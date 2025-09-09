17:30

Daciana Sârbu are un nou iubit, un bărbat cu care s-a afișat pentru prima dată în urmă cu câteva zile. Cei doi au mers împreună la un eveniment, unde a fost prezentă și Irina, fiica pe care o are din căsnicia cu Victor Ponta. Femeia de afaceri a lăsat de înțeles că nu îi pasă foarte mult de părerile celorlalți, atâta timp cât este fericită alături de actualul partener.