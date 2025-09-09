Un lider PSD îl critică pe Boloș în scandalul cu Ciolacu: „O declarație cretină”

13:20

Ministrul Fondurilor Europene, Dragoș Pîslaru, a anunțat lista finală a spitalelor care vor fi construite cu finanțare din Planul Național de Redresare și Reziliență și care pot fi gata până în august 2026. În loc de cele 24 promise inițial, pe listă au rămas doar opt spitale, iar trei dintre acestea ar urma să fie gata până la începutul anului viitor. Într-un interviu acordat Digi24.ro, ministrul a precizat că alte 9 unități, care pierd finanțarea din PNRR, vor fi realizate totuși cu bani europeni, dar prin alte programe. Lista completă a acestora, mai jos.