Privim nerăbdători spre viitor, dar în spatele fiecărui viitor există un trecut: un astfel de mesaj poartă și Audi Concept C.
Auto Bild, 9 septembrie 2025 21:50
De unde, prin anii 1980, Audi se erijase în exponent al avangardei mărcilor premium (trasmisie integrală Quattro, structură ASF, rafinare aerodinamică a stilului), intervalul de după 2000 încoace a adus sedimentarea unei amprente conservatoare în imaginea mărcii: forme și proporții ale caroseriilor prea puțin schimbate de la o generație la alta, plus acea grilă „singleframe” […]
• • •
Acum o oră
21:50
Acum 8 ore
15:40
În calitate de proprietar de mașină, trebuie să înțelegeți mecanismul de funcționare al mașinii dvs., inclusiv semnele care indică faptul că motorul mașinii dvs. ar putea avea defecțiuni. Acestea fiind spuse, ați putea începe să recunoașteți lumina de verificare a motorului, eficiența redusă a combustibilului, pierderea de putere, zgomote ciudate, supraîncălzirea motorului, relantiul neregulat și […]
Acum 12 ore
12:00
IAA Mobility 2025 de la München a fost scena pe care CUPRA a ales să își arate direcția pentru următorii ani. Constructorul spaniol, aflat în plină expansiune internațională, a venit cu trei premiere: modelul de serie CUPRA Raval, conceptul CUPRA Tindaya și edițiile speciale Tribe Editions. Trei repere diferite, dar unite de aceeași filosofie: design […]
Acum 24 ore
06:50
Startul unei misiuni ample, pe termen lung: BMW iX3 deschide calea pentru toți viitorii reprezentanți ai filosofiei Neue Klasse # Auto Bild
Materializându-l astfel pe BMW iX3, marca bavareză s-a asigurat că nu lasă nebifat niciunul dintre criteriile care stau la baza succesului pentru automobile în momentul de față: vehiculul are formă de SAV, este digitalizat într-o măsură care cu greu și-ar găsi termen de comparație, mizează pe un limbaj stilistic total nou și pe specificații tehnice […]
Ieri
00:40
Denumirea a fost păstrată, dar tehnica de propulsie are noutăți notorii. Porsche 911 Turbo S marchează și un salt la performanțe. # Auto Bild
De la apariția primei generații Porsche 911 Turbo S, marca germană a avut întotdeauna grijă să menționeze în comunicatul oficial că avem de-a face cu un „allrounder” superior printre automobilele sport. Expresia are un anume iz de paradox, dar să examinăm mai atent situația. Termenul „allrounder” vrea să spună că Porsche 911 Turbo S e […]
Mai mult de 2 zile în urmă
11:10
(P) De la intervenții rapide la lucrări agricole – rolul girofarurilor și stroboscoapelor în siguranța rutieră # Auto Bild
Drumul poate ascunde multe situații imprevizibile. De la o platformă care transportă un vehicul avariat, la un tractor ce lucrează pe câmp după lăsarea serii sau un utilaj de șantier parcat la marginea drumului, vizibilitatea este esențială. În toate aceste scenarii, girofarurile și stroboscoapele nu sunt doar accesorii, ci echipamente de siguranță care pot preveni […]
4 septembrie 2025
22:50
Ce vrem noi de la SUV-uri? Versatilitate extinsă! Dacia Duster și Bigster primesc noua motorizare hybrid-G 150 4×4 în acest scop. # Auto Bild
Poate că expresia „jocuri de putere” vă duce cu gândul la politică și alte forme sociale de manifestare a preluării inițiativei de către un grup sau o persoană care urmărește să se impună asupra celorlalți, dar noi o considerăm la fel de potrivită pentru a descrie aptitudinile noii motorizări hybrid-G 150 4×4 care va intra în […]
13:00
Performanța Dacia pe piața europeană continuă să impresioneze. În iulie 2025, Sandero a fost din nou cel mai bine vândut model de pe continent, confirmându-și statutul de lider și marcând a patra lună din acest an în care ocupă poziția de vârf. Ceea ce părea o surpriză acum câțiva ani a devenit deja o obișnuință: […]
3 septembrie 2025
21:10
Când performanța devine stil: MINI și Deus ex Machina au realizat două exemplare John Cooper Works ultracool! # Auto Bild
Personalizarea originală și distinctă a fost directiva esențială pentru colaborarea dintre MINI și brandul de lifestyle Deus ex Machina, în urma căreia au rezultat două automobile John Cooper Works unice și exclusive, cu o expresivitate tonică. Acestea sunt un tribut adus consistentei istorii de motorsport a mărcii MINI. „Automobilele MINI au fost întotdeauna caracterizate de […]
15:50
Renault a anunțat oficial numirea Katrin Adt, 53 de ani, în funcția de director general al mărcii Dacia, înlocuindu-l pe Denis Le Vot, care părăsește grupul. Decizia face parte din reorganizarea structurii de management sub conducerea noului CEO al Renault Group, François Provost. Cu o carieră de peste două decenii la Daimler AG, Katrin Adt […]
09:00
Castrol EDGE oferă performanță maximă, respectând cele mai recente specificații pentru motoare # Auto Bild
Castrol EDGE este gama cea mai avansată de uleiuri de motor Castrol, creată pentru a satisface cele mai exigente specificații ale motorului. Co-proiectată împreună cu partenerii OEM și concepută pentru a oferi cele mai înalte niveluri de performanță, gama este în continuă extindere pentru a răspunde cerințelor noilor motoare sofisticate. Castrol EDGE 0W-20 LL IV, […]
00:50
Industrializarea sistemelor de propulsie cu hidrogen, din ce în ce mai aproape pentru BMW. Prototipurile sunt în stadiu avansat. # Auto Bild
La orizontul anului 2000, BMW a materializat ideea folosirii hidrogenului pe post de combustibil pentru motoarele cu ardere internă. Un sfert de secol mai târziu, marca bavareză a decis să utilizeze altfel hidrogenul pentru susținerea mobilității, anume obținând energie electrică din pile cu combustie. Cercetările celor de la BMW au avansat atât de mult, încât […]
2 septembrie 2025
13:00
În stratosfera exclusivismului auto: Hypercarul Praga Bohema, Koenigsegg Jesko, Bugatti EB110 SS și Ferrari 296 GTS Novitec, expuse în România! # Auto Bild
Un eveniment cu statut incomparabil în România, desfășurat weekendul trecut, a adus sub privirile invitaților câteva automobile mai mult decât excepționale. Faima de cel mai înalt nivel a unor mărci precum Ferrari sau Lamborghini ajunge să fie pe undeva insuficientă când mașinile lor sunt expuse alături de exemplare ale unor producători de serie foarte discretă, […]
1 septembrie 2025
12:00
Pe piața auto din România, care se dezvoltă rapid, achiziționarea unui vehicul nou sau second-hand este mai mult decât un simplu moment important – este o decizie financiară majoră. Dar ce se întâmplă dacă mașina dvs. este furată sau distrusă în urma unui accident? Pentru mulți șoferi, despăgubirea asigurării nu va acoperi întreaga sumă pe […]
28 august 2025
11:10
(P) Care sunt metodele sigure prin care poți transporta bicicletele cu mașina atunci când pleci în vacanță # Auto Bild
Atunci când mergi cu maşina în vacanţă, vrei să te foloseşti de avantajul mijlocului de transport propriu şi îţi propui să iei cu tine cât mai multe lucruri. În cazul în care vrei să foloseşti bicicleta în concediu, este important să apelezi la metode sigure care să te ajute să o transporţi cu autovehiculul. Astfel […]
11:00
(P) Creșterea cotei de TVA de la 19% la 21%: ce înseamnă pentru clienții care folosesc servicii de transport # Auto Bild
Începând cu 1 august 2025, cota standard de TVA în România crește de la 19% la 21%. Este o schimbare fiscală importantă, cu efect imediat asupra prețurilor din aproape toate domeniile – inclusiv în transporturi. Dacă folosești constant servicii de transport pentru marfă generală, frigotehnică, agabaritică sau internațională, această modificare nu este doar o formalitate […]
10:50
Nicio piesă vestimentară nu are mai mare impact decat tricoul. Este cel mai popular articol de îmbrăcăminte, alături de blugi. Tricourile sunt purtate de toata lumea, in multiple ocazii. Însă, pentru un impact mai mare, cele personalizate sunt și mai apreciate. Nu mai sunt doar un moft. Nici măcar un trend trecător. Acestea au devenit […]
10:40
Îmbătrânirea este o etapă naturală a vieții iar calitatea acestei etape depinde de îngrijirea primită. Un centru de bătrâni profesional oferă exact această grijă. Combină confortul, siguranța și sprijinul medical într-un singur loc. Un exemplu bun este Asertivo. Situat în Otopeni, într-o clădire modernă, acest cămin a fost inițial un hotel de 4 stele. Spațiul […]
27 august 2025
22:10
Cea de-a doua generație Volkswagen T-Roc a luat startul, iar saltul de calitate, prestații și imagine pe care îl aduce e remarcabil! # Auto Bild
Înainte de toate, prin ce este importantă seria Volkswagen T-Roc: marca germană propune la limita de sus a segmentului B nu mai puțin de trei modele crossover-SUV: Taigo, T-Cross și T-Roc. În timp ce Taigo și T-Cross au la bază platforma tehnică MQB-A0 (preluată la binecunoscutul Polo), Volkswagen T-Roc este beneficiarul platformei MQB evo (întâlnită […]
26 august 2025
22:10
Dimensiuni compacte, dar generozitate mare pe tot spectrul caracteristicilor: noul Peogeot 308, un debut promițător! # Auto Bild
Automobilele familiale compacte propuse de Peugeot au impresionat favorabil de-a lungul generațiilor prin comportamentul rutier riguros, agilitatea evidentă și o percepție a calității situată la un nivel respectabil. Toate acestea sunt acum ridicate la cote noi de către proaspăt-lansatul Peugeot 308. Designul exterior poartă o amprentă clară de rafinament francez pe fondul unei presonalizări cât […]
18:20
Toamna, cu peisajele sale spectaculoase și temperaturile plăcute, este anotimpul ideal pentru un road trip memorabil pe șoselele din România. Aglomerația din timpul verii se diminuează, iar natura oferă un spectacol cromatic unic. Însă, pentru ca o astfel de călătorie să fie cu adevărat reușită, pregătirea corespunzătoare a automobilului este un pas esențial, care nu […]
18:20
(P) Pană pe autostradă noaptea? Ghid de supraviețuire: 5 pași esențiali pentru siguranța ta # Auto Bild
Viteza, întunericul și fluxul constant de mașini transformă orice oprire neprevăzută pe autostradă, în special pe timp de noapte, într-o situație de risc maxim. Fie că este vorba de o pană de cauciuc, o defecțiune tehnică sau pur și simplu o problemă neașteptată, modul în care reacționezi în primele minute este absolut crucial. Panica este […]
18:20
Perioada vacanțelor este sinonimă cu entuziasmul călătoriilor, iar pentru mulți dintre noi, mașina personală este partenerul de încredere pentru a ajunge la destinațiile mult visate. Însă, înainte de a ne lăsa purtați de euforia concediului, este esențial să ne asigurăm că acest partener este în cea mai bună formă. O mașină nepregătită corespunzător poate transforma […]
13:50
Pe 8 august 2025, pe pista de testare ATP Automotive Testing Papenburg din Germania, sub-brandul premium al BYD, YANGWANG, a reușit să stabilească un nou record mondial de viteză pentru un vehicul electric. Noul model YANGWANG U9 Track Edition a atins 472,41 km/h, devenind astfel cel mai rapid EV din lume. Versiunea Track Edition păstrează […]
25 august 2025
22:50
Ediție specială VW California Energy, la 20 de ani de la prima variantă profilată pe camping estival VW California Beach # Auto Bild
Douăzeci de ani au trecut ca o vacanță ceva mai lungă – în fine, poate pentru cei care s-au relaxat între timp la bordul unui van VW California, că pentru mai toți ceilalți nu a fost așa ușor. Nu asta contează acum, ci lansarea unei ediții speciale (așadar, un fel de ediție specială la ediție […]
10:00
Cel mai asteptat eveniment dedicat creatorilor de continut de Fashion, Beauty & Lifestyle din Romania revine toamna aceasta cu o noua editie. Digital Divas reuneste cea mai efervescenta comunitate de creatori, pe 11 septembrie, la Palatul Bragadiru din Bucuresti. Evenimentul este o sarbatoare a creativitatii si frumusetii curajoase, ce imbina, intr-o maniera unica, experiente premium, […]
09:40
(P) Perna auto pentru tetieră de la Air Power – soluția inedită pentru drumuri fără oboseală și durere # Auto Bild
Te-ai săturat să mergi la drum cu mașina și să te plângi întruna de dureri în zona cervicală? Vrei să nu-ți mai simți mușchii înțepeniți și să ai parte de confort total la orice fel de drum ai face? Poate că ai nevoie de o pernă auto pentru tetieră. Ce este acest produs mai exact […]
09:30
(P) Tesla te așteaptă la test drive: Boom Car Service deschide porțile pasionaților de mașini electrice # Auto Bild
Sâmbătă, 6 septembrie 2025, între orele 12:00 și 18:00, Popești-Leordeni devine destinația pasionaților de Tesla și tehnologie auto de ultimă generație. Boom Car Service, Tesla Approved Body Shop, invită toți cei care vor să experimenteze puterea, accelerația instantanee și inovațiile care fac din Tesla mașina viitorului. Dacă vrei să conduci o Tesla, să afli cum se repară și […]
22 august 2025
20:50
Sub forma unei generații complet noi, Jeep Cherokee va intra pe terenul nesigur al pieței internaționale în 2026 # Auto Bild
Jeep Cherokee 2026 va propune o tratare diferită a designului, mai apropiată de expresivitatea robustă a mărcii și va insista pe o polivalență de utilizare remarcabilă la nivelul clasei medii. Dispunând de un grup motopropulsor hibrid care include un ICE turbo cu cilindreea de 1,6 litri, Jeep Cherokee 2026 este gata să ducă aventurile mai […]
00:10
Americanii nu se mai opresc din prezentarea de noi concepte Corvette. De data aceasta, lovitura a venit la The Quail! # Auto Bild
Dacă te gândești cât de multe rarități, câte exemplare exclusiviste, câte automobile clasice rafinate și câte noutăți high-end ajung să fie prezentate la evenimentele din cadrul Monterey Car Week, îți vine să de lași de a mai aduce acolo și mașina ta, care are toate șansele să nu mai ajungă să se facă observată. Sau […]
20 august 2025
23:00
Schimbare în paradigma suedeză: Volvo XC60 tocmai l-a depășit pe emblematicul 240 la totalul vânzărilor din carieră # Auto Bild
Volvo XC60 a apărut în 2008 ca „wingman” pentru deja cunoscuta și apreciata serie Volvo XC90 (lansat în 2002). Tocmai s-au împlinit 17 ani de la lansarea seriei, ceea ce – într-o exprimare plastică – ne permite să spunem că Volvo XC60 se apropie de majorat. Într-un fel, l-a și atins, devenind o referință majoră […]
19 august 2025
23:50
Răcorire istorică: au trecut 30 de ani de la apariția Daciei Nova R523. Cum se vede acel moment privind din zilele noastre? # Auto Bild
Anul 1995 a consemnat apariția oficială a primului automobil familial realizat 100% cu resursele mărcii Dacia. Partea importantă: designul și configurația sa constructivă nu păstrau nimic din specificul seriei Dacia 1300/Renault 12. Unele dintre caracteristicile sale au fost primite cu entuziasm, celelalte au fost luate ca atare de dragul celor bine primite. Cert e că […]
13:20
(P) Ce înseamnă cu adevărat să „conduci din instinct” și de ce asta vine abia după ce iei permisul? # Auto Bild
Mulți oameni cred că a conduce din instinct înseamnă să te urci la volan și să te lași ghidat de reflexe. În realitate, instinctul în trafic nu apare peste noapte. El se formează treptat, după multă experiență, după greșeli și după nenumărate ore de condus. Permisul nu este finalul drumului, ci doar punctul de start. […]
12:30
Analiza detaliată a înmatriculărilor de autovehicule, în luna iulie și pe întregul an 2025 # Auto Bild
În luna iulie 2025, față de aceeași perioadă a anului trecut, conform datelor publicate de DGPCI: Înmatriculările de autoturisme noi sunt în creștere cu +26.2%, față de iulie 2024; Autoturismele “electrificate” au o creștere de +42.4%, realizând o cotă de piață de 54%, din care: Autoturismele mild-hibrid (MHEV) înregistrează o creștere de +29%, cu o […]
00:40
Poți să te duci cu Octavia la The Quail 2025 și, cum se zice, să rupi gura târgului? Da, dacă ești de la Ringbrothers! # Auto Bild
Ringbrothers, constructor de mașini personalizate și producător binecunscut de piese în serie limitată a profitat de momentul The Quail din cadrul prestigiosului șir de evenimente californiene reunite sub egida Monterey Car Week pentru a prezenta un exemplar excepțional: Aston Martin DBS Octavia, realizat pe baza unui coupe britanic din 1971. Automobilul personalizat în manieră restomod […]
13 august 2025
11:10
Zilele toride de vară aproape că îți taie cheful de urcat în sa și doar o motivație specială poate regla puțin percepția, dar pentru cei care iubim 2 roți nu este deloc greu sau complicat. Insă foarte des sunt întrebat, de colegii și prietenii care mă văd echipat urcând pe motocicletă, dacă nu îmi este […]
10:50
În fiecare zi, milioane de șoferi urcă la volan cu convingerea că își vor atinge destinația în siguranță. Cu toate acestea, accidentele rutiere rămân o cauză majoră de pierdere a vieții, vătămări corporale și daune materiale, iar de cele mai multe ori, cauzele nu sunt extreme — ci detalii pe care mulți le ignoră. Una […]
00:00
Viziunea urbană a mărcii MINI se va materializa la München cu prilejul IAA Mobility 2025 într-o formă fără precedent! # Auto Bild
Integrare în viața orașului, ca să zicem așa: în cadrul generic al salonului auto IAA Mobility 2025 de la München (între 9 şi 14 septembrie), MINI va aborda capitala Bavariei ca pe propria sală de expoziții. Marca britanică va fi prezentă în două zone de referință ale orașului, cu un stand open-space în Max-Joseph-Platz şi […]
11 august 2025
23:30
Lovitură la vârf în zorii digitalizării: Garagisti & Co GP1, un automobil total analog și dedicat prin definiție înaltei performanțe # Auto Bild
Se cheamă Garagisti & Co GP1, dar spectaculosul supercoupe este de producție englezească și conține un motor V12 de 6,6 litri. Denumirea companiei preia exact termenul prin care Enzo Ferrari făcea referire la echipele britanice de Formula 1 de prin anii 50, semnificația sa în acel caz vizând amatorismul empiric și nu profesionalismul calificat. În […]
