ANALIZĂ Muncim până la moarte? Un francez are pensie 20 de ani, românul 11 ani
PSNews.ro, 9 septembrie 2025 14:20
Premierul Ilie Bolojan a vorbit despre creșterea vârstei de pensionare, deși românii sunt printre ultimii când e vorba de speranța de viață. Creșterea vârstei de pensionare nu trebuie impusă doar pentru a acoperi necesarul de forță de muncă, pentru că altfel cetățenii riscă să muncească până la moarte și să nu mai vadă niciodată pensia. […] Articolul ANALIZĂ Muncim până la moarte? Un francez are pensie 20 de ani, românul 11 ani apare prima dată în PS News.
• • •
Alte ştiri de PSNews.ro
Acum 5 minute
14:40
Reforma administraţiei locale ar putea fi amânată şi inclusă în Pachetul 3. Vârsta de pensionare – zgomot pentru nimic # PSNews.ro
O declaraţie făcută ieri de premierul Ilie Bolojan dă fiori tuturor angajaţilor. Pentru a evita colapsul sistemului public de pensii, şeful Executivului vorbeşte despre creșterea vârstei de pensionare. În urmă cu câteva ore Guvernul a venit cu precizări. Premierul Ilie Bolojan a făcut o declaraţie care a stârnit confuzie. Şeful Executivului a vorbit aseară despre […] Articolul Reforma administraţiei locale ar putea fi amânată şi inclusă în Pachetul 3. Vârsta de pensionare – zgomot pentru nimic apare prima dată în PS News.
Acum 15 minute
14:30
Un ciclon uriaș lovește Europa. Cod Roșu de furtuni și vijelii emis pentru 10 septembrie # PSNews.ro
Mai multe țări europene au emis coduri roșu și portocaliu de furtuni și vijelii, după ce un ciclon uriaș s-a format în zona Mediteranei și va lovi miercuri, 10 septembrie. Astfel, potrivit Meteoalarm, au fost emise coduri roșu și portocaliu de ploi abundente și furtuni în Italia, în Lazio, înclusiv zona Romei, unde se vor […] Articolul Un ciclon uriaș lovește Europa. Cod Roșu de furtuni și vijelii emis pentru 10 septembrie apare prima dată în PS News.
14:30
Maia Sandu, avertisment în Parlamentul European: Rusia vrea Moldova și o va folosi ca o platformă pentru a ataca Europa # PSNews.ro
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a ținut un discurs în plenul Parlamentului European și a avertizat că Rusia duce un război hibrid prin care va încerca să pună mâna pe Moldova. Maia Sandu susține că în cazul în care Rusia va obține controlul Moldovei, atunci Chișinăul va deveni platforma de pe care Kremlinul va purta […] Articolul Maia Sandu, avertisment în Parlamentul European: Rusia vrea Moldova și o va folosi ca o platformă pentru a ataca Europa apare prima dată în PS News.
Acum 30 minute
14:20
Fenechiu: Acum nu se pune problema majorării vârstei de pensionare. Probabil trendul european va afecta și România # PSNews.ro
Liderul senatorilor PNL, Daniel Fenechiu, a declarat că, în prezent, Guvernul nu are pe agenda sa creșterea vârstei de pensionare, deși există un trend european în această direcție și presiuni generate de raportul dintre numărul de angajați și cel al pensionarilor. Întrebat dacă s-ar putea lua măsura creșterii vârstei de pensionare pentru toate categoriile, Fenechiu […] Articolul Fenechiu: Acum nu se pune problema majorării vârstei de pensionare. Probabil trendul european va afecta și România apare prima dată în PS News.
14:20
Premierul Ilie Bolojan a vorbit despre creșterea vârstei de pensionare, deși românii sunt printre ultimii când e vorba de speranța de viață. Creșterea vârstei de pensionare nu trebuie impusă doar pentru a acoperi necesarul de forță de muncă, pentru că altfel cetățenii riscă să muncească până la moarte și să nu mai vadă niciodată pensia. […] Articolul ANALIZĂ Muncim până la moarte? Un francez are pensie 20 de ani, românul 11 ani apare prima dată în PS News.
Acum o oră
14:10
Raport OECD: 16% dintre copii între 6 şi 14 ani din România nu sunt înscrişi la școală. Media țărilor OECD e de 2% # PSNews.ro
Raportul Education at a Glance (EaG 2025), editat de Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) pentru România, dat publicităţii marţi, arată că 16% dintre copiii cu vârste între 6 şi 14 ani nu sunt înscrişi în sistemul de învăţământ faţă de o medie de numai două procente în ţările OECD. De asemenea, peste 32% […] Articolul Raport OECD: 16% dintre copii între 6 şi 14 ani din România nu sunt înscrişi la școală. Media țărilor OECD e de 2% apare prima dată în PS News.
14:10
Declarație importantă din PNL, făcută în urmă cu scurt timp!Kelemen Hunor, liderul UDMR, a dat de înțeles că dacă reforma pensiilor speciale nu va trece de Curtea Constituțională, Guvernul Bolojan va pica. ”Dacă la Curtea Constituţională, după această pregătire privind reforma pensiilor ocupaţionale – că nu spun eu speciale ale magistraţilor – şi mai ales […] Articolul ”Atunci, cu siguranță, Ilie Bolojan își da da demisia”. Declarația momentului din PNL apare prima dată în PS News.
14:10
Gorghiu nu consideră oportună comasarea ANES cu ANITP, în condițiile creșterii cazurilor de violență domestică # PSNews.ro
Deputatul PNL Alina Gorghiu cere Ministerului Muncii reanalizarea propunerii de a comasa Agenția Națională pentru Egalitate de Șanse (ANES) cu Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane (ANITP). Ea afirmă, într-un comunicat transmis marți, că decizia „nu ar fi oportună”, ANE fiind „esențială”. ANES este singura autoritate de stat care coordonează politicile publice și cadrul legal […] Articolul Gorghiu nu consideră oportună comasarea ANES cu ANITP, în condițiile creșterii cazurilor de violență domestică apare prima dată în PS News.
14:00
Banca Națională a României a publicat cursul valutar de referință pentru marți, 9 septembrie 2025: moneda europeană a urcat ușor, iar aurul își continuă ascensiunea dincolo de pragul istoric de 500 de lei gramul. Euro a urcat ușor, fiind cotată de BNR la 5,0737 lei. Francul elvețian și lira sterlină s-au apreciat până la 5,4401 […] Articolul Curs valutar, 9 septembrie 2025. Euro a fost mai scump, aurul continuă să urce apare prima dată în PS News.
13:50
Câte spitale noi vom avea până în 2026? De trei ori mai puține decât s-au promis inițial # PSNews.ro
Ministrul Fondurilor Europene, Dragoș Pîslaru, a anunțat lista finală a spitalelor care vor fi construite cu finanțare din Planul Național de Redresare și Reziliență și care pot fi gata până în august 2026. În loc de cele 24 promise inițial, pe listă au rămas doar opt spitale, iar trei dintre acestea ar urma să fie […] Articolul Câte spitale noi vom avea până în 2026? De trei ori mai puține decât s-au promis inițial apare prima dată în PS News.
Acum 2 ore
13:40
VIDEO Ministrul muncii, Florin Manole, nu susține creșterea vârstei de pensionare, cu excepția magistraților # PSNews.ro
Ministrul muncii, Florin Manole, nu susține creșterea vârstei de pensionare, cu excepția magistraților, în cazul cărora crede că este legitim și corect ca aceasta să crească până la 65 de ani. El a amintit că, de altfel, reforma pensiilor speciale a fost inclusă în al doilea pachet de măsuri fiscale, pentru care Guvernul și-a angajat […] Articolul VIDEO Ministrul muncii, Florin Manole, nu susține creșterea vârstei de pensionare, cu excepția magistraților apare prima dată în PS News.
13:40
Premierul Ilie Bolojan ar putea să demisioneze în funcție de evoluția măsurilor de austeritate pe care încearcă să le implementeze. În următoarele săptămâni, va urma decizia Curții Constituționale privind reforma pensiilor magistraților, iar Guvernul va trebui să decidă cum va fi reforma din administrația publică locală. O eventuală demisie a premierului ar trimite România într-o […] Articolul În ce condiții ar putea demisiona Bolojan: PSD și CCR, factori decisivi apare prima dată în PS News.
13:40
Daniel David: Când eşti într-o criză fiscal-bugetară, nu mai poţi totdeauna să implementezi cele mai bune practici OECD # PSNews.ro
Ministrul Educaţiei, Daniel David, a afirmat, marţi, că, atunci când eşti într-o criză fiscal-bgetară, nu poţi întotdeauna să implementezi cele mai bune practici ale Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE), dar a explicat că, dacă eşti un decident responsabil, atunci măsurile pe care le iei se regăsesc între reperele OECD sau cele europene. Daniel […] Articolul Daniel David: Când eşti într-o criză fiscal-bugetară, nu mai poţi totdeauna să implementezi cele mai bune practici OECD apare prima dată în PS News.
13:30
ANALIZĂ. Merită să cumperi vechime în muncă? Pensia socială este cu 268 de lei mai mare decât asigurarea retroactivă # PSNews.ro
Legea pensiilor este deosebit de strictă în România în sensul că o persoană ajunsă la vârsta pensionării nu se poate pensiona dacă are o vechime în muncă de 14 ani și 11 luni. Pentru a ieși la pensie, chiar dacă vorbim de o pensie socială de 1.281 de lei, respectiva persoană ar trebui să „cumpere” […] Articolul ANALIZĂ. Merită să cumperi vechime în muncă? Pensia socială este cu 268 de lei mai mare decât asigurarea retroactivă apare prima dată în PS News.
13:30
Autoritățile din România, Cehia și Ungaria, cu sprijinul Eurojust și al instituțiilor moldovenești, au destructurat o amplă rețea de spionaj belarusă care opera pe teritoriul mai multor state europene. Informația a fost confirmată luni, 8 septembrie, de oficialii implicați, potrivit publicației Novinite. Serviciul de Informații și Securitate al Cehiei (BIS) a precizat că rețeaua era […] Articolul România, Cehia și Ungaria au destructurat o rețea de spionaj belarusă legată de KGB apare prima dată în PS News.
13:30
Model nou de asistenţă maternală specializată pentru copiii cu dizabilităţi, extins în 22 de judeţe din România # PSNews.ro
Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie împreună cu UNICEF România şi SERA România au semnat un Memorandum pentru implementarea proiectului “Dezvoltarea şi pilotarea unui model de asistenţă maternală specializată pentru copii cu dizabilităţi”. O componentă esenţială a iniţiativei o reprezintă recrutarea şi instruirea persoanelor care doresc să devină asistenţi maternali specializaţi, pregătiţi să […] Articolul Model nou de asistenţă maternală specializată pentru copiii cu dizabilităţi, extins în 22 de judeţe din România apare prima dată în PS News.
13:20
Un expert militar explică motivele pentru care mulți generali români sunt fani Călin Georgescu # PSNews.ro
Există percepția, într-o bună măsură corectă, că mulți dintre ofițeri superiori români, inclusiv unii dintre generalii în rezervă, ar fi susținători ai „suveraniștilor” și fani Călin Georgescu. Expertul în securitate Hari Bucur Marcu explică acest paradox. „De ce sunt atât de mulți miliari, mai ales ofițeri superiori, care îl promovează pe Călin Georgescu și, până […] Articolul Un expert militar explică motivele pentru care mulți generali români sunt fani Călin Georgescu apare prima dată în PS News.
13:20
Localitatea din România unde elevii au început școala online. Motivul nu are legătură cu greva profesorilor # PSNews.ro
Sute de elevi din comuna Brăești, județul Buzău, au debutat în noul an școlar în sistem online, după ce la nivelul unității administrativ-teritoriale au fost depistate mai multe cazuri de hepatită tip A. Potrivit Direcției de Sănătate Publică (DSP) Buzău, au fost efectuate anchete epidemiologice, fiind luată decizia ca unitățile de învățământ să rămână deocamdată […] Articolul Localitatea din România unde elevii au început școala online. Motivul nu are legătură cu greva profesorilor apare prima dată în PS News.
13:10
O profesoară și fiul ei de 7 ani, găsiți morți în propriul apartament. Principala ipoteză luată în calcul # PSNews.ro
Caz șocant în Drobeta-Turnu Severin. O femeie de 50 de ani a fost găsită spânzurată, iar lângă ea se afla trupul neînsuflețit al fiului ei, de doar șapte ani. Femeia era profesoară. Potrivit presei locale, femeia lucra în învățământ și suferea de depresie. Ea era despărțită de soțul ei, care a dat-o în judecată pentru a […] Articolul O profesoară și fiul ei de 7 ani, găsiți morți în propriul apartament. Principala ipoteză luată în calcul apare prima dată în PS News.
13:00
Prima şedinţă a Coaliţiei după scandalul concedierilor din primarii începe cu o amânare. Potrivit surselor România TV, Coaliția va merge pe scenariul în care sunt reduse cheltuielile de personal şi nu vor fi făcute concedieri. Coaliţia de guvernare rezistă tot mai greu. După schimbul de replici de la moţiunile de cenzură, mediate de Nicuşor Dan […] Articolul Prima şedinţă a Coaliţiei după scandalul concedierilor din primarii începe cu o amânare apare prima dată în PS News.
13:00
România primește a doua cea mai mare alocare după Polonia, 16,68 miliarde euro, în programul SAFE # PSNews.ro
Astăzi se anunță sumele alocate de Uniunea Europeană în programul SAFE pentru țările membre. Conform surselor TVR INFO, România ar primi a doua cea mai mare alocare după Polonia, de 16,68 miliarde de euro. Programul SAFE (Securing the EU Defence Industrial Capabilities) este un nou instrument financiar al Uniunii Europene, în valoare de 150 de […] Articolul România primește a doua cea mai mare alocare după Polonia, 16,68 miliarde euro, în programul SAFE apare prima dată în PS News.
Acum 4 ore
12:40
O banală comandă de pe Temu i-a adus unui italian o amendă record. Ce produse trebuie evitate # PSNews.ro
Un caz petrecut în Italia face valuri în toată Europa și arată adevărata față a „chilipirurilor” de pe platformele asiatice. Un consumator italian a comandat de pe Temu câteva produse banale în valoare de doar 42 de euro, printre care și un tricou și câteva agrafe „Disney” pentru părul fetiței sale. Ce a primit în schimb? […] Articolul O banală comandă de pe Temu i-a adus unui italian o amendă record. Ce produse trebuie evitate apare prima dată în PS News.
12:40
Centrul de Cultură „Palatele Brâncovenești” Mogoșoaia organizează în galeria „Cuhnia”, în perioada 11-28 septembrie expoziția de grup Out of Sight, Out of Mind, ce reunește trei artiste cu un parcurs deja articulat în expoziții de grup naționale și internaționale: Raluca Drăghici, Sânziana Georgescu și Irina Cîmpeanu Ștefureac. În prezent masterande ale Universității Naționale de Arte […] Articolul Expoziția „Out of Sight, Out of Mind” la galeria „Cuhnia”, în perioada 11-28 septembrie apare prima dată în PS News.
12:40
Percheziții la ELCEN pentru luare și dare de mită. Sunt vizați directorul general și directorul comercial # PSNews.ro
Procurorii anticorupţie percheziţionează, marţi, sediul central al Compania Electrocentrale Bucureşti (ELCEN), în baza unui mandat emis de autorităţile competente. Informaţia a fost confirmată de către ELCEN printr-un comunicat de presă în care precizează că procurorii DNA au solicitat documente şi informaţii necesare acţiunii în curs. ELCEN menţionează că reprezentanţii companiei cooperează „în mod deplin” pentru […] Articolul Percheziții la ELCEN pentru luare și dare de mită. Sunt vizați directorul general și directorul comercial apare prima dată în PS News.
12:40
Statul nu mai are bani pentru tratamente în străinătate. Mărturia cutremurătoare a tatălui unui copil bolnav # PSNews.ro
Programul prin care pacienții români pot primi tratamente în străinătate a rămas fără finanțare. Viețile a 43 de pacienți sunt în prezent blocate, iar printre ei se află și un copil de 4 ani, diagnosticat cu cancer. Băiatul are nevoie urgent de radioterapie cu protoni, un tratament care nu se face în România. Deși dosarul […] Articolul Statul nu mai are bani pentru tratamente în străinătate. Mărturia cutremurătoare a tatălui unui copil bolnav apare prima dată în PS News.
12:30
Proiect pregătit de PSD – TVA mai mic pentru haine, bunuri de uz casnic, servicii turistice # PSNews.ro
Posibilitatea deducerii TVA pentru unele achiziții, cum sunt cele de articole de îmbrăcăminte, încălțăminte, cosmetice, bunuri de uz casnic, servicii turistice, cazare, masă, transport și agrement, articole de lux, va fi eliminată, cu excepția cazurilor în care aceste bunuri sunt destinate revânzării sau sunt utilizate în cadrul activității economice, prevede un proiect de lege pregătit de […] Articolul Proiect pregătit de PSD – TVA mai mic pentru haine, bunuri de uz casnic, servicii turistice apare prima dată în PS News.
12:20
VIDEO Un tramvai a deraiat în București, după ce o trotinetă electrică a fost lăsată pe șine în mod iresponsabil # PSNews.ro
Un tramvai a deraiat luni seară în zona Parcul Tineretului din București din cauza unei trotinete electrice care a fost lăsată pe linia tramvaiului. În urma incidentului, nu au fost persoane rănite, anunță Brigada Rutieră. Incidentul a avut loc aseară, în jurul orei 20.00, la intersecția Bd. Gheorghe Șincai cu Bd. Tineretului. „Din primele verificări, […] Articolul VIDEO Un tramvai a deraiat în București, după ce o trotinetă electrică a fost lăsată pe șine în mod iresponsabil apare prima dată în PS News.
12:10
Kelemen Hunor spune că performanțele lui Ilie Bolojan de la Oradea și din județul Bihor nu trebuie confundate cu situația de la nivel național. Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat că performanțele lui Ilie Bolojan de la Oradea și din județul Bihor nu trebuie confundate cu situația de la nivel național, avertizând că problemele locale nu trebuie […] Articolul Kelemen Hunor: „Să nu confundăm Bihorul cu România” apare prima dată în PS News.
12:10
Alianța pentru Unirea Românilor a depus la Curtea Constituțională patru sesizări de neconstituționalitate împotriva pachetelor de legi impuse prin angajarea răspunderii Guvernului Bolojan, fără dezbatere parlamentară, fără consultarea românilor și fără un vot democratic. Prin această manevră, puterea executivă a confiscat rolul Parlamentului și a călcat în picioare principiile fundamentale ale statului de drept. Analiza […] Articolul AUR a atacat la CCR cele patru proiecte pentru care Guvernul și-a angajat răspunderea apare prima dată în PS News.
11:50
Raport către FSB: Tauber și alți lideri „ȘOR” au furat milioane de dolari dați de Moscova pentru activiștii partidului # PSNews.ro
Marina Tauber și alți lideri ai blocului „Pobeda” au ajuns în vizorul Serviciului Federal de Securitate din Rusia (FSB) pentru sustragerea mijloacelor destinate activiștilor în vederea destabilizării situației din R. Moldova. Potrivit datelor obținute de reporterii Deschide.MD, doar în anul 2023, membrii grupării ar fi deturnat aproximativ 10 milioane de dolari din fondurile alocate de […] Articolul Raport către FSB: Tauber și alți lideri „ȘOR” au furat milioane de dolari dați de Moscova pentru activiștii partidului apare prima dată în PS News.
11:50
Bilanțul președintelui – România lui Nicușor Dan arată exact cum ni s-a spus că va arăta România lui George Simion # PSNews.ro
Dacă dăm timpul înapoi cu exact 4 luni, ne vom trezi între cele două tururi ale alegerilor prezidențiale. După ce a promis tot ce își putea imagina, candidatul Nicușor Dan a dat drumul la sperietori: dacă suveraniștii ajung la Cotroceni vor fugi investitorii, va exploda cursul Euro și că în România va începe apocalipsa economică. […] Articolul Bilanțul președintelui – România lui Nicușor Dan arată exact cum ni s-a spus că va arăta România lui George Simion apare prima dată în PS News.
11:50
Bolojan: Legea pentru magistraţi respectă Constituţia. Ce spune despre o eventuală demisie # PSNews.ro
Premierul Ilie Bolojan afirmă că pachetul de reforme care vizează magistraţii respectă toate prevederile constituţionale. Şeful Guvernului spune că a ţinut cont de deciziile anterioare ale CCR şi aşteaptă verdictul Curţii, dar consideră esenţial ca Executivul să respecte planul iniţial asumat în faţa cetăţenilor. Întrebat dacă va demisiona în cazul în care CCR va declara […] Articolul Bolojan: Legea pentru magistraţi respectă Constituţia. Ce spune despre o eventuală demisie apare prima dată în PS News.
11:40
Kelemen Hunor: Au trecut patru luni de la catastrofa de la Praid, nici măcar unul nu şi-a dat demisia # PSNews.ro
Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a afirmat că au trecut patru luni de la catastrofa de la Salina Praid şi nicio persoană nu şi-a dat demisia sau a fost demisă. El consideră că măcar cineva trebuia să demisioneze şi că nu se poate fără consecinţe. Totodată, Kelemen Hunor a declarat că nu se poate să fie […] Articolul Kelemen Hunor: Au trecut patru luni de la catastrofa de la Praid, nici măcar unul nu şi-a dat demisia apare prima dată în PS News.
11:20
Legea care desființează AMEPIP, gardianul companiilor de stat, promovată de USR, e ilegală și neconstituțională # PSNews.ro
USR primește o lovitură de la un organism al statului în încercarea sa de a desființa cât mai multe instituții posibil. Consiliul Legislativ apreciază că propunerea legislativă privind desființarea AMEPIP, o inițiativă a senatoarei USR Cristina Prună, este ilegală și anticonstituțională. În acest context, CL a dat aviz negativ propunerii legislative, argumentând amplu. De altfel, […] Articolul Legea care desființează AMEPIP, gardianul companiilor de stat, promovată de USR, e ilegală și neconstituțională apare prima dată în PS News.
11:10
Un lider al coaliției de guvernare admite că Executivul ar trebui să plece dacă Pachetul 2 de reforme nu trece de CCR # PSNews.ro
Liderul UDMR, formațiune aflată la guvernare, a admis că Executivul condus de Ilie Bolojan ar trebui să plece dacă Pachetul 2 de reforme nu trece de Curtea Constituțională. Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, luni seara, că, dacă proiectul privind reforma pensiilor ocupaţionale, pentru care Guvernul şi-a angajat răspunderea „nu rezistă la testul constituţional”, atunci […] Articolul Un lider al coaliției de guvernare admite că Executivul ar trebui să plece dacă Pachetul 2 de reforme nu trece de CCR apare prima dată în PS News.
11:00
Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a afirmat că, dacă reforma pensiilor ocupaţionale nu rezistă la Curtea Constituţională, atunci legitimitatea acestui guvern dispare. El a precizat că Executivul a ţinut cont de toate aspectele din trecut legate de reforma sistemului. Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat că performanțele lui Ilie Bolojan de la Oradea și din județul […] Articolul Kelemen Hunor anunţă cum poate pica Guvernul Bolojan apare prima dată în PS News.
11:00
Ilie Bolojan a declarat că nivelul de salarizare în învățământ nu este unul pe care și l-ar dori, însă a spus că „este ce poate România în momentul de față”. Premierul a adăugat că salariile cadrelor didactice ar putea crește după 2026. Întrebat despre protestele de astăzi ale profesorilor, șeful Guvernului economiile care vor fi […] Articolul Când spune Bolojan că vor crește salariile profesorilor apare prima dată în PS News.
10:50
Decizie a instanței: O femeie din Cluj-Napoca nu mai are voie să intre în malluri timp de trei ani # PSNews.ro
Decizie ieșită din comun a unei instanțe din Cluj. O femeie din Cluj-Napoca nu mai are voie timp de 3 ani să intre în centrele comerciale din oraș, informează Digi24. Femeia a fost condamnată pentru furturi repetate de telefoane mobile și a primit, pe lângă pedeapsa principală de un an și șase luni de închisoare, […] Articolul Decizie a instanței: O femeie din Cluj-Napoca nu mai are voie să intre în malluri timp de trei ani apare prima dată în PS News.
10:50
Fostul ministru de Finanțe, Marcel Boloș, afirmă că l-a anunțat de ”cel puțin șase ori” pe premierul Marcel Ciolacu că ”deficitul bugetar se duce în cap”. Fostul ministru de Finanțe Marcel Boloș a afirmat, la Antena 1, citat de News.ro, că ”se vedea de la o poștă că în companiile de stat era debandadă”. ”Când i-am spus […] Articolul Boloș: Ciolacu mi-a spus că îl doare în organul genital de deficitul bugetar apare prima dată în PS News.
Acum 6 ore
10:40
Bolojan: Discuția la Cotroceni a fost de reducere cu 10% a angajaților în administrația locală # PSNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, luni, în privința reformei în administrația publică locală că, din punctul său de vedere, discuția de la Cotroceni cu președintele Nicușor Dan și liderii partidelor din coaliție a fost de reducere a numărului de angajați cu 10%. ‘În programul de guvernare există o prevedere explicită care prevede o reducere de […] Articolul Bolojan: Discuția la Cotroceni a fost de reducere cu 10% a angajaților în administrația locală apare prima dată în PS News.
10:40
Haosul din Educație continuă. Ziua a doua de școală, între amenințări cu greva generală și boicotul orelor # PSNews.ro
A doua zi a noului an școlar aduce aceleași tensiuni între profesori și autorități. După discuțiile sindicaliștilor cu președintele Nicușor Dan, revendicările cadrelor didactice nu au fost soluționate. Sindicatele avertizează că urmează greva generală, iar până atunci mulți profesori ar putea recurge la boicotarea orelor. Pentru mulți copii, a doua zi de școală este de […] Articolul Haosul din Educație continuă. Ziua a doua de școală, între amenințări cu greva generală și boicotul orelor apare prima dată în PS News.
10:30
Franța oferă cetățenilor 1.000 de euro cadou, pentru mașinile electrice cu baterii fabricate în Europa # PSNews.ro
Guvernul francez a creat un bonus de 1.000 de euro, pe lângă cele pe care le acordă pentru încurajarea achiziționării de mașini electrice, pentru cei care aleg un model echipat cu baterii fabricate în Uniunea Europeană (UE). Într-un comunicat emis luni de miniștrii Tranziției Ecologice și Energiei, aceștia au explicat că noul bonus va intra […] Articolul Franța oferă cetățenilor 1.000 de euro cadou, pentru mașinile electrice cu baterii fabricate în Europa apare prima dată în PS News.
10:30
Austeritatea lovește profesorii: Cât pierd din salariu și de ce se vorbește de grevă generală # PSNews.ro
Începutul anului școlar, care ar fi trebuit să fie un moment de bucurie pentru elevi și profesori, este umbrit în 2025 de proteste și nemulțumiri în educație. Măsurile de austeritate impuse de cabinetul Bolojan, prin ministrul Educației, Daniel David, au stârnit furia dascălilor, care se confruntă cu pierderi salariale semnificative și condiții de lucru tot […] Articolul Austeritatea lovește profesorii: Cât pierd din salariu și de ce se vorbește de grevă generală apare prima dată în PS News.
10:20
INS: Exporturile din luna iulie 2025 au crescut cu 7,0%, iar importurile au crescut cu 2,4% # PSNews.ro
În luna iulie 2025, exporturile FOB au însumat 8900,2 milioane euro, iar importurile CIF au însumat 11537,1 milioane euro, rezultând un deficit de 2636,9 milioane euro. Faţă de luna iulie 2024, exporturile din luna iulie 2025 au crescut cu 7,0%, iar importurile au crescut cu 2,4%. În luna iulie 2025, exporturile FOB au însumat 8900,2 […] Articolul INS: Exporturile din luna iulie 2025 au crescut cu 7,0%, iar importurile au crescut cu 2,4% apare prima dată în PS News.
10:20
Bolojan, blocat în propriile idei. Nu susține scutirea CASS pentru mame și veterani, deși economia făcută este infimă # PSNews.ro
Ilie Bolojan nu vrea să audă de exceptarea plății CASS pentru mame cu copii sub 7 ani și veterani de război. Premierul susține la TVR 1 că: „Fiecare sumă de bani care este economisită, fiecare sumă de bani pe care nu o cheltuim pentru că nu mai avem de unde să o cheltuim, este un […] Articolul Bolojan, blocat în propriile idei. Nu susține scutirea CASS pentru mame și veterani, deși economia făcută este infimă apare prima dată în PS News.
10:10
Vârsta de pensionare trebuie crescută la toate categoriile, în aşa fel încât populaţia cu vârste între 50 şi 65 de ani care este prinsă în economia reală să fie într-o pondere mai mare decât este în prezent, a declarat Ilie Bolojan. „Din punctul meu de vedere, suntem în situaţia în care avem nevoie de mai mulţi […] Articolul Ilie Bolojan: Că ne place, că nu ne place, trebuie să creştem vârsta de pensionare apare prima dată în PS News.
Acum 12 ore
06:10
Hai s-o lămurim din prima: nu-l cunosc, nu știu mare lucru despre el, n-am fost la Oradea și n-am dat niciodată doi bani pe propaganda care-i făcea statuie digitală încă de acum doi ani, pentru că știu exact că trâmbițele ligușitoare au fost folosite și în alte răfuieli liberale, de la Boc, Orban, Câțu încoace […] Articolul Bogdan Stoica: De ce nu prinde la mine vrăjeala Bolojan apare prima dată în PS News.
Acum 24 ore
20:30
EUROPA La nivel mondial, peste un miliard de oameni suferă de tulburări de sănătate mintală, potrivit OMS. Cei mai mulți dintre aceștia nu beneficiază de îngrijire adecvată. Deoarece serviciile de sănătate mintală sunt subfinanțate și suprasolicitate, oamenii apelează la modele populare bazate pe inteligență artificială, precum ChatGPT, Pi și Character.AI, pentru ajutor terapeutic, relatează Euronews. […] Articolul Știri din capitalele Europei, 8 septembrie apare prima dată în PS News.
20:00
Viorica Dăncilă, fost prim-ministru al României, i-a transmis actualului șef al Executivului, Ilie Bolojan, că ”prin măsurile luate distruge situația economică a țării”, deci nu face ”o treabă bună” în privința măsurilor de reducere a deficitului bugetar. Într-un interviu pentru Pro TV, Dăncilă a afirmat că este dezamăgită de actualul premier al României, Ilie Bolojan, […] Articolul Fostul premier Viorica Dăncilă îl critică pe Ilie Bolojan: „Nu face o treabă bună” apare prima dată în PS News.
20:00
CNIR poate deschide ofertele pentru tronsonul Golăiești – Pod Ungheni, parte din A8, după ce contestația depusă în timpul licitației a fost respinsă. Este vorba de un contract de 315 milioane lei pentru construirea a 2,7 km între Golăiești și Podul de la Ungheni, pod în execuție în regim de autostradă. Licitația a fost lansată în […] Articolul Undă verde pentru construirea celui mai mic sector din autostrada A8 apare prima dată în PS News.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.