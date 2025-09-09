Cristi Chivu, pionier în Serie A! Ce se va întâmpla la derby-ul Juventus - Inter Milano
Sport.ro, 9 septembrie 2025 20:20
Serie A marchează o premieră istorică în fotbalul italian.
Acum 15 minute
20:40
România joacă în această seară, de la ora 21:45, la Nicosia împotriva Ciprului, în cea de-a cincea etapă a preliminariilor pentru Campionatul Mondial 2026. Partida va fi transmisă LIVE TEXT pe Sport.ro.
Acum o oră
20:20
20:10
Ardelenii au ratat Europa și au avut un start mediocru de campionat.
20:10
Un fost campion cu FCSB și-a anunțat retragerea la 35 de ani. Mesajul de adio: "A sosit momentul" # Sport.ro
Veste neașteptată în fotbalul românesc. Stefan Nikolic, atacantul muntenegrean care a cucerit două titluri cu FCSB, a decis să agațe ghetele în cui la vârsta de 35 de ani.
20:00
Florin Manea, după ce Radu Drăgușin a revenit la antrenamentele lui Tottenham: ”La asta trebuie să se gândească” # Sport.ro
Radu Drăgușin (23 de ani) este foarte aproape de revenire pe gazon, după accidentarea gravă suferită în luna ianuarie, într-un meci de Europa League cu Elfsborg (3-0).
Acum 2 ore
19:40
Un rival din Superliga a privit șocat dezastrul CFR-ului: "Nu ne venea să credem ce se întâmplă acolo!" # Sport.ro
Umilința suferită de CFR Cluj în Suedia, în play-off-ul Conference League, continuă să producă ecouri în fotbalul românesc.
19:40
Ambii au părăsit Serie A.
19:30
Florinel Coman, clipe de coșmar în Qatar! O bombă a explodat lângă hotelul în care e cazat # Sport.ro
Florinel Coman, în vârstă de 27 de ani, a revenit în Qatar după împrumutul de la Cagliari.
19:10
Victor Angelescu a spus totul despre ultima mutare din Giulești: "Săptămâna trecută nu ne gândeam la el" # Sport.ro
Rapid a închis campania de transferuri cu o mutare-surpriză, aducerea fundașului brazilian Leo Bolgado de la CFR Cluj.
19:10
Perioada de transferuri din Superliga României s-a încheiat pe 8 septembrie.
19:00
Fenerbahce și-a numit noul antrenor! „Italianul record“ o așteaptă pe FCSB în Europa League # Sport.ro
După eliminarea din play-off-ul Champions League în fața lui Benfica Lisabona, Fenerbahce a rămas fără antrenor.
Acum 4 ore
18:20
Kevin Luckassen (32 de ani) și-ar putea continua aventura în fotbalul românesc, chiar dacă perioada de transferuri s-a încheiat pe 8 septembrie.
18:10
Marian Iancu, fostul patron de la Poli Timișoara, i-a făcut praf pe șefii de la Rapid după ce au ratat ultimul transfer pus la cale în perioada de mercato.
18:10
Florin Gardoș s-a declarat surprins după ce Erik ten Hag a fost demis după doar trei meciuri oficiale pe banca lui Bayer Leverkusen.
18:00
Fostul golgheter al României nu se lasă! A semnat la 37 de ani și continuă în fotbalul românesc # Sport.ro
Azdren Llullaku, atacantul albanez în vârstă de 37 de ani, și-a găsit o nouă echipă.
17:50
Se repetă istoria? Planul „diabolic“ pus la cale de Real Madrid, înainte de ceremonia Balonului de Aur # Sport.ro
Relația dintre Real Madrid și organizatorii Balonului de Aur rămâne tensionată.
17:50
Petrolul Ploiești și-a anunțat noul transfer.
17:40
17:30
Se vinde Tottenham?! Proprietarii au primit o ofertă pentru clubul londonez și au dat imediat replica. Ce se întâmplă cu Radu Drăgușin # Sport.ro
Formația dirijată de Thomas Frank se situează pe locul patru în clasament.
17:30
Un club din Premier League și-a anunțat oficial noul antrenor al echipei.
17:00
Ciprioții, cuprinși de frică înaintea meciului cu România: ”A fost un coșmar jocul precedent”. De ce se tem adversarii # Sport.ro
Cipru - România este marți seară de la ora 21:45 în preliminariile Campionatului Mondial din 2026.
17:00
”Fața la Joc” revine în fiecare luni la Pro TV și pe VOYO.
17:00
Fotbalistul "uitat" acasă de Lucescu, mesaj direct înainte de meciul naționalei cu Cipru: "Altfel, nu ai nicio șansă!" # Sport.ro
România se pregătește pentru o deplasare de foc în Cipru, într-un meci vital pentru speranțele de calificare la Mondialul din 2026, iar presiunea este imensă după eșecul usturător din amicalul cu Canada, scor 0-3.
Acum 6 ore
16:40
Un club din Superligă a dat lovitură după lovitură în mercato: ”Se comportă ca o echipă din Turcia” # Sport.ro
Perioada de mercato din Superliga României s-a încheiat pe 8 septembrie, iar CFR Cluj a dat mai multe lovituri de imagine.
16:40
Cipru - România, LIVE TEXT pe Sport.ro în această seară!
16:40
Cipru, un lot de patru ori mai mic decât al României: cine este cel mai bine cotat jucător # Sport.ro
Cipru, un lot de patru ori mai mic decât al României: cine este cel mai bine cotat jucător
16:40
Padelul este sportul care cucerește rapid România, iar la București, PadelMania Herăstrău a devenit centrul acestei noi pasiuni.
16:40
Mihai Pintilii s-a declarat nemulțumit de decizia luată de Mircea Lucescu pentru duelul cu Cipru.
16:30
Mesaj tăios de la o legendă! Dorinel Munteanu nu le dă nicio șansă tricolorilor: "La primele două locuri e gata" # Sport.ro
Fostul mare tricolor, Dorinel Munteanu, nemilos cu naționala lui Mircea Lucescu.
15:30
Fostul internațional a fost „poftit“ să se retragă, după un discurs virulent al latifundiarului. Ca de obicei însă, ce a spune patronul FCSB-ului diferă mult de ce face, ulterior.
15:30
Smîntînă, Proaspăt, convocați la naționala Moldovei alături de fotbaliști de la Sporting Lisabona sau Getafe # Sport.ro
Acțiune a naționalei de juniori de peste Prut.
15:10
Într-un moment în care echipa sa merge „ceas“ în campionat, antrenorul Costel Gâlcă a primit o veste proastă.
15:10
Bosnia - Austria în grupa României, de la 21:45! Meciul care ne poate îngropa speranțele de Mondial # Sport.ro
Partida se dispută de la aceeași oră cu Cipru - România în grupa de calificare la CM 2026.
Acum 8 ore
14:50
Jaume Doménech a pus capăt carierei sale, în sportul profesionist, din cauza unei situații delicate.
14:50
”Omul foarfecă” Mansour Gueye revine pe gazon! Ultima dată preparator fizic, a semnat acum ca jucător # Sport.ro
Fostul atacant de la Poli Timișoara nu se lasă nici la aproape 40 de ani.
14:30
Sinner, descumpănit după ce a pierdut locul întâi în clasament. Ce l-a dezamăgit în finala US Open # Sport.ro
Jannik Sinner a admis superioritatea rivalului Carlos Alcaraz în finala US Open 2025.
14:10
”Câinii” speră ca tânărul fundaș central să prindă minute mai multe în acest sezon.
13:50
”Decarul” român cu prezențe în Serie A și Bundesliga a jucat azi în meciul naționalelor deja calificate la CM 2026! # Sport.ro
Australia și Noua Zeelandă s-au întâlnit într-o partidă de pregătire la Auckland.
13:40
Cipru - Romania, de la 21:45 Echipe probabile + cota României la victorie. Cine ne arbitrează + cine va fi titular între buturi # Sport.ro
Cipru - România, de la 21:45, în Grupa H a preliminariilor pentru Campionatul Mondial din 2026.
13:20
Fostul selecționer a fost criticat, în mod repetat, de Mircea Lucescu pentru felul în care România s-a prezentat din punct de vedere tactic, la Euro 2024.
13:10
Premier League se vede LIVE și EXCLUSIV în România pe VOYO.
13:10
Cu cine joacă FCSB în UEFA Youth League: adversara campioanei a distrus Farul lui Hagi în sezonul trecut! # Sport.ro
Clubul de fotbal patronat de Gigi Becali a câștigat titlul și în Liga de Tineret.
13:00
Delle Ali, aproape să semneze un nou contract în aceste zile.
Acum 12 ore
12:50
12:40
Dacă nu califică naționala la Mondial, demisionează: ”A spus-o clar”! Anunțul-șoc de astăzi # Sport.ro
Austria, Bosnia și România luptă pentru calificarea la Campionatul Mondial din 2026.
12:30
Mijlocașul central, în vârstă de 24 de ani, va intra în ultimele 6 luni de contract, în iarnă, având dreptul de a negocia cu orice echipă, în vederea unui transfer, în vară.
12:20
Cei 23 de tricolori aleși de Mircea Lucescu pentru meciul naționalei cu Cipru și o veste proastă pentru suporterii României! # Sport.ro
Partidă de totul sau nimic pentru tricolori.
12:10
”Negri” și ”maimuțe”! Scandal rasist la adresa liderului grupei în preliminariile Campionatului Mondial din 2026 # Sport.ro
Suporterii din El Salvador au avut ceva de împărțit cu jucătorii din Surinam.
11:40
Fotbalistul german de origine kosovară are în CV echipe ca Stuttgart, Union Berlin, Sunderland sau Hajduk Split.
11:40
După o vară întreagă, în care a fost dat la diferite echipe din Spania și Franța, atacantul de 23 de ani e tot la Cluj. Situația se poate schimba însă, în foarte scurt timp.
