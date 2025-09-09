Accident grav! Cel puțin 10 persoane și-au pierdut viața după ce un tren a lovit un autobuz. Peste 40 de persoane au fost rănite | FOTO
SpyNews, 9 septembrie 2025 20:20
Accident cumplit! Un tren a intrat în coliziune cu un autobuz plin de pasageri. Impactul a fost devastator: cel puțin 10 persoane și-au pierdut viața, iar peste 40 au fost rănite, unele dintre ele grav. Autoritățile au demarat o anchetă pentru a stabili cauzele exacte ale tragediei.
• • •
Alte ştiri de SpyNews
Acum 30 minute
20:30
Soțul lui Kristin Cabot, amanta prinsă alături de celebrul CEO la concertul Coldplay, declarații după momentul controversat. Ce s-a întâmplat în căsnicia lor înainte de a fi surprinși împreună # SpyNews
Kristin Cabot și Andy Byron, fost CEO al companiei Astronomer, au fost surprinși de kiss cam, la unul dintre concertele Coldplay. Momentul ar fi fost plănuit de soția bărbatului, care ar fi bănuit că se întâmplă ceva între celebrul CEO și fosta directoare de HR. Soțul lui Kristin Cabot a făcut primele declarații, după momentul controversat.
Acum o oră
20:20
Accident grav! Cel puțin 10 persoane și-au pierdut viața după ce un tren a lovit un autobuz. Peste 40 de persoane au fost rănite | FOTO # SpyNews
Accident cumplit! Un tren a intrat în coliziune cu un autobuz plin de pasageri. Impactul a fost devastator: cel puțin 10 persoane și-au pierdut viața, iar peste 40 au fost rănite, unele dintre ele grav. Autoritățile au demarat o anchetă pentru a stabili cauzele exacte ale tragediei.
20:00
Mireasa. Capriciile iubirii. Emily, prinsă între Kiprianos și Liviu? Ce a observat primul dintre ei la atitudinea concurentei: „Ți se pare normal?” # SpyNews
Emily și Kiprianos de la Mireasa au avut o discuție care s-a vrut a fi una lămuritoare, dar cei doi nu au ajuns neapărat la o concluzie. Concurentul crede că tânăra nu este cu adevărat interesată de el și că, de fapt, îl place pe Liviu, cel care a petrecut mai mult timp cu Ștefania.
Acum 2 ore
19:30
Caz șocant în Drobeta! Mamă și copil, găsiți fără viață. Femeia ar fi recurs la un gest extrem # SpyNews
Scene cutremurătoare în Drobeta Turnu Severin! O profesoară și fiul ei, în vârstă de doar 7 ani, au fost găsiți fără suflare în propria locuință. Primele indicii ale anchetatorilor arată că micuțul ar fi fost ucis de mamă, iar apoi femeia s-ar fi sinucis.
19:30
Rikito Watanabe și iubita lui au aniversat patru ani de relație. Declarația superbă pe care i-a făcut-o Bianca: „Azi e despre iubirea noastră” # SpyNews
Rikito Watanabe și iubita lui, Bianca Enache, sunt extrem de îndrăgostiți unul de celălalt. Asistentul de la Chefi la cuțite și partenera lui au aniversat astăzi patru ani de relație, iar Bianca i-a făcut o declarație superbă de dragoste.
19:00
Cum arată iubita lui Florin Stamin, fostul soț al Ralucăi Bădulescu. Concurentul de la Asia Express și Irina, imagini rare din vacanță | FOTO # SpyNews
Raluca Bădulescu și Florin Stamin au participat împreună la Asia Express. Cei doi au rămas în relații bune după divorț, iar fiecare și-a refăcut viața alături de altcineva. Florin Stamin formează un cuplu de mai bine de trei ani cu o femeie pe nume Irina, cu care s-a afișat deseori în mediul online.
Acum 4 ore
18:40
Marilu Dobrescu, primele impresii după vacanța în Noua Zeelandă! Ce dificultăți a întâmplat influencerița în aeroport: "Chiar mă panicasem..." | VIDEO # SpyNews
Marilu Dobrescu a fost, recent, într-o vacanță spectaculoasă în Noua Zeelandă, acolo unde s-a bucurat de peisaje de vis și a împărtășit momente speciale cu urmăritorii ei. Recent, influencerița a împărtășit primele impresii despre călătorie și a spus și ce dificultăți a întâmpinat în aeroport.
18:30
Delia Matache, situație neplăcută, în timp ce alerga, în parc. Atitudinea unei femei a scos-o din sărite: „De ce trebuie să simt stres?” # SpyNews
Delia Matache obișnuiește să alerge în parcul Herăstrău în fiecare zi, dar astăzi a avut parte de o situație neplăcută. Atitudinea unei femei care stătea pe o bancă a enervat-o la culme, iar artista trage un semnal de alarmă.
18:10
Alina Sorescu își sărbătorește una dintre fiice! Ce urare emoționantă i-a făcut artista Anei Raisa | FOTO # SpyNews
Zi specială în familia Alinei Sorescu! Artista își sărbătorește una dintre fiice, pe micuța Ana Raisa. Cu ocazia zilei de nume, artista i-a transmis un mesaj plin de iubire.
18:00
Ema Oprișan de la Insula iubirii a fost operată. Ce schimbare și-a făcut bruneta: „Esteticul va fi un bonus” # SpyNews
Ema Oprișan de la Insula iubirii a fost operată de curând. Intervenția a avut loc în urmă cu câteva zile, iar astăzi a fost externată. Fosta concurentă se simte bine și a avut parte de sprijinul soțului ei, Răzvan Kovacs.
17:50
Acces Direct. Anișoara vrea să i se facă dreptate. A muncit trei decenii să strângă bani, iar acum fosta cumnată are pretenții la avere # SpyNews
Anișoara a muncit o viață întreagă pentru tot ce are. După trei decenii de efort și sacrificii, femeia se confruntă acum cu o situație nedreaptă. Fosta cumnată are pretenții la averea pe care ea a strâns-o cu greu. Femeia cere acum să îi fie făcută dreptate.
17:30
Daciana Sârbu, mesaj după ce și-a asumat relația cu noul iubit: „Să-ți justifici acțiunile în fața celorlalți...”. Cei doi au apărut pentru prima dată împreună zilele trecute | FOTO # SpyNews
Daciana Sârbu are un nou iubit, un bărbat cu care s-a afișat pentru prima dată în urmă cu câteva zile. Cei doi au mers împreună la un eveniment, unde a fost prezentă și Irina, fiica pe care o are din căsnicia cu Victor Ponta. Femeia de afaceri a lăsat de înțeles că nu îi pasă foarte mult de părerile celorlalți, atâta timp cât este fericită alături de actualul partener.
17:00
Un incendiu a izbucnit în această după-amiază, 9 septembrie, la Grădina Zoologică din București, în zona Băneasa. Autoritățile au intervenit rapid, iar la fața locului au fost trimise 11 autospeciale de stingere. Pompierii acționează în aceste momente pentru limitarea focului.
17:00
Raluca și Ion Șaulescu de la Mireasa s-au despărțit din nou, la aproape șase luni de la ultima împăcare! De ce s-au separat. Foștii concurenți urmează să divorțeze # SpyNews
Relația dintre Raluca și Ion Șaulescu de la Mireasa a fost marcată de mai multe despărțiri și împăcări, dar cei doi și-au mai acordat o șansă în urmă cu aproape jumătate de an. Fosta concurenta a mărturisit că nu mai formează un cuplu din nou și că urmează să divorțeze.
Acum 6 ore
16:40
Codin Maticiuc, declarație emoționantă de dragoste de ziua de nume a soției lui. Ce a transmis afaceristul: "Ea e..." | FOTO # SpyNews
Codin Maticiuc și-a luat din nou fanii prin surprindere. Afaceristul și-a arătat și latura sensibilă și, cu ocazia zilei de nume a soției sale, acesta a transmis un mesaj emoționant.
16:30
Fostul soț al lui Karmen Minune a comis-o! Ce mesaje îi dă Bogdan unei femei care urmează să se mărite: „Dacă te răzgândești...” | FOTO # SpyNews
Karmen Minune și Bogdan Căplescu au divorțat oficial în urmă cu aproape un an. Fostul soț al cântăreței nu s-a mai afișat alături de o altă femeie în toată această perioadă, dar în schimb, i-a lăsat mesaje neașteptate unei tinere care urmează să facă nunta cu iubitul ei.
16:20
Ce se întâmplă cu relația de iubire dintre Costina și Dian, după ce concurenta a fost eliminată din casa Mireasa! Bruneta a clarificat situația: ”El va afla cine sunt” # SpyNews
Costina și Dian s-au cunoscut la Mireasa și s-au îndrăgostit unul de celălalt. Foștii concurenți trec printr-o perioadă dificilă, după ce concurenta a fost eliminată din emisiune. Costina a dezvăluit ce se va întâmpla cu relația lor de iubire.
15:50
Ilona Brezoianu și soțul ei, ședință foto de senzație înainte să devină mamă! Cât de mare este burtica de gravidă a actriței | FOTO # SpyNews
Ilona Brezoianu și soțul ei urmează să devină părinți în scurt timp! Cei doi au realizat o ședință foto superbă înainte ca bebelușul lor să se nască. Actrița spectaculos însărcinată, iar imaginile vorbesc de la sine.
15:20
S-au aprins tensiunile între Iustina Loghin și Cornel Luchian! Fosta concurentă de la Insula Iubirii a avut o criză de gelozie, cu care l-a scos din sărite pe soțul ei. Iată ce i-a reproșat Cornel Luchian!
15:00
Emi (NT) vine în platoul MediCOOL, astăzi, de la ora 18:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ce vor afla telespectatorii în ediția de diseară # SpyNews
Emi de la Noaptea Târziu va fi prezent în platoul emisiunii MediCOOL, astăzi, de la ora 18.00. Cântărețul va discuta despre atacurile de panică și despre momentele dificile prin care a trecut.
Acum 8 ore
14:50
Furtunile au făcut ravagii în Bistrița-Năsăud. Grindina a produs pagube semnificative în gospodării | FOTO # SpyNews
Grindina a făcut ravagii în curțile oamenilor! Bistrița-Năsăud, printre cele mai afectate județe de furtuni. Într-o localitate din județ, o gospodărie a fost complet inundată.
14:50
Andrei Lemnaru, filmat acasă la o ispită de la Insula Iubirii: ”I-a plăcut vagabonțeala” | VIDEO # SpyNews
După despărțirea de Ella Vișan, se pare că Andrei Lemnaru se bucură de viață din ce în ce mai mult. Fostul concurent de la Insula Iubirii a fost filmat acasă la o ispită sexy, cu care a petrecut timp și în emisiune.
14:20
Emilia Ghinescu a încins Internetul! Fanii au rămas fără cuvinte, când au văzut-o cum se antrenează la sală | VIDEO # SpyNews
Emilia Ghinescu are o siluetă de invidiat, pentru care muncește din greu la sală. Cântăreața și-a lăsat fanii fără cuvinte, după ce s-a afișat în haine mulate, în timp ce făcea un antrenament. Emilia Ghinescu a primit o mulțime de comentarii de laudă.
14:10
Doliu în lumea muzicii din România! Un saxofonist celebru a încetat din viață. Cauza decesului # SpyNews
Un saxofonist cunoscut și iubit de români a încetat din viață la 67 de ani. Muzicianul a lăsat în urma sa o carieră de seamă, dar și multe amintiri frumoase celor dragi care l-au pierdut.
14:00
Viorica Dăncilă, față în față cu întrebările care stârnesc curiozitatea tuturor, la testul poligraf, astăzi, în emisiunea Viața fără filtru, la Antena Stars: ”despre înșelat, șpagă și adopția copilului său” # SpyNews
Natalia Mateuț aduce, de luni până vineri, de la ora 13:30, invitați de seamă, exclusivități și momente în premieră pentru telespectatorii emisiunii Viața fără filtru, care poate fi urmărită la Antena Stars și AntenaPLAY. Astfel, cei de acasă pot avea o viziune largă asupra problemelor societății noastre, iar, în același timp, să afle detalii inedite despre vedete sau nume sonore din spațiul românesc. Astăzi, printre invitații ediției se află și Viorica Dăncilă, una dintre cele mai cunoscute femei din mediul politic al ultimilor ani.
13:50
De ce și-a tatuat Alex Bodi anul 2020 pe corp! Un eveniment trist i-a marcat viața pentru totdeauna | FOTO # SpyNews
O dramă cumplită i-a marcat viața lui Alex Bodi! Afaceristul a luat o decizie impresionantă și și-a tatuat pe piele data la care s-a întâmplat totul. Iată ce semnificație care anul 2020 pentru Alex Bodi.
13:30
Maria Avram va ajunge pe masa de operație! Ce intervenție își va face fosta concurentă de la Insula Iubirii # SpyNews
După ce a fost nevoită să amâne o dată operația, acum, Maria Avram este hotărâtă, iar în această lună va face pasul cel mare. Ce intervenție a ales să își facă fosta concurentă de la Insula Iubirii.
13:10
O profesoară și fiul ei, găsiți spânzurați în casă, în Mehedinți. Criminaliștii fac cercetări la locul tragediei # SpyNews
Descoperire halucinantă în Mehedinți. O profesoară și fiul ei de doar 4 ani au fost găsiți spânzurați în proprul apartament. Se fac cercetări la locul tragediei. Criminaliștii au împânzit zona, marți dimineață.
Acum 12 ore
12:50
Cea mai nouă ediție Asia Express, lider detașat de audiență. Diseară, de la 20.30, la Antena 1, concurenții sunt serviți cu balut pe Drumul Eroilor # SpyNews
Aseară, Asia Express – Drumul Eroilor a fost lider detaşat de audiență, pe toate segmentele de public, confirmând încă o dată statutul de cel mai urmărit reality-show de aventură din România.
12:40
Alertă epidemiologică într-un oraș din România. Elevii fac școala online, după ce au fost identificate mai multe cazuri de hepatită. Școlile au fost închise temporar, iar elevii au revenit la școala online, la fel ca în perioada de pandemie.
12:30
Robert Tudor, fotografie de colecție alături de mama sa. Fostul concurent de la Power Couple a postat un mesaj emoționant | FOTO # SpyNews
Magicianul Robert Tudor a postat o fotografie de pus în ramă în care apare alături de mama sa, iar descrierea este pe măsură. Internauții s-au arătat emoționați de cuvintele frumoase pe care fostul concurent de la Power Coupe le-a scris pentru femeia care i-a dat viață.
12:00
De ce s-au despărțit Ionuț Vântu și Diana Enache. Și-au anunțat separarea la 2 ani de când au devenit părinți # SpyNews
Diana Enache și Ionuț Vântu au anunțat că s-au despărțit, după o relație de iubire de cinci ani. Cei doi au împreună o fetiță de doi ani, pe care își doresc să o crească împreună. Iată ce au declarat cei doi despre separare și care ar fi fost motivul.
12:00
Pe 14 septembrie se prăznuiește una dintre cele mai vechi sărbători: Înălțarea Sfintei Cruci. Este o zi plină de semnificații, dar și de tradiții care încă se respectă din generație în generație.
11:30
Andreea Marin își sărbătorește fiica! Vedeta îi duce dorul Violetei Bănică, în această zi specială | FOTO # SpyNews
Zi specială pentru Andreea Marin! Vedeta îi sărbătorește ziua onomastică a fiicei sale. Este primul an în care Violeta Bănică este departe de mama ei, după ce a plecat la facultate în America. Anndreea Marin a dezvăluit cât de dor îi este de fiica ei.
11:30
Rețetă de pui fraged cu roșii, la Meniu de vedetă. Chef Horia Manea îți prezintă toți pașii # SpyNews
Episodul de astăzi vă propune un meniu complet, format dintr-un starter, suc de roșii în sticle, un fel principal, pui cu roșii, şi un desert, prăjitură cu mere și bezea.
11:10
Vremea se schimbă radical în aproape jumătate de țară. Furtuni violente lovesc România | HARTA # SpyNews
România intră sub Cod galben de vreme severă. Vor fi afectate 15 județe, iar autoritățile cer populației să evite deplasările în timpul furtunilor. Iată cum va fi vremea!
10:50
Delia, declarație emoționantă la The Ticket! Artista își dorește să devină mamă: ”Mă gândesc serios” # SpyNews
Delia a făcut declarații emoționante în premieră, la The Ticket! După un moment care a impresionat-o, artista a dezvăluit pentru prima dată că își dorește să devină mamă și se gândește serios la acest lucru.
10:40
Momente de groază pentru o influenceriță de la noi în Franța! A fost intoxicată cu spray lacrimogen în rulotă: “Au furat banii…” # SpyNews
O influenceriță româncă a trecut prin clipe de coșmar în Franța. Vedeta le-a explicat urmăritorilor că ar fi fost țara ei preferată dacă nu ar fi rămas fără bani. Iar asta nu e tot!
10:20
Francesca Sarao și Cristi Pungă, interviu exclusiv! Cum a schimbat experiența Insula Iubirii relația lor de iubire: ”Riscam să ne pierdem” # SpyNews
Francesca Sarao și Cristi Pungă sunt mai fericiți și împliniți ca niciodată, după Insula Iubirii! Cei doi au făcut declarații în exclusivitate la Știrile Antena Stars despre cum este relația lor și au dezvăluit planurile de viitor pe care le au! Nu exclud să devină părinți!
10:00
Marian Grozavu, înțepătură pentru Mattia Carnessali. Cum s-a filmat fostul concurent de la Insula Iubirii | VIDEO # SpyNews
Marian Grozavu aruncă cu săgeți spre ispita Mattia Carnessali. Fostul concurent de la Insula Iubirii s-a filmat în timp ce conducea o mașină de lux. Fanii au reacționat rapid.
09:40
Manelistul care și-a incendiat iubita în portbagajul mașinii a fost condamnat la închisoare! Gicuță din Apărători va sta după gratii aproape două decenii # SpyNews
Manelistul care și-a incendiat mașina în portbagajul mașinii sale a fost condamnat la închisoare! Cazul a avut loc în anul 2023, iar doi ani mai târziu, Gheorghiță Sava, cunoscut și ca Gicuță din Apărători și-a aflat sentința: va sta aproape două decenii în spatele gratiilor. Decizia instanței este definitivă.
09:20
Reacția aprinsă a unui bărbat după ce ar fi fost atins de o femeie într-un mijloc de transport în comun. Ce a făcut tânărul | VIDEO # SpyNews
Un tânăr a reacționat violent după ce ar fi fost atins de o femeie într-un mijloc de transport în comun din Capitală. Bărbatul s-a lăsat complet controlat de furie și a fost filmat. Iată ce s-a întâmplat!
09:10
O româncă din Anglia, momente de panică! Toți oamenii au ieșit pe străzi și s-au grăbit să se adăpostească: ”Ne bagă în subsol” | VIDEO # SpyNews
O româncă și partenerul ei au trecut prin momente îngrozitoare, în Anglia! Cei doi au ieșit pe străzi, alături de alte persoane, și s-au grăbit să se adăpostească. Autoritățile au declarat stare de urgență. Iată care a fost motivul.
08:50
9 septembrie 2025 - Portalul 999. Zi cu o încărcare numerologică puternică pentru fiecare zodie în parte # SpyNews
Portalul 999 are loc astăzi și vine la pachet cu o serie de transformări pentru fiecare zodie în parte. Însă, în funcție de semn, încărcătura numerologică se manifestă diferit.
08:40
Tily Niculae, mesaj emoționant în miez de noapte! Prin ce trece actrița, după divorț | FOTO # SpyNews
Tily Niculae traversează o perioadă nouă a vieții sale, după divorțul de Dragoș Popescu, care vine cu multe provocări pentru ea. Actrița este transparentă cu fanii ei și a transmis un mesaj emoționant, despre momentele de care are parte.
Acum 24 ore
23:40
Asia Express. Ce dificultăți au întâmpinat Dan Alexa și Gabi Tamaș în locuința unde au găsit cazare: „S-a rupt ușa!” # SpyNews
Dan Alexa și Gabi Tamaș au întâmpinat probleme neașteptate în locuința unde au găsit cazare. A fost o noapte plină de surprize pentru cei doi concurenți în drumul spre a câștiga imunitatea.
23:40
Marius Elisei, absent și în acest an din prima zi de școală a fiicei lui. Oana Roman: „Nu a contribuit cu nimic”. Ce spune vedeta despre o nouă relație # SpyNews
Isabela, fiica Oanei Roman, a început clasa a VI-a. Vedeta recunoaște că fiica ei are ceva temeri privind această nouă etapă, dar este încrezătoare că se va descurca de mine. Tatăl ei, Marius Elisei, nu a fost prezent nici în acest an la festivitatea de deschidere a anului școlar.
23:20
Partenerul Adrianei Bahmuțeanu, primele declarații, după moartea Petruței Toma. Ce se întâmplă cu nunta programată pentru luna octombrie 2025 # SpyNews
Mama Adrianei Bahmuțeanu a murit astăzi, 8 septembrie 2025. În familia lor urma să aibă loc un eveniment important, căci vedeta urma să se căsătorească cu iubitul ei, George Restivan, care, în câteva zile, va veni din America în România. Partenerul ei a făcut primele declarații, după moartea ei.
23:10
Cum arată acum Marcel, fosta ispită de la Insula Iubirii! Prin ce schimbări a trecut bărbatul ale cărui replici au devenit virale: "Mi-am dat un refresh..." | FOTO # SpyNews
Marcel, fosta ispită de la Insula Iubirii, a trecut printr-o transformare spectaculoasă, la ceva vreme de la apariția sa în celebrul reality show. Bărbatul care a devenit viral pentru replicile sale memorabile arată complet diferit acum.
22:40
Când vor Bianca Dan și Marian Grozavu de la Insula iubirii să facă nunta. Cine se ocupă de inelul de logodnă al brunetei # SpyNews
Bianca Dan și Marian Grozavu de la Insula iubirii declarau în ultimul episod că relația lor evoluează frumos, după ce s-au întors din Thailanda, așa că au planuri de nuntă. Evenimentul ar putea avea loc anul viitor, iar Marian Grozavu a apelat la cineva apropiat lui pentru inelul de logodnă al iubitei lui.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.