Drone neutralizate în spaţiul aerian al Poloniei/ Premierul Tusk: L-am informat pe Secretarul General al NATO cu privire la situația actuală

Financial Intelligence, 10 septembrie 2025 07:20

Preşedintele şi prim-ministrul Poloniei au fost notificaţi în legătură cu desfăşurarea unei operaţiuni de neutralizare a unor obiecte […]

• • •

Acum 30 minute
07:20
Drone neutralizate în spaţiul aerian al Poloniei/ Premierul Tusk: L-am informat pe Secretarul General al NATO cu privire la situația actuală Financial Intelligence
Preşedintele şi prim-ministrul Poloniei au fost notificaţi în legătură cu desfăşurarea unei operaţiuni de neutralizare a unor obiecte […]
07:10
Directorul general Elcen, Claudiu Crețu, a fost plasat sub control judiciar de DNA și are interdicția de a-și exercita funcția Financial Intelligence
Directorul general Elcen, Claudiu Crețu, a fost plasat, marți seara, sub control judiciar de DNA și are interdicția […]
Acum o oră
07:00
Trump presează Uniunea Europeană să impună tarife de 100% asupra Indiei și Chinei pentru a exercita presiune asupra lui Putin Financial Intelligence
Președintele SUA, Donald Trump, a cerut Uniunii Europene să impună Chinei și Indiei tarife de până la 100% […]
07:00
Iranul și Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică au semnat un nou cadru de cooperare Financial Intelligence
Iranul a anunţat marţi că a convenit asupra unui nou cadru de cooperare cu Agenţia Internaţională pentru Energie […]
07:00
O delegaţie a Congresului american vizitează China Financial Intelligence
O delegaţie a Congresului Statelor Unite urmează să viziteze China, pentru prima dată din 2019, într-un moment în […]
07:00
Şeful Energiei din SUA critică ţinta de emisii ”net zero” până în 2050: ”Un dezastru colosal” Financial Intelligence
Secretarul american al Energiei, Chris Wright, a calificat obiectivul de atingere a neutralităţii climatice până în 2050 drept […]
07:00
Qatar afirmă că va continua să joace rolul său de mediator în Gaza în ciuda atacului israelian Financial Intelligence
Qatarul va continua să medieze în războiul din Fâşia Gaza, în ciuda unui atac israelian fără precedent asupra […]
07:00
Australia va desfăşura o flotă de drone de atac subacvatice Financial Intelligence
Australia va desfăşura o flotă de drone de atac subacvatice de mari dimensiuni "Ghost Shark", în cadrul unui […]
06:50
Israel: Armata anunţă că a interceptat o rachetă din Yemen Financial Intelligence
Armata israeliană a anunţat marţi că a interceptat o rachetă lansată din Yemen, după declanşarea la Ierusalim a […]
06:50
SUA: Curtea Supremă va examina la începutul lui noiembrie legalitatea taxelor vamale impuse de Trump Financial Intelligence
Curtea Supremă a SUA, cu majoritate conservatoare, a acceptat marţi să examineze la începutul lunii noiembrie legalitatea taxelor […]
Acum 12 ore
21:20
Sébastien Lecornu a fost numit în funcţia de prim-ministru al Franţei de către preşedintele Emmanuel Macron Financial Intelligence
Sébastien Lecornu, cel care a rămas în cabinete succesive ale Franţei în calitate de ministru al apărării şi […]
21:00
Cristian Vasilcoiu – numit secretar general adjunct la Ministerul Muncii Financial Intelligence
Mădălin-Cristian Vasilcoiu va exercita în următoarele 6 luni funcția de secretar general adjunct al Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului […]
19:50
Racheta rusă care a distrus parțial sediul guvernului ucrainean conținea 35 de componente americane Financial Intelligence
Ucraina a confirmat marți că o rachetă rusă Iskander a distrus duminică o parte a sediului guvernului din […]
19:40
Polonia anunță arestarea unui ‘agent din Belarus’ și expulzarea unui diplomat din această țară Financial Intelligence
Premierul polonez Donald Tusk a anunțat marți arestarea unui 'agent din Belarus' și expulzarea unui diplomat din această […]
18:50
DIICOT l-a reținut pe fostul director adjunct al SIS acuzat de trădare (surse) Financial Intelligence
Alexandru Bălan, fost director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate din Republica Moldova, acuzat de trădare și […]
Acum 24 ore
18:40
Profitul net al Grupului Softbinator aproape s-a triplat, în primul semestru, la 696 mii lei Financial Intelligence
Softbinator Technologies, companie românească ce furnizează servicii complete de dezvoltare produse software (management de produs, design de produs, […]
18:40
Washingtonul confirmă că a fost informat în prealabil de Israel despre atacul efectuat în Qatar împotriva responsabililor Hamas Financial Intelligence
Statele Unite au fost informate de Israel înaintea lansării atacului aerian efectuat marţi în capitala qatareză Doha asupra […]
18:10
Pîslaru: În 2025, nu există risc de pierdere de fonduri europene; lucrurile nu arată rău deloc nici pentru 2026 (interviu Agerpres) Financial Intelligence
Obiectivul Guvernului este să atragă peste 20 de miliarde de euro din PNRR, iar în privinţa cererii de […]
18:10
Petrolul crește cu aproape 2% după atacul israelian în Qatar Financial Intelligence
Prețul petrolului a crescut cu peste un dolar pe baril marți, după ce armata israeliană a declarat că […]
17:50
Adrian Câciu: Știam că Boloş e mincinos, dar nu mă așteptam să fie și lipsit de caracter! Financial Intelligence
Știam că Boloş e mincinos, dar nu mă așteptam să fie și lipsit de caracter, a reacţionat fostul […]
17:30
Sorin Grindeanu: Mecanismul prin care s-a folosit fondul de rezervă a fost propus de ministrul Finanţelor Financial Intelligence
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, marţi, că, în fostul guvern, mecanismul prin care nu s-au […]
17:30
România primește a doua cea mai mare alocare financiarã, de 16,68 mld. EUR, în cadrul programului SAFE, pentru a-și consolida capacitatea de apãrare Financial Intelligence
Comisia Europeanã alocã României suma de 16,68 miliarde de euro, prin intermediul noului instrument financiar "Acțiunea pentru securitatea […]
17:20
Abu Dhabi lansează un model de raționament AI low-cost, provocând OpenAI și DeepSeek Financial Intelligence
Denumit K2 Think, sistemul pretinde că oferă performanțe comparabile cu modelele de raționament de vârf ale OpenAI și […]
17:20
Qatar condamnă cu fermitate “atacul laș al Israelului”; „Israelul își asumă întreaga responsabilitate”: Netanyahu Financial Intelligence
Declarația de condamnare a Qatarului, în întregime Mai jos se află textul integral al condamnării de către Qatar […]
17:10
Israelul a bombardat șase țări arabe în ultima lună Financial Intelligence
Atacurile militare israeliene care au vizat astăzi Doha subliniază campania militară în continuă expansiune a Israelului în regiune, […]
17:00
SUA refuză să comenteze atacul Israelului de la Doha Financial Intelligence
Adjunctul secretarului de presă al Casei Albe, Anna Kelly, a declarat pentru Al Jazeera că administrația SUA nu […]
16:50
MET Group anunță o schimbare la nivelul conducerii: Huibert Vigeveno a fost numit CEO, iar acționarul majoritar Benjamin Lakatos va continua ca Președinte Executiv Financial Intelligence
Compania elvețiană MET Group, jucător important în industria energetică europeană, anunță numirea lui Huibert Vigeveno în funcția de […]
16:50
ISUBIF: Incendiu la Grădina Zoologică; suprafața cuprinsă de flăcări – 2.000 de metri pătrați Financial Intelligence
Un incendiu a izbucnit marți la un fânar al Grădinii Zoologice din Capitală, focul afectând o suprafață de […]
16:50
Israel lansează un atac asupra liderilor Hamas din Qatar, explozii au fost auzite în Doha Financial Intelligence
Israelul a lansat marți un atac asupra conducerii Hamas în Qatar, extinzându-și acțiunile militare care s-au desfășurat în […]
16:30
Germania presează UE să relaxeze interdicţia vânzării de automobile cu motoare pe combustie din 2035 Financial Intelligence
Cancelarul german, Friedrich Merz, a cerut marţi mai multă "flexibilitate" cu privire la reglementările europene care prevăd interzicerea […]
16:30
Grindeanu: Vom prezenta în zilele următoare ceea ce am gândit noi pe programul PSD de relansare economică Financial Intelligence
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat marţi că în următoarele zile va prezenta programul partidului de […]
16:30
Franţa se pregăteşte pentru mişcarea de protest “Blocăm totul”; Macron doreşte să numească rapid un nou premier Financial Intelligence
Franţa se pregăteşte pentru greve şi proteste care vor avea loc miercuri în cadrul unei mişcări sub sloganul […]
16:30
Spania le interzice miniştrilor israelieni de extremă dreapta Itamar Ben-Gvir şi Bezalel Smotrich să intre pe teritoriul său Financial Intelligence
Guvernul de la Madrid a anunţat marţi interzicerea intrării pe teritoriul Spaniei a ministrului securităţii naţionale, Itamar Ben-Gvir, […]
15:30
Danemarca şi alte patru state din NATO desfăşoară exerciţii militare în Groenlanda Financial Intelligence
Groenlanda, teritoriu autonom danez, găzduieşte începând de marţi manevre militare la care participă Danemarca şi alte patru state […]
15:30
Fenechiu: Eu cred că nu se pune în momentul de faţă problema majorării vârstei de pensionare Financial Intelligence
Liderul senatorilor liberali, Daniel Fenechiu, a declarat, marţi, că nu se pune în momentul de faţă problema majorării […]
15:30
Un oficial de la Banca Naţionala a Poloniei vede motive pentru reducerea ratei dobânzii, dar avertizează asupra riscurilor Financial Intelligence
Comitetul de Politică Monetară de la Banca Naţională a Poloniei ar putea reduce, încă odată, dobânzile în acest […]
15:00
Remus Ștefureac, INSCOP Research: ”Majoritatea covârșitoare a populației susține orientarea României spre Vest (UE, SUA, NATO)” Financial Intelligence
Majoritatea covârșitoare a populației susține orientarea României spre Vest (UE, SUA, NATO), potrivit unui sondaj de opinie privind […]
15:00
Pană de curent masivă la Berlin, poliţia nu exclude o incendiere cu ‘motivaţie politică’ Financial Intelligence
Zeci de mii de locuinţe din Berlin erau fără electricitate marţi în jurul prânzului, după un incendiu survenit […]
14:50
Fostul vicepreședinte al Băncii Chinei este anchetat, potrivit presei de stat Financial Intelligence
Fostul vicepreședinte al Băncii Chinei, Lin Jingzhen, este anchetat pentru o presupusă încălcare a legii și a disciplinei […]
14:50
Companiile spaniole de energie electrică avertizează că rețeaua electrică este saturată Financial Intelligence
Grupul de lobby al companiilor spaniole de energie electrică Aelec a avertizat marți că cea mai mare parte […]
14:30
Compania românească INTERCEREAL a demarat un nou program de investiții destinat extinderii irigațiilor, de circa 10 milioane de euro   Financial Intelligence
Într-o perioadă în care agricultura românească se confruntă tot mai des cu secetă și schimbări climatice imprevizibile, sistemele […]
12:50
Percheziții DNA la ELCEN într-un dosar de corupție (surse); Compania colaborează cu autoritățile Financial Intelligence
Procurorii DNA efectuează, marți, percheziții în opt locații într-un dosar de corupție, printre care și la sediul ELCEN, […]
12:50
ANALIZĂ XTB, Claudiu Cazacu: Parisul se confruntă cu o nouă criză politică. Instabilitatea amenință economia și piețele Financial Intelligence
Franța se află, din nou, în criză guvernamentală. Căderea executivului francez, al patrulea în doi ani, aduce o […]
12:20
AUR a atacat la Curtea Consituţională patru dintre proiectele de lege din al doilea pachet pe care Guvernul şi-a angajat răspunderea în Parlament Financial Intelligence
Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR) anunţă, marţi, că a depus la Curtea Constituţională patru sesizări de neconstituţionalitate împotriva […]
12:20
UE trebuie să sporească presiunea asupra Rusiei prin sancțiuni suplimentare, subliniază Kaja Kallas în plenul PE Financial Intelligence
Uniunea Europeană trebuie să crească presiunea asupra Rusiei prin adoptarea unor sancțiuni suplimentare și prin combaterea eludării sancțiunilor […]
12:00
Concernul german Rheinmetall va furniza Ucrainei un nou sistem de apărare împotriva dronelor Financial Intelligence
Producătorul german de armament Rheinmetall va furniza Ucrainei noul sistem de apărare antiaeriană Skyranger, pentru a fi utilizat […]
12:00
Trimisul UE pentru sancţiuni, la Washington pentru a discuta cu omologii americani despre noi sancţiuni împotriva Rusiei Financial Intelligence
Trimisul Uniunii Europene pentru sancţiuni, David O'Sullivan, s-a deplasat la Washington cu o echipă de experţi pentru a […]
11:40
Electrica și Romgaz vor dezvolta proiecte de energie verde, cu o putere totală instalată de până la 400 MW Financial Intelligence
Electrica și Romgaz semnează un Memorandum de înțelegere pentru dezvoltarea de capacități de producție și capacități de producere […]
11:20
PEFA lansează Indexului Antreprenoriatului Feminin la Chișinău Financial Intelligence
Patronatul European al Femeilor de Afaceri PEFA organizează, în data de 17 septembrie, la Chișinău, Forumul Economic România […]
11:00
Envisia a transmis Cancelariei Prim-ministrului un set de recomandări menite să contribuie la profesionalizarea rolului de membru de CA Financial Intelligence
În ultimele luni, Envisia a formulat și a transmis Cancelariei Prim-ministrului un set de recomandări menite să contribuie […]
