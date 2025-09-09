Qatarul condamnă „ferm” atacul Israelului asupra conducerii Hamas, la Doha

16:30

Echipele de salvare din Pakistan au evacuat zeci de mii de oameni, în condiţiile în care inundaţiile provocate de ploile musonice au acoperit zeci de oraşe şi sate. Unii locuitori din provincia Punjab s-au refugiat pe acoperişuri aşteptând să fie salvaţi. Membri ai echipelor de intervenţie au declarat pentru BBC că au fost copleşiţi şi […]