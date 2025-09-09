Macron, obligat să numească al cincilea premier din ultimii 2 ani. Francezii au sărbătorit căderea Guvernului
ObservatorNews, 9 septembrie 2025 20:20
Haos în Franţa. Emmanuel Macron trebuie să numească al şaptelea premier din timpul mandatului său şi al cincilea din ultimii doi ani. Guvernul Francois Bayrou şi-a prezentat demisia după ce a pierdut un vot de încredere cerut chiar de prim-ministru.
• • •
Alte ştiri de ObservatorNews
Acum 5 minute
20:50
Giganţii auto din Europa fac front comun împotriva concurenţei din China pentru a recupera cota de piaţă pierdută în ultimii ani. Au prezentat noi maşini electrice la Salonul auto de la Munchen, unde pasionaţii găsesc tot ce vor, indiferent dacă cer tehnologie avansată sau vehicule cu preţ accesibil. Asiaticii, însă, nu renunţă la luptă. La Salonul Auto participă peste 100 de companii din China, cu 40% mai mulţi producători decât anul trecut.
20:50
O femeie și un bărbat au fost atacați cu un cuțit, marți seara, pe o stradă din comuna Castelu, județul Constanța. Doi suspecți au fost duși la audieri.
Acum 30 minute
20:30
Jaf ca-n filme în California. Au intrat cu mașina într-un magazin și au furat bijuterii de 100.000 $ # ObservatorNews
Jaf spectaculos prins de camerele de supraveghere în California.
20:30
Leonardo DiCaprio revine pe marile ecrane cu rol principal în "O bătălie după alta", favorit la Premiile Oscar # ObservatorNews
Visul lui Leonardo Di Caprio s-a împlinit după 20 de ani: joacă rolul principal într-un lungmetraj realizat de unul dintre regizorii lui preferaţi, Paul Thomas Anderson. Filmul, care se numeşte "O bătălie după alta", a avut avanpremiera aseară la Hollywoood şi i-ar putea aduce lui DiCaprio al doilea premiu Oscar din carieră. Îl vom putea vedea şi noi, la cinema, de pe 26 septembrie.
20:30
Maia Sandu a cerut sprijinul UE în faţa acţiunilor ostile ale Rusiei: 5 lecţii despre războiul hibrid # ObservatorNews
Republica Moldova cere ajutorul Uniunii Europene în faţa acţiunilor tot mai ostile ale Rusiei.
20:30
Spune-mi ce zodie ești, că s-ar putea să te înșeli! Dacă te-ai născut pe 5 august și ai trăit toată viața cu mândria unui Leu, află că ai putea fi, de fapt, Rac.
Acum o oră
20:20
Macron, obligat să numească al cincilea premier din ultimii 2 ani. Francezii au sărbătorit căderea Guvernului # ObservatorNews
Haos în Franţa. Emmanuel Macron trebuie să numească al şaptelea premier din timpul mandatului său şi al cincilea din ultimii doi ani. Guvernul Francois Bayrou şi-a prezentat demisia după ce a pierdut un vot de încredere cerut chiar de prim-ministru.
20:10
Un român, spaima autorităţilor americane. Bărbatul avea 56 de mandate de arestare pe numele său # ObservatorNews
Un român acuzat că a furat mii de dolari din conturile americane a fost săltat din trafic de poliţiştii texani. Ofiţerii de peste Ocean spun că bărbatul bloca, pur și simplu, bancomatele cu un dispozitiv metalic care împiedica eliberarea bancnotelor. Venea și lua banii după ce victimele plecau. Infractorul român era căutat în trei ţări şi avea emise pe numele său nu mai puțin de 56 de mandate de arestare.
20:00
Minunea a ţinut doar o zi! Tot Bucureştiul s-a blocat azi-dimineaţă, după ce ieri, la deschiderea noului an şcolar, traficul a fost relaxat. Pentru a scăpa de ambuteiaje, primarul Capitalei vrea să încerce un experiment. Zece mii de bugetari plătiţi de primărie să aibă program de lucru decalat, care să evite orele de vârf.
Acum 2 ore
19:50
Premieră la București. Coșuri de gunoi cu suport pentru sticle SGR, instalate în parcuri # ObservatorNews
Premieră la Bucureşti. Au apărut coşuri de gunoi cu lăcaşe speciale unde poţi să laşi ambalaje returnabile, nu vrei să mai cari după tine sticla de apă până la primul aparat disponibil. Un pas înainte pentru reciclare şi pentru păstrarea oraşelor mai curate.
19:50
Ciorba, dată la o parte de tineri. Supa clasică pierde teren în fața fast-foodului și livrărilor # ObservatorNews
Reîncălzită din generaţie în generaţie, tinerilor li s-a acrit de ciorbă. Fac mofturi când văd pe masă supă şi dau la o parte farfuriile. Iar trendul se simte şi în meniul restaurantelor. Zeama e ocolită. Fast-foodul şi mâncarea livrată prin aplicații sunt în topul preferinţelor. Nutriționiștii atrag atenția că acest obicei nu doar că schimbă gusturile unei generații, dar afectează și sănătatea pe termen lung.
19:50
Ce fel de informaţii aduna din România spionul moldovean. A fost reţinut şi acuzat de trădare # ObservatorNews
Informaţiile adunate din România de spionul anchetat acum la DIICOT ajungeau în Rusia. Suspectul, fost şef al serviciilor secrete de la Chişnău, a fost reţinut astăzi şi acuzat de trădare. Spionul făcea parte dintr-o amplă reţea care acţiona în toată Europa şi trimitea date militare spre KGB-ul din Belarus, aliata declarată a Federaţiei Ruse.
19:40
Copilul legat cu lanţul de masă de tată, salvat de vecini după ce i-au auzit ţipetele. Explicaţia bărbatului # ObservatorNews
Cruzime greu de imaginat din partea unui tată. Supărat că nu vrea să-l însoţească la cumpărături, un bărbat din Sibiu şi-a pus fiul de 10 ani în lanţuri şi l-a lăsat singur acasă. Fapta a fost descoperită după ce vecinii au auzit ţipetele băiatului şi au sunat la poliţie. Tatăl a fost reţinut de poliţie şi nu mai are voie să se apropie de familie.
19:40
Cursurile n-au intrat în linie dreaptă nici azi. Prima zi de şcoală s-a decalat, aşa că în unele unităţi s-au ţinut inclusiv festivităţi de deschidere pentru clasele mici. Nici vorbă de lecţii. Alţii au venit să ridice manualele şi au plecat acasă după doar o oră.
19:30
Astronomii au detectat o explozie de raze gamma extrem de puternică și neobișnuit de îndelungată, fenomen cosmic care îi lasă fără răspunsuri și ridică noi întrebări despre univers.
19:30
Povestea profesoarei de logică găsite spânzurată alături de copil. Se lupta cu fostul soţ pentru custodie # ObservatorNews
Caz şocant în Mehedinţi. O mamă, profesoară de logică, şi fiul ei de 7 ani au fost găsiţi morţi în casă. Surse din anchetă spun că, cel mai probabil, femeia l-a ucis pe copil, apoi şi-a luat viaţa. Apropiaţii mărturisesc că trecea printr-o perioadă tulbure- era divorţată şi fostul soţ cerea custodia copilului. Cuplul se lupta în instanţă. Azi aveau înfăţişare în unul dintre multe procese pe care le aveau pe rol.
19:30
Ciolacu, către Boloş după scandalul "deficitul şi organul": "Vă prind eu, la Liturghia de duminică" # ObservatorNews
Valuri imense după difuzarea primului episod al campaniei Observator, "Cât costă să fii român". Declaraţia şocantă a lui Marcel Boloş cum că fostul premier, Marcel Ciolacu i-ar fi spus că îl doare în organul genital de deficitul bugetar a stârnit reacţii în lanţ, atât pe scena politică, cât şi în rândul cetăţenilor. Pe internet războiul declaraţiilor celor doi oameni politici a devenit viral.
19:20
Scandalul vârstei de pensionare. Calcul sumbru: în 10 ani, un salariat va plăti pentru 2,5 pensii # ObservatorNews
Nouă controversă după scandalul pensiilor private. Vârsta de pensionare ar putea creşte, iar românii să fie nevoiți să lucreze şi după 65 de ani, dă de înţeles premierul Ilie Bolojan. Calculele economiștilor sunt şi mai dure: ca să acoperim gaura uriaşă din buget, retragerea din activitate ar putea urca până la 70 de ani.
19:10
Trotinetele sunt un pericol şi când nu sunt în mişcare. Un tramvai a deraiat aseară, în centrul Capitalei, din cauza unei trotinete care a fost lăsată aiurea în drum.
Acum 4 ore
18:40
Victimele accidentelor cer schimbarea legii, după ce o femeie de 71 de ani a fost ucisă de o trotinetă electrică pe o trecere de pietoni din București. E nevoie de norme aspre şi de control, spun iniţiatorii demersului, care amintesc că în ultimii trei ani trotinetele electrice au provocat nu mai puțin de 1.500 de accidente.
18:20
Respinsă la joburi pentru că ar fi "prea frumoasă". Tânăra voia să fie bonă, dar s-a reorientat. Ce job are # ObservatorNews
O tânără din Brazilia a devenit celebră pe site-urile de socializare, după ce a mărturisit, mâhnită, că nu poate obţine job-ul visat din cauza aspectului său prea atractiv.
18:20
Român, exploatat şi abuzat în Olanda. Chiar colegii lui l-au forţat să trăiască pe străzile din Rotterdam # ObservatorNews
Şi acum o situaţie în oglindă cu cea a tânărului din Banghadesh, bătut în Bucureşti. Cazul unui român agresat şi abuzat în Olanda trage un semnal de alarmă în privinţa situaţiei conaţionalilor noştri peste hotare.
18:10
"Asta e boală curată". România, în topul ţărilor cu mortalitate cauzată de poluare: Capitala, cea mai afectată # ObservatorNews
Traficul din marile oraşe ne exasperează, iar studii recente arată că ne şi omoară. România e pe locul 45 în lume la mortalitatea provocată de poluare, conform datelor Institutului de Sănătate Publică. De vină sunt, alături de numărul mare de maşini, incendiile de tot felul şi accidentele soldate cu poluare industrială. În plămânii noştri ajung o mulţime de substanţe toxice care ne sufocă şi la propriu şi la figurat. Studiile arată că efectele lor nu se limitează doar la plămâni și inimă, ci au legătură directă și cu anxietatea, depresia și alte probleme de sănătate mintală.
18:00
Sute de muncitori nepalezi au venit la Jidvei pentru un trai mai bun. Trimit toți banii acasă # ObservatorNews
La Jidvei, strugurii româneşti sunt strânși. de mâini nepaleze. A început culesul viilor, iar lipsa forţei de muncă autohtone a adus pe dealurile din Alba sute de muncitori asiatici. Pentru ei, România este ţara tuturor posibilităţilor şi o şansă nesperată la un trai mai bun. Cei mai mulţi nu vor să rămână aici - cum cred o parte dintre cei care îi consideră "invadatori", ne amintim toţi cazul livratorului din Bangladesh atacat pe o stradă din Capitală - ei visează la o casă în ţara lor şi trimit fiecare ban familiei de departe. La rândul lor, angajatorii recunosc că străinii costă mai mult, dar spun că sunt mai muncitori decât noi.
17:50
Experiment Observator. Cât de nocive sunt radiaţiile pe care le acuză angajaţii Senatului # ObservatorNews
Controversatul spor de antenă nu se dezice şi creează noi controverse. La mai bine de două luni după ce Guvernul l-a plafonat la 300 de lei prin Ordonanţă de Urgenţă, angajaţii Senatului îl vor înapoi. În caz contrar, amenință cu datul antenelor jos de pe clădirea Parlamentului. Se tem, spun ei, pentru sănătatea lor, iar acum nu mai au nici motivaţia financiară pentru acest stres.
17:50
Femeie violată în propria casă, de un necunoscut, în Arad. Individul a fugit după ce a fost mușcat # ObservatorNews
Un bărbat este cercetat pentru viol și violare de domiciliu după ce ar fi pătruns ilegal în casa unei femei din comuna Macea, județul Arad, pe care a agresat-o în propriul pat.
17:50
Imbold pentru deportările începute de Donald Trump. Curtea Supremă elimină restricţiile privind ICE # ObservatorNews
Anunțul Departamentului pentru Securitate Internă privind desfășurarea agenților pentru imigrație în Chicago, în cadrul "Operation Midway Blitz", stârnește noi confuzii și neliniști legate de amenințările cu intervenția federală în al treilea cel mai mare oraș al țării.
17:50
Ce a împins-o pe profesoara din Drobeta Turnu Severin să se sinucidă şi să-l ia cu ea şi pe fiul ei de 7 ani # ObservatorNews
Abia la 50 de ani, când probabil aproape că-și pierduse speranța, o femeie din Drobeta Turnu Severin și-a văzut visul împlinit: după ani grei de fertilizări în vitro, a născut un băiețel. 7 ani mai târziu, s-a trezit în mijlocul unui proces de custodie - se temea că își va pierde copilul în favoarea fostului soț. Nu a cerut ajutor, nimeni nu a știut ce o macină. Ieri băiatul trebuia să meargă în prima lui zi de școală. Mama lui era și ea profesoară. Sora femeii a sunat la 112 când a văzut că nu reușește să dea de ea. Pompierii au spart ușa și i-au găsit și pe mamă și pe fiu morți în casă.
17:10
Israel a lansat un atac aerian în capitala Qatarului, Doha. Susţine că a vizat lideri de rang înalt ai Hamas. Un oficial al grupării a transmis că echipa sa de negociatori a fost vizată. Aceasta este stabilită la Doha şi nu a mai fost implicată în negocieri indirecte cu Israelul din luna iulie. Ministerul de Externe al Qatarului a condamnat atacul "în cei mai duri termeni", afirmând că "nu va tolera acest comportament iresponsabil al Israelului și manipularea continuă a securității regiune"
17:00
Incendiu la Grădina Zoologică București. Pompierii au intervenit cu 11 autospeciale pentru a stinge flăcările # ObservatorNews
Un incendiu a izbucnit marți după-amiaza la un fânar din Grădina Zoologică București. Pompierii au intervenit cu mai multe autospeciale pentru a stinge flăcările care au cuprins circa 2.000 de metri pătraţi
17:00
O femeie din Turda a leşinat la tribunal când şi-a văzut fostul iubit faţă de care avea ordin de protecţie # ObservatorNews
Caz incredibil petrecut pe holurile Tribunalului din Turda. O femeie a leşinat instant după ce fostul iubit s-a apropiat de ea.
17:00
Premierul Donald Tusk a anunțat marți că Polonia va închide frontiera cu Belarus, inclusiv traficul feroviar, începând de joi la miezul nopții, pe fondul exercițiilor militare ruso-belaruse Zapad-2025.
Acum 6 ore
16:50
CCR dezbate la 24 septembrie sesizările depuse de AUR împotriva măsurilor Guvernului # ObservatorNews
Curtea Constituţională a României urmează să discute pe 24 septembrie sesizările depuse de Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR) împotriva pachetelor de legi impuse prin angajarea răspunderii Guvernului Bolojan.
16:30
România va primi peste 16 miliarde € prin SAFE, a doua cea mai mare alocare din program după Polonia - Surse # ObservatorNews
România va primi peste 16 miliarde de euro prin programul SAFE, destinat apărării, a doua cea mai mare alocare din mecanism după Polonia, au declarat surse europene pentru Observator. Anunțul urmează să fie făcut în cadrul unei conferințe de presă susținute de Henna Virkkunen, vicepreședintă a Comisiei Europene, și Andrius Kubilius, comisar pentru Apărare.
16:30
Germania presează UE să relaxeze interdicţia de vânzare a automobilelor pe combustie # ObservatorNews
Cancelarul german, Friedrich Merz, a cerut marţi mai multă "flexibilitate" cu privire la reglementările europene care prevăd interzicerea vânzărilor de maşini cu motoare cu ardere internă după 2035, un calendar criticat de industria auto, un sector cheie care în prezent este în criză.
16:20
Bătrână de 78 de ani, lovită mortal de un camion în centrul Buzăului. Femeia traversa neregulamentar # ObservatorNews
O femeie a murit, marţi, pe o strada din centrul municipiului Buzău după ce a fost strivită de un camion, informează news.ro.
16:00
4 eșecuri înainte de succes. Cum un antreprenor a ajuns să câștige șase cifre pe lună şi ce afacere are acum # ObservatorNews
A început cu vise mari, dar și cu datorii și multe eșecuri. După patru startupuri ratate, un tânăr a reușit să își construiască o afacere de succes, care astăzi îi aduce șase cifre pe lună. Povestea lui arată cât de mult contează perseverența și abilitatea de a învăța din propriile greșeli.
16:00
Pană de curent masivă la Berlin. Poliția nu exclude o acţiune cu "motivație politică" # ObservatorNews
Zeci de mii de locuințe din Berlin erau fără electricitate marți în jurul prânzului, după un incendiu survenit la doi stâlpi de electricitate, a declarat pentru AFP poliția locală, care nu exclude o incendiere cu "motivație politică".
15:50
Mobilizare militară de amploare în Groenlanda. Ce se întâmplă în teritoriul autonom danez # ObservatorNews
Groenlanda, teritoriu autonom danez, găzduieşte începând de marţi manevre militare la care participă Danemarca şi alte patru state membre ale NATO (Franţa, Norvegia, Suedia şi Germania), cu obiectivul de a consolida pregătirea operativă a forţelor armate în această insulă arctică.
15:50
Are un milion de dolari în conturi, dar a ales să stea în chirie. De ce a renunțat la propria casă # ObservatorNews
Deși pentru mulți visul suprem rămâne cumpărarea unei case, o femeie care a făcut primul milion de dolari în doar câțiva ani spune că decizia de a renunța la propria locuință și de a închiria din nou i-a adus libertatea pe care o căuta.
15:40
Zelenski: Putin i-a spus lui Trump că va cuceri Donbasul până la sfârșitul lui 2025 # ObservatorNews
Președintele rus Vladimir Putin i-a transmis Casei Albe prin emisarului special american Steve Witkoff că plănuiește să ocupe regiunea Donbas din estul Ucrainei până la sfârșitul anului 2025, a declarat președintele Volodimir Zelenski într-un interviu pentru ABC News, publicat pe 9 septembrie.
15:30
USR: "Vechile partide au făcut zid în jurul ASF şi au blocat audierea conducerii în Comisia de Buget" # ObservatorNews
Un nou atac în coaliţie: USR acuză ”vechile partide” PSD, PNL şi UDMR că au făcut zid în jurul ASF şi au blocat audierea conducerii în Comisia de Buget.
15:20
Profesorii din România câştigă cu 14% peste alţi angajaţi cu studii superioare. În OCDE, situația este inversă # ObservatorNews
Raport OCDE. În România, profesorii din învățământul primar câștigă în medie cu 14% mai mult decât alți angajați cu studii superioare. La nivelul OCDE, situația este inversă: profesorii câștigă în medie cu 19% mai puțin decât restul angajaţilor cu studii superioare.
15:20
Cât au cheltuit Ciolacu şi Ciucă pe deplasări cât timp au fost premieri. Guvernul a desecretizat sumele # ObservatorNews
Guvernul a desecretizat sumele pe care le-a plătit pentru a închiria avioane de la Tarom pentru vizitele oficiale ale premierilor Nicolae Ciucă şi Marcel Ciolacu în ultimii ani. În total, în perioada decembrie 2021 - februarie 2025, TAROM a încasat de la Guvern aproape 4 milioane de lei pentru 11 zboruri charter destinate deplasărilor oficiale ale celor doi premieri, în medie 362.889 lei/deplasare.
Acum 8 ore
14:50
Ruşii au bombardat "civili care așteptau la coadă pensiile". Peste 23 de morți într-un sat de pe front # ObservatorNews
Președintele Volodimir Zelenski a acuzat marţi că trupele ruse au aruncat o bombă aeriană asupra localității Iarova, în regiunea Donețk, chiar în momentul în care erau distribuite pensiile locuitorilor civili. Potrivit unui bilanţ preliminar, peste 23 de persoane au fost ucise. Iarova se află la doar 7-8 km de linia frontului.
14:50
A spart o mașină și a fugit cu cardurile: adolescent de 16 ani din Târgu Mureș, arestat. Ce riscă acesta # ObservatorNews
Un adolescent din Târgu Mureş a fost arestat după ce a dat o lovitură ca în filme. Băiatul de 16 ani a spart o maşină din care a furat mai multe documente şi carduri bancare apoi a plecat la cumpărături. Poliţiştii bănuiesc că a avut şi un complice, un tânăr de 17 ani.
14:50
Ţara din Europa care vrea să interzică fumatul pe stadioane şi la terase. Sunt vizate şi ţigările electronice # ObservatorNews
Guvernul spaniol pregătește o lege amplă prin care fumatul de țigări și țigări electronice să fie interzis în tot mai multe spații publice, inclusiv pe terase, la concerte și în apropierea școlilor sau spitalelor. Măsura este una dintre cele mai stricte din Europa și vine pe fondul creșterii consumului de ţigări electronice în rândul tinerilor.
14:20
Trădător în serviciile secrete. Alexandru Bălan riscă 20 de ani de închisoare. Cum a fost prins # ObservatorNews
Au început audierile fostului director adjunct al spionajului din Republica Moldova, bănuit că a vândut informaţii secrete care ne vizau ţara unor spioni KGB din Belarus. Bărbatul a fost capturat de DIICOT ieri, pe aeroportul din Timişoara.
14:20
Filmul ororii din Drobeta, unde o mamă şi fiul ei au fost găsiți spânzuraţi. Femeia şi-ar fi ucis copilul # ObservatorNews
O profesoară din Drobeta Turnu Severin şi fiul ei, în vârstă de 7 ani au fost găsiţi, fără suflare în propria casă. Primele indicii descoperite de anchetatori arată că băiatul ar fi fost omorât de mamă, iar crima a fost urmată de sinuciderea femeii.
14:10
Reforma administraţiei locale ar putea fi amânată şi inclusă în Pachetul 3. Creşte sau nu vârsta de pensionare # ObservatorNews
O declaraţie făcută ieri de premierul Ilie Bolojan dă fiori tuturor angajaţilor. Pentru a evita colapsul sistemului public de pensii, şeful Executivului vorbeşte despre creșterea vârstei de pensionare. În urmă cu câteva ore Guvernul a venit cu precizări.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.