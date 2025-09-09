Florinel Coman, momente de panică în Doha! Bombardamentele au zguduit hotelul în care era cazat | FOTO
SpyNews, 9 septembrie 2025 23:20
Florinel Coman a trăit clipe de groază în Doha, după ce hotelul în care era cazat a fost zguduit de bombardamentele puternice din apropiere. Fotbalistul se află în Qatar, iar exploziile din zonă au provocat panică atât printre turiști, cât și printre sportivi.
• • •
