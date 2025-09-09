Mihai Daraban în dialog cu reprezentanții The Heritage Foundation privind dezvoltarea economică regională
PSNews.ro, 9 septembrie 2025 18:50
Președintele Camerei de Comerț și Industrie a României (CCIR), Mihai Daraban, a avut, în data de 9 septembrie a.c., o întâlnire oficială cu reprezentanții The Heritage Foundation, în cadrul căreia s-au purtat discuții strategice privind parteneriatul româno-american pe componenta economică internă și regională de dezvoltare. Un punct important al acestei întâlniri l-a reprezentat cunoașterea posibilităților […] Articolul Mihai Daraban în dialog cu reprezentanții The Heritage Foundation privind dezvoltarea economică regională apare prima dată în PS News.
• • •
Alte ştiri de PSNews.ro
Acum 5 minute
19:20
Ministerul Justiţiei analizează modificarea Codului penal. Închisoare pe viață sau între 15 și 25 de ani pentru femicid # PSNews.ro
Ministerul Justiţiei anunţă că iniţiază un proces de consultare privind necesitatea şi modalităţile de completare a cadrului normativ în privinţa infracţiunilor contra vieţii, inclusiv a situaţiilor de femicid. Potrivit Ministerului Justiţiei, o soluţie ar fi instituirea în cuprinsul infracţiunii de omor calificat a unei circumstanţe agravante speciale. Ministerul Justiţiei a făcut acest anunţ luni, „având […] Articolul Ministerul Justiţiei analizează modificarea Codului penal. Închisoare pe viață sau între 15 și 25 de ani pentru femicid apare prima dată în PS News.
19:20
Germania cere UE să relaxeze interdicţia vânzării de automobile cu motoare pe combustie din 2035 # PSNews.ro
Cancelarul german, Friedrich Merz, a cerut marţi mai multă „flexibilitate” cu privire la reglementările europene care prevăd interzicerea vânzărilor de maşini cu motoare cu ardere internă după 2035, un calendar criticat de industria auto, un sector cheie care în prezent este în criză, informează AFP. „Suntem, desigur, fundamental dedicaţi tranziţiei către mobilitatea electrică”, dar „avem […] Articolul Germania cere UE să relaxeze interdicţia vânzării de automobile cu motoare pe combustie din 2035 apare prima dată în PS News.
Acum 15 minute
19:10
Regulile oficiale privind accesul părinților în școli: când ai voie să intri și când nu în unitățile de învățământ # PSNews.ro
Intrarea părinților în unitățile de învățământ nu mai este lăsată la voia întâmplării. Din toamna anului 2024, legea și noul regulament școlar stabilesc reguli stricte și situații bine definite în care accesul este permis, pentru a proteja procesul educațional și pentru a menține siguranța cadrelor didactice și a elevilor. Cadrul legislativ care reglementează accesul părinților […] Articolul Regulile oficiale privind accesul părinților în școli: când ai voie să intri și când nu în unitățile de învățământ apare prima dată în PS News.
Acum 30 minute
19:00
AUR acuză PSD de plagiat: Mimează interesul pentru categoriile vulnerabile cu un proiect copiat # PSNews.ro
AUR acuză PSD că i-a plagiat proiectul de eliminare a CASS (contribuției pentru sănătate de 10% din venit) pentru mamele aflate în concediu de creștere a copilului, invalizi, veterani și alte categorii vulnerabile. „PSD a ajuns să plagieze proiectele AUR. După ce a impus măsuri de austeritate care au lovit în mame aflate în concediu […] Articolul AUR acuză PSD de plagiat: Mimează interesul pentru categoriile vulnerabile cu un proiect copiat apare prima dată în PS News.
19:00
Prețul energiei ajunge în CSAT. Bogdan Ivan: ”Riscăm să fim și mai dependenți energetic de alte state” # PSNews.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, va prezenta în această săptămână președintelui României un material dedicat problemei prețurilor ridicate la energie. Documentul urmează să fie transmis ulterior Guvernului și Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT), pentru dezbatere și adoptarea unor decizii privind stabilitatea pieței energetice. Bogdan Ivan a precizat că o parte din soluții vizează introducerea […] Articolul Prețul energiei ajunge în CSAT. Bogdan Ivan: ”Riscăm să fim și mai dependenți energetic de alte state” apare prima dată în PS News.
Acum o oră
18:50
Persoanele încadrate cu grad de handicap nu vor fi chemate la reevaluare. Anunțul autorităților # PSNews.ro
Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități răspunde îngrijorărilor privind modificarea criteriilor de încadrare în grad de handicap. Nu vor fi chemate persoane la reevaluare odată cu controalele Ministerului Muncii. Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități (ANPDPD) a venit cu o serie de clarificări după ce, în ultimele zile, parte din comunitatea […] Articolul Persoanele încadrate cu grad de handicap nu vor fi chemate la reevaluare. Anunțul autorităților apare prima dată în PS News.
18:50
România se deplasează în Cipru pentru un meci decisiv din preliminariile Campionatului Mondial 2026, care se dispută marți, 9 septembrie 2025, de la ora 21:45, pe GSP Arena din Nicosia. Tricolorii lui Mircea Lucescu au nevoie imperioasă de victorie pentru a-și păstra șansele realiste la calificarea directă din Grupa H. După patru jocuri disputate în […] Articolul Meciul România-Cipru este decisiv pentru calificarea la Campionatul Mondial 2026 apare prima dată în PS News.
18:50
Mihai Daraban în dialog cu reprezentanții The Heritage Foundation privind dezvoltarea economică regională # PSNews.ro
Președintele Camerei de Comerț și Industrie a României (CCIR), Mihai Daraban, a avut, în data de 9 septembrie a.c., o întâlnire oficială cu reprezentanții The Heritage Foundation, în cadrul căreia s-au purtat discuții strategice privind parteneriatul româno-american pe componenta economică internă și regională de dezvoltare. Un punct important al acestei întâlniri l-a reprezentat cunoașterea posibilităților […] Articolul Mihai Daraban în dialog cu reprezentanții The Heritage Foundation privind dezvoltarea economică regională apare prima dată în PS News.
18:40
Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) atrage atenția asupra reapariției unor mesaje false transmise în numele instituției, folosind adresa de e-mail info@anaf.io. Potrivit ANAF, aceste mesaje nu sunt emise de instituție și au scopul de a induce în eroare destinatarii, conținând informații înșelătoare, solicitări nejustificate sau linkuri periculoase care pot afecta securitatea datelor personale și […] Articolul Atenție, mesaje false trimise în numele ANAF. Nu răspundeți la e-mailurile suspecte! apare prima dată în PS News.
18:30
Fostul număr 2 din Serviciul de Informații din Republica Moldova Moldova, Alexandru Bălan, acuzat de trădare în formă continuată, a fost reținut, marți, de procurorii DIICOT, spun pentru MEDIAFAX surse judiciare. „Bălan a fost reținut pentru următoarele 24 de ore”, spun pentru MEDIAFAX surse judiciare. Fostul număr 2 din Serviciul de Informații din Republica Moldova, […] Articolul Spionul care vindea secrete Belarusului a fost reținut de procurorii DIICOT apare prima dată în PS News.
18:30
R. Moldova. Ion Ceban, primarul Chișinăului, a fost sancţionat de Comisia Electorală Centrală. Care este motivul # PSNews.ro
Comisia Electorală Centrală a Republicii Moldova i-a aplicat un avertisment primarului Chişinăului, Ion Ceban, candidat al blocului „Alternativa”, pentru că nu şi-a suspendat funcţia în momentul începerii campaniei electorale, potrivit RFI R. Moldova CEC a decis sancţionarea lui Ion Ceban după o sesizare a Partidului Acţiune şi Solidaritate, care a reclamat faptul că edilul a […] Articolul R. Moldova. Ion Ceban, primarul Chișinăului, a fost sancţionat de Comisia Electorală Centrală. Care este motivul apare prima dată în PS News.
Acum 2 ore
18:20
Turist american, fascinat de România: „Nu mai vreau să plec. Tot ce vreau este să mai mănânc sarmale” # PSNews.ro
Un turist american, în vizită în România, a dezvăluit că a fost impresionat de bucătăria românească, dar și de felul cum a fost primit de oameni. „Am trăit din plin experiența românească”, a spus el. Cunoscut pe TikTok drept Oba, turistul american a publicat un videoclip în care vorbește despre vacanța din România „O recenzie onestă a unei persoane de […] Articolul Turist american, fascinat de România: „Nu mai vreau să plec. Tot ce vreau este să mai mănânc sarmale” apare prima dată în PS News.
18:20
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat marți 9 septembrie, în cadrul unei conferințe de presă de la sediul partidului, că Partidul Social Democrat va prezenta joi programul de relansare economică. Sorin Grindeanu, liderul interimar al social-democraților, a precizat, în urma unor întâlniri cu mai mulți miniștri, că PSD va prezenta joi programul de […] Articolul Grindeanu: PSD prezintă joi programul de relansare economică a României apare prima dată în PS News.
18:10
Vizita președintei Republicii Moldova, Maia Sandu, la Parlamentul European a fost marcată marți de un moment tensionat provocat de europarlamentara Diana Șoșoacă. Lidera SOS România a întrerupt discursul șefei statului moldovean cu o intervenție zgomotoasă, chiar în momentul în care plenul legislativului îi acorda aplauze. În timp ce Maia Sandu sublinia importanța democrației și avertiza […] Articolul Circ în Parlamentul European. Ce a strigat Șoșoacă după discursul Maiei Sandu din plen apare prima dată în PS News.
18:00
Noi măsuri pentru reducerea risipei alimentare şi textile. Statele UE, obligate să-și atingă obiectivele până în 2030 # PSNews.ro
Parlamentul European a adoptat, marți, definitiv, o lege împotriva risipei alimentare și a deșeurilor textile, în special cele generate de sectorul de fast fashion, un termen care se referă la milioanele de articole ieftine de îmbrăcăminte importate din China, informează AFP. Eurodeputații au aprobat, fără amendamente, textul negociat anterior cu statele membre. Potrivit datelor Comisiei […] Articolul Noi măsuri pentru reducerea risipei alimentare şi textile. Statele UE, obligate să-și atingă obiectivele până în 2030 apare prima dată în PS News.
18:00
SNSPA, doborâtă de „Dorel”. Examenul de admitere, amânat după ce instituției i s-a tăiat din greşeală cablul de net # PSNews.ro
Examenul de admitere la Facultatea de Ştiinţe Politice a SNSPA, care trebuia să se deruleze marţi, a fost amânat pentru joi din cauza unor lucrări care au afectat reţeaua de internet, transmite News.ro, preluată de G4Media.ro. „Dragi candidaţi şi viitori studenţi SNSPA, din păcate, din cauza unor lucrări la şinele de tramvai din faţa universităţii noastre, […] Articolul SNSPA, doborâtă de „Dorel”. Examenul de admitere, amânat după ce instituției i s-a tăiat din greşeală cablul de net apare prima dată în PS News.
17:50
Saga „organul genital”. Daniel Zamfir: Spovedania publică a „părinţelului” Boloş e absolut ridicolă # PSNews.ro
Liderul senatorilor PSD Daniel Zamfir îl critică vehement pe fostul ministru al Finanţelor, Marcel Boloş, după declaraţiile acestuia privind situaţia bugetară a României. Zamfir îl acuză că, deşi cunoştea problemele financiare, a continuat să semneze alocări şi să îşi dorească să rămână în funcţie. Senatorul PSD Daniel Zamfir a lansat luni un atac virulent la […] Articolul Saga „organul genital”. Daniel Zamfir: Spovedania publică a „părinţelului” Boloş e absolut ridicolă apare prima dată în PS News.
17:50
Într-o declarație pentru presă, marți, Sorin Grindeanu a confirmat că partidul al cărui președinte interimar este nu susține complet reforma administrativă. Liderul social-democraților a explicat metoda prin care autoritățile pot evita concedierea bugetarilor, făcând în același timp economii la bugetul de stat, aflat în procedură de deficit excesiv. Liderul PSD le-a explicat jurnaliștilor modul în […] Articolul Grindeanu a explicat metoda prin care autoritățile pot evita concedierea bugetarilor apare prima dată în PS News.
17:40
Trump ar fi aprobat atacul Israelului asupra liderilor Hamas din Doha, anunță presa israeliană # PSNews.ro
Donald Trump ar fi dat undă verde Israelului pentru atacul asupra unor lideri Hamas aflați în capitala Qatarului, în timp ce Doha condamnă raidul aerian drept un act criminal și o amenințare gravă la adresa securității regionale. Canalul 12 din Israel, citând un oficial israelian, a relatat marți că președintele american Donald Trump a aprobat […] Articolul Trump ar fi aprobat atacul Israelului asupra liderilor Hamas din Doha, anunță presa israeliană apare prima dată în PS News.
17:40
Bolojan, „lucrat” din interior. PNL susține proiectul PSD pentru eliminarea CASS. „A fost o greșeală” # PSNews.ro
Daniel Fenechiu, liderul senatorilor PNL, a declarat marți, 9 septembrie, că proiectul social-democraților prin care se elimină CASS pentru mame și veteranii de război este corect, și partidul său îl va susține. Fenechiu a subliniat faptul că „PNL nu vrea să ia banii mămicilor” și că a fost vorba despre o eroare în actul normativ […] Articolul Bolojan, „lucrat” din interior. PNL susține proiectul PSD pentru eliminarea CASS. „A fost o greșeală” apare prima dată în PS News.
17:30
România a înregistrat progrese spectaculoase în ultimele două decenii, însă procesul de convergență economică rămâne fragil, avertizează Leonardo Badea, viceguvernator al Băncii Naționale a României (BNR). Creșterea veniturilor, dezvoltarea infrastructurii și consolidarea instituțiilor au contribuit la îmbunătățirea calității vieții, dar dependența de finanțarea externă și vulnerabilitățile structurale pun presiune pe sustenabilitatea acestui parcurs. „Adevărata provocare este […] Articolul Leonard Badea, viceguvernator BNR: Este nevoie de un nou model de dezvoltare apare prima dată în PS News.
17:30
Peste 87% din suma totală plătită pentru pensiile de serviciu ale magistraţilor civili în anul 2024 provine doar din bugetul de stat, arată o analiză exclusivă Economica.net. Suma plătită de la bugetul de stat, adică din taxele şi impozitele plătite de contribuabilii din România, pentru pensiile de serviciu ale magistraţilor civili a depăşit 1,4 miliarde […] Articolul Pensia medie a magistraţilor a depăşit 24.000 lei pe lună anul trecut apare prima dată în PS News.
Acum 4 ore
17:10
Incendiu la Grădina Zoologică București: Au fost alertate 11 autospeciale ale pompierilor # PSNews.ro
Un incendiu de amploare a izbucnit, marți, în incinta Grădinii Zoologice din București, la un fânar. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov, focul a fost observat rapid, iar echipele de intervenție au fost alertate imediat. Cuprins: Câte autospeciale ISU au fost mobilizate? Care este suprafața afectată de flăcări? Există victime în urma incendiului? Câte […] Articolul Incendiu la Grădina Zoologică București: Au fost alertate 11 autospeciale ale pompierilor apare prima dată în PS News.
17:10
Stratus – noua amenințare COVID: simptome care pot fi confundate cu alergiile sau problemele digestive # PSNews.ro
COVID-19 rămâne o amenințare serioasă, mai ales pentru persoanele cu sistem imunitar slăbit sau cu afecțiuni preexistente care pot provoca severe complicații. Iar acum, o nouă variantă, însoțită de simptome specifice, se răspândește exact la momentul nepotrivit: odată cu revenirea copiilor la școală, adunările fanilor de fotbal pe stadioane și în baruri, și toamna „perfect condimentată” cu dovleac. Dr. […] Articolul Stratus – noua amenințare COVID: simptome care pot fi confundate cu alergiile sau problemele digestive apare prima dată în PS News.
17:00
Corespondență din Munchen. Primele explicații ale Renault Group despre schimbarea șefului Dacia. „Avem nevoie de mai multă consistență strategică” Dacia a primit un nou șef, o femeie manager, în premieră, care vine de la Mercedes-Benz, unde nu are foarte multă experiență ca brand manager, ca CEO de marcă, ci mai degrabă în zona de birou, […] Articolul Primele explicații ale Renault Group despre schimbarea șefului Dacia apare prima dată în PS News.
16:50
Primăria Capitalei nu poate identifica șoferii care nu plătesc tariful de parcare. Gaura făcută astfel la buget # PSNews.ro
Primăria Municipiului București (PMB), deși are agenți pe care îi trimite pe teren, camere și sisteme automate prin care scanează numerele de înmatriculare ale mașinilor de pe parcările special amenajate, nu poate identifica proprietarii mașinilor, ceea ce a dus la situația în care să aibă de recuperat 779 de milioane de lei din amenzi neplătite, […] Articolul Primăria Capitalei nu poate identifica șoferii care nu plătesc tariful de parcare. Gaura făcută astfel la buget apare prima dată în PS News.
16:50
UNIUNEA EUROPEANĂ Președintele Comisiei pentru comerț a Parlamentului European a declarat că are „îndoieli” cu privire la anumite aspecte ale acordului dintre UE și administrația Trump. Potrivit comisiei, acesta ar putea fi modificat în timpul procesului de aprobare legislativă, arată The Associated Press. Bernd Lange nu s-a opus în mod categoric acordului încheiat pe 27 […] Articolul Știri din capitalele Europei, 9 septembrie apare prima dată în PS News.
16:50
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu a anunţat că şedinţa coaliţiei va avea loc miercuri. Despre restructurările în administraţie, Grindeanu a precizat că poziţia PSD este aceeaşi şi nu vede să faci un scop în sine din a da oamenii afară, pentru că îi treci în şomaj şi vor însemna iarăşi cheltuieli pentru stat. Sorin […] Articolul Grindeanu anunţă că şedinţa coaliţiei va avea loc miercuri. ”Poziţia PSD este aceeaşi” apare prima dată în PS News.
16:40
Mai multe explozii puternice au fost auzite marți în Doha, capitala Qatarului, au declarat martori pentru agenția Reuters, o înregistrare video publicată pe rețelele de socializare surprinzând una dintre ele. Barak Ravid, unul dintre corespondenții publicației americane Axios, a spus, citând surse israeliene că exploziile din Doha sunt rezultatul unor tentative de asasinat împotriva unor […] Articolul VIDEO Explozii puternice la Doha. Fumul se ridică deasupra capitalei Qatarului apare prima dată în PS News.
16:40
Neacşu (PSD): Rectificarea bugetară va avea loc la sfârșitul lui septembrie şi va fi una negativă # PSNews.ro
Vicepremierul Marian Neacşu (PSD) a declarat, marţi, că rectificarea bugetară va fi în mod cert una negativă şi ar trebui să aibă loc în ultima decadă din această lună. Marian Neacşu a fost întrebat cum va fi rectificarea bugetară şi când va fi făcută, având în vedere că sunt deja ministere, cum ar fi Economia, […] Articolul Neacşu (PSD): Rectificarea bugetară va avea loc la sfârșitul lui septembrie şi va fi una negativă apare prima dată în PS News.
16:30
Pană de curent masivă la Berlin. Poliţia nu exclude o incendiere cu ”motivaţie politică” # PSNews.ro
Zeci de mii de locuinţe din Berlin erau fără electricitate marţi în jurul prânzului, după un incendiu survenit la doi stâlpi de electricitate, a declarat pentru AFP poliţia locală, care nu exclude o incendiere cu ‘motivaţie politică’. Incendiul a survenit în cursul nopţii, în cartierul Johannisthal din sud-estul capitalei, a indicat o purtătoare de cuvânt […] Articolul Pană de curent masivă la Berlin. Poliţia nu exclude o incendiere cu ”motivaţie politică” apare prima dată în PS News.
16:20
Grindeanu: Nu a existat nicio discuție cu privire la creșterea vârstei de pensionare la pensionarii obișnuiți # PSNews.ro
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, marți, că „nu a existat nicio discuție cu privire la creșterea vârstei de pensionare la pensionarii obișnuiți”. Declarația lui Sorin Grindeanu vine după ce premierul Ilie Bolojan a declarat, luni seara, într-un interviu la TVR, că vârsta de pensionare trebuie să crească „la toate categoriile, inclusiv în […] Articolul Grindeanu: Nu a existat nicio discuție cu privire la creșterea vârstei de pensionare la pensionarii obișnuiți apare prima dată în PS News.
16:20
Gimnastica artistică românească este prezentă la prima competiţie majoră a toamnei, Cupa Mondială Challenge, care are loc la Paris, Franţa, sâmbătă şi duminică. România are înscrise trei sportive, printre care şi Sabrina Voinea. Sabrina Voinea, în vârstă de 18 ani, prezentă la Jocurile Olimpice din 2024 şi medaliată cu aur la sol la etapa de […] Articolul România are 3 gimnaste înscrise în concurs la Cupa Mondială Challenge de la Paris apare prima dată în PS News.
16:10
Ministrul Investițiilor a anunțat data la care pensionarii și românii cu venituri mici vor primi 125 lei, sub formă de ajutor social. Până acum, banii erau virați pe carduri. Pensionarii care se întrebau când vor fi încărcate cardurile cu alimente trebuie să știe că vor primi banii în două tranșe: în septembrie și decembrie. Anunțul […] Articolul Când se dă un ajutor la pensie de 125 lei? 2.600.000 de români vor lua banii apare prima dată în PS News.
16:00
Remus Ștefureac, INSCOP: Majoritatea covârșitoare a populației susține orientarea României spre Vest (UE, SUA, NATO) # PSNews.ro
Majoritatea covârșitoare a populației susține orientarea României spre Vest (UE, SUA, NATO), potrivit unui sondaj de opinie privind percepția populației asupra a două teme majore de interes public: direcțiile de politică externă ale României și digitalizarea serviciilor publice, realizat de INSCOP Research, la comanda Polithink, în perioada 4 – 10 august 2025. Prezentarea publică a datelor […] Articolul Remus Ștefureac, INSCOP: Majoritatea covârșitoare a populației susține orientarea României spre Vest (UE, SUA, NATO) apare prima dată în PS News.
16:00
Cazul angajaților care făceau cursuri la Nisa, pe bani publici. Ministru: „2.400 € pentru fiecare” # PSNews.ro
Dragoș Pîslaru, ministrul Fondurilor Europene, susține că, în instituțiile din subordine, a găsit și alte „cursuri de formare profesională” planificate de angajați în străinătate. După cazul deplasărilor în Cipru și Nisa, unde directorul instituției a fost demis pentru că a plecat, deși i s-a cerut să nu o facă, ministrul susține că erau planificate plecări […] Articolul Cazul angajaților care făceau cursuri la Nisa, pe bani publici. Ministru: „2.400 € pentru fiecare” apare prima dată în PS News.
16:00
Judecătorii CCR vor judeca pe 24 septembrie sesizări de neconstituționalitate împotriva pachetelor de legi impuse prin angajarea răspunderii Guvernului Bolojan, depuse de parlamentarii AUR. CCR va judeca pe 24 septembrie cele patru sesizări depuse de AUR. Parlamentarii AUR au atacat la CCR legile privind stabilirea unor măsuri de redresare și eficientizare a resurselor publice și […] Articolul CCR judecă pe 24 septembrie sesizările AUR pe reformele asumate de Bolojan apare prima dată în PS News.
15:50
Deputatul Mircea Fechet anunţă că săptămâna viitoare Comisia pentru Mediu va audia reprezentanţii instituţiilor şi firmelor implicate în transformarea unui drum forestier din Pădurea Băneasa în arteră rutieră, proiect pe care îl consideră devastator pentru echilibrul climatic din nordul Capitalei. Deputatul liberal Mircea Fechet, fost ministru al Mediului, a precizat că membrii Comisiei pentru Mediu […] Articolul Mircea Fechet cheamă în Parlament responsabilii pentru „mutilarea” Pădurii Băneasa apare prima dată în PS News.
15:50
Cea mai mare fabrică de proiectile de 155 mm din Europa, dependentă de explozibilul din România # PSNews.ro
Germania a deschis cea mai mare fabrică de proiectile de artilerie din Europa, în Unterlüß, dar producția va ajunge la doar 25.000 de proiectile în acest an. Capacitatea maximă va fi atinsă abia în 2027. Dar nu asta e singura problemă. Rheinmetall a deschis o nouă fabrică de muniție de artilerie de 155 mm în […] Articolul Cea mai mare fabrică de proiectile de 155 mm din Europa, dependentă de explozibilul din România apare prima dată în PS News.
15:40
Raport OCDE: Profesorii din România câştigă cu 14% peste alţi angajaţi cu studii superioare # PSNews.ro
Raport OCDE. În România, profesorii din învățământul primar câștigă în medie cu 14% mai mult decât alți angajați cu studii superioare. La nivelul OCDE, situația este inversă: profesorii câștigă în medie cu 19% mai puțin decât restul angajaţilor cu studii superioare. Salariile cadrelor didactice din România sunt relativ ridicate, potrivit raportului OCDE citat de news.ro. În plus, cadrele […] Articolul Raport OCDE: Profesorii din România câştigă cu 14% peste alţi angajaţi cu studii superioare apare prima dată în PS News.
15:30
Șalaru: Fostul adjunct al SIS a racolat studenți basarabeni din România, încă din anii 2000 # PSNews.ro
Fostul ministru al Apărării din Republica Moldova, Anatol Şalaru, a declarat marţi, la Antena 3 CNN, că Alexandru Bălan, fostul director al Serviciului de Informaţii din Moldova, care este acuzat că a vândut secretele de stat ale României către KGB-ul din Belarus, ar fi racolat studenți basarabeni aflați la studii în România, după anul 2000. […] Articolul Șalaru: Fostul adjunct al SIS a racolat studenți basarabeni din România, încă din anii 2000 apare prima dată în PS News.
15:30
Cum încearcă primarii să-și favorizeze proiectele pe bani europeni. Ministrul Pîslaru i-a dat de gol pe toți # PSNews.ro
Ministrul Fondurilor Europene a declarat, într-un interviu la Digi24.ro, că a primit numeroase telefoane din partea liderilor politici din teritoriu, care îi promit „voturi la alegeri” în schimbul prioritizării unor proiecte finanțate din bani europeni. „Zbârnâie telefoanele. Proiectele trebuie decuplate de la zona politică”, a subliniat Dragoș Pîslaru. Întrebat ce se întâmplă cu proiectele care ar […] Articolul Cum încearcă primarii să-și favorizeze proiectele pe bani europeni. Ministrul Pîslaru i-a dat de gol pe toți apare prima dată în PS News.
Acum 6 ore
15:20
Florin Manole: Pentru 26% din dosarele pentru persoanele cu handicap verificate pe Bucureşti există o fraudă # PSNews.ro
Ministrul Muncii, Florin Manole, afirmă că aproximativ 26% din dosarele privind persoanele cu handicap verificate pe Bucureşti de Corpul de control al ministrului conţin nereguli. „Corpul de control al ministrului a început deja controalele certificatelor de handicap. În cazul Bucureştiului, de exemplu, există o fraudă, atunci când vorbim despre eşantionul evaluat de corpul de control […] Articolul Florin Manole: Pentru 26% din dosarele pentru persoanele cu handicap verificate pe Bucureşti există o fraudă apare prima dată în PS News.
15:10
Guvernul promite o finanțare de 7 milioane de euro nerambursabili pentru Via Transilvanica # PSNews.ro
Via Transilvanica ar putea să beneficieze de o finanţare de 6 – 7 milioane de euro din Granturile Spaţiului Economic European şi Norvegiene 2021- 2028 pentru a fi amenajată corespunzător, a declarat, într-un interviu acordat AGERPRES, ministrul Investiţiilor şi Fondurilor Europene, Dragoş Pîslaru. Potrivit ministrului, valoarea totală a granturilor SEE şi Norvegiene se ridică la […] Articolul Guvernul promite o finanțare de 7 milioane de euro nerambursabili pentru Via Transilvanica apare prima dată în PS News.
15:00
Încă un primar de oraș, trimis în judecată de DNA. Acuzații grave de abuz în serviciu și contracte ilegale # PSNews.ro
Primarul municipiului Reghin, trimis în judecată de DNA pentru abuz în serviciu / Și fostul edil al orașului a fost trimis în judecată în 2023 Primarul municipiului Reghin, Mark Endre Dezso, a fost trimis în judecată de procurorii anticorupţie într-un dosar în care este acuzat că ar fi semnat şi aprobat ilegal încheierea unui contract […] Articolul Încă un primar de oraș, trimis în judecată de DNA. Acuzații grave de abuz în serviciu și contracte ilegale apare prima dată în PS News.
15:00
Adrian Câciu, fost ministru de finanțe din partea PSD, a criticat narativul „surprizei” referitor la situația fiscal-bugetară a României, afirmând că realitatea este mult mai clară decât sugerează unii politicieni sau comentatori. Într-o postare pe rețelele sociale, Câciu a explicat: „Însă, documentele publice (pe care văd că nimeni nu le mai citește și citează, deh, […] Articolul Fostul ministru PSD Adrian Câciu îl acuză pe Bolojan de ipocrizie apare prima dată în PS News.
14:50
Reacția lui Marcel Ciolacu, după ce Marcel Boloș l-a acuzat că i-a transmis ”că-l doare în organul genital de deficit” # PSNews.ro
„Eu nu…nici cu colegii foarte apropiaţi, nici cu prietenii eu nu vorbesc urât. Am multe defecte, acest defect nu-l am”, a declarat marți fostul premier Marcel Ciolacu pentru Observator, dezmințind astfel afirmațiile făcute de fostul ministru de Finanțe. După ce Marcel Boloș a declarat în exclusivitate pentru Observator că premierul Marcel Ciolacu i-ar fi spus […] Articolul Reacția lui Marcel Ciolacu, după ce Marcel Boloș l-a acuzat că i-a transmis ”că-l doare în organul genital de deficit” apare prima dată în PS News.
14:50
Trotinetele electrice, capcane ale morții. Se impune adoptarea de urgență a unei legislații adecvate # PSNews.ro
În România, accidentele ce implică trotinete electrice au crescut semnificativ în ultimii ani, atrăgând atenția autorităților și a opiniei publice. Dacă în orașe precum Parisul, închirierea lor a fost interzisă prin lege, în țara noastră o reglementare legală întârzie nejustificat. Nu mai departe de ieri, am asistat la deraierea unui tramvai din cauza unei trotinete […] Articolul Trotinetele electrice, capcane ale morții. Se impune adoptarea de urgență a unei legislații adecvate apare prima dată în PS News.
14:50
Un bărbat din România a fost arestat în localitatea Plano, Texas, după ce a fost acuzat că fura bani din bancomate folosind un sistem ingenios care bloca sumele în aparat până când el revenea să le recupereze. Pe numele său există 56 de mandate de arestare în Canada și mai multe în Ungaria. Ancheta a […] Articolul Român arestat în Texas pentru fraudă la bancomate. „Nu mai văzusem așa ceva până acum” apare prima dată în PS News.
14:40
Reforma administraţiei locale ar putea fi amânată şi inclusă în Pachetul 3. Vârsta de pensionare – zgomot pentru nimic # PSNews.ro
O declaraţie făcută ieri de premierul Ilie Bolojan dă fiori tuturor angajaţilor. Pentru a evita colapsul sistemului public de pensii, şeful Executivului vorbeşte despre creșterea vârstei de pensionare. În urmă cu câteva ore Guvernul a venit cu precizări. Premierul Ilie Bolojan a făcut o declaraţie care a stârnit confuzie. Şeful Executivului a vorbit aseară despre […] Articolul Reforma administraţiei locale ar putea fi amânată şi inclusă în Pachetul 3. Vârsta de pensionare – zgomot pentru nimic apare prima dată în PS News.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.