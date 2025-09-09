Cine sunt victimele atacului israelian din Qatar. Hamas publică lista celor uciși
Digi24.ro, 9 septembrie 2025 21:50
Echipa de negociatori a Hamas aflată la Doha a supraviețuit atacului aerian lansat marți de Israel asupra capitalei Qatarului, potrivit unui comunicat transmis de gruparea palestiniană.
• • •
Alte ştiri de Digi24.ro
Acum 30 minute
22:00
Moșteanu: „6.000 de cadre din Armata română ar putea să iasă mâine la pensie. Sunt oameni cu experiență” # Digi24.ro
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a spus la Digi24 că nu a existat o discuție în coaliție pentru introducerea subiectului pensiilor militarilor în Pachetul 3 de măsuri fiscale. El adaugă că e nevoie de creșterea vârstei de pensionare, dar că e nevoie de discuții și trebuie stabilit un calendar clar. 6.000 de militari din Armata română îndeplinesc în acest moment condițiile de pensionare, a mai spus el.
Acum o oră
21:50
Noi restricţii de trafic pe DN 1, din cauza lucrărilor la metroul „Otopeni”. Care sunt rutele alternative # Digi24.ro
Traficul rutier este restricţionat, începând de marţi seară, pe DN 1, la Otopeni, pentru desfăşurarea lucrărilor la viitoarea staţie de metrou de pe Magistrala 6. Circulaţia se va desfăşura pe două benzi pe fiecare sens, cu repoziţionarea parapetului median. Restricţia este permanentă, până la finalizarea lucrărilor.
21:50
Echipa de negociatori a Hamas aflată la Doha a supraviețuit atacului aerian lansat marți de Israel asupra capitalei Qatarului, potrivit unui comunicat transmis de gruparea palestiniană.
Acum 2 ore
21:20
Adrian Câciu l-a atacat pe Marcel Boloș pe care l-a făcut „mincinos” și „lipsit de caracter”. Deputatul PSD a publicat, marți pe Facebook, mai multe imagini cu acte normative adoptate în Guvernul Ciolacu care arăta că deficitul pe care îl propusese Boloș pentru finalul lui 2024 era de 7,9%, însă în doar o lună a ajuns la „8,65% pe cash și 9,3% pe ESA”. Social-democratul îi cere acestuia să explice de ce s-a întâmplat acest lucru sau „l-o fi durut la bască pentru că urma să dea vina pe Ciolacu?”.
21:20
Macron îl numește pe Sebastien Lecornu prim-ministru al Franței, după demisia lui Francois Bayrou # Digi24.ro
Președintele Emmanuel Macron l-a nominalizat marți seara pe Sébastien Lecornu în funcția de prim-ministru al Franței, după demisia lui Francois Bayrou, care a pierdut luni votul de încredere în parlament.
20:40
Momentul în care Israelul a atacat ținte Hamas în Doha. Imaginile surprinse în capitala Qatarului # Digi24.ro
Un atac israelian a vizat marți mai mulți lideri Hamas aflați la Doha, capitala Qatarului. Exploziile au fost surprinse pe camere, iar imaginile video arată momentele loviturilor aeriene.
20:30
Noul tanc al Chinei care „va revoluționa bătăliile terestre”. Soldații văd câmpul de luptă „ca într-un joc video” # Digi24.ro
Noul tanc Type 100 al armatei chineze, dezvăluit la parada de Ziua Victoriei de săptămâna trecută de la Beijing, marchează o schimbare fundamentală către un război „inteligent, bazat pe informații și fără echipaj uman”, potrivit presei chineze de stat.
20:30
„Putin este gata să invadeze alte ţări”. Avertismentul președintelui unui stat vecin cu Ucraina # Digi24.ro
Preşedintele polonez Karol Nawrocki, aflat în vizită în Finlanda, a declarat marţi, într-o conferinţă de presă comună cu omologul său finlandez, Alexander Stubb, că cele două ţări nu au încredere în „bunele intenţii ale lui Vladimir Putin”.
Acum 4 ore
20:10
Deșeurile care intră în țară ca produse second-hand, blocate. Ministrul Diana Buzoianu: Pregătim o Ordonanță de Urgență # Digi24.ro
Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor pregăteşte ultima variantă a Ordonanţei de Urgenţă pentru blocarea deşeurilor care intră în ţară fals marcate drept produse hand, a anunţat ministrul de resort, Diana Buzoianu.
20:10
Germania trimite Ucrainei mii de drone cu rază lungă de acțiune pentru atacuri împotriva „maşinăriei de război ruseşti” # Digi24.ro
Germania va furniza Ucrainei câteva mii de drone cu rază lungă de acțiune, în cadrul unui program de 300 de milioane de euro anunțat de ministrul apărării Boris Pistorius la reuniunea „Formatul Ramstein” de la Londra. Inițiativa urmărește să întărească capacitatea Kievului de a lovi în profunzime mașinăria de război a Rusiei.
19:50
Cursurile şcolare s-au desfăşurat normal, marţi, în 98,2% dintre cele circa 5.700 de unităţi de învăţământ de stat, a anunţat Ministerul Educaţiei, care monitorizează situaţia în contextul protestelor anunţate de dascăli. În doar cinci școli din județul Dolj activitatea este parțial afectată de boicotul cadrelor didactice.
19:30
Un șomer din Austria a fost la un pas să facă pușcărie după ce a mers în vacanță în Grecia. Ce trebuia să facă bărbatul # Digi24.ro
O vacanță relaxantă petrecută la mătușa sa, în Grecia, l-a băgat pe un bărbat din Stiria Superioară (Austria) în mare bucluc. Bărbatul în vârstă de 31 de ani era înregistrat ca șomer la Serviciul Public de Ocupare a Forței de Muncă din Austria (AMS) și nu și-a declarat șederea de două săptămâni în străinătate la începutul anului, procedură obligatorie în această situație, relatează Heute.at.
19:20
Un județ din România interzice concursurile cu cai care tractează diferite greutăți: „Prevenim cruzimea față de animale” # Digi24.ro
Prefectura Cluj anunţă că, în urma unei şedinţe a Centrului Local de Combatere a Bolilor (CLCB), a fost luată decizia interzicerii unor concursuri de tracţiune cabalină.
19:10
Ministrul Pîslaru prezintă detalii din pachetul 3 de relansare economică. „Există discuţii din ce în ce mai avansate în coaliție” # Digi24.ro
Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene Dragoș Pîslaru a afirmat că există discuţii din ce în ce mai avansate cu privire la măsuri de relansare a economiei ce vor intra în pachetul 3 gândit de Guvern, măsuri care să stimuleze competitivitatea, exporturile şi să ajute la atragerea de investiţii.
19:00
Spania vrea să interzică fumatul pe terasele barurilor și pe stadioane. Nici tigările electronice nu vor fi permise # Digi24.ro
Guvernul spaniol a aprobat un proiect de lege care interzice fumatul și vapatul pe terasele barurilor și restaurantelor, interzice minorilor utilizarea țigărilor electronice și a produselor conexe și pune capăt vânzărilor de țigări electronice de unică folosință.
19:00
Polonia anunță că a reținut un agent bielorus și va extrăda un diplomat din aceeași țară. Ancheta, în cooperare cu serviciile românești # Digi24.ro
Serviciul de informații interne al Poloniei a reținut luni un spion bielorus, a anunțat azi premierul de la Varșovia, Donald Tusk. El a precizat că în acest caz serviciile poloneze au cooperat cu serviciile de informații din România și Cehia. De asemenea, Polonia va expulza și un diplomat din Belarus.
19:00
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat într-un interviu pentru ABC News că Vladimir Putin i-ar fi spus lui Donald Trump că Rusia va cuceri regiunea Donbas în „trei-patru luni”. Liderul de la Kiev a mai denunțat un atac rusesc „pur și simplu brutal”, soldat cu cel puțin 21 de civili morți în Donețk.
18:50
„O declarație cretină, părerea mea”, a declarat vicepremierul PSD Marian Neacșu după ce fostul ministru de Finanțe, liberalul Marcel Boloș a afirmat că Marcel Ciolacu i-ar fi spus că „îl doare în organul genital” de deficitul bugetar.
18:30
Declarații conspiraționiste și cu tentă rasistă în Parlament. Senator AUR: „UE încurajează imigrația și metisarea rasială” # Digi24.ro
Andrei Dîrlău, senator AUR, a făcut declarații conspiraționiste și cu tentă rasistă la tribuna Parlamentului. El a acuzat Uniunea Europeană că ar încuraja „imigrația și metisarea rasială” pentru a produce „un amestec etnic forțat”.
18:30
Polonia închide granița cu Belarus în timpul exercițiului militar Zapad coordonat de Rusia # Digi24.ro
Polonia va închide joi, la miezul nopții, granița cu Belarus, ca reacție la exercițiul militar Zapad, coordonat de Rusia și considerat „foarte agresiv” de premierul Donald Tusk. Manevrele implică zeci de mii de soldați ruși și belaruși, inclusiv simulări cu sisteme de rachete cu capacitate nucleară, desfășurate în apropierea frontierelor NATO.
Acum 6 ore
18:20
„Șoimii patriei” la o grădiniță din Satu Mare. Poliția a deschis dosar penal. „Un spectacol de propagandă comunistă”, acuză IICCMER # Digi24.ro
La serbarea de deschidere a anului școlar, copiii dintr-o grădiniță din Satu Mare au fost îmbrăcați în șoimi și pionieri. Conducerea instituției a susținut că scopul nu a fost de a glorifica „Epoca de Aur”, ci de a le arăta copiilor cum arăta copilăria în perioada lui Ceaușescu. Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc (IICCMER) a condamnat gestul educatoarelor prin care au transformat festivitatea „într-un spectacol de propagandă comunistă”. Poliția a deschis dosar penal, iar Prefectura și Inspectoratul Școlar Județean fac verificări.
18:10
VIDEO Momentul în care o mașină sparge fațada unui magazin de bijuterii, apoi 15 hoți intră și fură tot ce prind # Digi24.ro
15 bărbați au jefuit un magazin de bijuterii din California. Imaginile de pe camerele de supraveghere arată cum o mașină, în care erau o parte dintre hoți, a pătruns prin fațada de sticlă a magazinului, relatează Sky News.
18:10
Meloni, criticată pentru că și-a petrecut un weekend cu fiica sa, în străinătate. Ce spune șefa guvernului italian # Digi24.ro
Călătoria premierului italian Giorgia Meloni alături de fiica sa în weekend la New York a stârnit critici din partea adversarilor săi politici, aceştia acuzând-o pe şefa guvernului italian că neglijează problemele statului, relatează marţi dpa.
17:50
România primește 16,68 miliarde de euro de la UE pentru apărare. Este a doua cea mai mare sumă pentru un stat membru # Digi24.ro
Comisia Europeanã alocã României suma de 16,68 miliarde de euro, prin intermediul noului instrument financiar "Acțiunea pentru securitatea Europei" (SAFE). Aceasta este a doua cea mai mare sumă distribuită unui stat membru, dupã Polonia, în cadrul acestui program strategic, anunță Ministerul Finanțelor.
17:50
Reparaţii la pavajul din centrul Capitalei. Primele locuri unde încep lucrările: „Ce înlocuim merge mai departe, nimic nu se pierde” # Digi24.ro
Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, anunţă reparaţii la pavajul din centrul oraşului.
17:40
Grindeanu dă vina pe Boloș pentru cheltuirea banilor din fondul de rezervă: „Acest mecanism a fost propus de ministrul Finanţelor” # Digi24.ro
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat marţi că, în fostul guvern, mecanismul prin care nu s-au făcut rectificări bugetare, ci s-a folosit fondul de rezervă, a fost propus de ministrul Finanţelor.
17:30
Ce scrie L'Equipe despre Mircea Lucescu în ziua în care naţionala României întâlneşte în deplasare echipa Ciprului # Digi24.ro
Mircea Lucescu este unul dintre cei mai vârstnici selecţioneri din istoria fotbalului, scrie marţi L'Equipe, în ziua în care naţionala României întâlneşte în deplasare echipa Ciprului, în preliminariile Cupei Mondiale din 2026.
17:30
Pe lângă ura și polarizarea din societățile noastre, trăim o perioadă în care frica pare să fie principalul instrument al politicilor publice: frica de eșec, frica de droguri, frica de generația care vine. Și totuși, dacă privim atent la modelele din alte state, descoperim că antidotul fricii este chiar comunitatea din jurul nostru.
17:20
Bujduveanu anunță că va definitiva un plan cu măsuri punctuale pentru fluidizarea traficului în București # Digi24.ro
Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a avut marţi discuţii cu Ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, şi cu secretarul de stat, Bogdan Despescu, despre măsurile privind fluidizarea traficului în Bucureşti. El a anunţat că în perioada următoare vor definitiva un plan cu măsuri punctuale, menite să aducă îmbunătăţiri vizibile pentru bucureşteni.
17:10
Israelul a bombardat mai multe ținte Hamas în capitala Qatarului. Liderii organizației au fost vizați de atacurile armatei israeliene # Digi24.ro
Israelul a desfășurat un atac asupra conducerii Hamas în capitala Qatarului, Doha, potrivit televiziunii al-Jazeera, care citează o sursă din cadrul organizației, după ce în oraș s-a auzit o explozie.
17:00
Ce a strigat Șoșoacă după discursul Maiei Sandu din plenul Parlamentului European. Reacția eurodeputaților # Digi24.ro
Maia Sandu a ținut un discurs istoric în Parlamentul European, marți, despre incursiunile forțelor ruse în alegerile din Republica Moldova. Lidera de la Chișinău a vorbit pe larg despre metodele pe care Kremlinul le folosește pentru a deturna parcursul european al țării sale.
17:00
Israelul a desfășurat un atac asupra conducerii Hamas în capitala Qatarului, Doha, potrivit televiziunii al-Jazeera, care citează o sursă din cadrul orgnizației, după ce în oraș s-a auzit o explozie.
17:00
Lista afecțiunilor pentru acordarea certificatului de handicap, extinsă. Cei care au deja certificat nu vor fi chemați la reevaluare # Digi24.ro
Proiectul care modifică criteriile pentru încadrarea în grad de handicap nu înseamnă că vor fi chemate la reevaluare persoanele care au deja un certificat cu termen de valabilitate permanent, precizează Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități. Instituția subliniază că va creşte numărul afecţiunilor pentru care este acordat acest certificat.
17:00
Biserica rusă vrea revenirea la zeciuială: 10% din venit pentru că oamenii vor să „crească floricelele, să ardă lumânărelele” # Digi24.ro
Părintele Serghei Kulpinov, starețul bisericii din Irkutsk dedicată icoanei Maicii Domnului din Kazan, a propus introducerea zeciuielii pentru ruși, pentru a strânge fonduri pentru întreținerea bisericilor și a stareților.
16:40
VIDEO Scandal în trafic, în București: Un șofer a luat la bătaie un alt bărbat și pe un tânăr care a încercat să-l oprească # Digi24.ro
Scene violente au avut loc pe un bulevard din București. Doi șoferi s-au luat la bătaie în trafic. Totul a fost filmat de martori. Urmează imagini cu un puternic impact emoțional.
16:30
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat marţi că în următoarele zile va prezenta programul partidului de relansare economică.
16:30
Ce a strigat Șoșoacă după discursul Maiei Sandu din plenul Parlamentul European. Reacția eurodeputaților # Digi24.ro
Maia Sandu a ținut un discurs istoric în Parlamentul European, marți, despre incursiunile forțelor ruse în alegerile din Republica Moldova. Lidera de la Chișinău a vorbit pe larg despre metodele pe care Kremlinul le folosește pentru a deturna parcursul european al țării sale.
Acum 8 ore
16:10
Proteste anticorupție soldate cu morți în Nepal: Premierul a demisionat. Revolta „Generaţiei Z” continuă # Digi24.ro
Prim-ministrul Nepalului, K.P. Sharma Oli, a demisionat marţi, a anunţat asistentul său, în timp ce manifestanţii anticorupţie au sfidat starea de urgenţă decretată pe termen nelimitat şi au avut din nou ciocniri cu poliţia, la o zi după ce 19 persoane au murit în protestele violente declanşate de interzicerea reţelelor sociale, relatează Reuters.
16:10
Campus Media TV rămâne o voce puternică în presa românească: peste 2,2 milioane de ascultători zilnic pe frecvențe # Digi24.ro
Campus Media TV rămâne o voce puternică în presa românească: peste 2,2 milioane de ascultători zilnic pe frecvențe
16:00
UE a adoptat o lege împotriva risipei alimentare și a deșeurilor din fast fashion. Ce prevede noul regulament # Digi24.ro
Parlamentul European a adoptat marți, în mod definitiv, o lege prin care țările UE vor fi obligate să reducă risipa alimentară și deșeurile textile generate de fast fashion. Statele membre trebuie să atingă până în 2030 ținte stricte: cu 10% mai puține pierderi la producția de alimente și cu 30% mai puțină risipă la nivel de gospodării, restaurante și retail.
16:00
Primăria Capitalei nu poate identifica șoferii care nu plătesc tariful de parcare. Gaură în buget de peste 700 de milioane de lei # Digi24.ro
Primăria Capitalei, deși are camere și sisteme automate prin care scanează numerele de înmatriculare ale mașinilor de pe parcările special amenajate, nu poate identifica șoferii, ceea ce a dus la situația în care să aibă de recuperat 779 de milioane de lei din tarife neplătite, potrivit unui răspuns transmis Digi24.ro.
15:50
Cazul angajaților care făceau cursuri la Nisa, pe bani publici. Ministru: „2.400 € pentru fiecare”. Ce alte deplasări erau planificate # Digi24.ro
Dragoș Pîslaru, ministrul Fondurilor Europene, susține că, în instituțiile din subordine, a găsit și alte „cursuri de formare profesională” planificate de angajați în străinătate. După cazul deplasărilor în Cipru și Nissa, unde directorul instituției a fost demis pentru că a plecat, deși i s-a cerut să nu o facă, ministrul susține că erau planificate plecări și în Malta. Pentru un singur angajat, cursul costa aproximativ 2.400 de euro, fără costurile cu transportul și cazarea, a explicat ministrul.
15:50
Ce arată cel mai recent sondaj de opinie în privința apartenenței românilor la UE și NATO. Câți români ar dori ieșirea din Uniune # Digi24.ro
Peste patru români din cinci se declară a fi pro-UE și pro-NATO, potrivit unui sondaj INSCOP dat publicității astăzi. Există și o așteptare socială puternică în privința reducerii birocrației și modernizarea administrației prin digitalizare.
15:50
Copiii lui Putin. Minori dintr-o regiune rusă au fost puși să simuleze un marș în condiții de război: „Hai, Mașa!” # Digi24.ro
Pe rețele sociale au fost publicate imagini cu un puternic impact emoțional care prezintă copii puși să simuleze un marș pe timp de război în regiunea rusă Rostov. Aceștia s-au târât prin noroi, au alergat prin apa cu puști din jucărie deasupra capului și au purtat steaguri de război ale armatei ruse.
15:30
Pană uriașă de curent în Berlin. Poliția suspectează că în spatele accidentului se află „o mână criminală” # Digi24.ro
Zeci de mii de locuinţe din Berlin erau fără electricitate marţi în jurul prânzului, după un incendiu survenit la doi stâlpi de electricitate, a declarat pentru AFP poliţia locală, care nu exclude o incendiere cu 'motivaţie politică', transmite Agerpres.
15:20
Scandalul declarațiilor Boloș-Ciolacu privind deficitul. Zamfir: Ministrul trebuia să-și dea demisia. Fenechiu: Exista valul suveranist # Digi24.ro
Senatorul PSD Daniel Zamfir a declarat, marți, la Digi24, că Marcel Boloș ar fi trebuit să-și dea demisia din funcția de ministru al Finanțelor în condițiile în care a constatat că „deficitul se duce în cap”. Despre mărturisirea liberalului privind poziția premierului de atunci Marcel Ciolacu că „îl doare în organul genital de deficitul bugetar”, Zamfir spune că „e neserioasă”, pentru că Boloș avea o răspundere. În replică, senatorul PNL Daniel Fenechiu a precizat că „da, s-au făcut greșeli, pentru că exista valul puternic suveranist care era în mișcare și guvernul și-a dorit să arate că este alături de populație”.
15:10
Cât a plătit Guvernul pentru zborurile oficiale ale foștilor premieri Ciucă și Ciolacu, între 2021 - 2025. Sumele au fost desecretizate # Digi24.ro
Guvernul a desecretizat sumele pe care le-a plătit pentru a închiria avioane de la Tarom pentru vizitele oficiale ale foștilor premieri Nicolae Ciucă şi Marcel Ciolacu în ultimii ani. În total, în perioada decembrie 2021 - februarie 2025, TAROM a încasat de la Guvern aproape 4 milioane de lei pentru 11 zboruri charter destinate deplasărilor oficiale ale celor doi premieri, în medie 362.889 lei / deplasare.
15:00
Cum încearcă primarii să-și favorizeze proiectele pe bani europeni. Pîslaru: „Zbârnâie telefoanele. Promit voturi la alegeri” # Digi24.ro
Ministrul Fondurilor Europene a declarat, într-un interviu la Digi24.ro, că a primit numeroase telefoane din partea liderilor politici din teritoriu, care îi promit „voturi la alegeri” în schimbul prioritizării unor proiecte finanțate din bani europeni. „Zbârnâie telefoanele. Proiectele trebuie decuplate de la zona politică”, a subliniat Dragoș Pîslaru.
15:00
Ministrul Muncii anunță că nu se ia în calcul creșterea vârstei de pensionare. Florin Manole: PSD nu susține # Digi24.ro
Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat marţi, că PSD nu susţine creşterea vârstei de pensionare, pentru că pensia este un drept câştigat, după o viaţă de muncă şi de cotizare, el precizând că nu se ia în calcul aşa ceva, nu este niciun proiect şi nicio discuţie în legătură cu acest subiect.
15:00
Raport OECD: 16% dintre copii și peste 32% dintre adolescenții din România nu merg la școală # Digi24.ro
România are una dintre cele mai mari rate de excluziune școlară din spațiul OECD. Potrivit raportului „Education at a Glance 2025”, 16% dintre copiii între 6 și 14 ani nu sunt înscriși la școală, iar situația este și mai gravă în rândul adolescenților: peste 32% dintre tinerii între 15 și 19 ani nu urmează nicio formă de învățământ, dublu față de media statelor membre.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.