Macron, obligat să numească al cincilea premier din ultimii 2 ani. Francezii au sărbătorit căderea Guvernului

La Jidvei, strugurii româneşti sunt strânși. de mâini nepaleze. A început culesul viilor, iar lipsa forţei de muncă autohtone a adus pe dealurile din Alba sute de muncitori asiatici. Pentru ei, România este ţara tuturor posibilităţilor şi o şansă nesperată la un trai mai bun. Cei mai mulţi nu vor să rămână aici - cum cred o parte dintre cei care îi consideră "invadatori", ne amintim toţi cazul livratorului din Bangladesh atacat pe o stradă din Capitală - ei visează la o casă în ţara lor şi trimit fiecare ban familiei de departe. La rândul lor, angajatorii recunosc că străinii costă mai mult, dar spun că sunt mai muncitori decât noi.