Abu Dhabi lansează un model de raționament AI low-cost, provocând OpenAI și DeepSeek

Financial Intelligence, 9 septembrie 2025 17:20

Denumit K2 Think, sistemul pretinde că oferă performanțe comparabile cu modelele de raționament de vârf ale OpenAI și […]

Acum 30 minute
17:30
Sorin Grindeanu: Mecanismul prin care s-a folosit fondul de rezervă a fost propus de ministrul Finanţelor Financial Intelligence
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, marţi, că, în fostul guvern, mecanismul prin care nu s-au […]
17:30
România primește a doua cea mai mare alocare financiarã, de 16,68 mld. EUR, în cadrul programului SAFE, pentru a-și consolida capacitatea de apãrare Financial Intelligence
Comisia Europeanã alocã României suma de 16,68 miliarde de euro, prin intermediul noului instrument financiar "Acțiunea pentru securitatea […]
17:20
Abu Dhabi lansează un model de raționament AI low-cost, provocând OpenAI și DeepSeek Financial Intelligence
Denumit K2 Think, sistemul pretinde că oferă performanțe comparabile cu modelele de raționament de vârf ale OpenAI și […]
17:20
Qatar condamnă cu fermitate “atacul laș al Israelului”; „Israelul își asumă întreaga responsabilitate”: Netanyahu Financial Intelligence
Declarația de condamnare a Qatarului, în întregime Mai jos se află textul integral al condamnării de către Qatar […]
Acum o oră
17:10
Israelul a bombardat șase țări arabe în ultima lună Financial Intelligence
Atacurile militare israeliene care au vizat astăzi Doha subliniază campania militară în continuă expansiune a Israelului în regiune, […]
17:00
SUA refuză să comenteze atacul Israelului de la Doha Financial Intelligence
Adjunctul secretarului de presă al Casei Albe, Anna Kelly, a declarat pentru Al Jazeera că administrația SUA nu […]
16:50
MET Group anunță o schimbare la nivelul conducerii: Huibert Vigeveno a fost numit CEO, iar acționarul majoritar Benjamin Lakatos va continua ca Președinte Executiv Financial Intelligence
Compania elvețiană MET Group, jucător important în industria energetică europeană, anunță numirea lui Huibert Vigeveno în funcția de […]
16:50
ISUBIF: Incendiu la Grădina Zoologică; suprafața cuprinsă de flăcări – 2.000 de metri pătrați Financial Intelligence
Un incendiu a izbucnit marți la un fânar al Grădinii Zoologice din Capitală, focul afectând o suprafață de […]
16:50
Israel lansează un atac asupra liderilor Hamas din Qatar, explozii au fost auzite în Doha Financial Intelligence
Israelul a lansat marți un atac asupra conducerii Hamas în Qatar, extinzându-și acțiunile militare care s-au desfășurat în […]
Acum 2 ore
16:30
Germania presează UE să relaxeze interdicţia vânzării de automobile cu motoare pe combustie din 2035 Financial Intelligence
Cancelarul german, Friedrich Merz, a cerut marţi mai multă "flexibilitate" cu privire la reglementările europene care prevăd interzicerea […]
16:30
Grindeanu: Vom prezenta în zilele următoare ceea ce am gândit noi pe programul PSD de relansare economică Financial Intelligence
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat marţi că în următoarele zile va prezenta programul partidului de […]
16:30
Franţa se pregăteşte pentru mişcarea de protest “Blocăm totul”; Macron doreşte să numească rapid un nou premier Financial Intelligence
Franţa se pregăteşte pentru greve şi proteste care vor avea loc miercuri în cadrul unei mişcări sub sloganul […]
16:30
Spania le interzice miniştrilor israelieni de extremă dreapta Itamar Ben-Gvir şi Bezalel Smotrich să intre pe teritoriul său Financial Intelligence
Guvernul de la Madrid a anunţat marţi interzicerea intrării pe teritoriul Spaniei a ministrului securităţii naţionale, Itamar Ben-Gvir, […]
Acum 4 ore
15:30
Danemarca şi alte patru state din NATO desfăşoară exerciţii militare în Groenlanda Financial Intelligence
Groenlanda, teritoriu autonom danez, găzduieşte începând de marţi manevre militare la care participă Danemarca şi alte patru state […]
15:30
Fenechiu: Eu cred că nu se pune în momentul de faţă problema majorării vârstei de pensionare Financial Intelligence
Liderul senatorilor liberali, Daniel Fenechiu, a declarat, marţi, că nu se pune în momentul de faţă problema majorării […]
15:30
Un oficial de la Banca Naţionala a Poloniei vede motive pentru reducerea ratei dobânzii, dar avertizează asupra riscurilor Financial Intelligence
Comitetul de Politică Monetară de la Banca Naţională a Poloniei ar putea reduce, încă odată, dobânzile în acest […]
15:00
Remus Ștefureac, INSCOP Research: ”Majoritatea covârșitoare a populației susține orientarea României spre Vest (UE, SUA, NATO)” Financial Intelligence
Majoritatea covârșitoare a populației susține orientarea României spre Vest (UE, SUA, NATO), potrivit unui sondaj de opinie privind […]
15:00
Pană de curent masivă la Berlin, poliţia nu exclude o incendiere cu ‘motivaţie politică’ Financial Intelligence
Zeci de mii de locuinţe din Berlin erau fără electricitate marţi în jurul prânzului, după un incendiu survenit […]
14:50
Fostul vicepreședinte al Băncii Chinei este anchetat, potrivit presei de stat Financial Intelligence
Fostul vicepreședinte al Băncii Chinei, Lin Jingzhen, este anchetat pentru o presupusă încălcare a legii și a disciplinei […]
14:50
Companiile spaniole de energie electrică avertizează că rețeaua electrică este saturată Financial Intelligence
Grupul de lobby al companiilor spaniole de energie electrică Aelec a avertizat marți că cea mai mare parte […]
14:30
Compania românească INTERCEREAL a demarat un nou program de investiții destinat extinderii irigațiilor, de circa 10 milioane de euro   Financial Intelligence
Într-o perioadă în care agricultura românească se confruntă tot mai des cu secetă și schimbări climatice imprevizibile, sistemele […]
Acum 6 ore
12:50
Percheziții DNA la ELCEN într-un dosar de corupție (surse); Compania colaborează cu autoritățile Financial Intelligence
Procurorii DNA efectuează, marți, percheziții în opt locații într-un dosar de corupție, printre care și la sediul ELCEN, […]
12:50
ANALIZĂ XTB, Claudiu Cazacu: Parisul se confruntă cu o nouă criză politică. Instabilitatea amenință economia și piețele Financial Intelligence
Franța se află, din nou, în criză guvernamentală. Căderea executivului francez, al patrulea în doi ani, aduce o […]
12:20
AUR a atacat la Curtea Consituţională patru dintre proiectele de lege din al doilea pachet pe care Guvernul şi-a angajat răspunderea în Parlament Financial Intelligence
Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR) anunţă, marţi, că a depus la Curtea Constituţională patru sesizări de neconstituţionalitate împotriva […]
12:20
UE trebuie să sporească presiunea asupra Rusiei prin sancțiuni suplimentare, subliniază Kaja Kallas în plenul PE Financial Intelligence
Uniunea Europeană trebuie să crească presiunea asupra Rusiei prin adoptarea unor sancțiuni suplimentare și prin combaterea eludării sancțiunilor […]
12:00
Concernul german Rheinmetall va furniza Ucrainei un nou sistem de apărare împotriva dronelor Financial Intelligence
Producătorul german de armament Rheinmetall va furniza Ucrainei noul sistem de apărare antiaeriană Skyranger, pentru a fi utilizat […]
12:00
Trimisul UE pentru sancţiuni, la Washington pentru a discuta cu omologii americani despre noi sancţiuni împotriva Rusiei Financial Intelligence
Trimisul Uniunii Europene pentru sancţiuni, David O'Sullivan, s-a deplasat la Washington cu o echipă de experţi pentru a […]
Acum 8 ore
11:40
Electrica și Romgaz vor dezvolta proiecte de energie verde, cu o putere totală instalată de până la 400 MW Financial Intelligence
Electrica și Romgaz semnează un Memorandum de înțelegere pentru dezvoltarea de capacități de producție și capacități de producere […]
11:20
PEFA lansează Indexului Antreprenoriatului Feminin la Chișinău Financial Intelligence
Patronatul European al Femeilor de Afaceri PEFA organizează, în data de 17 septembrie, la Chișinău, Forumul Economic România […]
11:00
Envisia a transmis Cancelariei Prim-ministrului un set de recomandări menite să contribuie la profesionalizarea rolului de membru de CA Financial Intelligence
În ultimele luni, Envisia a formulat și a transmis Cancelariei Prim-ministrului un set de recomandări menite să contribuie […]
11:00
UNSAR: Aproximativ 60 de maşini cu asigurare CASCO sunt vandalizate zilnic Financial Intelligence
Cele mai mari pagube raportate în cazul maşinilor asigurate CASCO, excluzând accidentele rutiere, apar în urma incendiilor, iar […]
10:00
Visual Fan raportează creșterea de aproape cinci ori a profitului, la 5,8 milioane lei, în primul semestru Financial Intelligence
Visual Fan, deținătoarea brandului Allview și companie listată la Bursa de Valori București sub simbolul ALW, a înregistrat […]
10:00
Dogioiu: Guvernul nu discută în acest moment posibilitatea creșterii vârstei standard de pensionare Financial Intelligence
Guvernul nu are în vedere și nu discută în acest moment posibilitatea creșterii vârstei standard de pensionare, a […]
09:50
Leonardo Badea, Prim-viceguvernator BNR: Convergența economică a României în context european: considerente teoretice și evidențe empirice Financial Intelligence
Autor: Leonardo Badea, Prim-viceguvernator BNR Convergența economică a României rămâne, dincolo de dimensiunea celorlalte evoluții economice, sociale  și […]
09:50
Horváth: 70–80% din bugetele IT sunt recurente, dar planificarea inteligentă poate reduce efortul și crește valoarea strategică Financial Intelligence
Majoritatea departamentelor IT replanifică anual aceleași costuri recurente, ceea ce duce la pierderi de timp, resurse și valoare […]
Acum 12 ore
09:10
Trump numește cei mai importanți 3 candidați pentru a-l înlocui pe șeful Fed Jerome Powell Financial Intelligence
Administrația Trump continuă să critice Rezerva Federală, secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, spunând că banca centrală este în urmă. […]
09:00
Indicele Nikkei din Japonia depășește pentru prima dată pragul de 44.000 de puncte, pe fondul optimismului privind comerțul și stimulentele economice Financial Intelligence
Indicele Nikkei din Japonia a depășit marți pentru prima dată pragul de 44.000 de puncte, pe fondul optimismului […]
09:00
Permira și Blackstone achiziționează o participație minoritară în valoare de 525 de milioane de dolari în Property Finder din Dubai Financial Intelligence
Permira și Blackstone Inc achiziționează o participație minoritară în valoare de 525 de milioane de dolari în cadrul […]
09:00
Firma de inteligență artificială Mistral, susținută de Nvidia, a fost evaluată la 14 miliarde de dolari, după ce gigantul de cipuri ASML a preluat o participație majoră Financial Intelligence
ASML a investit 1,3 miliarde de euro în runda de finanțare de 1,7 miliarde de euro a Mistral […]
09:00
SUA au notificat aliații din UE că se retrag din combaterea dezinformării provenite din Rusia, China şi Iran Financial Intelligence
Statele Unite ale Americii au informat statele din Europa că se retrag din eforturile comune de combatere a […]
08:50
Fostul ministru de Finanţe Marcel Boloş afirmă că l-a anunţat de ”cel puţin şase ori” pe premierul Marcel Ciolacu că ”deficitul bugetar se duce în cap”: Mi-a spus că îl doare în organul genital de deficitul bugetar; Răspunsul lui Ciolacu Financial Intelligence
Fostul ministru de Finanţe Marcel Boloş afirmă că l-a anunţat de "cel puţin şase ori" pe premierul Marcel […]
08:50
Familia Murdoch a ajuns la un acord prin care Lachlan Murdoch va consolida controlul asupra imperiului media al familiei Financial Intelligence
Familia Murdoch a ajuns la un acord prin care Lachlan, fiul cel mare al lui Rupert Murdoch, cunoscut […]
08:40
T2 2025 – costul cu forţa de muncă, reintrat sub limita de stabilitate Financial Intelligence
de Dan Pălăngean Costul orar al forţei de muncă a crescut în al doilea trimestru din 2025 cu […]
07:00
Bolojan: Încetinirea economică – o realitate până în vara anului viitor; nu cred că inflaţia va ajunge de două cifre Financial Intelligence
Componenta de încetinire economică este o realitate cel puţin până în vara anului viitor, a afirmat, luni, premierul […]
07:00
Secretarul Trezoreriei SUA avertizează asupra unor rambursări masive către companii, dacă Curtea Supremă anulează tarifele lui Trump Financial Intelligence
Secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a declarat duminică că este "încrezător" că planul tarifar al preşedintelui Donald Trump va […]
06:50
Şeful de cabinet al lui Zelenski a discutat cu Rubio despre loviturile ruse asupra ţintelor ucrainene Financial Intelligence
Şeful de cabinet al preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, Andrii Iermak, a afirmat că a discutat luni cu secretarul […]
06:50
Premierul Bolojan susţine că prevederile care privesc magistraţii respectă aspectele care ţin de constituţionalitate Financial Intelligence
Premierul Ilie Bolojan a afirmat, luni, că în opinia sa prevederile care privesc magistraţii din pachetul de reforme […]
06:50
Bolojan: Sunt foarte rezervat să împrăştii banii pe care nu îi am Financial Intelligence
Premierul Ilie Bolojan a declarat, luni, în legătură cu proiectele PSD de eliminare a CASS pentru mame şi […]
06:50
Kelemen Hunor susţine că deficitul bugetar nu poate fi redus sub 8% în acest an Financial Intelligence
Deficitul bugetar nu poate fi mai mic de 8% în acest an, perioada de reducere a acestuia fiind […]
06:50
Bolojan: Discuţia la Cotroceni a fost de reducere cu 10% a angajaţilor în administraţia locală Financial Intelligence
Premierul Ilie Bolojan a declarat, luni, în privinţa reformei în administraţia publică locală că, din punctul său de […]
