Revista presei internaționale – 10 septembrie
Rador, 10 septembrie 2025 03:40
Le Monde deschide ediția cu știrea numirii noului locatar al Palatului Matignon. „După ce François Bayrou și-a anunțat demisia ca urmare a votului de neîncredere din Parlament, Emmanuel Macron a ales să îl propulseze în locul lui pe fostul ministru al apărării, Sébastien Lecornu. Palatul Elysée subliniază rolul de mediator pe care acesta trebuie să-l […]
Acum o oră
03:40
Acum 4 ore
01:00
Uniunea Europeană a finalizat alocarea împrumuturilor în valoare totală de 150 de miliarde de euro prin programul de apărare SAFE # Rador
Împrumuturile avantajoase în valoare de 150 de miliarde de euro acordate de Uniunea Europeană pentru proiecte de apărare au fost contractate integral de un total de 19 țări membre ale UE, Polonia obținând cea mai mare parte a împrumuturilor, a anunţat marți Comisia Europeană. Programul, intitulat Security Action For Europe (SAFE), este un mecanism de […]
Acum 12 ore
18:50
Autoritatea Națională pentru Protecţia Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități îi asigură pe cei care dețin deja un certificat de încadrare în grad de handicap cu termen de valabilitate permanent că inițiativa legislativă care privește acest domeniu nu prevede chemarea la reevaluare a acestor persoane. Instituția notează într-un comunicat că i-au fost transmise o serie de îngrijorări […]
18:50
Premierul francez, Francois Bayrou, a demisionat. El a părăsit palatul prezidenţial după o întrevedere cu preşedintele Emmanuel Macron. Domnul Bayrou a pierdut luni votul de încredere al parlamentului, după ce nu a reuşit să îi convingă pe parlamentari să îi susţină planurile bugetare. În urma demisiei lui Bayrou, preşedintele Macron caută un al cincilea prim-ministru, […]
18:30
ANAF avertizează din nou asupra unor mesaje false transmise în numele instituției de la adresa de e-mail info@anaf.io, ce urmăresc să inducă în eroare destinatarii. Într-un comunicat, reprezentanții fiscului subliniază faptul că instituția interacționează cu contribuabilii fie prin spațiul privat virtual SPV, platformă oficială securizată, fie prin Poșta Română cu confirmare de primire. De asemenea, […]
17:20
Un purtător de cuvânt al Ministerului de Externe din Qatar a condamnat „în termenii cei mai fermi” atacul de la Doha, pentru care Israelul și-a asumat responsabilitatea. Dr. Majed Al Ansari a declarat că lovitura a vizat o reședință „unde se află mai mulți membri ai biroului politic al Hamas, în capitala Qatarului, Doha”. El […]
17:00
Armata israeliană anunţă că a desfăşurat un atac „de precizie” asupra unor lideri de rang înalt ai Hamas # Rador
Armata israeliană a emis un comunicat în care precizează că a desfăşurat „un atac de precizie” ce a vizat lideri de rang înalt ai grupării Hamas. Comunicatul nu specifică locul în care s-a desfăşurat atacul. „Înaintea atacului, au fost luate măsuri pentru a diminua efectele nocive asupra civililor, inclusiv folosirea unei muniţii de precizie şi […]
16:40
Alegerile parlamentare din 28 septembrie în Rep. Moldova sunt cele mai importante din istoria țării, spune președinta Maia Sandu # Rador
Alegerile parlamentare din 28 septembrie în Republica Moldova sunt cele mai importante din istoria țării, a spus astăzi președinta Maia Sandu într-un discurs rostit în fața eurodeputaților, reuniți în ședință plenară la Strasbourg. Ea a declarat că de rezultatul scrutinului depinde continuarea consolidării democrației sau, în caz contrar, Rusia va reuși să smulgă Republica Moldova […]
16:30
CCR va analiza în aceeași zi toate contestațiile care privesc al doilea pachet de măsuri fiscale # Rador
Curtea Constituțională va analiza în aceeași zi toate contestațiile care privesc al doilea pachet de măsuri fiscale. CCR a stabilit ca tot pe 24 septembrie să discute și sesizările depuse azi de Alianța pentru Unirea Românilor împotriva a patru proiecte de legi promovate prin angajarea răspundării Guvernului, transmite redactorul RRA Diana Surdu. AUR susține că […]
15:40
Președinta Parlamentului European: „Suntem uniți în sprijinul Republicii Moldova și al parcursului său european” # Rador
Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a transmis de la tribuna forului european un mesaj ferm de susținere pentru Republica Moldova, subliniind că viitorul acesteia este în Uniunea Europeană și că sprijinul comunității europene rămâne neclintit. Declarațiile oficialei au precedat discursul susținut în fața eurodeputaților de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, comunică MOLDPRES. „Împărtășim valorile democrației, […]
Acum 24 ore
15:20
În Grecia s-a produs azi-noapte un cutremur cu magnitudinea de 5,2 în sudul insulei Evia, la o adâncime de doar 2,3 km. Corespondenta RRA Michaela Lambrinidou are detalii. Reporter: Potrivit datelor Institutului Geodinamic din Atena, seismul a avut o durată relativ mare, a fost resimțit intens în sudul Eviei, dar și în numeroase zone din […]
15:00
Oraşul rusesc Soci a fost vizat de un atac cu drone, în noaptea de 8 spre 9 septembrie, când dictatorul Vladimir Putin s-ar fi aflat în reședința sa „Bocearov Rucei”. Potrivit presei ruse, un bărbat a murit după ce fragmente dintr-o dronă doborâtă i-au lovit mașina. De asemenea, şase case au fost avariate, iar sirenele […]
14:40
Premierul nepalez, K.P. Sharma Oli, a demisionat, pe fondul indignării publice provocate de uciderea a 19 protestatari anticorupție, luni. Un comunicat al biroului său a precizat că acesta se retrage pentru a face loc unei soluții constituționale la actuala criză. Manifestațiile au fost declanșate de decizia guvernului său de a interzice platformele de socializare, săptămâna […]
14:30
Mare parte din centrul și din nordul țării este sub avertizare de instabilitate. În Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei, nord-vestul Moldovei și, local, la munte vor fi perioade cu ploi torențiale, tunete și fulgere, intensificări de vânt cu rafale de până la 70 km/h și izolat grindină. Cantitățile de apă pot cumula 15 […]
14:10
În prima jumătate a anului 2025, tot mai mulți ucraineni au cerut statut de refugiat în Uniunea Europeană, numărul cererilor crescând cu 29% față de anul precedent. Este vorba despre circa 16.000 de noi cereri depuse de ucraineni – potrivit Agenției Europene pentru Azil (EUAA). Franța a devenit cea mai populară destinație pentru ucrainenii care […]
13:40
„Sf. Grigorie Teologul” din Schiedam/Rotterdam, Ţările de Jos Asociația „Doamna Maria Brâncoveanu” a parohiei „Sf. Grigorie Teologul” a organizat, la 7 septembrie a.c., după săvârșirea de către Părintele paroh Protopop Dr. Ioan Dură a Sfintei Liturghii, cea de-a noua ediție a Zilei Bunicilor prin lansarea celui de-al patrulea volum din „Povestiri despre Bunici” şi vernisarea […]
13:00
O parte din centrul și din nordul țării este de o oră sub avertizare de cod galben de vreme rea. Astfel, în Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei, Nord-vestul Moldovei și, local, la munte vor fi perioade de instabilitate atmosferică. Aceasta se va manifesta prin ploi torențiale, descărcări electrice, vânt cu rafale de 50 […]
13:00
Ministrul muncii, Florin Manole, nu susține creșterea vârstei de pensionare, cu excepția magistraților # Rador
Ministrul muncii, Florin Manole, nu susține creșterea vârstei de pensionare, cu excepția magistraților, în cazul cărora crede că este legitim și corect ca aceasta să crească până la 65 de ani. El a amintit că, de altfel, reforma pensiilor speciale a fost inclusă în al doilea pachet de măsuri fiscale, pentru care Guvernul și-a angajat […]
12:50
Marea majoritate (aproximativ 70%) a melanoamelor, cele mai agresive tipuri de cancer de piele, nu apar din cauza alunițelor preexistente, ci din cauza leziunilor și petelor noi. Din acest motiv, în timpul verii, când corpul este mai expus, este important să acordăm atenție schimbărilor de la nivelul pielii – atât a voastră, cât și a […]
11:40
Corul Național de Cameră „Madrigal – Marin Constantin” și Centrul de Cultură Arcuș anunță redeschiderea Galeriei Madrigal după vacanța de vară și invită publicul la prima expoziție de colecție. Vizitatorii au ocazia unică să descopere colecția de lucrări semnate de familia de artiști Iacob, Rodica și Ion Lazăr, sub titlul „O moștenire creativă între generații”. […]
11:00
Peste 900 de militari ruşi au fost ucişi pe frontul din Ucraina, în luptele din ultimele 24 de ore (armata ucraineană) # Rador
Armata ucraineană raportează că, în ultimele 24 de ore, ocupanții ruși au pierdut pe frontul din Ucraina 950 de soldați. De la începutul războiului, forţele ucrainene au lichidat, în total, 1.080.010 militari ruşi – potrivit unui comunicat remis, marţi, de Statul Major al Forţelor Armate ale Ucrainei. De asemenea, de la începutul invaziei la scară […]
11:00
Programul zilei la Festivalul Internațional George Enescu le propune melomanilor și astăzi evenimente de excepție. La Ateneul Român sunt programate un concert și o simfonie de Johannes Brahms, susținute de Orchestra Simfonică din Antwerp, având-o ca solistă pe violonista olandeză Simone Lamsma. Apoi, concertul susținut de Orchestra Simfonică Radio din Frankfurt, la Sala Palatului, îl […]
09:50
Preşedintele Bulgariei, Rumen Radev, s-a întâlnit cu secretarul general adjunct al NATO, Radmila Šekerinska, aflată în vizită la Sofia. În cadrul întrevederii, şeful statului bulgar a declarat că modernizarea Armatei Bulgare contribuie la consolidarea apărării colective a NATO în întreaga regiune, pe fondul deteriorării mediului de securitate. Preşedintele a subliniat importanţa proiectelor de modernizare a […]
09:20
EVENIMENTE INTERNE – Parlament * Dezbatere publică privind reconstrucţia Ucrainei, organizată la propunerea eurodeputaţilor Vasile Dîncu şi Gheorghe Falcă, copreşedinţi ai Alianţei Eurodeputaţilor din Europa de Est pentru Reconstrucţia Ucrainei – ora 10:00, la Senat. Gazdele evenimentului sunt senatorul Mihai Coteţ şi deputatul Sorin Năcuţă – Senat * Mircea Abrudean, președinte al Senatului […]
08:50
O nouă pictură murală a lui Banksy, de la Înalta Curte de Justiție din Londra, prezintă un judecător lovind un protestatar # Rador
Artistul stradal britanic Banksy a realizat la Înalta Curte de Justiție din Londra o pictură murală înfățișând un judecător lovind un protestatar, posibil ca reacție la arestarea a sute de demonstranți care susțin grupul interzis Palestine Action. Artistul, a cărui identitate nu a fost niciodată confirmată, a publicat luni imagini cu opera de artă pe […]
08:40
Un cardiolog britanic susține că tipurile de cancer din familia regală au fost cauzate de vaccinuri # Rador
La un eveniment organizat de partidul de extremă dreapta Reform UK, condus de Nigel Farage, un cardiolog și-a împărtășit teoria despre tipurile de cancer care au afectat familia regală. În ultimii ani, monarhia britanică nu a fost cruțată. Sarah Ferguson (fosta soție a Prințului Andrew), Prințesa Kate și Regele Charles au dezvăluit că suferă de […]
08:30
Ministrul muncii, Florin Manole, a anunțat că au fost identificate probleme serioase în sistemul de încadrare în grad de handicap # Rador
Ministrul muncii, Florin Manole, a anunțat că au fost identificate probleme serioase în sistemul de încadrare în grad de handicap – de la dosare incomplete și documente falsificate la încadrări abuzive și erori procedurale. Într-o postare pe o rețea de socializare, ministrul a precizat că peste un sfert din dosarele reevaluate în București în perioada […]
08:30
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, susține marți un discurs în plenul Parlamentului European # Rador
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, se adresează astăzi Parlamentului European, aflat în sesiune plenară, cu doar două săptămâni înainte de scrutinul legislativ crucial pentru viitorul țării sale. Parlamentul comunitar discută apoi cu Consiliul și Comisia Europeană despre modurile în care poate fi întărită rezistența Republicii Moldova la amenințări hibride și la amestecul Rusiei în treburile […]
08:20
Racheta Iskander care a lovit sediul Guvernului Ucrainei conținea peste 30 de componente străine # Rador
Racheta balistică rusească Iskander care a lovit recent clădirea Cabinetului de Miniștri de la Kiev conținea peste 30 de componente de producție străină – potrivit RBC-Ucraina, care citează declarații ale reprezentantului prezidențial pentru sancţiuni, Vladislav Vlasiuk. Acesta a pecizat că o rachetă Iskander similară, analizată de expeţi, a găsit 35 de componente americane, una japoneză, […]
08:10
Piețele financiare din Argentina au scăzut puternic ca reacție la înfrângerile suferite de partidul președintelui Javier Millei într-un scrutin provincial impotant, desfășurat duminică. Principalul indice bursier a scăzut cu aproape 13%, cea mai mare scădere zilnică din ultimii peste cinci ani. (BBC SERVICIUL MONDIAL – 9 septembrie)/aionita/ctuluc
07:50
Etiopia inaugurează marţi cel mai mare proiect hidroelectric din Africa. Barajul Grand Ethiopian Renaissance, construit pe Nilul Albastru, a costat 5 miliarde de dolari și a durat 14 ani pentru a fi finalizat. Se așteaptă ca acesta să dubleze capacitatea energetică a Etiopiei și, în timp, să aducă electricitate pentru zeci de milioane de oameni. […]
07:50
Familia magnatului Rupert Murdoch a ajuns la o înţelegere în ce priveşte imperiul de afaceri al acestuia # Rador
Familia magnatului media Rupert Murdoch, în vârstă de 94 de ani, a ajuns la o înțelegere în disputa de lungă durată privind controlul asupra imperiului său de afaceri. Acordul pune capăt anilor de lupte interne și stabileşte controlul fiului său cel mare, Lachlan, asupra unor instituții precum Fox News și Wall Street Journal. A fost […]
07:30
Autorităţile ucrainene au raportat că, în noaptea de 8 spre 9 septembrie, forțele ruse au lansat un atac cu drone kamikaze asupra orașului Zaporijjia, provocând distrugeri și rănirea unei femei de 66 de ani. Guvernatorul regiunii Zaporijjia, Ivan Fedorov, a precizat că au fost înregistrate două lovituri separate asupra orașului. Ruşii au lovit o casă, […]
07:20
În Franța marţi este grevă generală la care și-au anunțat participarea sindicatele din transporturile publice în comun, cele feroviare și aeriene, dar și cele din învățământ, servicii publice, sănătate, comerț și sectoarele industriale. Ministerul de Externe de la București precizează că cetățenii români care se confruntă cu o situație dificilă pot solicita asistență la consulatele […]
05:50
”Criza politică din Franța se adâncește, după ce Parlamentul a votat pentru demiterea premierului François Bayrou”, titrează Reuters, în timp ce Le Monde subliniază că ”este al treilea guvern la rând care nu depășește pragul de a se afla măcar un an la putere”. Associated Press remarcă votul covârșitor împotriva lui Bayrou (364 de voturi […]
Ieri
03:10
REUTERS: Mii de profesori români au ieșit în stradă protestând împotriva restructurării școlilor # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (8 septembrie) – Mii de profesori români au participat la un marş în capitala ţării, București, iar cursurile au fost suspendate în toată țara, luni, la începutul anului școlar, în semn de protest față de restructurarea școlilor și de sporirea numărului de ore de predare săptămânale. Guvernul de amplă coaliție al […]
8 septembrie 2025
22:40
RADOR RADIO ROMÂNIA (8 septembrie) – Radio România continuă să fie lider de piață, posturile grupului însumând aproape un sfert din timpul total de ascultare la nivel național, potrivit celui mai recent studiu publicat de Asociația pentru Audiență Radio. România Actualități continuă să fie cel mai ascultat post de radio în urban și în București, […]
21:30
SRI anunță capturarea unui fost șef de contrainformații al Republicii Moldova, suspectat de trădare și spionaj pentru KGB-ul din Belarus # Rador
TVR 1 (8 septembrie) – Realizator: Alina Stancu şi Eugen Rusu Alina Stancu: Serviciul Român de Informații anunță capturarea unui fost șef de contrainformații al Republicii Moldova. Este suspectat de trădare și spionaj pentru KGB-ul din Belarus. Eugen Rusu: Informațiile pe care le furniza ar pune în pericol și securitatea națională a României, susține SRI. […]
20:50
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (8 septembrie) – „Radiojurnal” – Realizator: Laurențiu Văduva – Propaganda în favoarea războiului este omniprezentă în lume, s-a arătat îngrijorat Înaltul Comisar ONU pentru drepturile omului, Volker Türk. A exprimat astăzi, la Geneva, în fața Consiliului ONU, temeri în legătură cu ceea ce el a numit „glorificarea violenței”, care este însoțită, în […]
20:40
Ambasada Rusiei în Germania solicită părții germane să recunoască asediul Leningradului drept genocid # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (8 septembrie) – Cu ocazia marcării începerii asediului Leningradului, Ambasada Rusiei în Germania a cerut din nou autorităților germane să recunoască asediul, precum și alte crime ale naziștilor și ale complicilor lor, drept genocid al popoarelor URSS. „În fața acestei date tragice, facem din nou un apel părții germane, din cauza responsabilității […]
20:40
Parlamentarii AUR strâng semnături pentru a depune la Senat o moțiune simplă pe tema politicilor din educație # Rador
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (8 septembrie) – Realizator: Petruța Dinu – Alianța pentru Unirea Românilor pregătește o moțiune simplă pe tema politicilor din educație. Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, afirmă că situația în domeniu este mai grea decât în anii trecuți și enumără premisele demersului pregătit de opoziție. Petrișor Peiu: România este statul european care alocă […]
20:40
RADOR RADIO ROMÂNIA, 8 septembrie 2025 – Premierul Bayrou pierde încrederea pe care a solicitat-o în Adunarea Națională, ceea ce duce la căderea guvernului de la Paris. Pentru prima dată în istoria celei de-a V-a Republici, un guvern cade în urma unui vot de încredere: 364 de deputați au votat împotrivă, 194 pentru, a anunțat […]
19:40
Republica Cehă va expulza un diplomat bielorus pe care îl acuză de spionaj, a anunțat luni Ministerul de Externe. „Am declarat persona non grata un diplomat bielorus care lucrează pentru Serviciile Secrete. Nu vom tolera abuzul de acoperire diplomatică pentru activitățile Serviciilor Secrete”, a precizat Ministerul ceh de Externe într-o postare pe reţeaua socială X./opopescu/lalexandrescu […]
19:40
Spania şi-a retras ambasadorul din Israel, marcând astfel o escaladare rapidă a unei dispute diplomatice dintre cele două ţări care a început când autorităţile de la Madrid au anunţat noi măsuri împotriva armatei israeliene şi sporirea ajutorului financiar pentru Fâşia Gaza. Premierul spaniol Pedro Sanchez nu şi-a măsurat cuvintele, afirmând că Israelul încearcă să îi […]
18:50
Medici elveţieni au început o grevă a foamei în faţa parlamentului de la Berna în legătură cu situaţia din Gaza # Rador
Medici elvețieni au început luni o grevă a foamei în fața parlamentului de la Berna din cauza războiului din Gaza, cerând astfel guvernului federal să adopte o poziție mai critică față de tratamentul aplicat de Israel enclavei palestiniene. Autorităţile din Elveția au condamnat unele acțiuni israeliene din timpul conflictului, cum ar fi atacul împotriva unui […]
17:40
Premierul francez a făcut apel la conștiința parlamentarilor înainte de votarea unei moţiuni de cenzură # Rador
Legiuitorii francezi trebuie să se pronunţe conform conștiinței lor la votul privind o moţiune de cenzură care are şanse să răstoarne actualul guvern, a declarat luni prim-ministrul Francois Bayrou într-un discurs susţinut în plenul Adunării Naţionale, cu câteva ore înainte de vot. „Vă vorbesc luând ad-literam principiile noastre, principii prevăzute în articolul 27 din Constituție: […]
17:40
Ungaria și Emiratele Arabe Unite își vor extinde cooperarea deja reușită în alte domenii, cum ar fi în industria spațială, industria apărării și telecomunicațiile, a declarat luni, la Budapesta, ministrul ungar al Afacerilor Externe și Comerțului, Péter Szijjártó, potrivit unui comunicat al ministerului de resort. Şeful diplomaţiei ungare a purtat discuţii cu ministrul Comerțului Exterior […]
17:00
La microfon, Elvira Chilaru
16:40
Ministerul Finanţelor a lansat astăzi o nouă ediție a programului de titluri de stat Tezaur. Până pe 3 octombrie, românii vor putea investi în aceste instrumente de economisire în condiții avantajoase, cu maturitate la 1, 3 și 5 ani, și dobânzi de 6,9%, 7,5%, respectiv 7,85%. Ele pot fi achiziționate online prin platforma ghișeul.ro, prin […]
