Galerie foto: Deschiderea anului școlar la Seminarul Teologic Ortodox din București (2025)

Un grup de pelerini din județul Iași a vizitat joi Centrul eparhial al Episcopiei de Bălți. Aceștia au fost întâmpinați de Preasfințitul Părinte Antonie. Ierarhul le-a prezentat istoria bisericii din Republica Moldova și încercările prin care a trecut eparhia pe care o coordonează. Preasfinția Sa a apreciat că asemenea pelerinaje sunt binevenite, pentru că pot…