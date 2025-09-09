Pariurile lui Dorinel Munteanu! "Neamțul" a numit fotbaliștii din Superliga de la care are așteptări mari

Sport.ro, 9 septembrie 2025 21:50

Liber de contract după despărțirea de Oțelul Galați în iarnă, Dorinel Munteanu (57 de ani) rămâne un observator atent al Superligii și a indicat doi jucători de la care are pretenții ridicate în acest sezon.

Acum 10 minute
22:20
Nu s-a văzut la TV! Ce a făcut Denis Drăguș, imediat după „dubla“ împotriva Ciprului Sport.ro
România respiră din nou în preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2026. 
22:20
Fabulos! Denis Drăguș, ”dublă” de generic la Nicosia în Cipru - România. Cum a înscris atacantul Sport.ro
Cipru - România, LIVE TEXT - AICI.
Acum 30 minute
22:00
Ciprian Marica, convins după transferul reușit de Ianis Hagi: "Îl văd un jucător important pentru națională" Sport.ro
Ciprian Marica a dat verdictul în privința lui Ianis Hagi (26 de ani).
Acum o oră
21:50
21:40
Imnul Național a răsunat la Serravalle! San Marino - România la U21 este în direct la Pro Arena și pe VOYO Sport.ro
E al doilea meci din preliminariile EURO U21 2027.
21:30
Englezii anunță: Radu Drăgușin e dorit de o altă echipă din Premier League! Sport.ro
Radu Drăgușin (23 de ani) a revenit la antrenamentele lui Tottenham, după ce a fost accidentat în ultimele șapte luni.
Acum 2 ore
21:20
Mircea Lucescu a explicat de ce nu a schimbat primul ”11” pentru meciul cu Cipru: ”Trebuia să fac asta” Sport.ro
Cipru - România este LIVE TEXT pe Sport.ro de la ora 21:45.
21:20
Barcelona „tremură“! Stadion cu capacitate de Liga 3 România, „casa“ catalanilor în La Liga Sport.ro
FC Barcelona nu va reveni încă pe Camp Nou. 
21:00
De la "lipsește logica" la "e de alt nivel!" Fostul star de la Inter și-a schimbat radical discursul despre Cristi Chivu Sport.ro
Schimbare de 180 de grade în discursul lui Daniele Adani, fostul fundaș al lui Inter, cu privire la numirea lui Cristi Chivu pe banca tehnică a echipei.
21:00
Apariție rară la Cipru - România! Cum arată în 2025 Ioan Niculae, fostul patron de la Astra Giurgiu Sport.ro
Ioan Niculae (71 de ani), fostul patron al Astrei Giurgiu, și-a făcut apariția la Nicosia pentru meciul naționalei României cu Cipru, în preliminariile pentru Campionatul Mondial 2026.
20:40
Mircea Lucescu s-a decis! Cum arată echipa de start a României în meciul cu Cipru Sport.ro
România joacă în această seară, de la ora 21:45, la Nicosia împotriva Ciprului, în cea de-a cincea etapă a preliminariilor pentru Campionatul Mondial 2026. Partida va fi transmisă LIVE TEXT pe Sport.ro.
Acum 4 ore
20:20
Cristi Chivu, pionier în Serie A! Ce se va întâmpla la derby-ul Juventus - Inter Milano Sport.ro
Serie A marchează o premieră istorică în fotbalul italian. 
20:10
Ședință foto, cu Marcus Coco! Imagini tari cu noul transfer al lui CFR Cluj Sport.ro
Ardelenii au ratat Europa și au avut un start mediocru de campionat.
20:10
Un fost campion cu FCSB și-a anunțat retragerea la 35 de ani. Mesajul de adio: "A sosit momentul" Sport.ro
Veste neașteptată în fotbalul românesc. Stefan Nikolic, atacantul muntenegrean care a cucerit două titluri cu FCSB, a decis să agațe ghetele în cui la vârsta de 35 de ani.
20:00
Florin Manea, după ce Radu Drăgușin a revenit la antrenamentele lui Tottenham: ”La asta trebuie să se gândească” Sport.ro
Radu Drăgușin (23 de ani) este foarte aproape de revenire pe gazon, după accidentarea gravă suferită în luna ianuarie, într-un meci de Europa League cu Elfsborg (3-0).
19:40
Un rival din Superliga a privit șocat dezastrul CFR-ului: "Nu ne venea să credem ce se întâmplă acolo!" Sport.ro
Umilința suferită de CFR Cluj în Suedia, în play-off-ul Conference League, continuă să producă ecouri în fotbalul românesc.
19:40
Cum s-a descurcat Parma în noul sezon fără Dennis Man și Valentin Mihăilă Sport.ro
Ambii au părăsit Serie A.
19:30
Florinel Coman, clipe de coșmar în Qatar! O bombă a explodat lângă hotelul în care e cazat Sport.ro
Florinel Coman, în vârstă de 27 de ani, a revenit în Qatar după împrumutul de la Cagliari.
19:10
Victor Angelescu a spus totul despre ultima mutare din Giulești: "Săptămâna trecută nu ne gândeam la el" Sport.ro
Rapid a închis campania de transferuri cu o mutare-surpriză, aducerea fundașului brazilian Leo Bolgado de la CFR Cluj.
19:10
S-a încheiat perioada de mercato din Superligă și anunță: ”Am câștigat vara” Sport.ro
Perioada de transferuri din Superliga României s-a încheiat pe 8 septembrie.
19:00
Fenerbahce și-a numit noul antrenor! „Italianul record“ o așteaptă pe FCSB în Europa League Sport.ro
După eliminarea din play-off-ul Champions League în fața lui Benfica Lisabona, Fenerbahce a rămas fără antrenor. 
Acum 6 ore
18:20
„Tancul“ Kevin Luckassen revine în Superliga! Echipa care îi pune contractul pe masă Sport.ro
Kevin Luckassen (32 de ani) și-ar putea continua aventura în fotbalul românesc, chiar dacă perioada de transferuri s-a încheiat pe 8 septembrie.
18:10
Marian Iancu a răbufnit: ”V-ați bătut joc! Ce blestem!” Sport.ro
Marian Iancu, fostul patron de la Poli Timișoara, i-a făcut praf pe șefii de la Rapid după ce au ratat ultimul transfer pus la cale în perioada de mercato.
18:10
Florin Gardoș nu se aștepta la asta! Antrenorul a fost dat afară după doar două etape Sport.ro
Florin Gardoș s-a declarat surprins după ce Erik ten Hag a fost demis după doar trei meciuri oficiale pe banca lui Bayer Leverkusen.
18:00
Fostul golgheter al României nu se lasă! A semnat la 37 de ani și continuă în fotbalul românesc Sport.ro
Azdren Llullaku, atacantul albanez în vârstă de 37 de ani, și-a găsit o nouă echipă.
17:50
Se repetă istoria? Planul „diabolic“ pus la cale de Real Madrid, înainte de ceremonia Balonului de Aur Sport.ro
Relația dintre Real Madrid și organizatorii Balonului de Aur rămâne tensionată.
17:50
Petrolul și-a anunțat noul transfer: un fost jucător de la Como! Sport.ro
Petrolul Ploiești și-a anunțat noul transfer.
17:40
Recuperare-fulger pentru Bîrligea! Atacantul tratat la Belgrad a revenit la antrenamente și e gata să joace pentru FCSB Sport.ro
Vești excelente pentru FCSB!
17:30
Se vinde Tottenham?! Proprietarii au primit o ofertă pentru clubul londonez și au dat imediat replica. Ce se întâmplă cu Radu Drăgușin Sport.ro
Formația dirijată de Thomas Frank se situează pe locul patru în clasament.
17:30
Nottingham Forest și-a anunțat noul antrenor! Revenire spectaculoasă în Premier League Sport.ro
Un club din Premier League și-a anunțat oficial noul antrenor al echipei.
17:00
Ciprioții, cuprinși de frică înaintea meciului cu România: ”A fost un coșmar jocul precedent”. De ce se tem adversarii Sport.ro
Cipru - România este marți seară de la ora 21:45 în preliminariile Campionatului Mondial din 2026.
17:00
Echipa din Superliga care l-a dat pe spate pe Cristi Pulhac: „Jucători interesanți” Sport.ro
”Fața la Joc” revine în fiecare luni la Pro TV și pe VOYO.
17:00
Fotbalistul "uitat" acasă de Lucescu, mesaj direct înainte de meciul naționalei cu Cipru: "Altfel, nu ai nicio șansă!" Sport.ro
România se pregătește pentru o deplasare de foc în Cipru, într-un meci vital pentru speranțele de calificare la Mondialul din 2026, iar presiunea este imensă după eșecul usturător din amicalul cu Canada, scor 0-3.
16:40
Un club din Superligă a dat lovitură după lovitură în mercato: ”Se comportă ca o echipă din Turcia” Sport.ro
Perioada de mercato din Superliga României s-a încheiat pe 8 septembrie, iar CFR Cluj a dat mai multe lovituri de imagine.
16:40
Eric de Oliveira vede scor de neprezentare în Cipru - România: "Sigur, sigur!" Sport.ro
Cipru - România, LIVE TEXT pe Sport.ro în această seară!
16:40
Cipru, un lot de patru ori mai mic decât al României: cine este cel mai bine cotat jucător Sport.ro
Cipru, un lot de patru ori mai mic decât al României: cine este cel mai bine cotat jucător
16:40
Rafael Moreno și cum e să îți pui toți mușchii în mișcare pe terenul de padel Sport.ro
Padelul este sportul care cucerește rapid România, iar la București, PadelMania Herăstrău a devenit centrul acestei noi pasiuni. 
16:40
Mihai Pintilii, nemulțumit înaintea meciului Cipru - România: „Mă enervează” Sport.ro
Mihai Pintilii s-a declarat nemulțumit de decizia luată de Mircea Lucescu pentru duelul cu Cipru.
16:30
Mesaj tăios de la o legendă! Dorinel Munteanu nu le dă nicio șansă tricolorilor: "La primele două locuri e gata" Sport.ro
Fostul mare tricolor, Dorinel Munteanu, nemilos cu naționala lui Mircea Lucescu.
Acum 8 ore
15:30
Chiricheș, răsturnare de situație: decizia lui Gigi Becali Sport.ro
Fostul internațional a fost „poftit“ să se retragă, după un discurs virulent al latifundiarului. Ca de obicei însă, ce a spune patronul FCSB-ului diferă mult de ce face, ulterior.
15:30
Smîntînă, Proaspăt, convocați la naționala Moldovei alături de fotbaliști de la Sporting Lisabona sau Getafe Sport.ro
Acțiune a naționalei de juniori de peste Prut.
15:10
Pierdere mare pentru Rapid: anunțul clubului despre Denis Ciobotariu Sport.ro
Într-un moment în care echipa sa merge „ceas“ în campionat, antrenorul Costel Gâlcă a primit o veste proastă.
15:10
Bosnia - Austria în grupa României, de la 21:45! Meciul care ne poate îngropa speranțele de Mondial Sport.ro
Partida se dispută de la aceeași oră cu Cipru - România în grupa de calificare la CM 2026.
14:50
Drama spaniolă: portarul Valenciei și-a anunțat retragerea. „Are legătură cu ea“ Sport.ro
Jaume Doménech a pus capăt carierei sale, în sportul profesionist, din cauza unei situații delicate.
14:50
”Omul foarfecă” Mansour Gueye revine pe gazon! Ultima dată preparator fizic, a semnat acum ca jucător Sport.ro
Fostul atacant de la Poli Timișoara nu se lasă nici la aproape 40 de ani.
14:30
Sinner, descumpănit după ce a pierdut locul întâi în clasament. Ce l-a dezamăgit în finala US Open Sport.ro
Jannik Sinner a admis superioritatea rivalului Carlos Alcaraz în finala US Open 2025.
Acum 12 ore
14:10
Răzvan Pașcalău a plecat de la Dinamo! Cu ce echipă a semnat internaționalul de tineret Sport.ro
”Câinii” speră ca tânărul fundaș central să prindă minute mai multe în acest sezon.
13:50
”Decarul” român cu prezențe în Serie A și Bundesliga a jucat azi în meciul naționalelor deja calificate la CM 2026! Sport.ro
Australia și Noua Zeelandă s-au întâlnit într-o partidă de pregătire la Auckland.
13:40
Cipru - Romania, de la 21:45 Echipe probabile + cota României la victorie. Cine ne arbitrează + cine va fi titular între buturi Sport.ro
Cipru - România, de la 21:45, în Grupa H a preliminariilor pentru Campionatul Mondial din 2026.
13:20
Edward Iordănescu a rupt tăcerea înainte de Cipru – România: „Doar asta contează!“ Sport.ro
Fostul selecționer a fost criticat, în mod repetat, de Mircea Lucescu pentru felul în care România s-a prezentat din punct de vedere tactic, la Euro 2024. 
