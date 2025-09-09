Reacția lui George Simion după respingerea celor 4 moțiuni de cenzură. Liderul AUR i-a numit „asasini” pe cei din guvern

14:40

Ministrul Educației Daniel David a declarat că nu s-a prezentat la nicio școală pentru deschiderea anului școlar, întrucât „ar fi amplificat festivismul". „Nu, n-am fost la școală, am vrut să mă duc la școală, din păcate, discutând cu mai mulți colegi, mi-am dat seama că prezența mea la școală ar fi amplificat festivismul și, activități […]