Timișoara devine capitala filmului Science Fiction și Fantasy. Începe a VI-a ediție „The Galactic Imaginarium”
Timis Online, 10 septembrie 2025 10:20
Între 12 și 21 septembrie, Timișoara găzduiește cea de-a șasea ediție a Festivalului Internațional de Film Science Fiction și Fantasy „The Galactic Imaginarium” (TGIFF), singurul eveniment de acest gen din România și unul dintre foarte puținele din Europa Centrală și de Est.
• • •
Acum 30 minute
10:20
Acum o oră
10:10
Timișoara găzduiește, între 12 și 14 septembrie, prima ediție a Festivalului Artizanilor, un eveniment marca Harababura Fair, ce aduce în prim-plan creativitatea locală și pasiunea pentru lucrul manual. Vizitatorii sunt așteptați zilnic între orele 12:00 și 22:00, iar accesul este gratuit.
Acum 2 ore
09:40
Casa de Cultură a Municipiului Timișoara organizează a doua ediție a Festivalului-concurs de interpretare vocală și instrumentală „Luca Novac”. În semn de prețuire pentru cel mai mare taragotist al Banatului și pentru ceea ce a însemnat el în folclorul bănățean și național, concursul este destinat instrumentiștilor și soliștilor vocali amatori, cu vârsta cuprinsă între 15 și 25 de ani.
09:10
Miercuri, 10 septembrie, au loc mai multe lucrări realizate de SDM Timișoara care vizează reparații rutiere.
Acum 12 ore
Acum 24 ore
19:00
O femeie de 44 de ani a fost rănită și transportată la spital, după ce un microbuz și un autoturism s-au ciocnit la o intersecție din Sânnicolau Mare.
18:20
Un nou velotur tematic „Stories on Wheels” – Pista prieteniei (despre granițe și vecini) # Timis Online
Data evenimentului: 13 septembrie 2025 Traseu: Comloșu Mare – Lunga – retur (aprox. 8 km) Ora plecării: 11:00 Punct de întâlnire: Școala Primară Comloșu Mare
18:10
După succesul concertului de la Ofsenița din deschiderea ediției de anul acesta a Festivalului Eufonia și după concertul desfășurat cu casa închisă la Sinagoga din Cetate și concertul social de la Muzeul Cinegetic si Silvic, Charlottenburg, muzica de cameră ajunge în două biserici romano-catolice din județele Timiș și Arad, anunță Filarmonica Banatul.
17:40
Un accident a avut loc marți pe centura VTM, în apropierea localității Giroc.
17:00
Inspectoratul Teritorial de Muncă Timiș le reamintește angajatorilor din județ faptul că data de 30 septembrie este termenul-limită până la care trebuie să se înregistreze în REGES-ONLINE. De asemenea, până la sfârșitul acestei luni trebuie să completeze toate elementele contractelor individuale de muncă active la data accesării Registrului, care nu se regăsesc în sistemul informatic REVISAL.
17:00
Cum să minezi Bitcoin fără să deții echipamente? Cloud Miner de la YouHodler oferă recompense reale # Timis Online
În Timișoara și în întreaga regiune de vest, interesul pentru criptomonede este în plină expansiune. Tot mai mulți timișoreni caută modalități de a intra în lumea Bitcoin, dar fără să investească sume mari în echipamente scumpe sau să plătească facturi uriașe la energie electrică. Cloud Miner de la YouHodler vine cu o soluție surprinzătoare: un simulator de mining cu recompense reale.
16:40
FOTO. Benzi pentru autobuze, piste de biciclete și trotuare noi. PMT mai face un pas pentru „Magistrala Verde” # Timis Online
La doi ani după ce a sistat proiectul „Magistralei Verzi”, Primăria Timișoara anunță că urmează să ceară fonduri europene pentru acesta. Proiectul își propune, printre altele, să devieze fluxurile de trafic care ajung astăzi din Calea Șagului în zona centrală pe inelul de circulație.
16:00
Minorii sub 14 ani nu au voie pe trotinete electrice: poliția i-a identificat, părinții au fost avertizați # Timis Online
Mai mulți copii cu vârste sub 14 ani au fost surprinși de polițiști circulând cu trotinete electrice pe drumurile publice, deși acest lucru este interzis prin lege. În urma verificărilor, părinții acestora au fost avertizați oficial și informați cu privire la riscurile la care își expun copiii.
14:40
Mai multe spații comerciale și de birouri din Centru, Fabric, Iosefin și Elisabetin, scoase la licitație de primărie # Timis Online
Primăria Timișoara scoate la licitație cu strigare 14 spații comerciale și de birouri pe care le deține. Acestea sunt din cartierele Cetate, Fabric, Iosefin și Elisabetin. Licitația va fi organizată pe 15 octombrie, cu prețuri de pornire între 5,3 și 16,35 euro/mp/lună, de la un caz la altul.
14:10
Noii administratori ai societății Salubrizare Timișoara (SaluT) au fost aprobați marți, 9 septembrie, printr-o ședință de consiliu local convocată de îndată. Motivația urgenței acestei convocări a fost expirarea mandatelor vechilor administratori.
13:50
Elevii încep anul școlar cu lipsuri materiale și informații insuficiente despre schimbări # Timis Online
Doar 42% dintre elevii participanți la un studiu realizat de World Vision România au toate rechizitele pregătite pentru începutul de an școlar, iar 12% nu au aproape nimic, arată datele publicate de organizație. Studiul a fost realizat în rândul a 584 de copii cu vârste între 12 și 19 ani.
13:10
Fostul director adjunct al spionajului din Moldova, săltat la Timișoara și acuzat de trădare # Timis Online
Alexandru Bălan, fost director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate din Republica Moldova, a fost adus sub escortă marți dimineață la sediul DIICOT, pentru a fi audiat într-un dosar în care este acuzat de trădare și transmiterea de informații secrete către KGB din Belarus, scrie Agerpres.
12:50
Patru mașini au fost implicate într-un accident rutier petrecut marți la prânz, în localitatea Dudeștii Noi. Opt persoane au fost afectate, printre care și un copil de aproximativ 6 ani. Două dintre victime au fost transportate la spital.
12:30
Conform Inspectoratul Școlar Județean Timiș, luni, 15 septembrie 2025, nu se vor desfășura cursuri în unitățile de învățământ din județ.
12:20
„Adevărul”, spectacolul care deschide noua stagiune la Teatrul Național din Timișoara # Timis Online
Începe o nouă stagiune la Teatrul Național „Mihai Eminescu” din Timișoara. Reprezentanții teatrului au anunțat că stagiunea 2025-2026 se deschide cu un program consistent de spectacole.
12:00
Un tânăr a furat dintr-un magazin și a încercat să pătrundă într-o farmacie. A fost prins de polițiști în câteva ore # Timis Online
Un tânăr de 21 de ani a fost reținut de polițiștii din Timișoara după ce, în aceeași noapte, a spart un magazin și a încercat să jefuiască o farmacie, ambele aflate pe Bulevardul Cetății. Individul a fost identificat și prins la scurt timp după comiterea faptelor.
11:40
Vaccinarea împotriva hepatitei A este cea mai sigură metodă de prevenție, explică medicii timișoreni # Timis Online
Spitalul Victor Babeș Timișoara continuă campania dedicată importanței vaccinării și prezintă în această săptămână vaccinul hepatitic A, un ser esențial pentru persoanele aflate la risc crescut de expunere.
11:30
Dermatita atopică: factori de risc și cum menținem un echilibru, conform explicațiilor specialiștilor # Timis Online
Asociația Română de Educație în Alergii marchează în această săptămână Ziua Mondială a Dermatitei Atopice, printr-o campanie online dedicată informării publicului și sprijinirii pacienților. Septembrie este, în fiecare an, luna rezervată conștientizării acestei afecțiuni cronice, iar tema campaniei din 2025 este „7 file din povestea mea cu dermatita atopică”, o serie de materiale care explorează cauzele, impactul emoțional și soluțiile de gestionare a bolii.
11:30
Începând din anul 2021, Domeniul Regal Săvârșin este deschis publicului. Familia Regală a României a anunțat, marți, că domeniul va fi deschis și în lunile septembrie și octombrie.
11:20
Cel mai longeviv eveniment al artelor vizuale timișorene ajunge în 2025, la cea de a 95-a ediție. În Salonul Artelor Vizuale Timișoara expun în acest an peste o sută de artiști, iar vernisajul său va fi cadrul acordării premiilor anuale pentru creație.
Ieri
10:40
„Vrei să ne-ntâlnim sâmbătă seara?” în Parcul Rozelor, la un eveniment inedit dedicat vârstnicilor # Timis Online
Sâmbătă, 27 septembrie, de la ora 17:00, Parcul Rozelor din Timișoara va găzdui un eveniment special dedicat persoanelor vârstnice.
10:40
Marți dimineață, un tramvai de pe linia 9 a deraiat pe bulevardul Dâmbovița. Circulația acestora a fost dată peste cap, tramvaiele de pe această linie fiind deviate pe un alt traseu.
09:00
Polenul de ambrozie, o amenințare pentru acest început de toamnă. Dr. Ramona Mureșan ne explică despre simptome și tratamente # Timis Online
Polenul de ambrozie, o buruiană tot mai răspândită pe terenurile neîntreținute, provoacă alergii tot mai severe, afectând atât copii, cât și adulți sau vârstnici. Dr. Ramona Mureșan, medic specialist alergolog, ne explică ce este ambrozia, cum se manifestă alergia la polenul acesteia, ce metode de prevenție și tratamente există, inclusiv imunoterapia, și cum schimbările climatice și poluarea influențează severitatea simptomelor. Aflați care sunt semnele de alarmă, ce riscuri apar dacă alergia nu este tratată și cum vă puteți proteja eficient în timpul sezonului de polenizare.
08:20
Marí, 9 septembrie, au loc mai multe lucrări realizate de SDM Timișoara care vizează reparații rutiere.
8 septembrie 2025
21:50
Un nou zbor întârziat pe ruta Timișoara – Antalya. De această dată, cu aproape 20 de ore # Timis Online
Timișorenii, dar nu numai, care voiau să plece luni dimineață spre Antalya de pe Aeroportul Internațional Timișoara s-au văzut nevoiți să piardă toată ziua așteptând după o aeronavă care să îi ducă la destinație, spre seară încă fiind în terminal. Potrivit agenției de turism, aeronava care trebuia să plece de dimineață avea o defecțiune și nu au putut fi găsite altele mai devreme.
20:30
Un bărbat de 76 de ani a ajuns la spital după ce a pierdut controlul volanului și a intrat cu mașina într-un cap de pod, pe DN6, în localitatea Remetea Mare.
19:10
Comunitatea bulgară din comuna Dudeștii Vechi a trăit un moment de sărbătoare și mândrie luni. S-au împlinit 280 de ani de educație neîntreruptă la Dudeștii Vechi, din 1745. De asemenea, o școală nouă cu clasele I-VIII a fost inaugurată.
16:10
În această săptămână lucrările de asfaltare continuă în comuna Giroc.
15:30
Lingouri și monede. Se lichidează, într-o licitație, patrimoniul de aur al misterioasei doamne N.C. # Timis Online
Zeci de kilograme de aur, lingouri și rezerve, la prețuri de pornire excepționale și fără rezerve, sunt scoase într-o licitație de Casa Artmark, în acest septembrie. Oportunitate rarisimă de investiție într-o perioadă când prețul aurului este, la nivel global, aproape de maxime istorice, evenimentul reprezintă lichidarea patrimoniului de aur a unei familii din România.
15:20
Lucr[rile Aquatim din această săptămână:
15:00
Un accident rutier grav a avut loc astăzi, în jurul orei 14, în localitatea Biled, în urma căruia un șofer și-a pierdut viața, iar pasagerii unui autobuz implicat în accident au scăpat nevătămați.
15:00
Fără coroane din plastic și alte câteva modificări. Primăria vrea regulament unitar pentru toate cimitirele din Timișoara # Timis Online
Primăria vrea să implementeze un regulament unitar pentru cele șase cimitire pe care le deține: Șagului, Rusu Șirianu, Sever Bocu, Stuparilor, Săracilor – Amurgului și Stan Vidrighin. Noul cadru își propune să stabilească reguli clare și o administrare transparentă și responsabilă a locurilor de veci.
14:10
Zilele viitoare, traseul liniei 13 de autobuz va fi deviat din cauza lucrărilor la calea ferată din zona Pieței 700.
14:00
Două persoane au fost rănite, luni după-amiază, în urma unui accident feroviar produs în comuna Peciu Nou, după ce un autoturism a fost lovit de un tren de călători.
13:20
Dansatorii de la SporTim Dance Timișoara, pe podium la competiția Casei Regale din Thailanda # Timis Online
Dansatorii clubului SporTim Dance Timișoara au obținut rezultate remarcabile la 14th King’s Cup Thailand Open 2025, una dintre cele mai prestigioase competiții internaționale de dans sportiv, desfășurată la Bangkok, sub patronajul Casei Regale a Thailandei.
12:20
În orășelul maghiar Mako, aflat foarte aproape de Cenad, ceapa are un festival cu o istorie ce datează de peste trei decenii și chiar un monument. Anul acesta, organizatorii au invitat o artistă româncă, Minelli.
12:20
Ce trebuie să știe femeile despre fibromul uterin, explică medicii Spitalului CFR Timișoara # Timis Online
Fibromul uterin este cea mai frecventă tumoră benignă a aparatului genital feminin și, potrivit statisticilor, până la 70% dintre femei pot dezvolta această afecțiune până la vârsta de 50 de ani. Medicii Spitalului CFR Timișoara transmit că, deși nu toate cazurile se manifestă prin simptome vizibile, boala poate influența semnificativ calitatea vieții.
12:00
Universitatea de Vest din Timișoara (UVT) anunță deschiderea grădiniței cu program prelungit „Smart Start UVT”, o premieră în regiunea de vest a țării. Noua unitate de învățământ preșcolar a devenit funcțională începând cu noul anul școlar 2025-2026, iar perioada de preînscriere a avut loc în perioada 7-15 iulie.
11:50
Modificări la cursele CFR Călători: autobuze pe anumite curse dintre Timișoara și Oradea, în octombrie # Timis Online
În octombrie, CFR SA va desfășura lucrări pe linia ferată dintre stațiile Sânandrei și Băile Calacea. Drept urmare, două trenuri care circulă pe ruta Oradea – Arad – Timișoara și retur vor avea de suferit, anunță CFR Călători. Acestea vor circula doar între Arad și Oradea, între Timișoara și Arad urmând să fie introduse autobuze.
11:20
Un nou pas pentru noul adăpost de câini fără stăpâni al Primăriei Timișoara. A fost semnat contractul cu proiectantul # Timis Online
Primăria Timișoara intenționează să își facă un adăpost propriu de câini abandonați în cartierul Freidorf. Există un PUZ realizat începând din martie 2023 și aprobat în consiliul local în mai 2024. În această primăvară, municipalitatea a căutat și un proiectant pentru adăpost, iar acum anunță că a semnat contractul.
Mai mult de 2 zile în urmă
10:20
Luni, 8 septembrie, au loc mai multe lucrări realizate de SDM Timișoara care vizează reparații rutiere.
10:10
Actriță a Teatrului Maghiar din Timișoara, rănită și transportată la spital după ce un element de decor s-a desprins la repetiții # Timis Online
Actorii Teatrului Maghiar de Stat „Csiky Gergely” din Timișoara repetau duminică seara pentru spectacolul „Chicago”, când o bară de fier cu elemente de decor s-a desprins și ar fi lovit una dintre actrițe, care a ajuns la spital. Potrivit unui cititor Tion, existau deja indicii că ștanga respectivă nu este prinsă cum trebuie.
09:40
FOTO. Elevii din Timiș au început astăzi școala. Majoritatea unităților nu au organizat festivități de deschidere # Timis Online
Astăzi, 8 septembrie, elevii din Timiș s-au întors în bănci pentru noul an școlar 2025-2026. Spre deosebire de anii trecuți, în majoritatea școlilor din Timișoara nu au avut loc festivități oficiale de deschidere. Copiii au mers direct în clase, unde au fost întâmpinați de diriginți.
