Revista presei internaționale – 10 septembrie

18:50

Medici elvețieni au început luni o grevă a foamei în fața parlamentului de la Berna din cauza războiului din Gaza, cerând astfel guvernului federal să adopte o poziție mai critică față de tratamentul aplicat de Israel enclavei palestiniene. Autorităţile din Elveția au condamnat unele acțiuni israeliene din timpul conflictului, cum ar fi atacul împotriva unui […]