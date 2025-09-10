Franța militarizată: Macron îl numește premier pe Sébastien Lecornu, ministrul Apărării între 2022 și 2025
ActiveNews.ro, 10 septembrie 2025 07:20
Președintele Emmanuel Macron l-a numit pe Sébastien Lecornu, fost ministru al Apărării și un apropiat al său, în funcția de prim-ministru, la doar o zi după căderea guvernului Bayrou.
• • •
Trump cere UE să impună tarife de 100% asupra Chinei și Indiei pentru a pune presiune pe Putin # ActiveNews.ro
Președintele SUA, Donald Trump, a cerut Uniunea Europeană să impună tarife de 100% asupra Chinei și Indiei ca strategie pentru a exercita presiune asupra președintelui rus Vladimir Putin, relatează Financial Times.
9 septembrie: 85 de ani de la masacrul de la Treznea. Mărturii din infern: Horthiștii au pus mâna pe copiii de români și îi aruncau de vii în foc, făcându-i să moară în chinuri groaznice. Jale mare răsuna în tot locul de plânsetele lor # ActiveNews.ro
În toamna anului 1940, imediat după intrarea în vigoare a Diktatului de la Viena, care prevedea cedarea Ardealului de Nord către Ungaria horthystă, în mai multe localități din această parte a României trupele maghiare au ucis sute de români, printre cele mai cunoscute fiind masacrele de la Treznea, unde au fost ucise 86 de persoane
10 septembrie: Sfânta Pulheria, împărăteasa, sora lui Teodosie cel Tânăr, apărătoare a dreptei credințe. Pomenirea Sfintelor Mucenițe Fecioare Minodora, Mitrodora și Nimfodora # ActiveNews.ro
Pentru binele Imperiului a consimțit să devina soția lui Marcian, cu condiția să i se permită să-și păstreze fecioria chiar în căsătorie. Așa încât împărații au trăit în curăție, ca frate și soră, până la sfârșit.
153 de ani de la intrarea în veșnicie a Crăișorului Munților Avram Iancu - 10 septembrie 1872. Cine îl atacă pe Avram Iancu atacă România! Uitați-vă pe câmp românilor, suntem mulți și tari, că Dumnezeu e cu noi! BALADĂ: Pr. Gheaja, Arhid. Bucă și TRoNoS # ActiveNews.ro
Avram Iancu a fost conducătorul de fapt al Țării Moților în anul 1849, calitate în care a comandat armata românilor transilvăneni împotriva trupelor maghiare ale lui Lajos Kossuth, care au decimat în Transilvania circa 40.000 de români.
BYD, cel mai mare constructor chinez de mașini electrice, va începe producția în Ungaria. UE, pe jantă: pierde războiul taxelor vamale la ea acasă # ActiveNews.ro
Cel mai mare producător de mașini electrice din China, BYD (Build Your Dreams) a anunțat, luni, că noua sa fabrică de vehicule electrice din Ungaria va intra în funcțiune până la sfârșitul anului în curs.
Milițienii de la CNA au cerut Facebook și YouTube să ne șteargă filmările de la Conferința medicilor din Brașov despre pericolele vaccinurilor experimentale Covid. Sunt "ilegale" # ActiveNews.ro
Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) a decis, în ședința de marți, ștergerea de pe rețelele sociale a videoclipurilor de la conferința medicilor "antivacciniști" din Brașov.
Nu e de la vaccin: Ministrul Sănătății s-a prăbușit în plină conferință de presă, în Suedia - VIDEO # ActiveNews.ro
"Arăta foarte rău. A căzut chiar în fața mea", a declarat un reporter DN.
Pe lângă asta, deficitul real pe 2024 a cifrat undeva la 37 mld. Euro. Din totalul cheltuielilor statului, in funcție de sursă, cel puțin 10,4 mld. au fost doar dobânzile pe care le plătim la împrumuturi externe (pentru că, deh, ne împrumutăm la dobânzi de peste 7%).
Brazilia evocă apărarea suveranității pentru folosirea energiei atomice în scopuri militare: „În viitor, vom avea nevoie de ea”. Presiunile lui Trump, rampă de proliferare nucleară în America Latină? # ActiveNews.ro
În contextul tensiunilor geopolitice crescânde din America de Sud, Brazilia pare să ia în considerare utilizarea energiei nucleare în scopuri militare. Un semnal puternic pe fondul apărării naționale și al presiunilor internaționale.
Un tramvai a deraiat in mijlocul intersecției de la Șincai cu Tineretului. Cauza a fost reprezentata de o trotineta abandonată fix in mijlocul intersecției care a fost luată de tramvai și pe care l-a scos de pe sine.
Ucraina, prima fază a războiului robotizat din istoria omenirii. Pacea mai așteaptă: trebuie trase concluziile care trebuie, de cine trebuie # ActiveNews.ro
Era războiului robotizat a sosit și omanirea asistă la prima sa fază în Ucraina. O fază care nu pare să se încheie până când nu toate concluziile vor fi trase.
SUA, de la putere maritimă la putere continentală în Coreea de Sud? Trump zguduie alianța cu Seul cerând proprietatea terenurilor unde sunt bazele americane # ActiveNews.ro
Puterea SUA în Asia a fost întotdeauna o prezență fără proprietate iar cererea lui Donald Trump privind terenurile bazelor americane din Coreea de Sud estompează această linie.
Spre deosebire de mulți,care au luat în deșert vorbele lui Liiceanu, eu le-am luat foarte în serios:omul este un arhanghel al progresismului, cu conexiuni în sferele superioareale Sistemului, de unde primește însărcinări să aducă mesaje pentru prostime.
Când judecă CCR sesizările AUR împotriva pachetelor de legi asumate de Guvernul Bolojan # ActiveNews.ro
Judecătorii CCR vor judeca pe 24 septembrie sesizări de neconstituționalitate împotriva pachetelor de legi impuse prin angajarea răspunderii Guvernului Bolojan, depuse de parlamentarii AUR, informează Mediafax.
Un cititor al editorialelor mele, cineva care îmi urmărește „pastilele” și care este un jurnalist de investigație de prestigiu, mi-a trimis o analiză interesantă. El spune că, în condițiile în care Călin Georgescu este fugărit în anchete...
Antisemitism și Fake News la SRI? Evrei deportați de Ungaria la Auschwitz, prezentați intenționat ca refugiați polonezi. Au scos și steaua lui David din poză # ActiveNews.ro
O fotografie postată de Serviciul Român de Informații (SRI) pe pagina de Facebook a instituției, pe 5 septembrie 2025, a declanșat un val de critici în mediul online. Reprezentanții serviciului secret sunt acuzați că prezintă...
Vreți să vedeți cum răspund autoritățile române atunci când cred că au de-a face cu jurnaliști proști?! Vreți să vedeți ce înseamnă bătaia de joc și miștocăreala? Pentru că acest caz este reprezentativ pentru oricine...
AUR a atacat la CCR proiectele impuse prin angajarea răspunderii de către Guvernul Bolojan: măsuri abuzive, adoptate fără vot democratic # ActiveNews.ro
Alianța pentru Unirea Românilor a depus la Curtea Constituțională patru sesizări de neconstituționalitate împotriva pachetelor de legi impuse prin angajarea răspunderii Guvernului Bolojan.
Viktor Orban susține că SUA au acceptat victoria Rusiei, iar Ucraina va fi împărțită în trei zone # ActiveNews.ro
Premierul ungar Viktor Orbán a lansat declarații explozive într-un interviu pentru publicația Magyar Nemzet. Acesta a susținut că Statele Unite și aliații occidentali ar fi recunoscut, de facto, victoria Rusiei în războiul din Ucraina.
Patrick André de Hillerin îl desființează pe Gabriel Liiceanu după exaltarea la adresa lui Bolojan: ”V-ați câștigat deja locul în galeria marilor lingăi de dreapta, nu mai insistați” # ActiveNews.ro
În stilul său sarcastic, Patrick André de Hillerin desființează textul lui Gabriel Liiceanu despre Ilie Bolojan, pe care îl consideră un nou exemplu de pupincurism intelectual.
„Creierul este un organ extraterestru. Creierul este o inteligență non-umană.” - Timothy Leary, Exo-Psychology.
Boloș: L-am anunțat de șase ori pe Marcel Ciolacu că deficitul se duce-n cap. Mi-a spus că-l doare în organul genital # ActiveNews.ro
Boloș afirmă că l-a avertizat pe Ciolacu de mai multe ori privind deficitul bugetar: „A spus că-l doare în organul genital”.
Av. Marina Ioana-Alexandru sare în apărarea medicilor atacați pentru Conferința de la Brașov # ActiveNews.ro
Tu, domnule "ministru" să îndrăznești să emiți astfel de opinii doar în momentul în care sistemul de sănătate din România va fi unul exclusiv și cu adevărat pentru apărarea sănătății românilor, nu unul exclusiv pentru industria...
SUA se întoarce la credință în instituțiile publice: Trump susține rugăciunile în școli prin inițiativa ”America se roagă” și protejează elevii creștini de îndoctrinarea LGBT # ActiveNews.ro
Donald Trump reafirmă, printr-o serie de mesaje și inițiative recente, importanța credinței și a rugăciunii în viața publică și în educație.
Frică de clonare? Nicio urmă de ADN lăsată în urmă după vizita lui Kim Jong Un în China - VIDEO # ActiveNews.ro
Un spectacol neobișnuit a avut loc miercuri, la scurt timp după ce liderii Coreei de Nord și Rusiei au avut discuții bilaterale, în urma unei parade militare grandioase la Beijing, unde președintele chinez Xi Jinping și-a reafirmat...
SUA se întoarce la credință: Trump lansează inițiativa ”America se roagă” și protejează elevii creștini de îndoctrinarea LGBT # ActiveNews.ro
Donald Trump reafirmă, printr-o serie de mesaje și inițiative recente, importanța credinței și a rugăciunii în viața publică și în educație.
ZIUA PĂRINȚILOR! 9 septembrie: Sfinții Ioachim și Ana, părinții Maicii Domnului. La Mulți Ani! # ActiveNews.ro
În ziua de 9 septembrie, la o zi după Nașterea Maicii Domnului, Biserica Ortodoxă îi pomenește pe Sfinții Părinți ai Fecioarei Maria, Sf. Ioachim și Sf. Ana. Datorită credinței și cuvioșiei lor s-a născut Maica Domnului.
Papa Leon, pe urmele predecesorului: o 'artistă' pro-LGBT cu expoziții obscene, numită în fruntea Academiei Pontificale # ActiveNews.ro
Papa Leon al XIV-lea a numit o femeie „artistă”, cunoscută pentru fotografii homoerotice și sadomasochiste, în funcția de noul președinte al Academiei Pontificale de Arte Frumoase.
Numai Maica Domnului ne va scăpa de urgie. Mărturii ale foștilor deținuți politici despre vremurile de ieri, de azi și de mâine. Ultimul Cuvânt al Părintelui Constantin Voicescu, răpus în ziua sărbătorii Nașterea Maicii Domnului, pe 8 septembrie 1997 # ActiveNews.ro
Maicii Domnului îi place să stea la căpătâiul dureroșilor, la capătâiul suferinzilor, deși stăpânește întreg cerul și pământul. Este o enorm de mare greșeală așa cum spuneam, să nu-i ceri nimic! E foarte supărată pe acei care nu-i cer nimic. Ne rugăm
Donald Trump vine în ajutorul medicilor ”anti-vacciniști” atacați de imbecilii din Sistem: TOATE VACCINURILE SUNT OTRAVĂ. ABSOLUT TOATE! - VIDEO cu trimitere la AUTISM # ActiveNews.ro
Președintele Donald Trump vine în ajutorul medicilor cinstiți din România care au organizat la Brașov a doua ediție a unei conferințe despre pericolelor vaccinurilor, cu focus pe serurile experimentale ARNm, pentru a fi apoi atacați sălbatic de imbecilii sistemului, de la ministrul Sănătății și abonații Big-Pharma din Colegiul Medicilor până la postaci
Ion Cristoiu: Criza politică din Franța - o dovadă de ce se întâmplă când nu respecți voința populară # ActiveNews.ro
Jurnalul meu video | 8 septembrie 2025: Criza politică din Franța - o dovadă de ce se întâmplă când nu respecți voința populară.
8 septembrie – 28 de ani de la nașterea în Ceruri a Părintelui Constantin Voicescu, fost deținut politic și om al cetății. Tâlcuirea Doamnei Aspazia Oțel Petrescu și căruciorul ”legionar” raportat de Securitatea bolșevică # ActiveNews.ro
La8 septembrie 1997, de Sărbătoarea Nașterii Maicii Domnului,Părintele Constantin Voicescu a oficiat Sfânta Liturghie și oslujbă de parastas la Mislea, pe locul fostei închisori undedeținutele politic au ridicat un paraclis în memoria pătimitoarelordin temnițele comuniste.
Donald Trump a trimis un comando în Coreea de Nord pentru a-l spiona pe Kim Jong-un - Misiunea top secret a SEAL s-ar fi soldat cu un eșec și cu morți # ActiveNews.ro
Într-o anchetă detaliată, New York Times dezvăluie modul în care administrația Trump a organizat în 2019 o operațiune a forțelor speciale pentru a instala un dispozitiv destinat interceptării comunicațiilor liderului nord-coreean
"Președintele Cehiei vizitează România iar șefii noștri se pare că habar nu au? Nu exclud ca cehul să-i sfideze ca nefrecventabili. Și chiar că mi se pare că are dreptate.", scrie Valerian Stan pe contulmsău de Facebook
Președintele Cehiei traversează România pe motor și nici un oficial n-are habar. FOTO # ActiveNews.ro
"Președintele Cehiei vizitează România iar șefii noștri se pare că habar nu au? Nu exclud ca cehul să-i sfideze ca nefrecventabili. Și chiar că mi se pare că are dreptate.", scrie Valerian Stan pe contulmsău de Facebook
Optimus, robotul lui Elon Musk, o jucărie stricată? Nu e în stare să îndeplinească sarcini simple Cu ce vrea BigTech să înlocuiască oamenii # ActiveNews.ro
O nouă demonstrație făcută cu Optimus, robotul umanoid al Tesla, s-a soldat cu rezultate jenante.
Guvernarea lui François Bayrou, începută în decembrie 2024, s-a încheiat abrupt în această seară în Parlament. Pentru prima dată în istoria celei de-a V-a Republici, un guvern cade în urma unui vot de încredere, cu 194 de voturi contra 364, anunță președinta Adunării Naționale.
Astăzi am fost la școală de dimineață, apoi, pe la 11 și ceva, am ajuns în Piața Victoriei, unde profesorii se nevoiau, sub soarele fierbinte, să-și strige nemulțumirile și să protesteze împotriva distrugerii concertate a învățământului românesc.
Cea mai lungă limbă după cele date lui Băsescu: Liiceanu vrea să-l cloneze pe Bolojan și îl compară cu Moise, Kogălniceanu, Brătianu, Carol I și Coposu # ActiveNews.ro
După ce l-a adulat pe Băsescu, Iohannis, Kovesi vine acum și rândul premierului Ilie Bolojan. Gabriel Liiceanu propune, într-un articol elogios la adresa primului-ministru, clonarea sa de 40 de ori „pentru a-l face să iradieze la....
Noi, dacă nu aveam așa intelectual ca Gabriel, cred că trebuia să-l fabricăm. Doar e știut că și din două șaibe, trei șuruburi și-„o ușă interzisă” dacă te străduiești un pic, poți să faci câte-un liicean la două-trei luni, care mai și funcționează, pe deasupra.
LIVE | 20.000 de profesori protestează la Palatul Cotroceni. Se strigă ”David Demisia!”. ACTUALIZARE: BOICOTUL CONTINUĂ! # ActiveNews.ro
Profesori din toată țara au ajuns deja în fața Palatului Cotroceni pentru a protesta față de măsurile impuse de Guvernul Bolojan. Președintele Nicușor Dan a intrat la negocieri cu liderii sindicali la Cotroceni, de la ora 13.
Majoritatea polonezilor nu vor Ucraina în NATO. Varșovia, preocupată de propria securitate, nu de Zelenski # ActiveNews.ro
Majoritatea polonezilor se opun acum aderării Ucrainei la NATO, o răsturnare de situație față de anii trecuți.
Valul electric face plici: Clienții nu se mai înghesuie la mașini băgate-n priză - costuri mari, autonomie mică # ActiveNews.ro
În timp ce Uniunea Europeană rămâne pentru moment hotărâtă să interzică vânzarea de vehicule noi cu motor termic începând din 2035, tranziția către vehiculele electrice se desfășoară cu dificultate.
