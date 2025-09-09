România va cumpăra o corvetă ușoară din Turcia, în valoare de peste 200 de milioane de euro. Șeful Forțelor Navale Române a anunțat planul de achiziții pentru următorii 20 de ani | AUDIO
Europa FM, 9 septembrie 2025 14:20
Achiziționarea unei corvete ușoare din Turcia, de către Guvernul român, a primit luni, 8 septembrie, aviz favorabil în unanimitate din partea membrilor comisiilor de apărare din Parlament, a anunțat ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu. Procedura a fost declanșată la sfârșitul anului trecut. Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu: „Va fi înarmată suplimentar față de echipamentul standard pe care […]
• • •
1.500 de actori, regizori și personalități din cinematografie încheie colaborarea cu instituțiile de film din Israel, pe care le acuză de „implicare în genocidul” din Gaza | AUDIO # Europa FM
Aproximativ 1.500 de actori, regizori şi personalități din domeniul cinematografiei vor înceta colaborarea cu instituţiile de film israeliene pe care le acuză de „implicare în genocidul” din Gaza. Printre artiștii care au semnat scrisoarea în care se face acest anunț se numără Olivia Colman, Javier Bardem şi Mark Ruffalo. „Ca cineaști, actori, lucrători din industria […]
Fotbal: România-Cipru se joacă marți seară, de la 21:45, la Nicosia. Lucescu consideră că meciul va fi unul „agresiv” | AUDIO # Europa FM
Naționala României de fotbal joacă marți, 9 septembrie, în preliminariile Cupei Mondiale din 2026. Tricolorii întâlnesc, de la ora 21:45, la Nicosia, selecționata Ciprului, iar România are nevoie de o victorie pentru a rămâne în cursa calificării la turneul final. Selecționerul Mircea Lucescu le cere elevilor să fie concentrați și pregătiți pentru un joc fizic […]
Angajații rețelei de metrou din Londra protestează pentru a doua zi. Serviciile minime de transport vor fi complet oprite | AUDIO # Europa FM
Continuă greva lucrătorilor din rețeaua de metrou londonez. Angajații au început ieri o săptămână de greve, nemulțumiți de salarii și condițiile de muncă. Luni, londonezii care au mers la serviciu au apelat la biciclete sau au optat pentru rute mai lungi, iar azi haosul din transportul public continuă, relatează presa din Marea Britanie. Mii de […]
AUR a atacat la CCR proiectele impuse prin angajarea răspunderii de către Guvernul Bolojan # Europa FM
AUR a atacat la Curtea Constituțională patru proiecte de lege prevăzute în al doilea pachet fiscal pentru care Guvernul Bolojan și-a angajat răspunderea în Parlament săptămâna trecut. Demersul opoziției vine la două zile după ce Parlamentul a respins cele patru moţiuni de cenzură depuse de AUR împotriva guvernului. Partidul anunță că a depus la CCR […]
Sibiu: Băiețel în vârstă de zece ani, găsit legat în casă după ce tatăl a plecat la cumpărături. Mama și cei doi minori, preluați de DGASPC | AUDIO # Europa FM
Un copil de zece ani din județul Sibiu a fost găsit legat și încuiat în casă. Tatăl său a fost reținut de polițiști, care au emis și un ordin de protecţie provizoriu împotriva lui. Băiatul, sora lui mai mică și mama au fost duși într-un centru pentru victimele violenței domestică și primesc asistență medicală și […]
Percheziții DNA la sediul ELCEN. Sunt vizate fapte de corupție. Reacția companiei | AUDIO # Europa FM
Percheziții DNA, marți, la sediul Companiei Electrocentrale București (ELCEN), compania care asigură agent termic în Capitală, într-un dosar de corupție, au confirmat surse EUROPA FM. Potrivit surselor Europa FM se investighează acuzații de corupție – dare și luare de mită. Alte percheziții au loc în locații din județul Ilfov. Opt percheziții au loc în acest […]
Cazurile de violență domestică și femicid s-au înmulțit în România în ultimii ani. Potrivit asociațiilor, au fost cel puțin 30 de cazuri de femicid de la începutul anului și până acum. Ministerul Justiției vine cu propuneri de modificare a legii, iar în Parlament va fi o comisie specială „România fără violență domestică”. Între timp, președintele […]
Piața Victoriei. Educația, principala vulnerabilitate a României? Răspunde Marian Staș, coordonator de programe educaționale # Europa FM
„Piața Victoriei”: Educația, principala vulnerabilitate a României? Răspunde Marian Staș, coordonator de programe educaționale, invitat în ediția de marți a emisiunii, moderată de Tudor Mușat. Anul școlar a început tensionat, cu amenințări de grevă din partea profesorilor și cu nemulțumirile multor părinți și elevi din cauza măsurilor fiscal-bugetare: creșterea numărului de elevi în clase, comasarea […]
RAPORT OCDE: Cât cheltuie statul român anual cu fiecare elev sau student. Suntem la coada clasamentului european privind suma alocată | GALERIE FOTO # Europa FM
România, pe ultimul loc în Europa la capacitatea de a-i ține pe copii și tineri în școală. Unu din șase copii cu vârsta sub 14 ani nu erau înscriși în nicio formă de învățământ în 2023, potrivit unui raport anual al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE). Totodată, țara noastră cheltuie cea mai mică […]
Noi declarații rasiste din partea AUR: Senatorul Andrei Dîrlău acuză că fluxurile migratorii deteriorează echilibrul demografic și cultural al Europei | AUDIO # Europa FM
Noi declarații rasiste din partea AUR. După scandalul stârnit de îndemnul deputatului Dan Tanasă de a respinge coletele livrate de muncitorii din Asia, de la tribuna Senatului vine un nou mesaj controversat. În timpul unei dezbateri despre noul regulament al Parlamentului European privind migrația, senatorul Andrei Dîrlău a acuzat Uniunea Europeană că, prin politicile sale, […]
Proteste ample sunt așteptate miercuri în Franța, după măsurile de austeritate propuse de guvernul demis. „Blocați totul”, îndeamnă angajați din mai multe instituții | AUDIO # Europa FM
Forțele de ordine din Franța se pregătesc pentru mișcarea de protest „Blocați totul” – programată miercuri, 10 septembrie. Mișcarea a luat naștere pe rețelele de socializare și contestă măsurile de austeritate propuse de proaspătul guvern demis. Forțele de ordine se așteaptă la blocaje în transporturi, dar și violențe. Chiar dacă guvernul francez a picat, pregătirile […]
Arad: Un TIR încărcat cu colete a ars complet pe DN7. Șoferul și cei doi pasageri s-au autoevacuat | VIDEO # Europa FM
Un TIR încărcat cu colete a ars complet, marți dimineață, pe un drum din județul Arad. Două persoane din cabina camionului au ajuns la spital cu atac de panică. Camionul circula pe DN7, între localitățile Vărădia de Mureș și Săvârșin, când a fost cuprins de un puternic incendiu. La fața locului au ajuns imediat două […]
Accident rutier în Mangalia. 13 oameni au fost transportați la spital după ciocnirea dintre o mașină și un microbuz | AUDIO # Europa FM
Accident grav în Mangalia, marți dimineață, după ce o mașină și un microbuz s-au ciocnit. 13 victime au ajuns la spital, a transmis Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) „Dobrogea”. UPDATE 08:50. 13 persoane au fost duse la spital În urma accidentului au rezultat 14 victime, dintre care 13 au fost transportate la spital (conștiente). […]
Mexic: Zece morţi şi peste 60 de răniţi, după ce un tren a lovit un autobuz la o trecere la nivel cu calea ferată # Europa FM
Zece oameni au fost uciși și cel puțin 61 au fost răniți în centrul Mexicului, după ce un tren de marfă a lovit un autobuz cu etaj, relatează Reuters. Șoferul microbuzului ar fi ignorat avertismentele sonore ale trenului, au declarat martorii aflați la fața locului. Coliziunea a avut loc într-o zonă industrială de pe autostrada […]
Cutremur în insula grecească Evia, la aproximativ 50 de kilometri nord-est de Atena. Seismul cu magnitudinea de 5,2 a fost resimțit și în capitala Greciei. Cutremurul s-a produs la 27 de minute după miezul nopții, ora locală, în largul insulei Evia, a doua ca mărime din Grecia, la o adâncime de 10 km, potrivit Institutului […]
Guvernul face precizări după ce Ilie Bolojan a declarat că România trebuie să crească vârsta de pensionare la toate categoriile: Premierul s-a referit exclusiv la vârsta de pensionare a categoriilor cu statut special | AUDIO # Europa FM
Precizări de la Guvern, după ce prim-ministrul Ilie Bolojan a declarat luni seară la postul public de televiziune că România trebuie să crească vârsta de pensionare pentru toate categoriile, astfel încât sistemul de pensii să poată fi susținut pe viitor. „Guvernul nu are în vedere și nu discută în acest moment posibilitatea creșterii vârstei standard […]
Daniel David: Sindicatele i-au solicitat președintelui ceea ce au cerut și public: demisia mea și, în al doilea rând, anularea măsurilor de criză fiscal-bugetară | AUDIO # Europa FM
Peste 15.000 de profesori și personal auxiliar au protestat astăzi în Capitală, cerând renunțarea la măsurile de austeritate și demisia ministrului Educației. După o discuție cu președintele Nicușor Dan, sindicaliștii nu exclud o grevă generală. Prezent la emisiunea „Academia Europa FM”, ministrul Educației, Daniel David, a transmis că măsurile de austeritate sunt temporare. De asemenea, […]
Guvernul Franței a căzut prin moțiune de cenzură. Premierul François Bayrou își va prezenta demisia marți | AUDIO # Europa FM
La Paris, Guvernul Bayrou a căzut cu 364 de voturi pentru și 194 împotrivă. François Bayrou va trebui să își prezinte demisia președintelui Republicii, care va numi un prim-ministru responsabil de formarea unui nou Guvern. Este pentru prima dată în istoria celei de-a V-a Republici când un Guvern cade în urma unui vot de încredere. […]
Daniel David, după ce sindicaliștii i-au cerut demisia: Dacă asta rezolvă problemele fiscal-bugetare, o fac cu plăcere | AUDIO # Europa FM
Sindicatele ar trebui să fie mai atente cum poartă discuțiile și negocierile, a declarat pentru Europa FM Ministrul Educației, Daniel David. El spune că nu este chiar înțelept să ceri demisia unui ministru care a evitat tăierea salariilor și concedierea oamenilor din sistem. „Demisia mea este pregătită”, a adăugat ministrul Daniel David. Ministrul Educației, […]
Donald Trump susține că este gata să impună Rusiei noi sancțiuni, nemulțumit de modul în care avansează războiul din Ucraina | AUDIO # Europa FM
Donald Trump este încrezător că va pune capăt războiului din Ucraina în câteva zile. Declarația vine după atacul violent din weekend asupra Kievului și a altor regiuni din Ucraina. Rusia a trimis peste 800 de drone și 13 rachete balistice care au ucis trei oameni și au rănit alți 18. Președintele american spune că nu […]
Noi probleme în cazul primului pod hobanat din Arad. Primarul acuză administratorii judiciari că blochează lucrările: Judecătorii nu pot fi păcăliți de interesele lor meschine | GALERIE FOTO # Europa FM
Noi probleme în cazul primului pod hobanat din Arad. După ce primăria a refuzat să-l recepționeze pe motiv că are probleme de siguranță, acum firmele care se ocupă de insolvența constructorului cer blocarea lucrărilor de reparații. Dacă podul nu va putea fi inaugurat până la finalul anului, autoritățile din Arad trebuie să restituie o parte […]
14 oameni au murit în capitala Nepalului, în urma unor proteste violente împotriva deciziei guvernului de a opri accesul la mai multe rețele de socializare. Protestatarii reclamă corupția politicienilor | AUDIO # Europa FM
Manifestații de amploare în Nepal, cu motto-oul „Opriți corupția”: sunt cel puțin 14 morți și zeci de răniți. Grupări de tineri au încercat să pătrundă în Parlament ca parte a unei manifestații anti-corupție față de guvern. Pentru a opri răspândirea veștilor despre revolte, Guvernul a oprit accesul la mai multe platforme de socializare, între care […]
Fermierii, afectați de scumpirea energiei și de creșterea taxelor. Președintele LAPAR: Foarte multe ferme au intrat în insolvență | AUDIO # Europa FM
Scumpirea energiei electrice, majorarea taxelor și impozitelor îi afectează grav pe fermieri, mai ales într-un an agricol extrem de secetos, atrage atenția LAPAR, Liga Asociațiilor Producătorilor Agricoli din România. Președintele Ligii, Nicu Vasile, vorbește despre falimentul a numeroase ferme aflate într-o concurență neloială cu produsele din import, mult mai ieftine. Președintele LAPAR, Nicu Vasile: „Agricultura […]
Marius Nistor, după discuțiile cu președintele Nicușor Dan: Vom declanșa referendum pentru grevă generală. Mâine, profesorii merg la clase, nu vor preda nimic | AUDIO # Europa FM
Sindicaliștii din Educație anunță organizarea unui referendum pentru declanșarea grevei generale, după discuțiile pe care le-au avut la Palatul Cotroceni cu președintele Nicușor Dan. Mâine, profesorii merg la școală dar nu vor preda, mai spun sindicaliștii la finalul Marșului Educației care a adunat peste 15.000 de angajați din sistemul de învățământ în București. Protestele vor […]
România, sub presiunea noilor taxe și scumpiri: Experții avertizează asupra unei „furtuni economice”. Cristian Hoștiuc: „Cochetăm cu recesiunea” | AUDIO # Europa FM
România, sub noul regim de taxe și după noi valuri de scumpiri: „ne aflăm în plină furtună economică”, spun experții. Situația a fost analizată într-o dezbatere cu tema „Cum pot fi relansate investițiile în România?”, la „Ziarul Financiar”. Cristian Hoștiuc, director editorial la Ziarul Financiar: „Încă nu am intrat pe minus, cochetăm cu recesiunea” „De […]
Ștefan Pălărie, despre tăierea cheltuielilor din administrația publică locală: „Se discută despre continuarea desființării unor instituții sau a comasărilor de alte instituții” | AUDIO # Europa FM
După ce și-a asumat răspunderea pe al doilea Pachet de măsuri pentru reducerea deficitului, Executivul îl pregătește pe al treilea. Ar trebui să fie gata până la mijlocul acestei luni. Marea neînțelegere din Coaliție: cum se va face reducerea administrației? Să dispară 10% din posturile ocupate sau să scadă cheltuielile cu 105 la nivelul fiecărei […]
Bărbat de 47 de ani, reținut pentru trădare. PRO TV Chișinău: Este vorba despre Alexandru Bălan, fostul șef adjunct al SIS # Europa FM
Procurorii DIICOT, împreună cu polițiștii de la Combaterea Criminalității Organizate, au pus în aplicare, luni, un mandat de aducere pe numele unui bărbat de 47 de ani, acuzat de trădare prin transmiterea, în formă continuată, a unor informații secrete de stat. Anchetatorii susțin că acesta ar fi furnizat date confidențiale unor ofițeri din KGB al […]
Daniel David: Eu zic că trebuie să ne liniștim. Educația a dat ce a trebuit să dea în perioadă de criză. Nu mai are ce să dea. Măsurile sunt temporare | AUDIO # Europa FM
Ministrul Educației, Daniel David, spune că a aflat din spațiul public de faptul că sindicatele din Educație se pregătesc de grevă generală. Prezent la emisiunea Academia Europa FM, David a făcut apel la calm. „Eu zic că trebuie să ne liniștim pentru că Educația a dat tot ce a trebuit să dea în perioada de […]
8 septembrie, Ziua Internațională a Alfabetizării. 740 de milioane de tineri și adulți din întreaga lume nu știau în 2024 să scrie și să citească | AUDIO # Europa FM
E ziua internațională a alfabetizării. La nivel mondial, aproape 740 de milioane de tineri și adulți nu știu să scrie sau să citească. În era digitalizării, aceștia riscă o nouă excludere de la beneficiile erei digitale, arată un raport UNESCO. 739 de milioane de tineri și adulți din întreaga lume nu știau să scrie și […]
Guvernul Greciei a adoptat un pachet de măsuri în valoare de 1,6 miliarde de euro, menit să combată declinul demografic | AUDIO # Europa FM
Statul elen vrea să combată declinul demografic accelerat. Guvernul Greciei a adoptat un pachet de măsuri în valoare de 1,6 miliarde de euro. Printre acestea: familiile cu venituri mici, care au patru copii, vor fi scutite total de impozit. Se estimează că populația Greciei va scădea de la 10,2 milioane, în prezent, la sub opt […]
Românii pot vota online până pe 12 septembrie proiectul cultural „Casa Artelor” din Sibiu, selectat în competiția „Europa Nostra”. Director: Avem șanse foarte mari să câștigăm | VIDEO # Europa FM
Casa Artelor din Sibiu, clădire medievală aflată în inima orașului, devenită hub cultural, concurează pentru un important premiu la nivel european. Aceasta este unul dintre proiectele selectate pentru votul publicului în cadrul competiției „Europa Nostra”, iar românii au ocazia să susțină singurul proiect cultural românesc prezent în această competiție de prestigiu printr-un vot online. Casa […]
Ministerul Transporturilor a emis autorizația de construire pentru modernizarea Gării de Nord | AUDIO # Europa FM
Primul pas pentru modernizarea Gării de Nord din București. Ministerul Transporturilor a emis autorizația de construire, necesară pentru a începe lucrările de reabilitare, care se vor face în etape. Prima fază a reabilitării va costa peste jumătate de miliard de lei, iar lucrările vor dura aproape patru ani. Modernizarea Gării de Nord se va face […]
Franța: Guvernul condus de François Bayrou riscă să piardă votul de încredere din Parlament | AUDIO # Europa FM
Premierul Franței se află în fața votului de încredere din Parlament. Există șanse mari ca François Bayrou să îl piardă, ceea ce ar duce la demiterea Guvernului. Între timp, opoziția se pregătește să preia guvernarea, potrivit presei din Hexagon. Premierul Franței a propus un plan de austeritate de 44 de miliarde de euro, cu scopul […]
Cadrele didactice venite la protestul de începere a anului școlar reclamă scăderea veniturilor: „Până la urmă, totul trece prin stomac” | AUDIO # Europa FM
Protestul profesorilor – la această oră cadrele didactice au pornit în marș dinspre Guvern spre Palatul Cotroceni. La ora 13:30, liderii de sindicat au fost invitați la discuții de către președintele Nicușor Dan, care are rol de mediator în situații de criză. Veniți la protest din toate colțurile țării, profesorii susțin că principala nemulțumire este […]
AUR depune moțiune de cenzură împotriva ministrului Educației. Sorin Lavric: „Ceea ce se întâmplă în învățământul nostru este orice, dar nu educație” | AUDIO # Europa FM
După ce a inițiat patru moțiuni de cenzură, fără succes, AUR anunță că va depune o altă moțiune. De data aceasta, una simplă, îndreptată împotriva ministrului Educației, Daniel David. Deocamdată se strâng semnături pentru moțiunea care va fi depusă la Senat, cel mai probabil miercuri. S-a lucrat însă la textul moțiunii, prezentat azi în conferință […]
PSD depune două proiecte de lege prin care cere să fie scutiți de la plata CASS pensionarii, mamele, veteranii și alte categorii. Grindeanu: Sunt proiecte reparatorii | AUDIO # Europa FM
Social-democrații depun două proiecte de lege prin care vor să corecteze anumite reglementări din Pachetul 1 de măsuri de reducere a deficitului bugetar. PSD vrea să se renunțe la plata CASS pentru pensionari, deținuții politici, veterani, invalizi și personalul monahal. Aceste măsuri au fost solicitate de PSD înainte de adoptarea pachetului de măsuri, spune Sorin […]
Atac terorist în Israel. Doi atacatori s-au suit într-un autocar la Ierusalim și au ucis cinci oameni. Sunt cel puțin 11 răniți | AUDIO # Europa FM
Imagini surprinse de martori arată cum oamenii fug îngroziți din autocar și de lângă vehicul și încearcă să se ascundă, în timp ce mașinile se opresc în trafic. Cinci oameni au fost uciși. Bilanțul provizoriu indica și cel puțin 11 răniți. Cei doi atacatori au fost omorâți, în cele din urmă, de către un militar […]
Emoții pentru bobocii Colegiului Militar „Alexandru Ioan Cuza” la festivitatea de deschidere a noului an școlar. Elev: „Îmi place disciplina și haina militară” | GALERIE FOTO # Europa FM
Festivitatea de deschidere a anului școlar la Colegiul Național Militar „Alexandru Ioan Cuza” din Constanța a fost plină de emoții pentru bobocii promoției 2025-2029. 135 de elevi au rostit, în prezența părinților și a colegilor mai mari, legământul de credință. „Liceul acesta te învață să te formezi ca om”, spune un boboc, venit din Iași […]
Gramul de aur s-a scumpit luni cu 6,25 lei, ajungând la 502,5817 lei, de la 496,3229 lei, cât anunţase vineri Banca Naţională a României (BNR), şi a înregistrat din nou o valoare record. Moneda naţională s-a apreciat în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Naţională a României (BNR) la 5,0716 lei, în […]
București: Un bărbat a murit după ce a fost lovit de o mașină în timp ce mergea cu bicicleta # Europa FM
Un bărbat a murit duminică noapte, după ce a fost lovit de o mașină în timp ce mergea cu bicicleta pe Bulevardul Regele Mihai I. Accidentul a avut loc puțin înainte de miezul nopții când un șofer în vârstă de 21 de ani, care se deplasa pe Bd. Regele Mihai I, dinspre Piața Arcul de […]
AUR spune că va ataca la CCR patru legi adoptate prin angajarea răspunderii de către Guvernul Bolojan # Europa FM
AUR a anunţat că atacă la Curtea Constituţională proiectele Guvernului Bolojan. Decizia a fost luată după ce, duminică, toate cele patru moțiuni de cenzură depuse de partidul de opoziție împotriva unor proiecte din cel de-al doilea pachet de măsuri fiscale au fost respinse în plenul reunit al Parlamentului. „Coaliţia PNL-PSD-UDMR-USR şi minorităţi a demonstrat din […]
Carlos Alcaraz a cucerit al doilea titlu US Open după ce l-a învins pe Jannik Sinner la New York. Italianul l-a felicitat: „Ai fost mai bun decât mine. Bucură-te de acest moment” | VIDEO # Europa FM
Tenismenul spaniol Carlos Alcaraz, numărul doi mondial, a câştigat turneul US Open, ultimul de Mare Şlem al anului, după ce l-a învins pe italianul Jannik Sinner, numărul unu mondial, cu 6-2, 3-6, 6-1, 6-4, în finala desfăşurată duminică, la New York. Carlos Alcaraz a câştigat duminică al şaselea Grand Slam din cariera sa, învingându-l pe […]
Sindicaliștii din Educație protestează în prima zi de școală în fața Guvernului și vor pleca în marș spre Cotroceni. Președintele Dan va discuta după ora prânzului cu aceștia | AUDIO # Europa FM
Sindicaliștii din Educație protestează luni, 8 septembrie, în fața Guvernului, împotriva măsurilor de austeritate care îi vizează. Aceștia vor pleca în marș spre Palatul Cotroceni, iar de la ora 13:30 ar urma să discute cu președintele Nicușor Dan. La proteste ar urma să se alăture și studenții, a anunțat în această dimineață Alianța Națională a […]
Nicușor Dan, despre coaliția de guvernare: E lăudabil că funcționează. Nu am motive de îngrijorare în momentul acesta | AUDIO # Europa FM
Prima zi a noului an școlar este marcată de boicotul profesorilor. Dascălii nu exclud greva generală în următoarea perioadă, dacă nu le sunt ascultate doleanțele. Astăzi, la Cotroceni, vor avea loc discuții între guvernanți și sindicaliştii din Educaţie, începând cu ora 13:30. Nu se va lua momentan o decizie, a precizat președintele Nicușor Dan în […]
Arad: Eclipsa de Lună, admirată de adulți și copii la o vizionare cu telescoape: „Niciodată n-am văzut așa ceva” | AUDIO # Europa FM
Spectacol astronomic noaptea trecută pe cerul României, unde a putut fi văzută o spectaculoasă eclipsă totală de lună. Pământul interpus între Soare și Lună și-a proiectat umbra pe astrul nopții, iar imaginea a rezultat într-o lună roșie. La Arad, astroclubul din oraș a organizat o vizionare publică gratuită cu telescoape. Așa a fost întâmpinată eclipsa […]
Elevii unei şcoli din Munţii Apuseni vor învăța într-un refugiu turistic până la finalizarea lucrărilor de reabilitare a unității școlare | AUDIO # Europa FM
Elevii unei şcoli din Munţii Apuseni, aflată în reabilitare vor învăţa, până la finalizarea lucrărilor, într-un refugiu turistic. Reabilitarea școlii se va realiza prin bani din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă. Refugiul turistic în care vor învăța elevii este o clădire construită tot cu finanţare europeană. În județul Alba – 18 unităţi de învăţâmânt […]
Israel: Atac armat într-o zonă de așezări ilegale din vestul Ierusalimului. Patru oameni au fost uciși # Europa FM
Patru oameni au fost uciși, iar mai mulți au fost răniţi luni, într-un atac armat comis la Ierusalim de doi atacatori care au fost neutralizaţi la faţa locului, au informat poliţia israeliană şi serviciul de urgenţe israelian Magen David Adom, transmite Al Jazeera. Atacul a avut loc în vestul Ierusalimului, într-o zonă de așezări ilegale, […]
Parlamentarii au respins azi toate cele patru moțiuni de cenzurǎ depuse de Opoziție. Deputații și senatorii au dezbǎtut si votat azi moțiunile depuse de parlamentarii AUR. Şedința a început la ora 13:30 iar pânǎ în jurul orelor 20:00 toate cele patru moțiuni au fost respinse de plenul reunit al celor două Camere. Guvernul și-a angajat […]
