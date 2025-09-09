Bujduveanu anunță că va definitiva un plan cu măsuri punctuale pentru fluidizarea traficului în București

12:00

Hidrologii au emis, marţi, un cod galben de inundaţii, valabil de la ora 12:00 la ora 24:00, pe râuri din 11 judeţe ale ţării. Potrivit hidrologilor, în acest interval sunt posibile depăşiri ale cotelor de atenţie. În acest context, specialiştii recomandă populaţiei să manifeste prudenţă, să evite deplasările în zonele cu risc de inundaţii, să nu traverseze cursurile de apă prin vaduri sau peste poduri improvizate şi să îşi protejeze bunurile din gospodării.