 5 parcări rezidențiale în zona Mihai Bravu apare prima dată în PS News.
17:50
OMV Petrom ar putea concedia peste 1.000 de angajați, dintr-un total de 10.000, potrivit unor surse din companie citate de HotNews. La nivelul grupului OMV, presa austriacă vorbește despre aproximativ 2.000 de disponibilizări din cei 23.000 de salariați. Cuprins Câte concedieri ar putea face OMV Petrom Ce spun autoritățile și sindicaliștii Posibile concedieri și în […] Articolul Disponibilizări masive la OMV Petrom. Ar fi vizați peste 1.000 de angajați apare prima dată în PS News.
17:40
Deputata Andreea-Firuţa Neacşu (ex-AUR) a informat luni plenul Camerei Deputaţilor că va activa ca deputat afiliat la grupul parlamentar al PNL. Anunţul a fost făcut în plen de preşedintele de şedinţă, Natalia Intotero, vicepreşedintele Camerei, transmite Agerpres. Andreea-Firuţa Neacşu fost aleasă pe listele electorale ale AUR şi este deputată de Neamţ. În iunie 2025 şi-a […] Articolul Migrații de toamnă politică: O deputată AUR a intrat în grupul parlamentar PNL apare prima dată în PS News.
17:40
Deputata PSD Simona Bucura-Oprescu a fost aleasă, luni, de plen în funcția de chestor al Camerei Deputaților. Simona Bucura-Oprescu îl înlocuiește în această funcție pe Mitică-Marius Mărgărit, care și-a depus demisia. ‘Doamna deputat Bucura-Oprescu Simona, aparținând Grupului parlamentar al Partidului Social Democrat, se alege în funcția de chestor al Camerei Deputaților, pe locul devenit vacant […] Articolul Simona Bucura-Oprescu, aleasă chestor la Camera Deputaților apare prima dată în PS News.
17:40
Nazare, discuții cu Banca Mondială despre creștere economică și echitate socială în România # PSNews.ro
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a discutat, luni, cu reprezentanții Băncii Mondiale despre tranziția de la ajustările fiscale actuale la o strategie axată pe creșterea economică și echitatea socială, în contextul deficitului bugetar major și al necesității de reforme structurale. „Am avut azi o discuție consistentǎ cu reprezentanții Băncii Mondiale – parte a dialogului constant pe […] Articolul Nazare, discuții cu Banca Mondială despre creștere economică și echitate socială în România apare prima dată în PS News.
17:30
Ce a discutat Nicușor Dan cu reprezentanții profesorilor și ce se întâmplă de marți în școli # PSNews.ro
Haos ca niciodată în prima zi de școală. Profesorii anunță proteste, ministrul Educației îndeamnă părinții să-și ducă copiii la clase Boicotarea începutului de an şcolar: pichetare şi marş de protest în Bucureşti Publicat acum 14 ore si 44 minute Sindicatele din Educaţie au anunţat că luni vor boicota începutul de an şcolar, vor picheta sediul […] Articolul Ce a discutat Nicușor Dan cu reprezentanții profesorilor și ce se întâmplă de marți în școli apare prima dată în PS News.
17:30
Milioane de navetiști din Marea Britanie nu au putut ajunge la muncă sau au avut călătoriile întrerupte luni dimineață, după ce metroul londonez a fost închis de o grevă a aproximativ 10.000 de mecanici, operatori de semnalizare și personal de întreținere, informează UPI. Sindicatul Național al Lucrătorilor din Căile Ferate, sectorul Maritim și Transporturi a […] Articolul Haos în Londra provocat de greva la metrou apare prima dată în PS News.
17:20
Protestul profesorilor, în imagini. Mii de cadre didactice au mers din Piața Victoriei la Palatul Cotroceni # PSNews.ro
Mii de cadre didactice, cărora li s-au alăturat elevi și studenți, protestează luni în București, în ziua deschiderii noului an școlar. Profesorii au mers în marș de la Palatul Victoria la Palatul Cotroceni. Protestatarii, veniţi din toată ţara, au steaguri, baloane, vuvuzele şi pancarte cu mesaje pentru guvernanţi şi mai ales pentru ministrul Educaţiei, […] Articolul Protestul profesorilor, în imagini. Mii de cadre didactice au mers din Piața Victoriei la Palatul Cotroceni apare prima dată în PS News.
17:10
Preşedintele american Donald Trump a declarat că apreciază parteneriatul SUA cu Chişinăul şi a spus că o „Moldovă în pace este esenţială pentru securitatea regională”. Declaraţia a fost făcută cu ocazia primirii la Casa Albă a noului ambasador al Republicii Moldova la Washington, Vlad Kulminski, care şi-a prezentat scrisorile de acreditare, potrivit unui comunicat postat […] Articolul Donald Trump: „O Moldovă în pace este esenţială pentru securitatea regională” apare prima dată în PS News.
17:10
Meseria de profesor este esențială pentru societate, deoarece prin dăruire și cunoaștere formează caractere, modelează viitorul și transmite valorile fundamentale ale umanității. Din nefericire, cadrele didactice din România primesc salarii cu mult mai mici decât cele din Germania, Luxemburg, Danemarca, Austria, Spania, Portugalia sau Franţa. Totodată, salariile dascălilor din ţara noastră sunt stabilite conform grilei […] Articolul Ce salariu are un profesor în România şi câte ore lucrează pe săptămână apare prima dată în PS News.
17:00
Un câine a fost vedeta deschiderii noului an școlar la Iași. Primarul Chirică a trecut pe locul 2 # PSNews.ro
Scene comice la deschiderea anului școlar de la o unitate din Iași. Primarul Mihai Chirica a fost și el invitat la ceremonie, însă a fost eclipsat total de un câine vagabond, rătăcit prin curtea școlii. Patrupedul de talie medie și-a dat seama ca toate privirile erau ațintite asupra sa, însă nu s-a sfiit. Amuzați de […] Articolul Un câine a fost vedeta deschiderii noului an școlar la Iași. Primarul Chirică a trecut pe locul 2 apare prima dată în PS News.
16:50
Ministrul Muncii: Am identificat probleme serioase în sistemul de încadrare în grad de handicap # PSNews.ro
Ministrul Muncii, Florin Manole, a lansat un proiect de reformă a sistemului de încadrare în grad de handicap, cu scopul de a elimina fraudele. Ministrul Muncii, Florin Manole, a anunțat, luni, lansarea unui proiect de reformare a sistemului de încadrare în grad de handicap pentru combaterea fraudelor și protejarea beneficiarilor reali. „Am identificat probleme serioase […] Articolul Ministrul Muncii: Am identificat probleme serioase în sistemul de încadrare în grad de handicap apare prima dată în PS News.
16:40
Grindeanu amenință din nou cu ieșirea de la guvernare: “Nu văd rostul să rămânem în coaliție” # PSNews.ro
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, vorbește despre ieșirea partidului de la guvernare, după ce amendamentele social-democraților au fost respinse de partenerii de coaliție. Liderul PSD a declarat că nu vede rostul continuării colaborării într-un dialog pe care îl consideră unilateral. Președintele interimar al PSD și președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, împreună cu deputatul Marius […] Articolul Grindeanu amenință din nou cu ieșirea de la guvernare: “Nu văd rostul să rămânem în coaliție” apare prima dată în PS News.
