Franța militarizată: Macron îl numește premier pe Sébastien Lecornu, ministrul Apărării între 2022 și 2025

19:20

Noi, dacă nu aveam așa intelectual ca Gabriel, cred că trebuia să-l fabricăm. Doar e știut că și din două șaibe, trei șuruburi și-„o ușă interzisă” dacă te străduiești un pic, poți să faci câte-un liicean la două-trei luni, care mai și funcționează, pe deasupra.