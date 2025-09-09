Cum ar putea profita SUA de atacurile Ucrainei asupra infrastructurii petroliere rusești – Analiza Reuters

21:50

O nouă pictură murală realizată de artistul stradal Banksy, care înfățișează un judecător bătând cu un ciocan un protestatar neînarmat, va fi îndepărtată de pe un perete din fața uneia dintre cele mai emblematice instanțe din Londra, au anunțat luni autoritățile. Pictura murală a apărut luni și înfățișează un protestatar întins pe pământ, ținând în […]