Proclamarea canonizării Sfântului Sofian Boghiu, mărturisitor al Rugului Aprins și închisorilor bolșevice, va avea loc pe 16 septembrie la Mănăstirea Antim din Capitală

20:30

Pe lângă asta, deficitul real pe 2024 a cifrat undeva la 37 mld. Euro. Din totalul cheltuielilor statului, in funcție de sursă, cel puțin 10,4 mld. au fost doar dobânzile pe care le plătim la împrumuturi externe (pentru că, deh, ne împrumutăm la dobânzi de peste 7%).