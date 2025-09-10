OMV Petrom a adus 80% din creşterea indicelui BET în august, după menţinerea în indicii FTSE Russell. Aprecierea cu 8% a acţiunilor OMV Petrom în august la noi maxime istorice a avut cel mai mare aport la creşterea indicelui BET cu 1,8% în ultima lună de vară
Ziarul Financiar, 10 septembrie 2025 07:30
Aprecierea cu 8% a acţiunilor OMV Petrom (SNP) la noi maxime în luna august, de la 0,781 lei la 0,842 lei, pe fondul menţinerii în indicii FTSE Russell în pofida aşteptărilor pesimiste de excludere, a contribuit cu 80% la creşterea indicelui BET în această lună, potrivit calculelor platformei de analiză bursieră Mosaiq8.
• • •
Alte ştiri de Ziarul Financiar
Acum 15 minute
07:30
Bursă. Acţiunile UiPath au urcat cu 9% în trei zile după raportarea rezultatelor, însă investitorii cer consistenţă în creştere # Ziarul Financiar
Acţiunile UiPath (PATH), primul unicorn românesc listat pe Wall Street, au crescut cu aproximativ 9% în perioada vineri-marţi, de la 10,8 dolari la 11,8 dolari pe unitate, echivalentul unei capitalizări de 6,3 mld. dolari.
07:30
OMV Petrom a adus 80% din creşterea indicelui BET în august, după menţinerea în indicii FTSE Russell. Aprecierea cu 8% a acţiunilor OMV Petrom în august la noi maxime istorice a avut cel mai mare aport la creşterea indicelui BET cu 1,8% în ultima lună de vară # Ziarul Financiar
Aprecierea cu 8% a acţiunilor OMV Petrom (SNP) la noi maxime în luna august, de la 0,781 lei la 0,842 lei, pe fondul menţinerii în indicii FTSE Russell în pofida aşteptărilor pesimiste de excludere, a contribuit cu 80% la creşterea indicelui BET în această lună, potrivit calculelor platformei de analiză bursieră Mosaiq8.
Acum 8 ore
00:15
Incendiile, inundaţiile şi furtunile sunt cele mai mari riscuri pentru maşini, după accidentele rutiere. În medie, o daună provocată de incendiu ajunge la 13.200 euro, în cazul inundaţiilor ajunge la 9.000 euro şi la furtuni dauna trece de 2.000 euro # Ziarul Financiar
Incendiile, inundaţiile şi furtunile sunt cele mai mari riscuri pentru maşini, după accidentele rutiere. În medie, o daună provocată de incendiu ajunge la 13.200 euro, în cazul inundaţiilor dauna ajunge la 9.000 euro şi în cazul furtunilor ajunge la peste 2.000 euro, potrivit informaţiilor transmise de reprezentanţii Uniunii Naţionale a Societăţilor de Asigurare Reasigurare din România (UNSAR).
00:15
Datele de identitate ale clienţiilor BRD vor fi actualizate automat printr-o soluţie digitală folosită de bancă, integrată cu Direcţia Generală pentru Evidenţa Persoanelor # Ziarul Financiar
BRD-SocGen, în parteneriat cu Direcţia Generală pentru Evidenţa Persoanelor (DGEP), a implementat un proces digital care actualizează automat datele de identitate ale clienţilor.
00:15
Pentru fiecare poliţă Casco încheiată în 2025, Omniasig plantează un copac, la aniversarea de 30 de ani. Până acum, compania a încheiat 23.700 de poliţe Casco, iar ţinta este de 30.000 până la final de an # Ziarul Financiar
Omniasig, cea mai mare companie de pe piaţa locală a grupului austriac Vienna Insurance Group (VIG), sărbătoreşte 30 de ani în 2025 şi marchează momentul printr-o iniţiativă prin care va plata câte un puiet pentru fiecare poliţă Casco încheiată, potrivit informaţiilor transmise de asigurător.
00:15
00:15
Marile companii petroliere ale lumii îşi reduc masiv personalul şi investiţiile din cauza preţurilor mici la petrol # Ziarul Financiar
Cele mai mari companii de petrol şi gaze ale lumii operează disponibilizări, îşi reduc costurile şi îşi restrâng investiţiile în cel mai rapid ritm de la prăbuşirea pieţei în timpul pandemiei, în condiţiile în care executivii din industrie se pregătesc pentru o perioadă prelungită de preţuri mai scăzute la ţiţei, notează Financial Times.
00:15
PWN România lansează Muzeul Femeilor Remarcabile: un proiect digital care aduce în prezent poveştile marilor personalităţi feminine din istoria României # Ziarul Financiar
Asociaţia Professional Women’s Network (PWN) România a anunţat prelansarea Muzeului Femeilor Remarcabile, o iniţiativă culturală, educaţională şi socială care aduce în prim-plan contribuţiile esenţiale ale femeilor la istoria României.
00:15
ZF Agropower. Toneli, liderul pieţei ouălor, cu o producţie anuală de 500 mil. bucăţi, pune pe masă 25 mil. euro, bani proprii şi europeni, pentru a-şi creşte capacitatea în următorii trei ani # Ziarul Financiar
Toneli Holding, liderul pieţei ouălor, cu o producţie anuală de circa 500 de milioane de bucăţi de la găini crescute în mai multe ferme de păsări din sudul României, investeşte 25 mil. euro în creşterea capacităţii de producţie, dar şi în schimbarea modului în care produce, pentru a se adapta la noile tendinţe din România şi Europa.
00:15
ZF Deschiderea de astăzi la Bursă. Horia Cardoş, CEO, Agroland Group: Deficitul european de ouă susţine creşterea producţiei şi extinderea exporturilor, inclusiv în Polonia. Fermierii români beneficiază de costuri de producţie printre cele mai mici din UE # Ziarul Financiar
Agroland Business System (simbol bursier AG), companie antreprenorială activă în retail, agribusiness şi producţie alimentară, care deţine cea mai mare reţea de magazine agricole din România, şi-a majorat cu 50% producţia de ouă de consum în primul semestru din 2025 şi a ajuns la 31,6 mil. lei, adică o pondere de circa 14% din cifra de afaceri a companiei, de la 10% în urmă cu un an, iar directorul general Horia Cardoş spune că a exportat şi în Polonia.
00:15
Al patrulea spital de stat cu chirurgie robotică: Spitalul Judeţean Oradea a integrat robotul da Vinci X # Ziarul Financiar
SOFMEDICA, lider în furnizarea de tehnologii medicale inovatoare în Europa de Sud-Est, a integrat sistemul de chirurgie asistată robotic da Vinci X la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Oradea.
00:15
Şase ani de Afaceri de la Zero şi primii noştri milionari. Producătorul clujean de marsupii pentru bebeluşi face trecerea spre a doua generaţie în business: „Noua generaţie a adus energie, claritate, culori noi“ # Ziarul Financiar
Marsupi, un producător local de marsupii pentru purtat bebeluşii, a intrat pe noi pieţe în străinătate cu produsele made in România, iar în prezent mica afacere din Cluj-Napoca este în plin proces de predare a afacerii către următoarea generaţie, copiii antreprenorilor care au dezvoltat brandul.
00:15
Ce viteză are restructurarea în banking. Peste 1.350 de bancheri au ieşit din sistem şi 153 de unităţi bancare au fost închise în ultimul an # Ziarul Financiar
Un număr de 1.352 de bancheri au plecat din sistemul bancar românesc în ultimul an, iar numărul de sucursale şi agenţii bancare a scăzut cu 153 faţă de finalul primului semestru (S1) din 2024, după cum reiese din datele BNR transmise ZF.
00:15
Călător cu trenul prin România: Biletul de clasa I nu-ţi aduce nici măcar aer condiţionat, călătoria poate dura dublu, devierile sunt tot mai dese, iar aşteptarea intervenţiei în câmp, la peste 30°C, face parte din experienţă. „Cum arată un spital, cum arată o şcoală, un autobuz, un tren, spatele blocului spun mai multe despre starea unei ţări decât orice indicator macro“ # Ziarul Financiar
Trenul spre Timişoara a plecat, deloc neaşteptat pentru operatorul de stat CFR Călători, cu întârziere din Gara de Nord din Bucureşti. Vineri, 5 septembrie, a pornit cu 15 minute după ora trecută pe bilet. În gând, spui că poate recuperează pe drum. Dar, cum zicea Caragiale, poţi să ai curat ghinion!
00:15
Urmează ZF Health & Pharma Summit 2025, 29-30 septembrie. Alexandru Rogobete, ministrul sănătăţii, vine la ZF Health&Pharma # Ziarul Financiar
Alexandru Rogobete, ministrul sănătăţii, vine la evenimentul ZF Health & Pharma Summit 2025 pentru a vorbi despre cele mai importante subiecte din piaţa medicală şi cea farmaceutică.
00:15
Finanţe personale. Cum poţi investi în aur fără să cumperi lingouri. Prin instrumente financiare care reflectă evoluţia metalului, de la ETF-uri şi ETC-uri până la certificate listate pe Bursa de Valori Bucureşti # Ziarul Financiar
Cei care doresc să îşi diversifice portofoliile prin aur – metal care continuă să atragă atenţia investitorilor în 2025 pe fondul turbulenţelor economice şi geopolitice – pot face acest lucru fără a-l deţine fizic, prin intermediul unor fonduri de mărfuri, produse structurate sau fonduri tranzacţionate la bursă listate pe pieţele internaţionale.
00:15
De ce sunt facturile mari? Unu din trei becuri a fost aprins de cărbuni şi gaze în primul semestru # Ziarul Financiar
În plină discuţie privind măsurile pentru reducerea facturilor, sunt doi factori care ţin preţurile sus, asupra cărora este greu de intervenit. Producţia de energie în primele şase luni a avut un recul de aproape 10% din cauza secetei care a afectat energia hidro.
00:15
Constanţa, poveşti de pe litoral şi de dincolo de el - un proiect ZF susţinut de Banca Transilvania. Cum se face transferul între generaţii şi cum ajung tinerii în business. Dumitru Alexandru Ghiuri, Crama Rasova: A trebuit să le câştig încrederea părinţilor mei. Nu a contat că sunt fiul lor # Ziarul Financiar
Dumitru Alexandru Ghiuri, reprezentantul celei de-a doua generaţii a familiei implicate în businessul Crama Rasova, spune că s-a alăturat afacerii dezvoltate de părinţii săi în 2019. Nu a avut parte de o integrare uşoară. A trebuit să le demonstreze părinţilor săi ce poate.
00:15
Business plan, o emisiune ZF cu susţinerea BCR. De la PowerPoint la espresso: cum s-a transformat un vis de „corporatişti“ într-un brand de referinţă în lumea cafenelelor Capitalei?. Ionuţ şi Simona Croitoru, Saint Roastery # Ziarul Financiar
De profesie ingineri, cu aproximativ 15 ani petrecuţi în corporaţii, Simona şi Ionuţ au cochetat ani la rând cu ideea unei cafenele. În 2017, proiectul a prins finanţare; pe 02.02.2019 s-a deschis Saint Roastery. Viziunea de pe hârtie (cozi, voie bună, prăjire la vedere) a întâlnit realitatea: autorizaţii, furnizori, fluxuri, program nonstop.
00:15
Misterele firmelor care apar doar în topuri direct cu afaceri de miliarde de lei, dar pe care niciun competitor nu le întâlneşte în business: cazurile Romnef Steel Company, fostă Milly Prod Com şi Zeus Corporation, fostă Carldon Com. Trei situaţii comparabile: cum arată situaţia taxelor pe care le plăteşte o companie oarecare versus ce apare în cazul celor două companii # Ziarul Financiar
Două companii, Romnef Steel Company (fostă Milly Prod Com) şi Zeus Corporation (fostă Carldon Com), cu afaceri de circa 1 mld. lei fiecare, cu marje de profit de 20%, cu 95 de angajaţi, respectiv 55 de angajaţi, au apărut din senin în topul celor mai mari companii din România pe locurile 246 şi 250, cu afaceri comparabile cu Bergenbier, Mars şi Oracle România, nume consacrate în businessul local.
9 septembrie 2025
23:45
Tranzacţia-record în AI-ul european, confirmată: Gigantul olandez ASML investeşte 1,3 mld. euro în startup-ul francez Mistral # Ziarul Financiar
Gigantul olandez de echipamente pentru cipuri ASML a convenit să investească 1,3 miliarde de euro în start-up-ul francez de inteligenţă artificială Mistral, formând o alianţă între două dintre cele mai importante companii de tehnologie din Europa, într-un moment de îngrijorări tot mai mari privind dependenţa de giganţii tech din SUA, scrie Financial Times.
Acum 12 ore
23:30
23:30
Apple mizează pe un design nou pentru a impulsiona vânzările - modelul ultra-subţire „iPhone Air”. Noi căşti cu monitor de ritm cardiac şi ceasuri care detectează hipertensiunea # Ziarul Financiar
Gigantul tech, care s-a confruntat cu dificultăţi în lansarea funcţiilor de inteligenţă artificială (AI), a prezentat noi modele de telefoane cu preţuri mai mari, o strategie care ar putea compensa impactul tarifelor vamale, scrie Wall Street Journal.
23:15
În Polonia, prelungirea plafonării preţurilor la electricitate până la finalul anului va permite băncii centrale să scadă dobânzile. Asta înseamnă un plus de energie pentru creşterea economică. În Ungaria, măsurile guvernamentale de stăvilire a scumpirilor au efect prea slab. Forţele inflaţioniste sunt prea puternice # Ziarul Financiar
23:15
Cresc temerile că Franţa, aflată din nou în impas, ar putea arunca întreaga zonă euro într-o criză a datoriilor # Ziarul Financiar
Preşedintele francez, Emmanuel Macron, se află în prezent în faţa unei provocări majore, cea de a-şi alege cel de-al cincilea premier din ultimii mai puţin de doi ani, fapt ce evidenţiază amploarea crizei politice cu care se confruntă ţara sa, o criză din care nu se întrevede o ieşire clară, scrie Reuters.
20:30
20:15
19:30
Cum merge acum piaţa de amanet, care este valoarea tichetului mediu al unui contract? Ce produse sunt lăsate în amanet? Cum merge aurul şi produsele din aur din punct de vedere al cererii? Urmăriţi ZF Live miercuri, 10 septembrie, ora 12:00, o discuţie cu Cosmin Popovici, CEO Magnor # Ziarul Financiar
19:30
18:45
18:45
Acum 24 ore
18:30
18:30
18:30
18:15
Israelul a atacat conducerea organizaţiei teroriste Hamas, aflată în Qatar. Trump ar fi aprobat personal bombardamentele care au provocat haos la Doha # Ziarul Financiar
Forţele aeriene israeliene, în cooperare cu agenţia de securitate Shin Bet, au vizat lideri de rang înalt ai Hamas în capitala Qatarului, într-un atac pe care armata îl descrie ca parte a eforturilor de a elimina gruparea.
18:15
Volker Raffel, CEO al E.ON România: Observăm o uşoară temperare a ritmului de creştere pe categoria prosumatorilor, însă interesul pentru energia verde se menţine constant # Ziarul Financiar
E.ON România este activ pe plan local de 20 de ani şi este prezent pe pieţele de furnizare şi distribuţie de gaze naturale şi energie electrică.
18:00
18:00
Aeroportul Cluj investeşte peste 54 mil. lei în construcţia unui parc fotovoltaic de 5 MW # Ziarul Financiar
Aeroportul Internaţional „Avram Iancu“ din Cluj-Napoca, regie autonomă aflată în subordinea Consiliului Judeţean Cluj, va investi peste 54 mil. lei (aproximativ 10,7 mil. euro), TVA inclus, din care peste 30 mil. lei (circa 6 mil. euro) sunt fonduri europene nerambursabile, pentru realizarea unui parc fotovoltaic.
18:00
17:45
Polonezii de la LPP au deschis cel de-al 22-lea magazin Reserved din România, în Bucureşti Mall. LPP a devenit al treilea grup de fashion din România care a atins pragul de 2 mld. lei (415 mil. euro) afaceri, după Inditex şi Pepco # Ziarul Financiar
Retailerul polonez de modă LPP, prezent pe plan local cu toate cele cinci branduri ale sale - Sinsay, Reserved, Mohito, Cropp şi House, îşi consolidează prezenţa în România prin deschiderea celui de-al 22-lea magazin Reserved la nivel naţional, în Bucureşti Mall. Magazinul are o suprafaţă de 1.890 mp şi este a patra unitate sub brandul Reserved deschisă de LPP în Capitală.
17:45
17:30
17:30
17:15
Roman Boca, fondatorul centrelor Dorna Medical: Nevoile pacienţilor sunt mari, iar investiţiile sunt dezechilibrate la nivelul ţării. Noi investim 2 mil. euro într-o policlinică în Beclean. Compania deţine mai multe laboratoare, centre de imagistică şi clinici în ţară # Ziarul Financiar
Reţeaua Dorna Medical din Vatra Dornei (judeţul Suceava), fondată în urmă cu mai bine de două decenii de Rodica şi Roman Boca, ţinteşte pentru acest an afaceri mai mari cu 20% şi are în plan noi investiţii în extindere.
17:00
Israleul a atacat conducerea organizaţiei teroriste Hamas, aflată în Qatar. Bombardamentele au provocat haos la Doha, capitala ţării # Ziarul Financiar
Forţele aeriene israeliene, în cooperare cu agenţia de securitate Shin Bet, au vizat lideri de rang înalt ai Hamas în capitala Qatarului, într-un atac pe care armata îl descrie ca parte a eforturilor de a elimina gruparea.
17:00
17:00
Ioan Băsea, Croaziere.net: Numărul turiştilor care aleg croazierele este în uşoară scădere, dar am reuşit să vindem şi croziere în jurul lumii de peste 30.000 de euro. Compania lucrează cu linii de croazieră precum Carnival Corporation, Royal Caribbean şi Norwegian Cruise Line. # Ziarul Financiar
Ioan Băsea, proprietarul agenţiei de turism croaziere.net, fondată în urmă cu aproape două decenii, spune că în prima parte a anului numărul de pachete vândute este în uşoară scădere, însă au fost şi români care au plătit peste 30.000 de euro pentru croazierele în jurul lumii (Grand Voyage).
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.