Horoscop 10 septembrie 2025 – Poate primiți un bonus

Început de an școlar atipic, marcat de incertitudini, dar și de proteste în rândul cadrelor didactice, nemulțumite de măsurile de austeritate decise de guvernanți. În prima zi a noului an școlar, 2025-2026, aproape că nu se mai știe dacă și în ce școli mai sună clopoțelul. Și în contextul în care unii profesori au anunțat