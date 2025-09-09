Cazul angajaților care făceau cursuri la Nisa, pe bani publici. Ministru: „2.400 € pentru fiecare”. Ce alte deplasări erau planificate
Digi24.ro, 9 septembrie 2025 15:50
Dragoș Pîslaru, ministrul Fondurilor Europene, susține că, în instituțiile din subordine, a găsit și alte „cursuri de formare profesională” planificate de angajați în străinătate. După cazul deplasărilor în Cipru și Nissa, unde directorul instituției a fost demis pentru că a plecat, deși i s-a cerut să nu o facă, ministrul susține că erau planificate plecări și în Malta. Pentru un singur angajat, cursul costa aproximativ 2.400 de euro, fără costurile cu transportul și cazarea, a explicat ministrul.
Acum 10 minute
16:10
Proteste anticorupție soldate cu morți în Nepal: Premierul a demisionat. Revolta „Generaţiei Z” continuă # Digi24.ro
Prim-ministrul Nepalului, K.P. Sharma Oli, a demisionat marţi, a anunţat asistentul său, în timp ce manifestanţii anticorupţie au sfidat starea de urgenţă decretată pe termen nelimitat şi au avut din nou ciocniri cu poliţia, la o zi după ce 19 persoane au murit în protestele violente declanşate de interzicerea reţelelor sociale, relatează Reuters.
16:10
Campus Media TV rămâne o voce puternică în presa românească: peste 2,2 milioane de ascultători zilnic pe frecvențe # Digi24.ro
Acum 30 minute
16:00
UE a adoptat o lege împotriva risipei alimentare și a deșeurilor din fast fashion. Ce prevede noul regulament # Digi24.ro
Parlamentul European a adoptat marți, în mod definitiv, o lege prin care țările UE vor fi obligate să reducă risipa alimentară și deșeurile textile generate de fast fashion. Statele membre trebuie să atingă până în 2030 ținte stricte: cu 10% mai puține pierderi la producția de alimente și cu 30% mai puțină risipă la nivel de gospodării, restaurante și retail.
16:00
Primăria Capitalei nu poate identifica șoferii care nu plătesc tariful de parcare. Gaură în buget de peste 700 de milioane de lei # Digi24.ro
Primăria Capitalei, deși are camere și sisteme automate prin care scanează numerele de înmatriculare ale mașinilor de pe parcările special amenajate, nu poate identifica șoferii, ceea ce a dus la situația în care să aibă de recuperat 779 de milioane de lei din tarife neplătite, potrivit unui răspuns transmis Digi24.ro.
15:50
15:50
Ce arată cel mai recent sondaj de opinie în privința apartenenței românilor la UE și NATO. Câți români ar dori ieșirea din Uniune # Digi24.ro
Peste patru români din cinci se declară a fi pro-UE și pro-NATO, potrivit unui sondaj INSCOP dat publicității astăzi. Există și o așteptare socială puternică în privința reducerii birocrației și modernizarea administrației prin digitalizare.
15:50
Copiii lui Putin. Minori dintr-o regiune rusă au fost puși să simuleze un marș în condiții de război: „Hai, Mașa!” # Digi24.ro
Pe rețele sociale au fost publicate imagini cu un puternic impact emoțional care prezintă copii puși să simuleze un marș pe timp de război în regiunea rusă Rostov. Aceștia s-au târât prin noroi, au alergat prin apa cu puști din jucărie deasupra capului și au purtat steaguri de război ale armatei ruse.
Acum o oră
15:30
Pană uriașă de curent în Berlin. Poliția suspectează că în spatele accidentului se află „o mână criminală” # Digi24.ro
Zeci de mii de locuinţe din Berlin erau fără electricitate marţi în jurul prânzului, după un incendiu survenit la doi stâlpi de electricitate, a declarat pentru AFP poliţia locală, care nu exclude o incendiere cu 'motivaţie politică', transmite Agerpres.
15:20
Scandalul declarațiilor Boloș-Ciolacu privind deficitul. Zamfir: Ministrul trebuia să-și dea demisia. Fenechiu: Exista valul suveranist # Digi24.ro
Senatorul PSD Daniel Zamfir a declarat, marți, la Digi24, că Marcel Boloș ar fi trebuit să-și dea demisia din funcția de ministru al Finanțelor în condițiile în care a constatat că „deficitul se duce în cap”. Despre mărturisirea liberalului privind poziția premierului de atunci Marcel Ciolacu că „îl doare în organul genital de deficitul bugetar”, Zamfir spune că „e neserioasă”, pentru că Boloș avea o răspundere. În replică, senatorul PNL Daniel Fenechiu a precizat că „da, s-au făcut greșeli, pentru că exista valul puternic suveranist care era în mișcare și guvernul și-a dorit să arate că este alături de populație”.
Acum 2 ore
15:10
Cât a plătit Guvernul pentru zborurile oficiale ale foștilor premieri Ciucă și Ciolacu, între 2021 - 2025. Sumele au fost desecretizate # Digi24.ro
Guvernul a desecretizat sumele pe care le-a plătit pentru a închiria avioane de la Tarom pentru vizitele oficiale ale foștilor premieri Nicolae Ciucă şi Marcel Ciolacu în ultimii ani. În total, în perioada decembrie 2021 - februarie 2025, TAROM a încasat de la Guvern aproape 4 milioane de lei pentru 11 zboruri charter destinate deplasărilor oficiale ale celor doi premieri, în medie 362.889 lei / deplasare.
15:00
Cum încearcă primarii să-și favorizeze proiectele pe bani europeni. Pîslaru: „Zbârnâie telefoanele. Promit voturi la alegeri” # Digi24.ro
Ministrul Fondurilor Europene a declarat, într-un interviu la Digi24.ro, că a primit numeroase telefoane din partea liderilor politici din teritoriu, care îi promit „voturi la alegeri” în schimbul prioritizării unor proiecte finanțate din bani europeni. „Zbârnâie telefoanele. Proiectele trebuie decuplate de la zona politică”, a subliniat Dragoș Pîslaru.
15:00
Ministrul Muncii anunță că nu se ia în calcul creșterea vârstei de pensionare. Florin Manole: PSD nu susține # Digi24.ro
Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat marţi, că PSD nu susţine creşterea vârstei de pensionare, pentru că pensia este un drept câştigat, după o viaţă de muncă şi de cotizare, el precizând că nu se ia în calcul aşa ceva, nu este niciun proiect şi nicio discuţie în legătură cu acest subiect.
15:00
Raport OECD: 16% dintre copii și peste 32% dintre adolescenții din România nu merg la școală # Digi24.ro
România are una dintre cele mai mari rate de excluziune școlară din spațiul OECD. Potrivit raportului „Education at a Glance 2025”, 16% dintre copiii între 6 și 14 ani nu sunt înscriși la școală, iar situația este și mai gravă în rândul adolescenților: peste 32% dintre tinerii între 15 și 19 ani nu urmează nicio formă de învățământ, dublu față de media statelor membre.
14:50
Rheinmetall a deschis cea mai mare fabrică de proiectile de 155 mm din Europa în 15 luni, dar e o problemă și ea e legată de România # Digi24.ro
Germania a deschis cea mai mare fabrică de proiectile de artilerie din Europa, în Unterlüß, dar producția va ajunge la doar 25.000 de proiectile în acest an. Capacitatea maximă va fi atinsă abia în 2027
14:40
Salariile cadrelor didactice din România sunt relativ ridicate, potrivit unui raport al OCDE # Digi24.ro
Cadrele didactice din învăţământul primar din România câştigă în medie cu 14% mai mult decât angajaţii cu studii superioare, în timp ce în ţările OCDE, cadrele didactice din învăţământul primar câştigă, de obicei, cu 19% mai puţin, se arată în raportul Education at a Glance (EaG 2025), editat de Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE), dat publicităţii marţi.
14:30
Daniel Fenechiu: Cu siguranță că Ilie Bolojan își va da demisia dacă proiectul privind pensiile magistraților nu trece de CCR # Digi24.ro
Senatorul PNL Daniel Fenechiu a declarat, marți, la Digi24, că premierul Ilie Bolojan își va da demisia dacă proiectul privind pensiile de serviciu ale magistraților nu va trece de controlul Curții Constituționale.
14:30
USR atacă PSD, PNL și UDMR: „Vechile partide” au blocat audierea conducerii ASF în Comisia de Buget # Digi24.ro
USR acuză marţi „vechile partide” PSD, PNL şi UDMR că au făcut zid în jurul ASF şi au blocat audierea conducerii în Comisia de Buget din Parlament.
Acum 4 ore
14:10
Voucherele pentru alimente, blocate în birocrație: vechile carduri pentru vulnerabili nu puteau fi reîncărcate. Când se virează banii # Digi24.ro
Cardurile sociale pentru alimente vor fi acordate și în 2025, dar doar în două tranșe – în septembrie și decembrie –, fiecare de câte 125 de lei. Ministrul Fondurilor Europene a explicat, la interviurile Digi24.ro, că întârzierile au apărut din cauza legislației care nu permitea reîncărcarea cardurilor existente, obligând statul să emită unele noi. Dragoș Pîslaru a mai subliniat că valoare acestora este mică pentru că în anii trecuți s-au oferit prea multe ajutoare, iar bugetul s-a consumat.
14:10
Mai multe capete de porc au fost descoperite în fața unor moschei din Paris. Autoritățile condamnă „actele abjecte” # Digi24.ro
Nouă capete de porc au fost descoperite, marți dimineață, în fața mai multor moschei din Paris și din suburbiile capitalei franceze, a anunțat șeful poliției, Laurent Nuñez , într-o conferință de presă, denunțând „actele abjecte”, transmite Le Figaro.
14:00
„Terorism pur”. Peste 20 de persoane au fost ucise într-un atac rusesc masiv asupra unei regiuni din Donețk # Digi24.ro
Peste 20 de civili au fost ucişi într-un atac rusesc asupra unui sat din regiunea Doneţk, în estul Ucrainei, a declarat marţi preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski într-o postare pe reţelele sociale, relatează AFP, preluat de News.ro.
13:50
Maia Sandu dezvăluie, într-un discurs istoric în Parlamentul European, modul în care Putin vrea să pună mâna pe Republica Moldova # Digi24.ro
Președintele Republicii Moldova a ținut, marți, un discurs istoric în Parlamentul European despre parcursul european al Republicii Moldova și alegerile parlamentare din 28 septembrie. Liderul de la Chișinău a vorbit despre metodele prin care Rusia vrea să recapete puterea politică la Chișinău.
13:30
Partidele au cheltuit în 2024 peste 1 miliard de lei. Cine au fost marii finanțatori ai PSD, PNL, USR și AUR (Raport Expert Forum) # Digi24.ro
Partidele politice din România au avut pe parcursul anului electoral 2024 cheltuieli de peste un miliard de lei, potrivit unui raport publicat marți, 9 septembrie, de Expert Forum. Pe lângă banii obținuți din subvenții, partidele politice s-au putut baza pe împrumuturi de la persoane fizice și juridice. O parte dintre aceste nume au fost publicate în raportul Expert Forum.
13:20
Urmărire în Constanța pentru prinderea unui șofer beat, fără permis și cu ITP-ul la mașină expirat # Digi24.ro
Un şofer care nu a oprit la semnalul poliţiştilor a fost urmărit într-o localitate din județul Constanța. La un moment dat, acesta a ieşit din maşină şi a vrut să fugă.
13:20
Autoritățile franceze, cu ochii pe finanțarea candidaților de la alegerile municipale. Temeri privind „ingerințe străine” # Digi24.ro
Autoritățile franceze, cu ochii pe finanțarea candidaților de la alegerile municipale. Temeri privind „ingerințe străine”
13:20
Câte spitale noi vom avea până în 2026? De trei ori mai puține decât s-au promis inițial. Lista completă anunțată de ministrul Pîslaru # Digi24.ro
Ministrul Fondurilor Europene, Dragoș Pîslaru, a anunțat lista finală a spitalelor care vor fi construite cu finanțare din Planul Național de Redresare și Reziliență și care pot fi gata până în august 2026. În loc de cele 24 promise inițial, pe listă au rămas doar opt spitale, iar trei dintre acestea ar urma să fie gata până la începutul anului viitor. Într-un interviu acordat Digi24.ro, ministrul a precizat că alte 9 unități, care pierd finanțarea din PNRR, vor fi realizate totuși cu bani europeni, dar prin alte programe. Lista completă a acestora, mai jos.
13:10
Oamenii lui Putin din Republica Moldova au furat banii trimiși de către Moscova pentru a corupe alegătorii # Digi24.ro
Marina Tauber și alți lideri ai blocului „Pobeda” au ajuns în vizorul Serviciului Federal de Securitate din Rusia (FSB) pentru sustragerea mijloacelor destinate activiștilor în vederea destabilizării situației din R. Moldova. Potrivit datelor obținute de reporterii Deschide.MD, doar în anul 2023, membrii grupării ar fi deturnat aproximativ 10 milioane de dolari din fondurile alocate de Moscova.
12:50
Mihai Craiu: „În urmă cu niște ani, un domn, pe stradă, m-a luat de guler, m-a făcut criminal și toate cele” # Digi24.ro
A creat "Spitalul Virtual pentru Copii", o platformă urmărită de sute de mii de părinți, dar a fost nevoit să renunțe din cauza violenței. Medicul pediatru Mihai Craiu ne-a povestit în campania "Împreună, fără ură" că a fost amenințat și agresat fizic pentru că a vorbit online despre medicina pediatrică. S-a temut pentru familia sa când comentariile pline de ură s-au transformat în violență fizică.
12:40
Percheziții DNA la ELCEN. Surse: Directorul general și cel comercial ar urma să fie duși de procurori la audieri # Digi24.ro
DNA efectuează marți percheziții la sediul central ELCEN. Procurorii au solicitat punerea la dispoziție a unor documente și informații necesare acțiunii aflate în curs, conform unui comunicat de presă al Electrocentrale București. Surse judiciare au declarat pentru Digi24 că sunt vizate 7 persoane din conducere, inclusiv directorul general și cel comercial, pentru fapte de dare și luare de mită.
12:30
Odată cu reluarea școlii și cu reintrarea în colectivitate, copiii sunt la un risc mai mare de a contracta diverse infecții, în special cu transmitere respiratorie. Care sunt cele mai frecvente, cum le putem recunoaște, dar și cum le putem preveni, de la Dr. Corina Cîlcic, medic primar pediatrie.
12:30
Scandalul Boloș-Ciolacu. Ministrul Fondurilor UE: „S-a aruncat cu bani din elicopter. Un dezastru. Comisia Europeană nu avea încredere” # Digi24.ro
Actualul ministru al Fondurilor Europene, Dragoș Pîslaru, a declarat, la interviurile Digi24.ro, că oficialii europeni aveau o cotă scăzută de încredere în autoritățile din România, pentru că în guvernarea trecută „s-a aruncat cu bani din elicopter”. Acesta susține că, în ciuda tuturor avertismentelor, foștii miniștri ai Fondurilor Europene, Adrian Câciu și Marcel Boloș, „au contractat în neștire”
12:30
Declarații conspiraționiste și cu tentă rasistă în Parlament. Senator AUR: „UE încurajează imigrația și metisarea rasială” # Digi24.ro
Scandal în Senat, după ce Andrei Dîrlău, senator AUR, a făcut declarații conspiraționiste și cu tentă rasistă la tribuna Parlamentului. El a acuzat Uniunea Europeană că ar încuraja „imigrația și metisarea rasială” pentru a produce „un amestec etnic forțat”.
12:20
Flotila Gretei Thunberg care naviga spre Gaza și își propunea „să spargă blocada” a fost lovită de o dronă, afirmă echipajul # Digi24.ro
Flotila Gretei Thunberg care transporta ajutoare umanitare către Gaza a fost lovită de o dronă în apele tunisiene, au declarat luni seara organizatorii acesteia, scrie Politico.
12:20
Tragedie în Drobeta-Turnu Severin: o femeie și fiul ei de 7 ani au fost găsiți morți în apartament # Digi24.ro
Descoperire șocantă într-un apartament din Drobeta-Turnu Severin: o femeie în vârstă de 50 de ani și fiul ei de 7 ani au fost găsiți morți în casă. Autoritățile au spart ușa locuinței marți dimineața, după ce sora femeii a alertat poliția.
12:20
Peste un sfert dintre componentele rachetei cu care Moscova a lovit guvernul de la Kiev erau fabricate în SUA # Digi24.ro
Ucraina a confirmat marţi că o rachetă rusă Iskander a distrus duminică o parte a sediului guvernului din Kiev şi a explicat că peste 30 de componente provenite de la companii americane au fost găsite în rămăşiţele rachetei.
12:20
Cele mai importante evenimente petrecute pe 9 septembrie
Acum 6 ore
12:00
Hidrologii au emis, marţi, un cod galben de inundaţii, valabil de la ora 12:00 la ora 24:00, pe râuri din 11 judeţe ale ţării. Potrivit hidrologilor, în acest interval sunt posibile depăşiri ale cotelor de atenţie. În acest context, specialiştii recomandă populaţiei să manifeste prudenţă, să evite deplasările în zonele cu risc de inundaţii, să nu traverseze cursurile de apă prin vaduri sau peste poduri improvizate şi să îşi protejeze bunurile din gospodării.
12:00
AUR a atacat la CCR cele patru proiecte pentru care Guvernul și-a angajat răspunderea, după ce moțiunile de cenzură au picat la vot # Digi24.ro
Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a nunță că a depus la Curtea Constituțională patru sesizări de neconstituționalitate împotriva pachetelor de legi adoptate prin angajarea răspunderii Guvernului Bolojan. Este vorba despre măsurile privind reforma din sănătate, reforma companiilor de stat, o serie de măsuri fiscale și reforma autorităților de reglementare.
11:50
Musicalul „Romeo şi Julieta” deschide stagiunea la Opereta din Bucureşti. Bilete cu preţ redus pentru elevi şi studenţi # Digi24.ro
Musicalul „Romeo şi Julieta” deschide stagiunea 2025/26 a Teatrului Naţional de Operetă şi Musical „Ion Dacian” din Bucureşti cu o serie de patru reprezentaţii consecutive (11-14 septembrie).
11:50
Un șofer a fost filmat în timp ce spulbera barierele de cale ferată, lângă Capitală. Mașina a lovit violent alte două autoturisme # Digi24.ro
Un șofer grăbit nu a oprit la trecerea cu calea ferată și a trecut prin bariere, în localitatea Pasărea, din Ilfov. Ulterior, mașina a pătruns pe contrasens și a lovit violent alte două mașini care așteptau să treacă trenul.
11:50
Exerciții NATO în Bulgaria. Se simulează prăbușirea unui tunel peste mai multe mașini, pentru testarea reacției salvatorilor # Digi24.ro
Un exercițiu pentru salvatori din aproape 50 de țări, printre care și țara noastră, care simulează efectele unui cutremur de 7,2 pe Richter a început ieri în Bulgaria.
11:40
Cutremur de magnitudine 5,2 pe insula grecească Evia. Ce spun experții despre eventuale replici # Digi24.ro
Un cutremur de magnitudine 5,2 a avut loc la puțin timp după miezul nopții trecute pe insula grecească Evia din Marea Egee, potrivit Institutului de Geodinamică din Atena, potrivit ekathimerini.com. Seismul s-a simțit în Atena și în zone mai îndepărtate.
11:30
Dragoș Pîslaru, ministrul Fondurilor Europene, la Interviurile Digi24.ro: „Guvernul anterior a aruncat cu bani din elicopter” # Digi24.ro
Dragoș Pîslaru, ministru al Investițiilor și Proiectelor Europene, răspunde în aceste momente întrebărilor jurnalistei Andreea Ghiorghe, live, la Interviurile Digi24.ro.
11:30
Gorghiu: Agenția pentru Egalitate de Șanse ar putea fi comasată într-o perioadă în care violența domestică e mai gravă ca niciodată # Digi24.ro
Deputatul PNL Alina Gorghiu cere Ministerului Muncii reanalizarea propunerii de a comasa Agenția Națională pentru Egalitate de Șanse (ANES) cu Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane (ANITP). Ea afirmă, într-un comunicat transmis marți, că decizia „nu ar fi oportună”, ANE fiind „esențială”. ANES este singura autoritate de stat care coordonează politicile publice și cadrul legal în domeniul prevenirii și combaterii violenței domestice.
11:30
Statul nu mai are bani pentru tratamente în străinătate. Viața unui copil de 4 ani cu cancer, în pericol. Mărturia tatălui # Digi24.ro
Programul prin care pacienții români pot primi tratamente în străinătate a rămas fără finanțare. Viețile a 43 de pacienți sunt în prezent blocate, iar printre ei se află și un copil de 4 ani, diagnosticat cu cancer. Băiatul are nevoie urgent de radioterapie cu protoni, un tratament care nu se face în România. Deși dosarul său este eligibil, Ministerul Sănătății nu îl poate aproba, pentru că nu sunt bani.
11:20
O lovitură cu dronă israeliană a vizat marţi o maşină la circa 30 de km la sud de Beirut, a anunţat agenţia de presă oficială libaneză, la o zi după raiduri în estul Libanului care s-au soldat cu cinci morţi, informează AFP.
11:00
Guvernul ar putea adopta joi HG pentru Programul Rabla. Diana Buzoianu: „Așteptăm toate avizele”. Când va fi lansat # Digi24.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat, marți, la Digi24, că joi Guvernul va putea adopta Hotărârea pentru Programul Rabla dacă va primit toate avizele necesare de la ministere. Ea a prezentat calendarul implementării, astfel adăugând că până la finalul lunii, acesta ar trebui lansat.
11:00
Dronele ucrainene au lovit o stație de carburant importantă, care aprovizionează Moscova. „Benzina a devenit un lichid rar” # Digi24.ro
Forțele ucrainene au lovit stația de pompare a petrolului Vtorovo din regiunea Vladimir din Rusia, a raportat comandantul Forței ucrainene de sisteme fără pilot (USF), Robert „Madiar” Brovdi.
10:50
Rusia, China și Mongolia au organizat exerciții militare comune. Ce obiective au vizat cele trei țări # Digi24.ro
China, Rusia şi Mongolia au desfăşurat primele lor exerciţii comune de apărare a frontierei, a anunţat marţi armata chineză, subliniind necesitatea unei coordonări mai strânse în materie de securitate între cele trei ţări vecine, informează Reuters.
10:50
Copil de 9 ani din Sibiu, legat cu lanțul de picior și încuiat în casă de tatăl său. Ce explicație a dat bărbatul # Digi24.ro
Un băiat de 9 ani din Sibiu a fost legat cu un lanț de piciorul unei mese, chiar de către tatăl său, care l-a lăsat încuiat în casă pentru a merge la cumpărături. Poliția a intervenit, iar bărbatul a fost reținut, în timp ce copilul a fost preluat de Protecția Copilului.
10:40
Donald Trump, declarație controversată despre violența domestică: „Lucruri mai puțin grave. Un bărbat are o mică ceartă cu soția” # Digi24.ro
Donald Trump a stârnit un val de indignare în Statele Unite după ce, într-un discurs, a spus că violența domestică este o infracțiune „mai puțin gravă” care nu ar trebui inclusă în statisticile oficiale. Declarația sa a fost criticată de organizațiile pentru drepturile femeilor și de oficiali americani, care l-au acuzat că minimizează un fenomen periculos.
