Israelul îi vânează pe liderii Hamas în Qatar
Veridica.ro, 9 septembrie 2025 17:20
Armata israeliană și serviciul intern de securitate , Shin Bet, au confirmat marți un atac asupra conducerii Hamas la Doha, Qatar.
Armata israeliană și serviciul intern de securitate , Shin Bet, au confirmat marți un atac asupra conducerii Hamas la Doha, Qatar.
Președintele francez Emmanuel Macron a acceptat marți demisia prim-ministrului său, François Bayrou, după ce acesta din urmă a pierdut un vot de încredere pe care el însuși îl solicitase cu privire la bugetul său de austeritate.
O treime dintre adolescenți și unul din șase copii nu erau înscriși în școală, în 2023.
Votanții PSD și AUR, persoanele între 45 și 59 de ani și angajații la stat sunt de părere contrarie.
Alexandru Bălan ar fi divulgat informații secrete către KGB-ul din Belarus.
Premierul Fracois Bayrou a venit în fața Adunării Naționale pentru a cere votul de încredere al deputaților pentru planul său de redresare a economiei franceze.
Președintele Trump l-a primit pe ambasadorul Republicii Moldova la Washington, Vlad Kuminski, care și-a prezentat scrisorile de acreditare.
Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit, astăzi, cu o delegație de investitori străini, coordonată de J.P. Morgan.
Surprinzător, ultima poziție este ocupată de Germania.
Două persoane au deschis focul asupra celor care așteptau într-o stație de autobuz, a anunțat poliția.
Donald Trump a amenințat cu sancțiuni mai dure împotriva Rusiei după cel mai intens bombardament aerian asupra Ucrainei de la începutul războiului.
Vestul e vinovat pentru tragedia prin care trece Ucraina, iar Republica Moldova îi va urma, scrie presa pro-Kremlin.
Angajații metroului londonez au început o săptămână de greve continue, o acțiune care va paraliza rețeaua și va provoca perturbări masive pentru călătorii din capitala britanică.
Reprezentanţi ai ANOSR paticipă, astăzi, la protestul sindicaliştilor din educație.
Acestea vor picheta sediul guvernului şi vor organiza un marş de protest până la Palatul Cotroceni.
Moţiunile de cenzură depuse de opoziţie au picat, toate, la votul pe asumarea răspunderii guvernamentale.
Ieri a avut loc o conferință „pseudoștiițifică”, care a promovat dezinformări împotriva tratamentelor medicale moderne.
Opoziția suveranistă a depus patru moțiuni de cenzură după angajarea răspunderii guvernamentale.
Jurnalul lui Tetelu în Ziua 38
Pe reţelele de socializare au apărut mai multe dezinformări privind pregătirile pentru "Concordia 25".
Comisia Europeană a sancţionat gigantul IT american cu o amendă de aproape trei miliarde de euro.
Mâine vor fi dezbătute şi supuse votului moţiunile de cenzură depuse de AUR pe pachetul doi de reforme fiscale.
Liderul american vrea ca noua denumire „să reflecte puterea sa inegalabilă”.
Moldova ne arată că intruziunea rusă poate fi combătută eficient
Membrii rețelei „InfoLider” erau instruiți să scrie mesaje pentru susținerea acestuia.
Judecătoriile și tribunalele din țară se alătură protestelor anunțate deja de curțile de apel.
CJUE a decis și că nici un stat european nu poate prelua executarea pedepsei fără consimțământul statului care a emis mandatul.
Țara noastră se află într-o companie „selectă”, alături de Austria și Germania.
Țara noastră susține, însă, adoptarea de sancțiuni suplimentare pentru Rusia.
O rețea de conturi de TikTok țintește alegătorii din România la parlamentarele din Moldova.
Administrația Trump intenționează să oprească programele de asistență de securitate de lungă durată pentru Europa, inclusiv o inițiativă de fortificare a flancului estic al continentului împotriva unui potențial atac al Rusiei.
Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat joi că Statele Unite desemnează două bande ecuadoriene drept organizații teroriste străine, în cadrul celei mai recente acțiuni a administrației Trump împotriva cartelurilor.
Liderii europeni și canadieni au finalizat un plan de potențiale garanții de securitate pentru Ucraina, 26 de țări declarându-și disponibilitatea de a se implica direct.
Guvernul Portugaliei a declarat joi zi de doliu național, la o zi după ce un funicular de epocă din Lisabona, o atracție turistică populară, s-a prăbușit, soldat cu 17 morți.
În deschiderea întâlnirii, Macron a declarat că liderii se întâlnesc pentru a „finaliza garanții solide de securitate pentru Ucraina și toată munca depusă în ultimele săptămâni”.
Aceştia protestează împotriva măsurilor de reformă în administrația locală propuse de guvern.
Suma reprezintă o medie de doar aproximativ 0,2% din PIB-ul anual al ţării.
În aceeaşi perioadă a anului trecut, aceasta era sub 2,5 procente.
Coaliţia vrea să prezinte o ofertă europeană solidă pentru a-i proteja pe ucraineni de atacurile ruse.
Preşedintele Consiliului European Antonio Costa s-a întâlnit cu preşedintele Nicuşor Dan.
Formaţiunea a sesizat Comisia de la Veneția și GRECO pentru "angajarea abuzivă a răspunderii".
Mai multe canale de comunicare asociate grupării Șor și Blocului „Victorie” au publicat miercuri mesaje din care reiese că ar fi fost sparte, iar controlul asupra lor ar fi fost preluat de persoane din afara grupării Șor
Israelul a somat în 27 august organismul ONU specializat în măsurarea securităţii alimentare (IPC) la nivel mondial să retragă raportul publicat în 22 august prin care declară oficial existenţa foametei în Gaza.
În timpul întâlnirii de la Casa Albă cu președintele polonez, Karol Nawrocki, Donald Trump a spus că nu are nici un mesaj pentru liderul de la Kremlin.
Satelitul spion, Ofek 19, este un satelit de observare echipat cu un radar special care permite obținerea imaginilor detaliate ale suprafeței Pământului în orice condiții.
Foștii premieri PSD apar în imagini alături de liderii Rusiei, Chinei și Coreei de Nord.
Autoritățile turce au ordonat miercuri reținerea a șapte oficiali din municipalitățile conduse de opoziție din Istanbul, a anunțat postul de televiziune NTV, în cadrul unei represiuni continue împotriva principalului partid de opoziție al președintelui Tayyip Erdogan.
Președintele Volodimir Zelenski va cere presiuni mai mari asupra Moscovei în cadrul întâlnirii sale de miercuri cu aliații din Danemarca și Franța, după ce forțele rusești au lansat un atac aerian amplu asupra Ucrainei , care a afectat infrastructura energetică și de transport.
Beijingul a fost transformat miercuri într-o scenă pentru una dintre cele mai elaborate parade militare chineze din memoria recentă, marcând cea de-a 80-a aniversare a sfârșitului celui de-al Doilea Război Mondial, un eveniment pe care China a încercat să-l folosească pentru a alimenta naționalismul.
Foștii premieri PSD apar în imagini alături de Vladimir Putin, Kim Jong Un și Xi Jinping.
