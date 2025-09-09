Cine sunt victimele atacului israelian din Qatar. Hamas publică lista celor uciși

21:20

Adrian Câciu l-a atacat pe Marcel Boloș pe care l-a făcut „mincinos” și „lipsit de caracter”. Deputatul PSD a publicat, marți pe Facebook, mai multe imagini cu acte normative adoptate în Guvernul Ciolacu care arăta că deficitul pe care îl propusese Boloș pentru finalul lui 2024 era de 7,9%, însă în doar o lună a ajuns la „8,65% pe cash și 9,3% pe ESA”. Social-democratul îi cere acestuia să explice de ce s-a întâmplat acest lucru sau „l-o fi durut la bască pentru că urma să dea vina pe Ciolacu?”.