Ucraina poate să atace Rusia în ”profunzimea teritoriului”. Primește ”mii de drone cu rază lungă de acțiune” din partea Germaniei

Rezultatul alegerilor parlamentare din 28 septembrie, cel mai important scrutin din istoria Republicii Moldova, va decide dacă ne consolidăm ca o democrație stabilă pe drumul spre Uniunea Europeană, ca un vecin sigur al Ucrainei și un furnizor de securitate pentru UE, sau dacă Rusia ne destabilizează, ne smulge de lângă Europa și ne transformă într-o […]