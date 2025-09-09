Qatar transmite ONU că nu va tolera „comportamentul nesăbuit al Israelului”. „Sunt în curs de desfășurare investigații la cel mai înalt nivel”

10:20

Guvernul nu are în vedere şi nu discută în acest moment posibilitatea creşterii vârstei standard de pensionare, a precizat, marţi, purtătorul de cuvânt al Executivului, Ioana Dogioiu. „În interviul de la TVR, premierul Ilie Bolojan s-a referit exclusiv la vârsta de pensionare a categoriilor cu statut special în această privinţă, deci la eliminarea excepţiilor de […]