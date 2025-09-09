Abu Dhabi lansează un model de raționament AI low-cost, provocând OpenAI și DeepSeek
Financial Intelligence, 9 septembrie 2025 17:20
Denumit K2 Think, sistemul pretinde că oferă performanțe comparabile cu modelele de raționament de vârf ale OpenAI și […] The post Abu Dhabi lansează un model de raționament AI low-cost, provocând OpenAI și DeepSeek appeared first on Financial Intelligence.
Acum 30 minute
17:30
Sorin Grindeanu: Mecanismul prin care s-a folosit fondul de rezervă a fost propus de ministrul Finanţelor # Financial Intelligence
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, marţi, că, în fostul guvern, mecanismul prin care nu s-au […] The post Sorin Grindeanu: Mecanismul prin care s-a folosit fondul de rezervă a fost propus de ministrul Finanţelor appeared first on Financial Intelligence.
17:30
România primește a doua cea mai mare alocare financiarã, de 16,68 mld. EUR, în cadrul programului SAFE, pentru a-și consolida capacitatea de apãrare # Financial Intelligence
Comisia Europeanã alocã României suma de 16,68 miliarde de euro, prin intermediul noului instrument financiar “Acțiunea pentru securitatea […] The post România primește a doua cea mai mare alocare financiarã, de 16,68 mld. EUR, în cadrul programului SAFE, pentru a-și consolida capacitatea de apãrare appeared first on Financial Intelligence.
17:20
Qatar condamnă cu fermitate “atacul laș al Israelului”; „Israelul își asumă întreaga responsabilitate”: Netanyahu # Financial Intelligence
Declarația de condamnare a Qatarului, în întregime Mai jos se află textul integral al condamnării de către Qatar […] The post Qatar condamnă cu fermitate “atacul laș al Israelului”; „Israelul își asumă întreaga responsabilitate”: Netanyahu appeared first on Financial Intelligence.
Acum o oră
17:10
Atacurile militare israeliene care au vizat astăzi Doha subliniază campania militară în continuă expansiune a Israelului în regiune, […] The post Israelul a bombardat șase țări arabe în ultima lună appeared first on Financial Intelligence.
17:00
Adjunctul secretarului de presă al Casei Albe, Anna Kelly, a declarat pentru Al Jazeera că administrația SUA nu […] The post SUA refuză să comenteze atacul Israelului de la Doha appeared first on Financial Intelligence.
16:50
MET Group anunță o schimbare la nivelul conducerii: Huibert Vigeveno a fost numit CEO, iar acționarul majoritar Benjamin Lakatos va continua ca Președinte Executiv # Financial Intelligence
Compania elvețiană MET Group, jucător important în industria energetică europeană, anunță numirea lui Huibert Vigeveno în funcția de […] The post MET Group anunță o schimbare la nivelul conducerii: Huibert Vigeveno a fost numit CEO, iar acționarul majoritar Benjamin Lakatos va continua ca Președinte Executiv appeared first on Financial Intelligence.
16:50
ISUBIF: Incendiu la Grădina Zoologică; suprafața cuprinsă de flăcări – 2.000 de metri pătrați # Financial Intelligence
Un incendiu a izbucnit marți la un fânar al Grădinii Zoologice din Capitală, focul afectând o suprafață de […] The post ISUBIF: Incendiu la Grădina Zoologică; suprafața cuprinsă de flăcări – 2.000 de metri pătrați appeared first on Financial Intelligence.
16:50
Israel lansează un atac asupra liderilor Hamas din Qatar, explozii au fost auzite în Doha # Financial Intelligence
Israelul a lansat marți un atac asupra conducerii Hamas în Qatar, extinzându-și acțiunile militare care s-au desfășurat în […] The post Israel lansează un atac asupra liderilor Hamas din Qatar, explozii au fost auzite în Doha appeared first on Financial Intelligence.
Acum 2 ore
16:30
Germania presează UE să relaxeze interdicţia vânzării de automobile cu motoare pe combustie din 2035 # Financial Intelligence
Cancelarul german, Friedrich Merz, a cerut marţi mai multă “flexibilitate” cu privire la reglementările europene care prevăd interzicerea […] The post Germania presează UE să relaxeze interdicţia vânzării de automobile cu motoare pe combustie din 2035 appeared first on Financial Intelligence.
16:30
Grindeanu: Vom prezenta în zilele următoare ceea ce am gândit noi pe programul PSD de relansare economică # Financial Intelligence
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat marţi că în următoarele zile va prezenta programul partidului de […] The post Grindeanu: Vom prezenta în zilele următoare ceea ce am gândit noi pe programul PSD de relansare economică appeared first on Financial Intelligence.
16:30
Franţa se pregăteşte pentru mişcarea de protest “Blocăm totul”; Macron doreşte să numească rapid un nou premier # Financial Intelligence
Franţa se pregăteşte pentru greve şi proteste care vor avea loc miercuri în cadrul unei mişcări sub sloganul […] The post Franţa se pregăteşte pentru mişcarea de protest “Blocăm totul”; Macron doreşte să numească rapid un nou premier appeared first on Financial Intelligence.
16:30
Spania le interzice miniştrilor israelieni de extremă dreapta Itamar Ben-Gvir şi Bezalel Smotrich să intre pe teritoriul său # Financial Intelligence
Guvernul de la Madrid a anunţat marţi interzicerea intrării pe teritoriul Spaniei a ministrului securităţii naţionale, Itamar Ben-Gvir, […] The post Spania le interzice miniştrilor israelieni de extremă dreapta Itamar Ben-Gvir şi Bezalel Smotrich să intre pe teritoriul său appeared first on Financial Intelligence.
Acum 4 ore
15:30
Danemarca şi alte patru state din NATO desfăşoară exerciţii militare în Groenlanda # Financial Intelligence
Groenlanda, teritoriu autonom danez, găzduieşte începând de marţi manevre militare la care participă Danemarca şi alte patru state […] The post Danemarca şi alte patru state din NATO desfăşoară exerciţii militare în Groenlanda appeared first on Financial Intelligence.
15:30
Fenechiu: Eu cred că nu se pune în momentul de faţă problema majorării vârstei de pensionare # Financial Intelligence
Liderul senatorilor liberali, Daniel Fenechiu, a declarat, marţi, că nu se pune în momentul de faţă problema majorării […] The post Fenechiu: Eu cred că nu se pune în momentul de faţă problema majorării vârstei de pensionare appeared first on Financial Intelligence.
15:30
Un oficial de la Banca Naţionala a Poloniei vede motive pentru reducerea ratei dobânzii, dar avertizează asupra riscurilor # Financial Intelligence
Comitetul de Politică Monetară de la Banca Naţională a Poloniei ar putea reduce, încă odată, dobânzile în acest […] The post Un oficial de la Banca Naţionala a Poloniei vede motive pentru reducerea ratei dobânzii, dar avertizează asupra riscurilor appeared first on Financial Intelligence.
15:00
Remus Ștefureac, INSCOP Research: ”Majoritatea covârșitoare a populației susține orientarea României spre Vest (UE, SUA, NATO)” # Financial Intelligence
Majoritatea covârșitoare a populației susține orientarea României spre Vest (UE, SUA, NATO), potrivit unui sondaj de opinie privind […] The post Remus Ștefureac, INSCOP Research: ”Majoritatea covârșitoare a populației susține orientarea României spre Vest (UE, SUA, NATO)” appeared first on Financial Intelligence.
15:00
Pană de curent masivă la Berlin, poliţia nu exclude o incendiere cu ‘motivaţie politică’ # Financial Intelligence
Zeci de mii de locuinţe din Berlin erau fără electricitate marţi în jurul prânzului, după un incendiu survenit […] The post Pană de curent masivă la Berlin, poliţia nu exclude o incendiere cu ‘motivaţie politică’ appeared first on Financial Intelligence.
14:50
Fostul vicepreședinte al Băncii Chinei este anchetat, potrivit presei de stat # Financial Intelligence
Fostul vicepreședinte al Băncii Chinei, Lin Jingzhen, este anchetat pentru o presupusă încălcare a legii și a disciplinei […] The post Fostul vicepreședinte al Băncii Chinei este anchetat, potrivit presei de stat appeared first on Financial Intelligence.
14:50
Companiile spaniole de energie electrică avertizează că rețeaua electrică este saturată # Financial Intelligence
Grupul de lobby al companiilor spaniole de energie electrică Aelec a avertizat marți că cea mai mare parte […] The post Companiile spaniole de energie electrică avertizează că rețeaua electrică este saturată appeared first on Financial Intelligence.
14:30
Compania românească INTERCEREAL a demarat un nou program de investiții destinat extinderii irigațiilor, de circa 10 milioane de euro # Financial Intelligence
Într-o perioadă în care agricultura românească se confruntă tot mai des cu secetă și schimbări climatice imprevizibile, sistemele […] The post Compania românească INTERCEREAL a demarat un nou program de investiții destinat extinderii irigațiilor, de circa 10 milioane de euro appeared first on Financial Intelligence.
Acum 6 ore
12:50
Percheziții DNA la ELCEN într-un dosar de corupție (surse); Compania colaborează cu autoritățile # Financial Intelligence
Procurorii DNA efectuează, marți, percheziții în opt locații într-un dosar de corupție, printre care și la sediul ELCEN, […] The post Percheziții DNA la ELCEN într-un dosar de corupție (surse); Compania colaborează cu autoritățile appeared first on Financial Intelligence.
12:50
ANALIZĂ XTB, Claudiu Cazacu: Parisul se confruntă cu o nouă criză politică. Instabilitatea amenință economia și piețele # Financial Intelligence
Franța se află, din nou, în criză guvernamentală. Căderea executivului francez, al patrulea în doi ani, aduce o […] The post ANALIZĂ XTB, Claudiu Cazacu: Parisul se confruntă cu o nouă criză politică. Instabilitatea amenință economia și piețele appeared first on Financial Intelligence.
12:20
AUR a atacat la Curtea Consituţională patru dintre proiectele de lege din al doilea pachet pe care Guvernul şi-a angajat răspunderea în Parlament # Financial Intelligence
Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR) anunţă, marţi, că a depus la Curtea Constituţională patru sesizări de neconstituţionalitate împotriva […] The post AUR a atacat la Curtea Consituţională patru dintre proiectele de lege din al doilea pachet pe care Guvernul şi-a angajat răspunderea în Parlament appeared first on Financial Intelligence.
12:20
UE trebuie să sporească presiunea asupra Rusiei prin sancțiuni suplimentare, subliniază Kaja Kallas în plenul PE # Financial Intelligence
Uniunea Europeană trebuie să crească presiunea asupra Rusiei prin adoptarea unor sancțiuni suplimentare și prin combaterea eludării sancțiunilor […] The post UE trebuie să sporească presiunea asupra Rusiei prin sancțiuni suplimentare, subliniază Kaja Kallas în plenul PE appeared first on Financial Intelligence.
12:00
Concernul german Rheinmetall va furniza Ucrainei un nou sistem de apărare împotriva dronelor # Financial Intelligence
Producătorul german de armament Rheinmetall va furniza Ucrainei noul sistem de apărare antiaeriană Skyranger, pentru a fi utilizat […] The post Concernul german Rheinmetall va furniza Ucrainei un nou sistem de apărare împotriva dronelor appeared first on Financial Intelligence.
12:00
Trimisul UE pentru sancţiuni, la Washington pentru a discuta cu omologii americani despre noi sancţiuni împotriva Rusiei # Financial Intelligence
Trimisul Uniunii Europene pentru sancţiuni, David O’Sullivan, s-a deplasat la Washington cu o echipă de experţi pentru a […] The post Trimisul UE pentru sancţiuni, la Washington pentru a discuta cu omologii americani despre noi sancţiuni împotriva Rusiei appeared first on Financial Intelligence.
Acum 8 ore
11:40
Electrica și Romgaz vor dezvolta proiecte de energie verde, cu o putere totală instalată de până la 400 MW # Financial Intelligence
Electrica și Romgaz semnează un Memorandum de înțelegere pentru dezvoltarea de capacități de producție și capacități de producere […] The post Electrica și Romgaz vor dezvolta proiecte de energie verde, cu o putere totală instalată de până la 400 MW appeared first on Financial Intelligence.
11:20
Patronatul European al Femeilor de Afaceri PEFA organizează, în data de 17 septembrie, la Chișinău, Forumul Economic România […] The post PEFA lansează Indexului Antreprenoriatului Feminin la Chișinău appeared first on Financial Intelligence.
11:00
Envisia a transmis Cancelariei Prim-ministrului un set de recomandări menite să contribuie la profesionalizarea rolului de membru de CA # Financial Intelligence
În ultimele luni, Envisia a formulat și a transmis Cancelariei Prim-ministrului un set de recomandări menite să contribuie […] The post Envisia a transmis Cancelariei Prim-ministrului un set de recomandări menite să contribuie la profesionalizarea rolului de membru de CA appeared first on Financial Intelligence.
11:00
Cele mai mari pagube raportate în cazul maşinilor asigurate CASCO, excluzând accidentele rutiere, apar în urma incendiilor, iar […] The post UNSAR: Aproximativ 60 de maşini cu asigurare CASCO sunt vandalizate zilnic appeared first on Financial Intelligence.
10:00
Visual Fan raportează creșterea de aproape cinci ori a profitului, la 5,8 milioane lei, în primul semestru # Financial Intelligence
Visual Fan, deținătoarea brandului Allview și companie listată la Bursa de Valori București sub simbolul ALW, a înregistrat […] The post Visual Fan raportează creșterea de aproape cinci ori a profitului, la 5,8 milioane lei, în primul semestru appeared first on Financial Intelligence.
10:00
Dogioiu: Guvernul nu discută în acest moment posibilitatea creșterii vârstei standard de pensionare # Financial Intelligence
Guvernul nu are în vedere și nu discută în acest moment posibilitatea creșterii vârstei standard de pensionare, a […] The post Dogioiu: Guvernul nu discută în acest moment posibilitatea creșterii vârstei standard de pensionare appeared first on Financial Intelligence.
09:50
Leonardo Badea, Prim-viceguvernator BNR: Convergența economică a României în context european: considerente teoretice și evidențe empirice # Financial Intelligence
Autor: Leonardo Badea, Prim-viceguvernator BNR Convergența economică a României rămâne, dincolo de dimensiunea celorlalte evoluții economice, sociale și […] The post Leonardo Badea, Prim-viceguvernator BNR: Convergența economică a României în context european: considerente teoretice și evidențe empirice appeared first on Financial Intelligence.
09:50
Horváth: 70–80% din bugetele IT sunt recurente, dar planificarea inteligentă poate reduce efortul și crește valoarea strategică # Financial Intelligence
Majoritatea departamentelor IT replanifică anual aceleași costuri recurente, ceea ce duce la pierderi de timp, resurse și valoare […] The post Horváth: 70–80% din bugetele IT sunt recurente, dar planificarea inteligentă poate reduce efortul și crește valoarea strategică appeared first on Financial Intelligence.
Acum 12 ore
09:10
Trump numește cei mai importanți 3 candidați pentru a-l înlocui pe șeful Fed Jerome Powell # Financial Intelligence
Administrația Trump continuă să critice Rezerva Federală, secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, spunând că banca centrală este în urmă. […] The post Trump numește cei mai importanți 3 candidați pentru a-l înlocui pe șeful Fed Jerome Powell appeared first on Financial Intelligence.
09:00
Indicele Nikkei din Japonia depășește pentru prima dată pragul de 44.000 de puncte, pe fondul optimismului privind comerțul și stimulentele economice # Financial Intelligence
Indicele Nikkei din Japonia a depășit marți pentru prima dată pragul de 44.000 de puncte, pe fondul optimismului […] The post Indicele Nikkei din Japonia depășește pentru prima dată pragul de 44.000 de puncte, pe fondul optimismului privind comerțul și stimulentele economice appeared first on Financial Intelligence.
09:00
Permira și Blackstone achiziționează o participație minoritară în valoare de 525 de milioane de dolari în Property Finder din Dubai # Financial Intelligence
Permira și Blackstone Inc achiziționează o participație minoritară în valoare de 525 de milioane de dolari în cadrul […] The post Permira și Blackstone achiziționează o participație minoritară în valoare de 525 de milioane de dolari în Property Finder din Dubai appeared first on Financial Intelligence.
09:00
Firma de inteligență artificială Mistral, susținută de Nvidia, a fost evaluată la 14 miliarde de dolari, după ce gigantul de cipuri ASML a preluat o participație majoră # Financial Intelligence
ASML a investit 1,3 miliarde de euro în runda de finanțare de 1,7 miliarde de euro a Mistral […] The post Firma de inteligență artificială Mistral, susținută de Nvidia, a fost evaluată la 14 miliarde de dolari, după ce gigantul de cipuri ASML a preluat o participație majoră appeared first on Financial Intelligence.
09:00
SUA au notificat aliații din UE că se retrag din combaterea dezinformării provenite din Rusia, China şi Iran # Financial Intelligence
Statele Unite ale Americii au informat statele din Europa că se retrag din eforturile comune de combatere a […] The post SUA au notificat aliații din UE că se retrag din combaterea dezinformării provenite din Rusia, China şi Iran appeared first on Financial Intelligence.
08:50
Fostul ministru de Finanţe Marcel Boloş afirmă că l-a anunţat de ”cel puţin şase ori” pe premierul Marcel Ciolacu că ”deficitul bugetar se duce în cap”: Mi-a spus că îl doare în organul genital de deficitul bugetar; Răspunsul lui Ciolacu # Financial Intelligence
Fostul ministru de Finanţe Marcel Boloş afirmă că l-a anunţat de ”cel puţin şase ori” pe premierul Marcel […] The post Fostul ministru de Finanţe Marcel Boloş afirmă că l-a anunţat de ”cel puţin şase ori” pe premierul Marcel Ciolacu că ”deficitul bugetar se duce în cap”: Mi-a spus că îl doare în organul genital de deficitul bugetar; Răspunsul lui Ciolacu appeared first on Financial Intelligence.
08:50
Familia Murdoch a ajuns la un acord prin care Lachlan Murdoch va consolida controlul asupra imperiului media al familiei # Financial Intelligence
Familia Murdoch a ajuns la un acord prin care Lachlan, fiul cel mare al lui Rupert Murdoch, cunoscut […] The post Familia Murdoch a ajuns la un acord prin care Lachlan Murdoch va consolida controlul asupra imperiului media al familiei appeared first on Financial Intelligence.
08:40
de Dan Pălăngean Costul orar al forţei de muncă a crescut în al doilea trimestru din 2025 cu […] The post T2 2025 – costul cu forţa de muncă, reintrat sub limita de stabilitate appeared first on Financial Intelligence.
07:00
Bolojan: Încetinirea economică – o realitate până în vara anului viitor; nu cred că inflaţia va ajunge de două cifre # Financial Intelligence
Componenta de încetinire economică este o realitate cel puţin până în vara anului viitor, a afirmat, luni, premierul […] The post Bolojan: Încetinirea economică – o realitate până în vara anului viitor; nu cred că inflaţia va ajunge de două cifre appeared first on Financial Intelligence.
07:00
Secretarul Trezoreriei SUA avertizează asupra unor rambursări masive către companii, dacă Curtea Supremă anulează tarifele lui Trump # Financial Intelligence
Secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a declarat duminică că este ”încrezător” că planul tarifar al preşedintelui Donald Trump va […] The post Secretarul Trezoreriei SUA avertizează asupra unor rambursări masive către companii, dacă Curtea Supremă anulează tarifele lui Trump appeared first on Financial Intelligence.
06:50
Şeful de cabinet al lui Zelenski a discutat cu Rubio despre loviturile ruse asupra ţintelor ucrainene # Financial Intelligence
Şeful de cabinet al preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, Andrii Iermak, a afirmat că a discutat luni cu secretarul […] The post Şeful de cabinet al lui Zelenski a discutat cu Rubio despre loviturile ruse asupra ţintelor ucrainene appeared first on Financial Intelligence.
06:50
Premierul Bolojan susţine că prevederile care privesc magistraţii respectă aspectele care ţin de constituţionalitate # Financial Intelligence
Premierul Ilie Bolojan a afirmat, luni, că în opinia sa prevederile care privesc magistraţii din pachetul de reforme […] The post Premierul Bolojan susţine că prevederile care privesc magistraţii respectă aspectele care ţin de constituţionalitate appeared first on Financial Intelligence.
06:50
Premierul Ilie Bolojan a declarat, luni, în legătură cu proiectele PSD de eliminare a CASS pentru mame şi […] The post Bolojan: Sunt foarte rezervat să împrăştii banii pe care nu îi am appeared first on Financial Intelligence.
06:50
Kelemen Hunor susţine că deficitul bugetar nu poate fi redus sub 8% în acest an # Financial Intelligence
Deficitul bugetar nu poate fi mai mic de 8% în acest an, perioada de reducere a acestuia fiind […] The post Kelemen Hunor susţine că deficitul bugetar nu poate fi redus sub 8% în acest an appeared first on Financial Intelligence.
06:50
Bolojan: Discuţia la Cotroceni a fost de reducere cu 10% a angajaţilor în administraţia locală # Financial Intelligence
Premierul Ilie Bolojan a declarat, luni, în privinţa reformei în administraţia publică locală că, din punctul său de […] The post Bolojan: Discuţia la Cotroceni a fost de reducere cu 10% a angajaţilor în administraţia locală appeared first on Financial Intelligence.
