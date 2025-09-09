Cea mai nouă ediție Asia Express, lider detașat de audiență. Diseară, de la 20.30, la Antena 1, concurenții sunt serviți cu balut pe Drumul Eroilor
SpyNews, 9 septembrie 2025 12:50
Aseară, Asia Express – Drumul Eroilor a fost lider detaşat de audiență, pe toate segmentele de public, confirmând încă o dată statutul de cel mai urmărit reality-show de aventură din România.
• • •
Alte ştiri de SpyNews
Acum 5 minute
13:10
O profesoară și fiul ei, găsiți spânzurați în casă, în Mehedinți. Criminaliștii fac cercetări la locul tragediei # SpyNews
Descoperire halucinantă în Mehedinți. O profesoară și fiul ei de doar 4 ani au fost găsiți spânzurați în proprul apartament. Se fac cercetări la locul tragediei. Criminaliștii au împânzit zona, marți dimineață.
Acum 30 minute
12:50
Cea mai nouă ediție Asia Express, lider detașat de audiență. Diseară, de la 20.30, la Antena 1, concurenții sunt serviți cu balut pe Drumul Eroilor # SpyNews
Aseară, Asia Express – Drumul Eroilor a fost lider detaşat de audiență, pe toate segmentele de public, confirmând încă o dată statutul de cel mai urmărit reality-show de aventură din România.
Acum o oră
12:40
Alertă epidemiologică într-un oraș din România. Elevii fac școala online, după ce au fost identificate mai multe cazuri de hepatită. Școlile au fost închise temporar, iar elevii au revenit la școala online, la fel ca în perioada de pandemie.
12:30
Robert Tudor, fotografie de colecție alături de mama sa. Fostul concurent de la Power Couple a postat un mesaj emoționant | FOTO # SpyNews
Magicianul Robert Tudor a postat o fotografie de pus în ramă în care apare alături de mama sa, iar descrierea este pe măsură. Internauții s-au arătat emoționați de cuvintele frumoase pe care fostul concurent de la Power Coupe le-a scris pentru femeia care i-a dat viață.
Acum 2 ore
12:00
De ce s-au despărțit Ionuț Vântu și Diana Enache. Și-au anunțat separarea la 2 ani de când au devenit părinți # SpyNews
Diana Enache și Ionuț Vântu au anunțat că s-au despărțit, după o relație de iubire de cinci ani. Cei doi au împreună o fetiță de doi ani, pe care își doresc să o crească împreună. Iată ce au declarat cei doi despre separare și care ar fi fost motivul.
12:00
Pe 14 septembrie se prăznuiește una dintre cele mai vechi sărbători: Înălțarea Sfintei Cruci. Este o zi plină de semnificații, dar și de tradiții care încă se respectă din generație în generație.
11:30
Andreea Marin își sărbătorește fiica! Vedeta îi duce dorul Violetei Bănică, în această zi specială | FOTO # SpyNews
Zi specială pentru Andreea Marin! Vedeta îi sărbătorește ziua onomastică a fiicei sale. Este primul an în care Violeta Bănică este departe de mama ei, după ce a plecat la facultate în America. Anndreea Marin a dezvăluit cât de dor îi este de fiica ei.
11:30
Rețetă de pui fraged cu roșii, la Meniu de vedetă. Chef Horia Manea îți prezintă toți pașii # SpyNews
Episodul de astăzi vă propune un meniu complet, format dintr-un starter, suc de roșii în sticle, un fel principal, pui cu roșii, şi un desert, prăjitură cu mere și bezea.
Acum 4 ore
11:10
Vremea se schimbă radical în aproape jumătate de țară. Furtuni violente lovesc România | HARTA # SpyNews
România intră sub Cod galben de vreme severă. Vor fi afectate 15 județe, iar autoritățile cer populației să evite deplasările în timpul furtunilor. Iată cum va fi vremea!
10:50
Delia, declarație emoționantă la The Ticket! Artista își dorește să devină mamă: ”Mă gândesc serios” # SpyNews
Delia a făcut declarații emoționante în premieră, la The Ticket! După un moment care a impresionat-o, artista a dezvăluit pentru prima dată că își dorește să devină mamă și se gândește serios la acest lucru.
10:40
Momente de groază pentru o influenceriță de la noi în Franța! A fost intoxicată cu spray lacrimogen în rulotă: “Au furat banii…” # SpyNews
O influenceriță româncă a trecut prin clipe de coșmar în Franța. Vedeta le-a explicat urmăritorilor că ar fi fost țara ei preferată dacă nu ar fi rămas fără bani. Iar asta nu e tot!
10:20
Francesca Sarao și Cristi Pungă, interviu exclusiv! Cum a schimbat experiența Insula Iubirii relația lor de iubire: ”Riscam să ne pierdem” # SpyNews
Francesca Sarao și Cristi Pungă sunt mai fericiți și împliniți ca niciodată, după Insula Iubirii! Cei doi au făcut declarații în exclusivitate la Știrile Antena Stars despre cum este relația lor și au dezvăluit planurile de viitor pe care le au! Nu exclud să devină părinți!
10:00
Marian Grozavu, înțepătură pentru Mattia Carnessali. Cum s-a filmat fostul concurent de la Insula Iubirii | VIDEO # SpyNews
Marian Grozavu aruncă cu săgeți spre ispita Mattia Carnessali. Fostul concurent de la Insula Iubirii s-a filmat în timp ce conducea o mașină de lux. Fanii au reacționat rapid.
09:40
Manelistul care și-a incendiat iubita în portbagajul mașinii a fost condamnat la închisoare! Gicuță din Apărători va sta după gratii aproape două decenii # SpyNews
Manelistul care și-a incendiat mașina în portbagajul mașinii sale a fost condamnat la închisoare! Cazul a avut loc în anul 2023, iar doi ani mai târziu, Gheorghiță Sava, cunoscut și ca Gicuță din Apărători și-a aflat sentința: va sta aproape două decenii în spatele gratiilor. Decizia instanței este definitivă.
09:20
Reacția aprinsă a unui bărbat după ce ar fi fost atins de o femeie într-un mijloc de transport în comun. Ce a făcut tânărul | VIDEO # SpyNews
Un tânăr a reacționat violent după ce ar fi fost atins de o femeie într-un mijloc de transport în comun din Capitală. Bărbatul s-a lăsat complet controlat de furie și a fost filmat. Iată ce s-a întâmplat!
Acum 6 ore
09:10
O româncă din Anglia, momente de panică! Toți oamenii au ieșit pe străzi și s-au grăbit să se adăpostească: ”Ne bagă în subsol” | VIDEO # SpyNews
O româncă și partenerul ei au trecut prin momente îngrozitoare, în Anglia! Cei doi au ieșit pe străzi, alături de alte persoane, și s-au grăbit să se adăpostească. Autoritățile au declarat stare de urgență. Iată care a fost motivul.
08:50
9 septembrie 2025 - Portalul 999. Zi cu o încărcare numerologică puternică pentru fiecare zodie în parte # SpyNews
Portalul 999 are loc astăzi și vine la pachet cu o serie de transformări pentru fiecare zodie în parte. Însă, în funcție de semn, încărcătura numerologică se manifestă diferit.
08:40
Tily Niculae, mesaj emoționant în miez de noapte! Prin ce trece actrița, după divorț | FOTO # SpyNews
Tily Niculae traversează o perioadă nouă a vieții sale, după divorțul de Dragoș Popescu, care vine cu multe provocări pentru ea. Actrița este transparentă cu fanii ei și a transmis un mesaj emoționant, despre momentele de care are parte.
Acum 24 ore
23:40
Asia Express. Ce dificultăți au întâmpinat Dan Alexa și Gabi Tamaș în locuința unde au găsit cazare: „S-a rupt ușa!” # SpyNews
Dan Alexa și Gabi Tamaș au întâmpinat probleme neașteptate în locuința unde au găsit cazare. A fost o noapte plină de surprize pentru cei doi concurenți în drumul spre a câștiga imunitatea.
23:40
Marius Elisei, absent și în acest an din prima zi de școală a fiicei lui. Oana Roman: „Nu a contribuit cu nimic”. Ce spune vedeta despre o nouă relație # SpyNews
Isabela, fiica Oanei Roman, a început clasa a VI-a. Vedeta recunoaște că fiica ei are ceva temeri privind această nouă etapă, dar este încrezătoare că se va descurca de mine. Tatăl ei, Marius Elisei, nu a fost prezent nici în acest an la festivitatea de deschidere a anului școlar.
23:20
Partenerul Adrianei Bahmuțeanu, primele declarații, după moartea Petruței Toma. Ce se întâmplă cu nunta programată pentru luna octombrie 2025 # SpyNews
Mama Adrianei Bahmuțeanu a murit astăzi, 8 septembrie 2025. În familia lor urma să aibă loc un eveniment important, căci vedeta urma să se căsătorească cu iubitul ei, George Restivan, care, în câteva zile, va veni din America în România. Partenerul ei a făcut primele declarații, după moartea ei.
23:10
Cum arată acum Marcel, fosta ispită de la Insula Iubirii! Prin ce schimbări a trecut bărbatul ale cărui replici au devenit virale: "Mi-am dat un refresh..." | FOTO # SpyNews
Marcel, fosta ispită de la Insula Iubirii, a trecut printr-o transformare spectaculoasă, la ceva vreme de la apariția sa în celebrul reality show. Bărbatul care a devenit viral pentru replicile sale memorabile arată complet diferit acum.
22:40
Când vor Bianca Dan și Marian Grozavu de la Insula iubirii să facă nunta. Cine se ocupă de inelul de logodnă al brunetei # SpyNews
Bianca Dan și Marian Grozavu de la Insula iubirii declarau în ultimul episod că relația lor evoluează frumos, după ce s-au întors din Thailanda, așa că au planuri de nuntă. Evenimentul ar putea avea loc anul viitor, iar Marian Grozavu a apelat la cineva apropiat lui pentru inelul de logodnă al iubitei lui.
22:30
Adriana Bahmuțeanu, cutremurată de durere, după moartea mamei sale: „Sunt încă în stare de șoc”. Ar fi urmat să facă nunta cu George Restivan # SpyNews
Adriana Bahmuțeanu este în doliu, după ce mama ei a murit astăzi, 8 septembrie 2025. Petruța Toma s-a stins din viață fără să își vadă nepoții, iar vedeta se pregătea de un moment important din viața ei, și anume nunta cu George Restivan.
22:30
Asia Express, 8 septembrie 2025. Olga Barcari a izbucnit în lacrimi. Ce a făcut-o pe concurentă să plângă: "Nu am trăit niciodată..." # SpyNews
Olga Barcari a izbucnit în lacrimi în timpul celui de-al doilea episod al sezonului 8 din Asia Express – Drumul Eroilor. Presiunea competiției pare că și-a spus cuvântul, iar concurenta nu și-a mai putut stăpâni trăirile.
22:20
Regina Regească, detalii spumoase din competiția care i-a schimbat viața. Câte ținute a cărat, de fapt, Raluca Bădulescu în Asia Express. ”Îmi venea să-i joc în picioare” | VIDEO # SpyNews
Raluca Bădulescu face dezvăluiri pline de umor despre Asia Express! Concurenta a trecut prin momente la care nu se aștepta, dar s-a întors acasă cu o lecție prețioasă. Ce a învățat din întreaga experiență și cum s-a pregătit înainte de a pleca în competiție
22:20
Ispita Narcis de la Insula Iubirii recunoaște și nu are regrete. „Am jucat în filme pentru adulți. Viața e prea scurtă” | VIDEO # SpyNews
Narcis Bujor a câștigat admirația publicului după sezonul 9 de la Insula Iubirii, însă trecutul său controversat i-a atras și critici. Au apărut imagini și filmări în care tânărul apare în roluri pentru adulți. Asumat ca întotdeauna, ispita spune lucrurilor pe nume în exclusivitate pentru Spynews.ro. Nu îi este rușine și nu are niciun regret.
22:20
După pierderea tatălui, Cucu de la „Noaptea Târziu” este răpus de durere. „Mă simt vinovat”. Află ce își reproșează artistul # SpyNews
Cucu de la Noaptea Târziu face declarații emoționante despre cea care i-a dat viață. Ce regrete are influencerul, dar și ce sentimente îl încearcă. Dorința nerealizabilă, momentan, la care visează acesta.
22:20
Ana Morodan vrea să devină mamă! Trecută de 40 de ani, influenceriţa a luat o decizie care-i va schimba, complet, viaţa! Vezi la ce soluţii a apelat vedeta pentru a-şi îndeplini visul # SpyNews
Este în cea mai bună formă a sa, din toate punctele de vedere. S-a liniștit, s-a așezat și are gânduri mari. Ce spune Ana Morodan despre posibilitatea de a deveni părinte, la ani de zile după ce refuza categoric această posibilitate. Declarații exclusive.
22:20
Decizie explozivă în dosarul „bombei” GPL de la Crevedia | Afaceriștii acuzați că au ucis șase oameni și au rănit alți 56, lăsați să plece din țară # SpyNews
Judecați pentru infracţiunea de „distrugere din culpă care a avut ca urmare un dezastru”, faptă pedepsită cu până la 15 ani de pușcărie, patronii „bombei” GPL de la Crevedia au obținut o victorie incredibilă în instanță: au scăpat și de ultima măsură preventivă, a controlului judiciar.
22:20
Artistul care s-a drogat pe scena „Beach, Please!” n-a scăpat așa ușor | Rapperul Wiz Khalifa, la mâna judecătorilor | Procurorii au cerut pedeapsă cu executare # SpyNews
Dosarul DIICOT al rapper-ului american Wiz Khalifa nu este o prioritate pentru Justiție. Artistul prins cu o cantitate impresionantă de cannabis la festivalul „Beach, Please!” are proces la Constanța, joi, însă cazul a fost trecut pe „lista neagră”, a cazurilor lipsite de importanță.
22:00
Asia Express, 8 septembrie 2025. Prima misiune i-a pus pe concurenți în dificultate. Ce au avut de făcut: ”Trebuie să ...” # SpyNews
Episodul cu numărul doi din Asia Express – Drumul Eroilor, difuzat astăzi, 8 septembrie 2025, a adus o nouă provocare pentru concurenți. Pentru a stabili ordinea de plecare în cursă, echipele au fost nevoite să facă față unei misiuni neașteptate, care le-a testat spiritul de echipă și rezistența.
21:50
Un terminal al aeroportului Heathrow din Marea Britanie, evacuat „din cauza unui incident cu materiale periculoase”. Echipele specializate au intervenit de urgență # SpyNews
Terminalul 4 al aeroportului Heathrow din Marea Britanie a fost închis, după un „posibil accident cu materiale periculoase”. Pompierii au intervenit de urgență. Până în acest moment, nu au existat întârzieri sau anulări la terminalul 4.
21:20
Cristina Spătar, imagini superbe alături de cei doi copii, din vacanța în Franța. Cât de mari au crescut Aida și Albert | FOTO # SpyNews
Cristina Spătar are doi copii cu care se mândrește, pe Aida și Albert. Cântăreața și soțul ei au mers în vacanță în formulă completă, în Franța. Au vizitat câteva dintre cele mai cunoscute locuri din Paris.
21:20
Mireasa - Capriciile Iubirii. Motivul pentru care doamna Cristiana a ieșit din casă. Ce s-a întâmplat, de fapt, cu însoțitoarea lui Virgil # SpyNews
În ediția de astăzi, 8 septembrie, a emisiunii Mireasa, Simona Gherghe a anunțat că doamna Cristiana a părăsit casa. Ce s-a întâmplat, de fapt, cu însoțitoarea lui Virgil.
20:50
Adriana Bahmuțeanu, mesaj sfâșietor după moartea mamei sale! Femeia s-a stins din viață astăzi, 8 septembrie | FOTO # SpyNews
Adriana Bahmuțeanu trece prin clipe grele după ce mama ei s-a stins din viață astăzi, 8 septembrie. Vedeta a transmis un mesaj sfâșietor, plin de durere și iubire pentru femeia care i-a fost alături toată viața.
20:40
Rocsana Marcu, pe patul de spital. Cu ce probleme de sănătate se confruntă: „N-am mai putut să o țin” # SpyNews
Rocsana Marcu locuiește de o bună perioadă în Dubai, acolo unde este agent imobiliar. Fosta prezentatoare TV a ajuns de curând la spital, după ce a fost supusă unei operații. Rocsana Marcu plănuiește ca de mâine să își reia activitatea, semn că recuperarea a decurs bine.
20:30
Te întrebi cum trebuie să te pregătești pentru un blackout? Află din rândurile de mai jos ce trebuie să ai în casă în caz de pană de curent pentru a trece mai ușor peste perioadele fără electricitate.
20:10
Scene halucinante într-un parc din Capitală! Trei femei au făcut scut în fața uneia care era amenințată de iubit cu moartea! Totul a fost filmat # SpyNews
Un episod tulburător a avut loc într-un parc din Capitală, după ce o femeie a fost amenințată cu moartea de iubit. Alte trei femei au intervenit și au făcut scut în fața bărbatului, care nu a renunțat la atitudinea agresivă când a văzut că femeile au încercat să o protejeze.
19:40
Grigore Moldovan de la MPFM a divorțat oficial de soția lui, Mariana? Gestul pe care fostul concurent l-a făcut în ziua în care fetița lor a început școala # SpyNews
În urmă cu aproape două luni, Grigore Moldovan a confirmat divorțul de soția lui, Mariana. Cei doi s-au căsătorit civil în marea finală MPFM și părea că au o familie fericită. Foștii concurenții sunt părinții unei fetițe pe nume Selena, iar cei doi ar fi divorțat deja.
19:40
Parlamentul European a emis o alertă pentru România! Potrivit declarațiilor făcute de europarlamentarul Dan Nica, țara noastră e în pericol iminent de blackout.
19:10
De cât timp formează, de fapt, Ioana Grama un cuplu cu iubitul ei. L-a cunoscut deja sau nu Ayana, fiica influnceriței: „Îmi este foarte greu” # SpyNews
Ioana Grama a recunoscut că are un nou iubit, alături de care este fericită în prezent. Influencerița a preferat să nu îi dezvăluie identitatea, spunând doar că relația lor evoluează din ce în ce mai bine. Ioana Grama a răspuns de curând curiozităților fanilor cu privire la povestea lor de iubire.
18:50
Mama Adrianei Bahmuțeanu a murit! Femeia s-a stins din viață fără să își poată strânge nepoții în brațe # SpyNews
Durere sfâșietoare pentru Adriana Bahmuțeanu. Mama ei s-a stins din viață fără să își poată strânge încă o dată în brațe nepoții. Vestea că femeia a murit a fost dată de sora vedetei, Anca Toma.
18:30
Incident grav la Teatrul Maghiar din Timișoara! Decorul s-a prăbușit peste o actriță, în timpul repetițiilor # SpyNews
Incident grav la Teatrul Maghiar din Timișoara! O actriță a fost rănită și a ajuns la spital după ce o bară de fier din decor s-a prăbușit peste ea în timpul repetițiilor. Momentul a stârnit panică printre colegi, iar echipajele de urgență au intervenit rapid. Incidentul a avut loc pe scenă, înaintea unei reprezentații programate.
18:30
Marian Vanghelie, încă o lovitură în scandalul cu Oana Mizil. Ce a decis instanța cu privire la ordinul de protecție pe care ea l-a obținut împotriva politicianului # SpyNews
Oana Mizil a solicitat un ordin de protecție împotriva lui Marian Vanghelie, ordin pe care l-a obținut imediat. Politicianul a atacat decizia, dar nu a avut câștig de cauză, decizia de astăzi a judecătorilor fiind definitivă.
18:00
Acces Direct. Soțul și amantul s-au aliat împotriva unei femei, după ce ea a vrut să-și părăsească partenerul cu care are 3 copii. Cum a reacționat Marian când a aflat # SpyNews
Marian nu este căsătorit cu partenera lui, dar o consideră soție. Femeia i-a dăruit trei copii, toți minori, pe care, atunci când s-a întors de la muncă din străinătate, i-a găsit singuri în casă. Femeia avea deja o relație cu Laurențiu, un bărbat pe care îl cunoscuse la o sală de jocuri de noroc.
18:00
Medicii trag un semnal de alarmă! Un nou val de COVID-19 lovește chiar la începutul anului școlar. Specialiștii avertizează că riscul de infectare este crescut în această perioadă, mai ales în colectivități. Părinților li se recomandă să fie vigilenți și să respecte măsurile de prevenție.
17:40
Cei trei copii care au trăit aproape 4 ani în sălbăticie au fost găsiți. Unde au fost și cum s-a rezolvat cazul | FOTO # SpyNews
Cei trei copii care au trăit aproape 4 ani în sălbăticie au fost găsiți. Cei mici au fost găsiți într-o zonă izolată, greu accesibilă. Cum s-a rezolvat, în cele din urmă, cazul.
17:30
Unul dintre cei mai apreciați cântăreți de la noi a făcut publice imagini de colecții din copilăria lui, alături de părinți. Artistul își aduce drag cu aminte de familia lui, chiar dacă viața i-a fost marcată de moartea tatălui, în urmă cu 15 ani.
17:10
Regina Elisabeta a II-a a murit pe 8 septembrie 2022, la 96 de ani. A fost monarhul Marii Britanii și al Irlandei de Nord pentru șapte decenii. S-a stins din viață la Castelul Balmoral din Scoția.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.