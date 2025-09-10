Bursă. Acţiunile UiPath au urcat cu 9% în trei zile după raportarea rezultatelor, însă investitorii cer consistenţă în creştere

00:15

Agroland Business System (simbol bursier AG), companie antreprenorială activă în retail, agribusiness şi producţie alimen­tară, care deţine cea mai mare reţea de magazine agricole din România, şi-a majorat cu 50% producţia de ouă de consum în primul semestru din 2025 şi a ajuns la 31,6 mil. lei, adică o pondere de circa 14% din cifra de afaceri a companiei, de la 10% în urmă cu un an, iar directorul general Horia Cardoş spune că a exportat şi în Polonia.