Precizări ale ANPDPD

16:40

Comisia Europeană urmează să propună până vineri al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei și, ca parte a acestora, să vizeze bănci din două țări din Asia Centrală, au declarat diplomați din UE. Uniunea a inclus pe lista sancţiunilor tot mai multe entităţi, inclusiv unele mai importante din țări terțe. În cel de-al 18-lea pachet, […]