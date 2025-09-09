Galerie foto: Deschiderea anului școlar la Seminarul Teologic Ortodox din București (2025)
Basilica.ro, 9 septembrie 2025 15:50
La Seminarul Teologic Ortodox din București a avut loc marți, 9 septembrie, deschiderea anului școlar în cadrul căreia a fost oficiată o slujbă de Te Deum iar părintele consilier Ștefan Zară le-a transmis elevilor mesajul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel. Puteți vedea mai multe fotografii pe pagina noastră de Facebook. Foto credit: Basilica.ro / Raluca-Emanuela Ene
• • •
Alte ştiri de Basilica.ro
Acum 15 minute
16:00
Reconstituiri istorice, pe 13 și 14 septembrie la Castrul Roman Jidova de la Câmpulung, sit în patrimoniu UNESCO # Basilica.ro
Festivalul „Transalutanus Fest. La porțile imperiului”, ediția a V-a, are loc pe 13 și 14 septembrie la Castrul Roman Jidova din Câmpulung, sit inclus în patrimoniul UNESCO. Evenimentul este organizat de Asociația Historia Renascita în parteneriat cu Muzeul Județean Argeș, cu sprijinul financiar al Consiliului Județean Argeș potrivit Agerpres. Deschiderea oficială este programată pentru vineri,…
Acum 30 minute
15:50
Galerie foto: Deschiderea anului școlar la Seminarul Teologic Ortodox din București (2025) # Basilica.ro
La Seminarul Teologic Ortodox din București a avut loc marți, 9 septembrie, deschiderea anului școlar în cadrul căreia a fost oficiată o slujbă de Te Deum iar părintele consilier Ștefan Zară le-a transmis elevilor mesajul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel. Puteți vedea mai multe fotografii pe pagina noastră de Facebook. Foto credit: Basilica.ro / Raluca-Emanuela Ene
Acum o oră
15:40
Arheologii au descoperit o vilă romană transformată în baptisteriu creștin la Antandros # Basilica.ro
Arheologii care lucrează în orașul antic Antandros, din districtul Edremit (provincia Balıkesir, Turcia), au scos la iveală o încăpere de vilă romană transformată ulterior în baptisteriu creștin, descoperire care va aduce noi informații despre istoria creștinismului în regiune. Săpăturile de lungă durată au început în 2001, iar structura a fost identificată în 2024, într-o nouă…
15:30
Deschiderea noului an școlar la grădinița Patriarhiei Române: Peste o sută de copii prezenți # Basilica.ro
Peste o sută de copii însoțiți de părinți și bunici au participat marți la deschiderea festivă a noului an școlar la Grădinița „Buna Vestire” a Patriarhiei Române. Festivitatea a debutat cu oficierea unui Te Deum de către părintele Ionuț Gabriel Corduneanu, vicar administrativ patriarhal, și de părintele Ciprian‑Valentin Chirițoiu, manager al instituției de învățământ. Părintele…
Acum 2 ore
15:10
„Palatul de Justiție și sediile Înaltei Curți de Casație și Justiție – 130 de ani” va fi lansat în Aula Academiei Române # Basilica.ro
Lansarea volumului „Palatul de Justiție și sediile Înaltei Curți de Casație și Justiție – 130 de ani” va avea loc miercuri, de la ora 12:00, în Aula Academiei Române. Cartea este semnată de prof. ing. Nicolae Noica, membru de onoare al Academiei Române și director general al Bibliotecii Academiei Române. Evenimentul va reuni personalități marcante…
14:40
Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, împlineşte marți, 9 septembrie, 55 de ani. Preasfințitul Părinte Lucian Mic s-a născut în data de 9 septembrie 1970 în municipiul Arad, județul Arad, din părinții Teodor și Maria Mic. La Sfântul Botez a primit numele Lucian. Între anii 1977 și 1985 a urmat cursurile Școlii Generale Nr. 10 din…
14:30
Mănăstirea Sihăstria și-a sărbătorit hramul istoric: Rugăciunea și ascultarea continuă se arată în gândul la Dumnezeu # Basilica.ro
Mitropolitul Teofan al Moldovei și Bucovinei a oficiat luni Sfânta Liturghie la Mănăstirea Sihăstria cu ocazia hramului istoric, Nașterea Maicii Domnului. Înaltpreasfinția Sa a spus că rugăciunea și ascultarea continuă se arată în gândul permanent la Dumnezeu. Pelerinii care au participat la sărbătoarea mănăstirii s-au putut închina la moaștele Sfinților Paisie și Cleopa de la…
14:20
Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, își serbează onomastica în ziua cinstirii Sfinților și Drepților dumnezeiești Părinți Ioachim și Ana. Arhiepiscopul Romanului și Bacăului s-a născut la 29 martie 1954, în satul Stănița, județul Neamț. La 14 ani a intrat ca frate în Mănăstirea Sihăstria Neamț, iar între anii 1972-1980 a viețuit în obștea…
Acum 4 ore
13:50
Peste 6000 de copii și tineri români de pretutindeni au vizitat țara-mamă prin Programul de Tabere ARC 2025 # Basilica.ro
Cea de-a 16- a ediție a Programului de Tabere ARC, organizat de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni (DRP), a reunit în această vară peste 6.300 de copii și tineri din diaspora și comunitățile istorice românești. Potrivit Departamentului pentru Românii de Pretutindeni, timp de nouă săptămâni, între 1 iulie și 2 septembrie, participanții din 20 de…
Acum 6 ore
12:10
Cateheză ortodoxă pentru vremurile noastre: Programul „The Way”, accesibil online în română și engleză # Basilica.ro
Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Marii Britanii și Irlandei de Nord pune la dispoziția publicului cele 12 cursuri ale programului catehetic The Way (Calea), dezvoltat de Institutul pentru Studii Creștin-Ortodoxe din Cambridge. Materialele sunt acum disponibile online atât pe site-ul IOCS, cât și pe site-ul ROARCH, în format bilingv (română și engleză). Programul The Way este…
12:10
„Râmnicul Medieval”, cea mai nouă carte despre reședința județului Vâlcea, a fost lansată la Arhiepiscopia Râmnicului # Basilica.ro
Istoricul Florin Epure a lansat vineri volumul „Râmnicul Medieval”, unde tratează istoria Municipiului Râmnicu Vâlcea, la Arhiepiscopia Râmnicului. Potrivit Agerpres, autorul analizează transformarea Râmnicului de la sat în oraș, cu accent pe epoca medievală ca perioadă definitorie pentru patrimoniul cultural și arhitectural al Vâlcii, pe care-l consideră cel mai vechi județ din țară. Cu ocazia…
11:30
Icoana Maicii Domnului de la Mănăstirea Neamț, purtată de credincioși și preoți în procesiune la Călărași # Basilica.ro
Icoana Maicii Domnului de la Mănăstirea Neamț a fost întâmpinată joi de preoți și credincioși la sosirea în Municipiul Călărași, unde a fost adusă spre cinstire, informează Episcopia Sloboziei și Călărașilor. În fruntea preoților și credincioșilor s-a aflat Preasfințitul Părinte Episcop Vincențiu, Episcopul Sloboziei și Călărașilor, alături de reprezentanți ai autorităților locale. Icoana a ajuns…
Acum 8 ore
10:10
PS Nectarie: Nașterea Maicii Domnului ne cheamă să prețuim viața, să respectăm darul nașterii și să ocrotim familia # Basilica.ro
Nașterea Maicii Domnului reprezintă începutul mântuirii noastre, precum și taina nașterii și darul vieții, a subliniat luni Preasfințitul Părinte Nectarie, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului. În cuvântul rostit cu ocazia praznicului Nașterii Maicii Domnului, la Mănăstirea Marginea din județul Suceava, PS Nectarie a explicat că este aceasta este o „sărbătoare a vieții”. „Într-o lume care…
08:50
Ai un minut? Atât îți ia să parcurgi 5 știri esențiale publicate luni pe Basilica.ro. Patriarhul Daniel: Maica Domnului ne îndeamnă să ajutăm familiile cu mulți copii, iar copiii să fie educați în credință Sărbătoarea Nașterii Maicii Domnului este o reamintire a faptului că Sfânta Fecioară Maria este o protectoare a familiei și ne îndeamnă…
Acum 24 ore
00:10
Sf. şi Drepţii dumnezeieşti Părinţi Ioachim şi Ana; †) Sf. Cuv. Chiriac de la Tazlău; †) Sf. Cuv. Onufrie de la Vorona; Sf. Mc. Severian; Sf. Părinți de la Sinodul al III-lea Ecumenic # Basilica.ro
Calendar Ortodox, 9 septembrie Sfinții şi Drepţii dumnezeieşti Părinţi Ioachim şi Ana Drepţii Ioachim şi Ana au fost părinţii Maicii Domnului şi bunicii Domnului Hristos. Aceştia erau drepţi înaintea lui Dumnezeu şi, bogaţi fiind ei, la fiecare sărbătoare luau două părţi din câştigul lor, o parte o dădeau săracilor, iar pe cealaltă o dădeau lui…
8 septembrie 2025
19:50
Vioara „Sanctus Seraphino” care i-a aparținut lui George Enescu, în concert la Târgu Mureș # Basilica.ro
Vioara „Sanctus Seraphino”, care i-a aparținut lui George Enescu, va fi prezentă la Târgu Mureș, în cadrul concertului Orchestrei Simfonice de Stat din Istanbul, dirijată de Hasan Niyazi Tura, a anunțat Filarmonica de Stat din Târgu Mureș, pe Facebook. Violonistul Vlad Stănculeasa este cel care va cânta alături de celebrul instrument muzical pe scena mureșeană.…
19:00
Pelerinii s-au închinat la Brâul Maicii Domnului, cu ocazia hramului Mănăstirii Giurgeni # Basilica.ro
Pelerinii s-au putut închina la Brâul Maicii Domnului, adus la Mănăstirea Giurgeni, județul Neamț, cu ocazia hramului sfântului lăcaș. Sărbătoarea Nașterii Maicii Domnului a fost întregită de prezența Înaltpreasfințitului Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului și a Preasfințitului Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud. „Această mare sărbătoare ne amintește de drepții si dumnezeieștii Părinți, Ioachim…
17:30
Comunitatea românească din Marea Britanie, în special cea din zona Londrei, are la dispoziție o nouă parohie ortodoxă, a anunțat Arhiepiscopia Marii Britanii și Irlandei de Nord. Parohia, cu hramul „Duminica Sfântului Apostol Toma”, a fost inaugurată sâmbătă, în zona metropolitană Londra, în prezența Înaltpreasfințitului Părinte Atanasie, Arhiepiscopul Marii Britanii și Irlandei de Nord. Cu…
16:30
PS Timotei Prahoveanul: Nașterea Maicii Domnului a fost bucuria pe care Dumnezeu a adus-o tuturor popoarelor! # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul a oficiat luni Sf. Liturghie la la parohia „Sfântul Gheorghe” Capra, Protoieria Sector 2 Capitală. Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor le-a vorbit credincioșilor despre bucuria nașterii Maicii Domnului: „Bucuria, după o lungă așteptare, a fost bucuria întregii lumi! Chiar dacă lumea nu știa atunci, la nașterea Maicii Domnului, nu știa nici…
16:20
Începerea Noului An Bisericesc, întâlniri ale tinerilor ortodocși, pelerinaje sau hirotonia noului episcop vicar de la Cluj sunt doar câteva dintre temele fotografiilor surprinse în perioada 1-7 septembrie 2025 și incluse în articolul nostru Săptămâna în imagini. Cea mai apreciată postare de săptămâna trecută pe contul nostru de Instagram: Vezi această postare pe Instagram…
Ieri
16:00
Modernizarea Gării de Nord din București a intrat în linie dreaptă: Ministerul Transporturilor a autorizat proiectul # Basilica.ro
Modernizarea Gării de Nord din București a intrat în linie dreaptă, după ce Ministerul Transporturilor a emis autorizația de construire necesară pentru demararea proiectului, informează siteul instituției. Potrivit documentului, durata de execuție a lucrărilor este de 46 de luni, de la data începerii efective a acestora, iar valoarea lor este 537.988.809,93 lei fără TVA. Autorizarea…
15:50
Modernizarea Gării de Nord din București a intrat în linie dreaptă: Ministerul Transporturilor a emis autorizația de construire # Basilica.ro
Modernizarea Gării de Nord din București a intrat în linie dreaptă, după ce Ministerul Transporturilor a emis autorizația de construire necesară pentru demararea proiectului, informează siteul instituției. Potrivit documentului, durata de execuție a lucrărilor este de 46 de luni, de la data începerii efective a acestora, iar valoarea lor este 537.988.809,93 lei fără TVA. Autorizarea…
15:10
Patriarhul Daniel: Maica Domnului ne îndeamnă să ajutăm familiile cu mulți copii, iar copiii să fie educați în credință # Basilica.ro
Sărbătoarea Nașterii Maicii Domnului este o reamintire a faptului că Sfânta Fecioară Maria este o protectoare a familiei și ne îndeamnă să ajutăm familiile cu mulți copii, a spus Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, luni, în Paraclisul istoric „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” al Reședinței Patriarhale. „Sărbătoarea Nașterii Maicii Domnului trebuie să fie o încurajare pentru toți…
14:20
PS Paisie Sinaitul: Alte femei sterpe au născut în mod minunat, însă doar Ana va naște o fată, pe care Fiul lui Dumnezeu o va alege să-I fie mamă # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Paisie, Episcop vicar patriarhal, a oficiat luni Sf. Liturghie la Catedrala Patriarhală, unde a rostit o omilie despre Nașterea Maicii Domnului: „Știm că și alte femei sterpe din Vechiul Testament s-au învrednicit să nască prunci în mod minunat. Însă toate au născut băieți, doar Ana, soția dreptului Ioachim, va naște o fată, pe…
14:10
FOTO: Sărbătoarea Nașterii Maicii Domnului la Parohia Sf. Gheorghe-Capra: PS Timotei Prahoveanul a hirotonit un preot # Basilica.ro
De sărbătoarea Nașterii Maicii Domnului, Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul a săvârșit Sfânta Liturghie la parohia bucureșteană Sf. Gheorghe-Capra. În cadrul slujbei, ierarhul l-a hirotonit preot pe diaconul Bogdan Neacșiu. Foto credit: Basilica.ro / Raluca Ene
13:20
Peste 100 de copii aparținând corului „Tronos Junior” au oferit răspunsurile liturgice, vineri, la Catedrala Mitropolitană din Timișoara, în cadrul Sfintei Liturghii oficiate de către Preasfințitul Părinte Paisie Lugojanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei. Copiii i-au încântat pe cei prezenți cu vocile lor și la finalul Sfintei Liturghii au fost recompensați cu câte o icoană…
12:10
Ziua Internațională a Alfabetizării: Pentru 2025 s-a propus „Promovarea alfabetizării în era digitală” # Basilica.ro
Ziua Internațională a Alfabetizării este marcată anual în data de 8 septembrie, la inițiativa UNESCO. În 2025, tema sub care se desfășoară această zi este „Promovarea alfabetizării în era digitală”, reflectând transformările profunde prin care trece educația în contextul avansului tehnologic. Celebrarea acestei zile a fost instituită în 1966, în urma unei conferințe internaționale desfășurate…
11:40
Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop vicar patriarhal, a oficiat luni, 8 septembrie 2025, Sfânta Liturghie la Catedrala Patriarhală. Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu
10:40
Primăria Capitalei invită bucureștenii la o serie de concerte în aer liber: Camerata Regală surprinde cu un repertoriu adaptat spațiului urban # Basilica.ro
Primăria Capitalei invită publicul să ia parte, în perioada 17 și 21 septembrie, la o serie de concerte gratuite în Piața George Enescu din centrul Bucureștiului. Una dintre cele mai așteptate apariții muzicale ale toamnei vine din partea Orchestrei Camerata Regală, care va surprinde auditoriul cu un repertoriu adaptat spațiului urban. Ajuns la a VI-a…
08:50
Începe săptămâna cu „Binele de știut” din viața Bisericii. Patriarhul Daniel: Sfânta Cruce ne arată cât de mult a iubit Dumnezeu lumea prin Iisus Hristos „Sfânta Cruce ne arată cât de mult a iubit Dumnezeu lumea prin Iisus Hristos. Este semnul iubirii nesfârșite și mai presus de înțelegere a lui Dumnezeu față de oameni”, a…
00:10
Calendar Ortodox, 8 septembrie Nașterea Maicii Domnului Cea dintâi mare sărbătoare din anul bisericesc ortodox este Naşterea Maicii Domnului, prăznuită la 8 septembrie. Se cuvenea, de altfel, să întâlnim sfinţenia Maicii Domnului din cele dintâi zile ale anului nou, Maica Domnului fiind sfinţenia omenească cea mai înaltă, cunoscută şi preacinstită în Biserică. Sărbătoarea a fost stabilită în…
7 septembrie 2025
21:40
Noul episcop vicar al Arhiepiscopiei Clujului a fost hirotonit: Episcopul trebuie să îi ajute pe toţi să îşi ducă crucea # Basilica.ro
Arhimandritul Samuel Cristea a fost hirotonit arhiereu duminică, la Catedrala mitropolitană din Cluj-Napoca. Preasfinția Sa este noul episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, purtând titulatura de Bistrițeanul. Hirotonia noului ierarh a avut loc în cadrul Sfintei Liturghii, oficiate de un sobor de ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române, condus de Mitropolitul Andrei al Clujului,…
20:00
PS Timotei Prahoveanul a sfințit noua biserică a unei parohii ilfovene: A primit hramul Sf. Dumitru Stăniloae # Basilica.ro
Episcopul vicar Timotei Prahoveanul al Arhiepiscopiei Bucureștilor a sfințit duminică Biserica „Sf. Ioachim și Ana și Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae” a Parohiei Boltașu din localitatea ilfoveană Ștefăneștii de Jos. Ierarhului i s-au alăturat în slujire părintele protoiereu Cristian Burcea de la Protopopiatul Ilfov Nord, ieromonahul David Gălbează de la Schitul Lacu din Sfântul Munte…
18:40
De sărbătoarea Nașterii Maicii Domnului, membrii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române vor sluji după următorul program, transmis de eparhii, prin intermediul Radio Trinitas: Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, va participa la Sfânta Liturghie în Paraclisul istoric „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Reședința Patriarhală. Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, va sluji…
18:00
A fost sfințită biserica unei parohii prahovene: Este un mare dar și o binecuvântare, spune PS Paisie Sinaitul # Basilica.ro
Episcopul vicar patriarhal Paisie Sinaitul a sfințit duminică biserică Parohiei Pântești din satul Făget, județul Prahova. Alături de Preasfinția Sa au slujit părintele Mihail Peneș, protopopul de Ploiești Nord, părintele Gabriel Pitulice, secretar al Protoieriei Vălenii de Munte, părintele Laurențiu‑Marian Dobra, preot paroh și alți slujitori. Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul a evindențiat importanța construirii unui…
17:10
A fost sfințită o nouă biserică în județul Prahova: Este un mare dar și o binecuvântare, spune PS Paisie Sinaitul # Basilica.ro
Episcopul vicar patriarhal Paisie Sinaitul a sfințit duminică noua biserică a Parohiei Pântești din satul Făget, județul Prahova. Alături de Preasfinția Sa au slujit părintele Mihail Peneș, protopopul de Ploiești Nord, părintele Gabriel Pitulice, secretar al Protoieriei Vălenii de Munte, părintele Laurențiu‑Marian Dobra, preot paroh și alți slujitori. Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul a evindențiat importanța…
Mai mult de 2 zile în urmă
16:10
Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop vicar patriarhal, a oficiat duminică, 7 septembrie 2025, Sfânta Liturghie în Parohia Comarnic din județul Prahova, unde a sfințit noul așezământ al comunității. Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu
15:30
Să ne folosim de Sfânta Cruce ca de o scară, ca și noi să urcăm la cer, îndeamnă PS Varlaam Ploieșteanul # Basilica.ro
„Să ne folosim de Sfânta Cruce ca de o scară, ca și noi să urcăm la cer împreună cu Hristos cel mort și înviat”, îndeamnă Episcopul vicar patriarhal Varlaam Ploieșteanul. Preasfinția Sa a oficiat duminică Sfânta Liturghie în Parohia Comarnic din județul Prahova, unde a sfințit noul așezământ al comunității. Ierarhul s-a referit în predica…
14:50
Patriarhul Daniel: Sfânta Cruce ne arată cât de mult a iubit Dumnezeu lumea prin Iisus Hristos # Basilica.ro
„Sfânta Cruce ne arată cât de mult a iubit Dumnezeu lumea prin Iisus Hristos. Este semnul iubirii nesfârșite și mai presus de înțelegere a lui Dumnezeu față de oameni”, a spus Patriarhul Daniel duminică în Paraclisul „Sf. M. Mc. Gheorghe” al Reședinței Patriarhale. Preafericirea Sa a explicat Evanghelia Duminicii dinaintea Înălțării Sfintei Cruci, în care…
00:10
Înainte-prăznuirea Nașterii Maicii Domnului; Sf. Mc. Sozont; Sf. Cuv. Simeon și Amfilohie de la Pângărați; Sf. Cuv. Casiana Imnografa; Duminica dinaintea Înălțării Sfintei Cruci (Convorbirea lui Iisus cu Nicodim) # Basilica.ro
Calendar Ortodox, 7 septembrie Înainte-prăznuirea Nașterii Maicii Domnului Pentru pregătirea sufletească a credincioșilor toate sărbătorile împărătești, inclusiv cele ale Maicii Domnului, sunt precedate de un timp de pregătire, de anticipare sau introducere, numit pre-serbare, înainte-serbare sau înainte-prăznuire. Sfântul Mucenic Sozont Era din Licaonia (Asia Mică). Fiind păstor, ajunge cu turmele sale în apropierea cetății Pompeiol…
6 septembrie 2025
21:00
Ipopsifierea episcopului vicar ales al Arhiepiscopiei Clujului: Răspund cu smerenie și frică de Dumnezeu # Basilica.ro
Ipopsifierea Arhimandritului Samuel Cristea, Episcop vicar ales al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului a avut loc sâmbătă seară la Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca. Slujba de chemare la arhierie (ipopsifierea) a fost oficiată de Mitropolitul Andrei al Clujului, Maramureșului și Sălajului, împreună cu Episcopii Iustin al Maramureșului și Sătmarului, Visarion al Tulcii, Benedict al Sălajului, Macarie…
19:10
Membrii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române vor sluji în Duminica dinaintea Înălțării Sfintei Cruci, după următorul program, transmis de eparhii prin intermediul Radio Trinitas: Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, va participa la Sfânta Liturghie în Paraclisul istoric „Sfântul Mare Mucenic Gherorghe” din Reședința Patriarhală. Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, va sluji…
17:20
O copie a Icoanei Maicii Domnului „Mângâietoarea” a fost adusă la Mănăstirea Paltin. Aceasta a fost realizată după o icoană făcătoare de minuni, care se află la Biserica „Sfântul Dimitrie”, din Nea Elvetia Vironas, aflată în apropierea Atenei și este denumită Maica Domnului „Parigoritria”, Izvorâtoarea de mir și Plângătoare. Această icoană s-a arătat făcătoare de…
16:20
Moaștele Sfintei Filofteia au fost purtate în procesiune la Moinești: Peste 5000 de persoane au participat la pelerinaj # Basilica.ro
Moaștele Sfintei Filofteia de la Curtea de Argeș au fost purtate în procesiune vineri în orașul Moinești din județul Bacău. Peste 5.000 de pelerini au luat parte la manifestarea religioasă. Evenimentul a făcut parte din programul Zilelor Protopopiatului Moinești, care se desfășoară între 30 august și 16 septembrie. Procesiunea Calea Sfinților a fost condusă de…
13:40
Lucrările de modernizare a Centurii București au debutat cu binecuvântarea șantierului # Basilica.ro
Lucrările de modernizare a Centurii București au debutat cu o slujbă de binecuvântare a șantierului și cu sfințirea unei troițe amplasate în apropierea drumului. Slujba de sfințire a fost oficiată de Episcopul vicar patriarhal Paisie Sinaitul, împreună cu un sobor de clerici din care au făcut parte arhimandriții Dionisie Constantin, consilier patriarhal coordonator și directorul…
12:10
Un grup de pelerini din județul Iași a vizitat Centrul eparhial al Episcopiei de Bălți # Basilica.ro
Un grup de pelerini din județul Iași a vizitat joi Centrul eparhial al Episcopiei de Bălți. Aceștia au fost întâmpinați de Preasfințitul Părinte Antonie. Ierarhul le-a prezentat istoria bisericii din Republica Moldova și încercările prin care a trecut eparhia pe care o coordonează. Preasfinția Sa a apreciat că asemenea pelerinaje sunt binevenite, pentru că pot…
00:10
Calendar Ortodox, 6 septembrie Pomenirea minunii Sfântul Arhanghel Mihail în Colose Între orașul Colose din Frigia – veche regiune istorică din partea central-vestică a Asiei Mici (azi Turcia) – și orașul Ieripoli se afla o biserică închinată Sfântului Arhanghel Mihail, zidită deasupra unui izvor unde veneau mulți bolnavi și se tămăduiau. Sfântul locaș a fost…
5 septembrie 2025
19:00
IPS Petru s-a întâlnit cu Comisarul European Marta Kos: Libertatea religioasă, printre subiectele discutate # Basilica.ro
Mitropolitul Petru al Basarabiei a primit vineri vizita Excelenței Sale Marta Kos, Comisar European pentru Politica Europeană de Vecinătate și Negocieri de Extindere. Printre subiectele abordate s-au numărat libertatea religioasă și parcursul european al Republicii Moldova. Întrevederea a avut loc la Reședința Mitropolitană din Chișinău. Înaltpreasfințitul Părinte Petru a evidențiat că Mitropolia Basarabiei privește cu…
18:20
În toată agitația zilelor noastre, este posibil să fi ratat o informație interesantă. Știați că primii cinci sfinți ortodocși, care au trăit până în secolul 21 și au fost canonizați, sunt români? Aceștia sunt Sfântul Cuvios Sofian de la Antim, Sfântul Cuvios Dionisie de la Colciu, Sfântul Cuviosul Petroniu Prodromitul, Sfânta Cuvioasă Antonina de la…
18:10
Specialist în educație: Să nu criticăm tinerii! Să nu le prezentăm informația liniar – nu au răbdare – provocați-i să gândească! # Basilica.ro
În cadrul unui interviu acordat în 1 septembrie, pentru Ziarul Lumina, Oana Moșoiu, specialist în științele educației, a vorbit despre percepțiile greșite asupra generației tinere, blamate adesea pentru dependența de tehnologie și lipsa de motivație, pledând totodată pentru schimbări la nivel educațional: „Ar trebui să fim un pic mai blânzi cu tinerii de azi. Sunt…
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.