Mihai Craiu: „În urmă cu niște ani, un domn, pe stradă, m-a luat de guler, m-a făcut criminal și toate cele”
Digi24.ro, 9 septembrie 2025 12:50
A creat "Spitalul Virtual pentru Copii", o platformă urmărită de sute de mii de părinți, dar a fost nevoit să renunțe din cauza violenței. Medicul pediatru Mihai Craiu ne-a povestit în campania "Împreună, fără ură" că a fost amenințat și agresat fizic pentru că a vorbit online despre medicina pediatrică. S-a temut pentru familia sa când comentariile pline de ură s-au transformat în violență fizică.
• • •
Acum 5 minute
13:10
Oamenii lui Putin din Republica Moldova au furat banii trimiși de către Moscova pentru a corupe alegătorii # Digi24.ro
Marina Tauber și alți lideri ai blocului „Pobeda” au ajuns în vizorul Serviciului Federal de Securitate din Rusia (FSB) pentru sustragerea mijloacelor destinate activiștilor în vederea destabilizării situației din R. Moldova. Potrivit datelor obținute de reporterii Deschide.MD, doar în anul 2023, membrii grupării ar fi deturnat aproximativ 10 milioane de dolari din fondurile alocate de Moscova.
Acum 30 minute
12:50
Acum o oră
12:40
Percheziții DNA la ELCEN. Surse: Directorul general și cel comercial ar urma să fie duși de procurori la audieri # Digi24.ro
DNA efectuează marți percheziții la sediul central ELCEN. Procurorii au solicitat punerea la dispoziție a unor documente și informații necesare acțiunii aflate în curs, conform unui comunicat de presă al Electrocentrale București. Surse judiciare au declarat pentru Digi24 că sunt vizate 7 persoane din conducere, inclusiv directorul general și cel comercial, pentru fapte de dare și luare de mită.
12:30
Odată cu reluarea școlii și cu reintrarea în colectivitate, copiii sunt la un risc mai mare de a contracta diverse infecții, în special cu transmitere respiratorie. Care sunt cele mai frecvente, cum le putem recunoaște, dar și cum le putem preveni, de la Dr. Corina Cîlcic, medic primar pediatrie.
12:30
Scandalul Boloș-Ciolacu. Ministrul Fondurilor UE: „S-a aruncat cu bani din elicopter. Un dezastru. Comisia Europeană nu avea încredere” # Digi24.ro
Actualul ministru al Fondurilor Europene, Dragoș Pîslaru, a declarat, la interviurile Digi24.ro, că oficialii europeni aveau o cotă scăzută de încredere în autoritățile din România, pentru că în guvernarea trecută „s-a aruncat cu bani din elicopter”. Acesta susține că, în ciuda tuturor avertismentelor, foștii miniștri ai Fondurilor Europene, Adrian Câciu și Marcel Boloș, „au contractat în neștire”
12:30
Declarații conspiraționiste și cu tentă rasistă în Parlament. Senator AUR: „UE încurajează imigrația și metisarea rasială” # Digi24.ro
Scandal în Senat, după ce Andrei Dîrlău, senator AUR, a făcut declarații conspiraționiste și cu tentă rasistă la tribuna Parlamentului. El a acuzat Uniunea Europeană că ar încuraja „imigrația și metisarea rasială” pentru a produce „un amestec etnic forțat”.
12:20
Flotila Gretei Thunberg care naviga spre Gaza și își propunea „să spargă blocada” a fost lovită de o dronă, afirmă echipajul # Digi24.ro
Flotila Gretei Thunberg care transporta ajutoare umanitare către Gaza a fost lovită de o dronă în apele tunisiene, au declarat luni seara organizatorii acesteia, scrie Politico.
12:20
Tragedie în Drobeta-Turnu Severin: o femeie și fiul ei de 7 ani au fost găsiți morți în apartament # Digi24.ro
Descoperire șocantă într-un apartament din Drobeta-Turnu Severin: o femeie în vârstă de 50 de ani și fiul ei de 7 ani au fost găsiți morți în casă. Autoritățile au spart ușa locuinței marți dimineața, după ce sora femeii a alertat poliția.
12:20
Peste un sfert dintre componentele rachetei cu care Moscova a lovit guvernul de la Kiev erau fabricate în SUA # Digi24.ro
Ucraina a confirmat marţi că o rachetă rusă Iskander a distrus duminică o parte a sediului guvernului din Kiev şi a explicat că peste 30 de componente provenite de la companii americane au fost găsite în rămăşiţele rachetei.
12:20
Cele mai importante evenimente petrecute pe 9 septembrie
Acum 2 ore
12:00
Hidrologii au emis, marţi, un cod galben de inundaţii, valabil de la ora 12:00 la ora 24:00, pe râuri din 11 judeţe ale ţării. Potrivit hidrologilor, în acest interval sunt posibile depăşiri ale cotelor de atenţie. În acest context, specialiştii recomandă populaţiei să manifeste prudenţă, să evite deplasările în zonele cu risc de inundaţii, să nu traverseze cursurile de apă prin vaduri sau peste poduri improvizate şi să îşi protejeze bunurile din gospodării.
12:00
AUR a atacat la CCR cele patru proiecte pentru care Guvernul și-a angajat răspunderea, după ce moțiunile de cenzură au picat la vot # Digi24.ro
Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a nunță că a depus la Curtea Constituțională patru sesizări de neconstituționalitate împotriva pachetelor de legi adoptate prin angajarea răspunderii Guvernului Bolojan. Este vorba despre măsurile privind reforma din sănătate, reforma companiilor de stat, o serie de măsuri fiscale și reforma autorităților de reglementare.
11:50
Musicalul „Romeo şi Julieta” deschide stagiunea la Opereta din Bucureşti. Bilete cu preţ redus pentru elevi şi studenţi # Digi24.ro
Musicalul „Romeo şi Julieta” deschide stagiunea 2025/26 a Teatrului Naţional de Operetă şi Musical „Ion Dacian” din Bucureşti cu o serie de patru reprezentaţii consecutive (11-14 septembrie).
11:50
Un șofer a fost filmat în timp ce spulbera barierele de cale ferată, lângă Capitală. Mașina a lovit violent alte două autoturisme # Digi24.ro
Un șofer grăbit nu a oprit la trecerea cu calea ferată și a trecut prin bariere, în localitatea Pasărea, din Ilfov. Ulterior, mașina a pătruns pe contrasens și a lovit violent alte două mașini care așteptau să treacă trenul.
11:50
Exerciții NATO în Bulgaria. Se simulează prăbușirea unui tunel peste mai multe mașini, pentru testarea reacției salvatorilor # Digi24.ro
Un exercițiu pentru salvatori din aproape 50 de țări, printre care și țara noastră, care simulează efectele unui cutremur de 7,2 pe Richter a început ieri în Bulgaria.
11:40
Cutremur de magnitudine 5,2 pe insula grecească Evia. Ce spun experții despre eventuale replici # Digi24.ro
Un cutremur de magnitudine 5,2 a avut loc la puțin timp după miezul nopții trecute pe insula grecească Evia din Marea Egee, potrivit Institutului de Geodinamică din Atena, potrivit ekathimerini.com. Seismul s-a simțit în Atena și în zone mai îndepărtate.
11:30
Dragoș Pîslaru, ministrul Fondurilor Europene, la Interviurile Digi24.ro: „Guvernul anterior a aruncat cu bani din elicopter” # Digi24.ro
Dragoș Pîslaru, ministru al Investițiilor și Proiectelor Europene, răspunde în aceste momente întrebărilor jurnalistei Andreea Ghiorghe, live, la Interviurile Digi24.ro.
11:30
Gorghiu: Agenția pentru Egalitate de Șanse ar putea fi comasată într-o perioadă în care violența domestică e mai gravă ca niciodată # Digi24.ro
Deputatul PNL Alina Gorghiu cere Ministerului Muncii reanalizarea propunerii de a comasa Agenția Națională pentru Egalitate de Șanse (ANES) cu Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane (ANITP). Ea afirmă, într-un comunicat transmis marți, că decizia „nu ar fi oportună”, ANE fiind „esențială”. ANES este singura autoritate de stat care coordonează politicile publice și cadrul legal în domeniul prevenirii și combaterii violenței domestice.
11:30
Statul nu mai are bani pentru tratamente în străinătate. Viața unui copil de 4 ani cu cancer, în pericol. Mărturia tatălui # Digi24.ro
Programul prin care pacienții români pot primi tratamente în străinătate a rămas fără finanțare. Viețile a 43 de pacienți sunt în prezent blocate, iar printre ei se află și un copil de 4 ani, diagnosticat cu cancer. Băiatul are nevoie urgent de radioterapie cu protoni, un tratament care nu se face în România. Deși dosarul său este eligibil, Ministerul Sănătății nu îl poate aproba, pentru că nu sunt bani.
11:20
O lovitură cu dronă israeliană a vizat marţi o maşină la circa 30 de km la sud de Beirut, a anunţat agenţia de presă oficială libaneză, la o zi după raiduri în estul Libanului care s-au soldat cu cinci morţi, informează AFP.
Acum 4 ore
11:00
Guvernul ar putea adopta joi HG pentru Programul Rabla. Diana Buzoianu: „Așteptăm toate avizele”. Când va fi lansat # Digi24.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat, marți, la Digi24, că joi Guvernul va putea adopta Hotărârea pentru Programul Rabla dacă va primit toate avizele necesare de la ministere. Ea a prezentat calendarul implementării, astfel adăugând că până la finalul lunii, acesta ar trebui lansat.
11:00
Dronele ucrainene au lovit o stație de carburant importantă, care aprovizionează Moscova. „Benzina a devenit un lichid rar” # Digi24.ro
Forțele ucrainene au lovit stația de pompare a petrolului Vtorovo din regiunea Vladimir din Rusia, a raportat comandantul Forței ucrainene de sisteme fără pilot (USF), Robert „Madiar” Brovdi.
10:50
Rusia, China și Mongolia au organizat exerciții militare comune. Ce obiective au vizat cele trei țări # Digi24.ro
China, Rusia şi Mongolia au desfăşurat primele lor exerciţii comune de apărare a frontierei, a anunţat marţi armata chineză, subliniind necesitatea unei coordonări mai strânse în materie de securitate între cele trei ţări vecine, informează Reuters.
10:50
Copil de 9 ani din Sibiu, legat cu lanțul de picior și încuiat în casă de tatăl său. Ce explicație a dat bărbatul # Digi24.ro
Un băiat de 9 ani din Sibiu a fost legat cu un lanț de piciorul unei mese, chiar de către tatăl său, care l-a lăsat încuiat în casă pentru a merge la cumpărături. Poliția a intervenit, iar bărbatul a fost reținut, în timp ce copilul a fost preluat de Protecția Copilului.
10:40
Donald Trump, declarație controversată despre violența domestică: „Lucruri mai puțin grave. Un bărbat are o mică ceartă cu soția” # Digi24.ro
Donald Trump a stârnit un val de indignare în Statele Unite după ce, într-un discurs, a spus că violența domestică este o infracțiune „mai puțin gravă” care nu ar trebui inclusă în statisticile oficiale. Declarația sa a fost criticată de organizațiile pentru drepturile femeilor și de oficiali americani, care l-au acuzat că minimizează un fenomen periculos.
10:40
Vladimir Putin l-a decorat pe șeful amatei pentru „pentru curaj, vitejie şi dăruire”. Valeri Gherasimov e acuzat de crime de război # Digi24.ro
Preşedintele rus Vladimir Putin i-a acordat luni Ordinul pentru Curaj generalului de armată Valeri Gherasimov, şeful statului major general al forţelor armate ale Rusiei şi comandantul războiului purtat de Rusia împotriva Ucrainei, informează marţi Reuters.
10:30
HARTĂ Noi alerte meteo: cod galben de furtuni și vânt puternic. Care sunt zonele vizate și cum va fi vremea în Capitală # Digi24.ro
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, marți, o avertizare cod galben de instabilitate atmosferică care se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului, valabilă în zone din 15 județe.
10:20
Dragoș Pîslaru, ministru al Investițiilor și Proiectelor Europene, LIVE la Interviurile Digi24.ro # Digi24.ro
Dragoș Pîslaru, ministru al Investițiilor și Proiectelor Europene, LIVE la Interviurile Digi24.ro
10:10
Cipru și România se întâlnesc astăzi, de la ora 21:45, în cadrul etapei a cincea a preliminariilor pentru calificarea la Campionatul Mondial din 2026.
10:00
Țara în care Crăciunul vine mai devreme: șeful statului spune că apără astfel „dreptul la fericire” al cetățenilor # Digi24.ro
Preşedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, a anunţat luni că va avansa prin decret începutul sărbătorilor de Crăciun la 1 octombrie, o practică obişnuită în ţara sa.
09:50
Fostul șef din serviciul de informații al R. Moldova, acuzat că ar fi divulgat secrete de stat ale României către KGB, audiat la DIICOT # Digi24.ro
Fostul șef din serviciul de informații al Republicii Moldova, care ar fi divulgat secrete de stat ale României către KGB, va ajunge marți la DIICOT, unde va fi audiat. Pentru a-l captura, DIICOT a colaborat cu SRI și cu autorități din Cehia, Polonia, Ungaria și Moldova.
09:50
Precizările Guvernului privind majorarea vârstei de pensionare. Ce a vrut să spună premierul Ilie Bolojan # Digi24.ro
Guvernul a transmis, marţi, precizări, după ce premierul Ilie Bolojan a afirmat, într-un interviu televizat, că, dacă nu creşti vârsta de pensionare, „vom ajunge într-o situaţie de nesustenabilitate a sistemului de pensii”.
09:30
Un TIR a luat foc pe DN 7 după ce a lovit un cap de pod în județul Arad. Traficul este blocat # Digi24.ro
Traficul este blocat, marţi, pe DN 7, în judeţul Arad, după ce un TIR, pe fondul unei defecţiuni, a lovit un cap de pod şi a luat foc. Două persoane au suferit atac de panică.
09:30
Tilda Swinton, Javier Bardem și Mark Ruffalo, între cei 1.500 de actori de la Hollywood care anunță boicotarea instituţiilor israeliene # Digi24.ro
Tilda Swinton, Olivia Colman, Javier Bardem şi Mark Ruffalo se află printre cei 1.500 de actori, regizori şi profesionişti internaţionali din domeniul cinematografiei care s-au pronunţat public cu privire la situaţia din Gaza.
09:20
Accident grav în Galați: o autospecială de poliție a lovit o căruță. O femeie a murit, iar alte trei persoane au fost rănite # Digi24.ro
O femeie de 71 de ani a murit, iar alți trei pasageri dintr-o căruță au fost răniți, marți dimineață, după ce atelajul în care se aflau a fost lovit de o autospecială de poliție condusă de un tânăr de 20 de ani. Rezultatele testării cu aparatul etilotest au fost negative, iar polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cum s-a produs accidentul.
09:20
August 2025, a treia cea mai caldă lună august măsurată vreodată. Datele observatorului european Copernicus # Digi24.ro
Anul 2025 a înregistrat a treia cea mai caldă lună august din istoria măsurătorilor meteorologice pe Pământ, cu valuri de căldură în Europa de Vest şi Asia, potrivit datelor publicate, marţi, de observatorul european Copernicus.
Acum 6 ore
09:00
Urmează o lună cu vreme mai caldă decât în mod normal: când și unde sunt anunțate ploi. Prognoza până pe 6 octombrie # Digi24.ro
Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) anunţă că, în intervalul 08 septembrie - 06 octombrie, temperaturile vor fi mai mari decât cele obişnuite ale perioadei. După prima săptămână cu ploi abundente în anumite zone ale ţării, urmează două săptămâni cu ploi puţine.
09:00
Decizie a instanței: O femeie din Cluj-Napoca nu mai are voie să intre în Mall-uri timp de trei ani # Digi24.ro
Decizie ieșită din comuna unei instanțe din Cluj. O femeie din Cluj-Napoca nu mai are voie timp de 3 ani să intre în centrele comerciale din oraș, informează Digi24.
08:50
Marcel Boloș: L-am anunțat de șase ori pe Marcel Ciolacu că deficitul se duce-n cap. Mi-a spus că-l doare în organul genital # Digi24.ro
Fostul ministru de Finanţe Marcel Boloş afirmă că l-a anunţat de „cel puţin şase ori” pe premierul Marcel Ciolacu că „deficitul bugetar se duce în cap”. Informările au început din 18 august 2024. „Mi-a spus că îl doare în organul genital de deficitul bugetar”, a declarat Marcel Boloş.
08:50
Haosul din Educație continuă. Ziua a doua de școală, între amenințări cu greva generală și boicotul orelor # Digi24.ro
A doua zi a noului an școlar aduce aceleași tensiuni între profesori și autorități. După discuțiile sindicaliștilor cu președintele Nicușor Dan, revendicările cadrelor didactice nu au fost soluționate. Sindicatele avertizează că urmează greva generală, iar până atunci mulți profesori ar putea recurge la boicotarea orelor.
08:40
Bătălia pentru imperiul media al lui Rupert Murdoch s-a încheiat. Membrii familiei magnatului au ajuns la un acord pentru succesiune # Digi24.ro
Familia Murdoch a anunțat, luni, că Lachlan Murdoch, fiul cel mare al magnatului Rupert Murdoch, va prelua controlul asupra afacerilor, care include Fox News, The Wall Street Journal și The Times în Marea Britanie, iar cei trei frați mai mari ai săi vor primi fiecare aproximativ 1,1 miliarde de dolari pentru acțiunile lor, potrivit The Guardian.
08:30
Avertismentul șefului serviciului de informații ceh: „Rusia ar ucide civili în Cehia la fel cum face în Ucraina, să nu avem dubii” # Digi24.ro
Cehia nu ar avea parte de un tratament „preferențial” din partea Rusiei, în cazul unui conflict, avertizează Michal Koudelka, șeful serviciului de informații ceh, informează Politico.
08:10
SUA opresc colaborarea cu țările europene pentru combaterea dezinformării provenite din state ostile, precum Rusia, China și Iran (FT) # Digi24.ro
Statele Unite ale Americii au informat țările din Europa, (inclusiv România n.r.), că se retrag din eforturile comune de combatere a dezinformării din țări precum Rusia, China și Iran, potrivit a trei oficiali europeni familiarizați cu această chestiune citați de Financial Times.
07:50
Alegeri în Norvegia: stânga câștigă la limită, după o campanie electorală marcată de creșterea populiștilor de dreapta # Digi24.ro
Stânga condusă de premierul laburist Jonas Gahr Støre a câştigat luni la mică diferenţă alegerile parlamentare din Norvegia, marcate de ascensiunea dreptei populiste anti-imigraţie, potrivit proiecţiilor televiziunilor bazate în special pe numeroasele voturi anticipate, relatează AFP şi Reuters, preluate de News.ro.
07:50
Plan Roşu de Intervenţie: un microbuz cu 15 oameni la bord s-a ciocnit cu un autoturism la ieșirea din Mangalia # Digi24.ro
Autorităţile din judeţul Constanţa au activat, marţi, Planul Roşu de Intervenţie, după un accident în care sunt implicate un microbuz cu 15 persoane şi un autoturism.
07:40
O presupusă felicitare adresată lui Jeffrey Epstein, semnată de Donald Trump, publicată de democrații americani. Reacția liderului SUA # Digi24.ro
Democraţii din Comisia de supraveghere a Camerei Reprezentanţilor au făcut publică, luni, o felicitare cu conotaţii sexuale adresată lui Jeffrey Epstein cu ocazia aniversării sale din 2003 care a fost semnată, din câte se pare, de preşedintele Donald Trump, deşi el neagă acest lucru, relatează The Associated Press (AP), potrivit News.ro.
Acum 8 ore
07:10
Apariție surpriză pe cerul Ucrainei: avion MiG-29 cu însemne ucrainene, dar camuflaj azer. De unde ar putea proveni # Digi24.ro
Un avion de vânătoare MiG-29 a fost observat deasupra Ucrainei, purtând însemnele ucrainene, dar fiind încă vopsit în camuflajul Forțelor Aeriene ale Azerbaidjanului. Acest lucru ridică întrebări despre cum a ajuns în Ucraina, pentru că nu a fost anunțat niciun transfer oficial între cele două țări.
07:10
Discursul Ursulei von der Leyen despre Starea Uniunii, un test care ar putea amplifica diviziunile din UE # Digi24.ro
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, va susține miercuri primul său discurs despre Starea Uniunii din cel de-al doilea mandat, într-un context politic mult mai tensionat decât în anii trecuți. Parlamentul European, care în iulie a discutat o moțiune de cenzură împotriva sa, se pregătește să-i transmită o listă lungă de nemulțumiri, notează Politico.
07:10
Bătălii în largul mării pe „superautostrada cocainei”. De ce traficul de droguri între America de Sud și Europa pare imposibil de oprit # Digi24.ro
În ciuda faptului că au interceptat sute de nave cu tone de cocaină la bord, autoritățile din Europa au recunoscut că nu fac față cantităților tot mai mari de droguri aduse din America de Sud. În timp ce măsurile de securitate din marile porturi europene, precum Rotterdam sau Antwerp, au devenit din ce în ce mai dure, traficanții de droguri au fost nevoiți să caute rute alternative care sunt mult mai greu de monitorizat.
07:10
Unul dintre cele mai sacre locuri din lume, invadat de buldozere. Trupuri deshumate și tradiții distruse pentru un resort de lux # Digi24.ro
Muntele Sinai, unul dintre cele mai sacre locuri ale lumii, venerat de evrei, creștini și musulmani și aflat în patrimoniul UNESCO, este în centrul unei controverse uriașe. Autoritățile egiptene au început transformarea zonei într-un mega-resort de lux, cu hoteluri, vile și centre comerciale, în ciuda opoziției comunității beduine și a avertismentelor venite de la Biserica Ortodoxă Greacă.
