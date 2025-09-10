Deși Donald Trump pretinde că n-ar fi știut de atacul Israelului asupra liderilor Hamas în Qatar, presa israeliană afirmă că el ar fi dat „undă verde” operațiunii

11:30

Vladimir Putin a început o nouă fază a războiului împotriva Ucrainei după întoarcerea din China. Acest lucru este confirmat de atacul asupra clădirii Cabinetului de Miniștri din Kiev, sediul guvernului, care a avut loc pentru prima dată în trei ani de invazie la scară largă. După întoarcerea din China, Vladimir Putin a trecut la o […]