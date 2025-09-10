15:00

RetuRO, administratorul Sistemului de Garanție-Returnare (SGR), continuă proiectul pilot în București prin care promovează o educație ecologică și solidaritate urbană. Acesta implică amplasarea unor compartimente speciale pe coșurile de gunoi, în care trecătorii pot lăsa […] Articolul FOTO | RetuRO instalează în București noi coșuri speciale pentru sticle și doze SGR pentru care n-ai timp să stai la coadă la reciclare pe bani, dar altcineva are. Unde le găsim apare prima dată în B365.