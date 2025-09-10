Patronatele despre majorarea TVA în HoReCa: Deja este mai ieftin pentru români să plece în city break-uri externe, decât să lase banii în țară
Economica.net, 10 septembrie 2025 10:20
Federația Patronatelor din Industria Ospitalității din România (FPIOR) avertizează că planurile Guvernului de a majora TVA în sectorul HoReCa, de la 1 ianuarie 2026, ar putea distruge definitiv competitivitatea industriei și ar penaliza direct populația.
• • •
Alte ştiri de Economica.net
Acum 15 minute
10:30
Zeci de mii de oameni urmau să iasă miercuri în stradă în oraşele din Franţa, pentru a protesta împotriva tăierilor bugetare planificate de guvern, informează dpa.
10:30
Şeful ELCEN, Claudiu Creţu, acuzat de luare de mită, a fost pus sub control judiciar de DNA # Economica.net
Claudiu Creţu, director general al Societăţii Comerciale Electrocentrale Bucureşti SA (ELCEN Bucureşti) a fost pus sub control judiciar de DNA pentru o perioadă de 60 de zile, fiind acuzat de luare de mită.
Acum 30 minute
10:20
Patronatele despre majorarea TVA în HoReCa: Deja este mai ieftin pentru români să plece în city break-uri externe, decât să lase banii în țară # Economica.net
Federația Patronatelor din Industria Ospitalității din România (FPIOR) avertizează că planurile Guvernului de a majora TVA în sectorul HoReCa, de la 1 ianuarie 2026, ar putea distruge definitiv competitivitatea industriei și ar penaliza direct populația.
10:20
Gigantul farma Novo Nordisk, cu afaceri în România, concediază 9.000 de angajaţi la nivel global # Economica.net
Gigantul farmaceutic danez Novo Nordisk a anunţat miercuri că va renunţa la 9.000 de angajaţi, sau 11,5% din forţa sa de muncă, în cadrul măsurilor de restructurare menită să ducă la economii anuale de opt miliarde coroane daneze (1,26 miliarde de dolari), transmite Reuters. Compania a raportat 108 angajaţi în România, în anul 2024.
Acum o oră
09:50
Polonia a doborât pentru prima dată de la începerea războiului în Ucraina drone rusești care au intrat în spațiul său aerian # Economica.net
Preşedintele şi prim-ministrul Poloniei au fost notificaţi în legătură cu desfăşurarea unei operaţiuni de neutralizare a unor obiecte care au încălcat spaţiul aerian polonez, a anunţat miercuri pe X ministrul polonez al apărării, Cezary Tomczyk, citat de Reuters.
09:50
Orange România lansează SCUT, o companie de securitate cibernetică care va fi condusă de Mădălin Dumitru # Economica.net
Operatorul telecom Orange România lansează SCUT (Securitate Cibernetică Unificată în Telecomunicații), o companie specializată în securitate cibernetică, în contextul provocărilor generate de creșterea amenințărilor informatice asupra companiilor și infrastructurilor critice, scrie Termene.ro.
09:50
România se opune Acordului Mercosur, în forma actuală. „Nu oferă garanţii serioase pentru fermierii din UE”, afirmă europarlamentarul Daniel Buda # Economica.net
România se opune formei actuale a Acordului de parteneriat UE-Mercosur deoarece din perspectivă agricolă nu există garanţii serioase pentru fermierii din Uniunea Europeană că nu vor fi afectaţi de acest acord, a declarat marţi eurodeputatul Daniel Buda (PPE), într-o întâlnire cu jurnalişti români.
09:50
Flotă de drone de atac subacvatice de mari dimensiuni, pregătită de Australia. Proiectul Ghost Shark costă peste un miliard de dolari # Economica.net
Australia va desfăşura o flotă de drone de atac subacvatice de mari dimensiuni "Ghost Shark", în cadrul unui program care costă peste 1 miliard de dolari (941 de milioane de euro), a anunţat miercuri guvernul de la Canberra, citat de AFP.
09:50
SUA îndeamnă UE să „atace” India şi China ca formă „alternativă” de sancţiuni împotriva Rusiei # Economica.net
Washingtonul este pregătit să impună taxe vamale suplimentare cumpărătorilor de petrol rusesc, precum China şi India, dacă Uniunea Europeană face acelaşi lucru, pentru a limita finanţarea de către Moscova a războiului său din Ucraina, a declarat marţi pentru AFP un oficial american.
09:50
Violenţe în Nepal – Armata patrulează pe străzile din Kathmandu după revoltele de luni. 19 morţi şi sute de răniţi # Economica.net
Armata nepaleză patrula miercuri dimineaţa pe străzile capitalei nepaleze Kathmandu, la o zi după revoltele violente marcate de demisia prim-ministrului KP Sharma Oli, informează AFP.
09:50
Majorarea TVA în HoReCa de la 11% la 21% de la 1 ianuarie 2026, o măsură despre care guvernanții vorbesc tot mai des, va afecta profund sectorul, existând riscul ca multe afaceri să se închidă.Turismul românesc va fi sacrificat, practic, iar România se va întoarce cu mulți ani înapoi, avertizează reprezentanții ANAT, scrie Termene.ro.
09:50
Ursula von der Leyen susţine primul discurs privind starea Uniunii Europene din acest mandat # Economica.net
Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, susţine miercuri în plenul Parlamentului European primul său discurs privind starea Uniunii Europene (SOTEU) de la realegerea sa, care va fi urmat de o discuţie cu eurodeputaţii.
Acum 12 ore
23:10
EXCLUSIV Allianz Țiriac, firma fondată de Ion Țiriac, a bătut palma pe o sumă mare. Cât vrea să dea pe Campion Broker și ce plan revoluționar are AZT – Premieră pentru România # Economica.net
Allianz Țiriac, cea mai profitabilă companie de asigurări din România, având ca acționar cu 45% pe miliardarul Ion Țiriac, are ocazia să revoluționeze încă o dată piața locală de asigurări. Conform mai multor surse, din diferite zone, compania a bătut palma cu Octavian Tatomirescu, fondatorul și proprietarul Campion Broker, pentru achiziția intermediarului cu peste un milion de clienți doar pe RCA. Ar fi pentru prima dată în istoria pieței din România când o firmă de asigurări cumpără un broker, iar suma aflată în joc este semnificativă, însă, deși cele două părți s-au înțeles, urmează câteva etape decisive în procesul de finalizare a tranzacției, cea mai importantă fiind autorizarea de către Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF).
23:10
Cum poți gestiona toate conturile și depozitele bancare dintr-o aplicație. Cele cinci bănci care permit acces la toate produsele tale, indiferent de furnizor # Economica.net
În România, câteva aplicații de mobile banking îți permit să vezi conturile (și uneori depozitele) deschise la alte bănci direct din aplicația lor, datorită facilităților Open Banking/Multibanking, conform reglementărilor europene PSD2: CEC, BCR, Banca Transilvania și, mai nou, Raiffeisen Bank. Aplicația CEC permite accesul la cele mai multe bănci și este singura care permite inițierea de plăți parțiale către anumite bănci.
23:00
Ministerul Dezvoltării alocă peste 487 de milioane de lei pentru consolidarea seismică a 20 de clădiri # Economica.net
Ministerul Dezvoltării alocă 487.536.258,91 de lei pentru consolidarea seismică şi modernizarea a 20 de obiective de investiţii, prin Programul naţional de consolidare a clădirilor cu risc seismic ridicat, a anunţat ministrul Cseke Attila (foto), transmite Agerpres.
23:00
Cristian Vasilcoiu a fost numit în funcția de secretar general adjunct la Ministerul Muncii # Economica.net
Mădălin-Cristian Vasilcoiu va exercita în următoarele șase luni funcţia de secretar general adjunct al Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale, relatează Agerpres.
23:00
Lanțul de cafenele 5 to go anunță extinderea accelerată a francizei sale pe piața din Bulgaria, unde vrea să deschidă 150 de locații # Economica.net
Brandul de cafenele 5 to go anunță extinderea sa în forță pe piața din Bulgaria și setează un obiectiv ambițios de 150 de locații deschise în următorii 3-4 ani.
23:00
SUA susțin că au avertizat Qatarul cu privire la iminența unui atac israelian asupra unor ținte din capitala Doha, unde se aflau lideri Hamas. Emiratul însă neagă acest lucru # Economica.net
Statele Unite au avertizat Qatarul cu privire la atacul iminent al Israelului asupra unor ţinte din capitala emiratului, Doha, a declarat marţi purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt (foto), relatează AFP şi Reuters, transmite Agerpres.
23:00
Președintele francez Macron l-a numit în funcția de șef al Guvernului pe ministrul Apărării Sebastien Lecornu # Economica.net
Preşedintele francez Emmanuel Macron l-a numit marţi în funcţia de premier pe ministrul Apărării, Sebastien Lecornu (foto), a anunţat Palatul Elysée, relatează AFP şi Reuters, transmite Agerpres.
23:00
TAROM renunță la achiziția a patru din cele cinci avioane comandate de la Boeing în 2018 # Economica.net
Compania națională TAROM renunță la achiziția a patru avioane din comanda de cinci Boeing Max plasată în 2018 și anunțată cu mare fast la acea vreme.
23:00
Exporturile de cereale ale UE s-au prăbușit în prima parte a anului. Care este rolul României # Economica.net
România este una dintre țările care au influențat semnificativ reducerea volumelor de cereale exportate de Uniunea Europeană peste granițe.
Acum 24 ore
20:40
SUA susțin că au fost informate de Israel înainte de începerea atacului asupra capitalei Qatarului, Doha # Economica.net
Statele Unite au fost informate de Israel înaintea lansării atacului aerian efectuat marţi în capitala qatareză Doha asupra unor responsabili ai mişcării palestiniene Hamas, a declarat agenţiei France Presse o responsabilă a Casei Albe, transmite Agerpres.
20:30
Rusia a trimis o delegație la nivel înalt în Siria, pentru a negocia înțelegeri privind energia și acordarea de ajutoare umanitare # Economica.net
O delegaţie rusă de nivel înalt, condusă de vicepremierul Aleksandr Novak (foto), principalul responsabil în domeniul energiei, a sosit marţi în Siria, în cel mai vizibil efort de până acum al Rusiei de a construi relaţii cu guvernul care l-a răsturnat de la putere pe fostul preşedinte Bashar al-Assad, un aliat-cheie al Moscovei, transmit Reuters şi AFP, relatează Agerpres.
20:30
Tronsoane de autostradă din A7 și A8, finanțate oficial prin programul SAFE – deputat Iași # Economica.net
Tronsoanele autostrăzilor A7 Pașcani – Suceava – Siret și A8 Pașcani – Iași – Ungheni se află pe lista proiectelor propuse la finanțare prin programul european SAFE – Security Action for Europe, anunță marți seara Alexandru Muraru, deputat PNL de Iași.
20:30
Washingtonul avertizează producătorul italian de anvelope Pirelli că prezența firmei chineze Sinochem în acționariatul său ar putea să intre în coliziune cu legislația americană # Economica.net
Administraţia de la Washington a avertizat producătorul italian de anvelope Pirelli & C SpA că prezenţa companiei deţinute de statul chinez Sinochem Holdings Corp în acţionariatul său este posibil să intre în conflict cu regulile americane din domeniul vehiculelor conectate, transmite Bloomberg, relatează Agerpres.
19:20
Softbinator Technologies, companie românească ce furnizează servicii complete de dezvoltare produse software (management de produs, design de produs, dezvoltare software, dezvoltare AI/ML și marketing de produs), raportează, la nivel consolidat, o cifră de afaceri de 12,8 milioane de lei în primul semestru din 2025, în scădere cu 9% față de perioada similară a anului trecut.
19:00
Primăria Capitalei anunță că a început reparații la pavajul din centrul orașului. Sunt efectuate lucrări pe Bulevardul Magheru și în Centrul Istoric # Economica.net
Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, anunţă reparaţii la pavajul din centrul oraşului, transmite Agerpres.
18:40
Ford recheamă în service 1,9 milioane de vehicule pentru probleme la camera retrovizoare # Economica.net
Producătorul american de automobile Ford a demarat marţi o operaţiune de rechemare în service pentru 1,9 milioane de vehicule vândute la nivel mondial, din cauza unor probleme la camera retrovizoare, aceasta fiind cea mai recenta acţiune dintr-o serie de rechemări în service din acelaşi motiv, transmite Reuters, relatează Agerpres.
18:40
Cu cât ar fi scăzut prețurile la energia electrică dacă România avea o capacitate de import mai mare # Economica.net
Un grad mai mare de interconectare a rețelei electrice românești cu celelalte, dar și a rețelelor din alte state din UE, ar fi redus cu cel puțin un sfert prețurile la energia electrică spot din orele de vârf de seară din România în vara lui 2024, se arată într-un studiu recent al ACER, asociația Autorităților de Reglementare din Europa.
18:30
Ungaria a semnat un acord de cumpărare de gaze pe termen lung de la grupul petrolier Shell, acesta fiind unul dintre paşii autorităţilor de la Budapesta de a-şi diversifica sursele de aprovizionare, în contextul în care se apropie termenul limită impus de Uniunea Europeană pentru încetarea importurilor din Rusia, transmite Bloomberg, relatează Agerpres.
18:30
Proprietarii de mașini din România se confruntă zilnic cu riscuri diverse: incendiile, inundațiile, furturile și furtunile provoacă, în medie, cele mai mari pagube autovehiculelor protejate de o asigurare facultativă CASCO, după cele produse ca urmare a accidentelor rutiere.
18:30
Egiptul protestează la ONU împotriva construirii de către Etiopia a unui uriaș baraj pe fluviul Nil, care-i pune în pericol resursele de apă # Economica.net
Egiptul a denunţat marţi decizia unilaterală a Etiopiei de a exploata Marele Baraj al Renaşterii (GERD) de pe fluviul Nil, "cu încălcarea dreptului internaţional", transmite AFP, citând o scrisoare de protest adresată de guvernul de Cairo Consiliului de Securitate al ONU, transmite Agerpres.
18:30
Compania aeriană Animawings, deținută de fondatorii Christian Tour, va recepționa al cincilea avion Airbus A220. Această livrare face parte din comanda de 12 aeronave plasată de operator pentru extinderea flotei în următorii ani.
18:30
România primește împrumuturi avantajoase de 16 miliarde de euro de la UE pentru apărare, în cadrul programului SAFE. Cel mai mult din UE după Polonia # Economica.net
Comisia Europeană alocă României suma de 16,68 miliarde de euro, prin intermediul noului instrument financiar "Acțiunea pentru securitatea Europei" (SAFE). Aceasta este a doua cea mai mare sumă distribuită unui stat membru, după Polonia, în cadrul acestui program strategic, arată un comunicat de presă al Ministerului Finanțelor.
18:30
Sorin Grindeanu: Proiectul privind pensiile speciale ale magistraților ar putea fi un exemplu de bună practică și pentru alte categorii # Economica.net
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, marţi, că în cadrul coaliţiei s-a discutat despre faptul că, după aprobarea proiectului privind pensiile magistraţilor şi trecerea acestuia de Curtea Constituţională, documentul ar putea reprezenta un exemplu de bună practică şi pentru alte categorii de pensii.
17:00
Creșterea numărului de procese împotriva companiilor de inteligență artificială (AI) remodelează progresul tehnologic și strategiile de afaceri, creând obstacole, dar și oportunități pentru viitorul dezvoltării AI. În prezent, se estimează că există peste 60 de procese active numai în SUA, care vizează companii precum OpenAI, Microsoft, Meta, Anthropic, Stability AI, Google și Midjourney. Dar există procese și împotriva companiilor de AI în Europa și China. Cazurile acoperă mai multe domenii, cum ar fi încălcarea drepturilor de autor, încălcarea confidențialității, prejudecăți algoritmice (bias), răspunderea pentru produse, încălcări ale legilor antitrust și alte situații
17:00
Retailerul internațional de modă a deschis astăzi primul magazin din regiunea de nord-vest a țării, în centrul comercial VIVO! Cluj-Napoca, situat în comuna Florești, în urma unei investiții de 11 milioane de euro, informează compania prin intermediul unui comunicat transmis către Economica.net.
17:00
Israelul a atacat militar Qatarul. Explozii în capitala Doha. Țintele au fost liderii Hamas găzduiți de emirat # Economica.net
Explozii au fost auzite marţi în capitala Qatarului, Doha, la scurt timp apoi Israelul anunţând că a atacat acolo lideri ai grupării islamiste palestiniene Hamas, relatează AFP şi EFE, transmite Agerpres.
16:10
Rectificarea bugetară va avea loc la sfârșitul lui septembrie şi va fi una negativă – Neacşu, PSD # Economica.net
Vicepremierul Marian Neacşu (PSD) a declarat, marţi, că rectificarea bugetară va fi în mod cert una negativă şi ar trebui să aibă loc în ultima decadă din această lună.
16:10
Agenția Națională de Administrare Fiscală informează contribuabilii referitor la reapariția unor mesaje false transmise în numele instituției, utilizând adresa de e-mail info@anaf.io, se arată într-un comunicat de presă al instituției.
16:10
Lege nouă pentru risipa alimentară şi deșeurile textile – Ce se va întâmpla în România şi restul ţărilor din UE # Economica.net
Parlamentul European a adoptat marţi, în mod definitiv, o lege împotriva risipei alimentare şi a deşeurile textile, în special cele generate de sectorul de fast fashion, un termen care se referă la milioanele de articole ieftine de îmbrăcăminte importate din China, informează AFP. Eurodeputaţii au aprobat, fără amendamente, textul negociat anterior cu statele membre.
16:10
Comitetul de Politică Monetară de la Banca Naţională a Poloniei ar putea reduce, încă odată, dobânzile în acest an, dar trebuie să dea dovadă de prudenţă pentru că există în continuare factorii care frânează procesul dezinflaţionist, a declarat marţi Henryk Wnorowski, membru în comitetul de politică monetară, transmite Reuters.
16:10
Moartea motoarelor pe benzină şi motorină – Germania cere UE să relaxeze interdicţia vânzării de automobile cu motoare pe combustie din 2035 # Economica.net
Cancelarul german, Friedrich Merz, a cerut marţi mai multă "flexibilitate" cu privire la reglementările europene care prevăd interzicerea vânzărilor de maşini cu motoare cu ardere internă după 2035, un calendar criticat de industria auto, un sector cheie care în prezent este în criză, informează AFP.
15:30
Sancţiuni pentru Lukoil şi alte mari companii din Rusia, cerute de Germania şi Franţa pentru noul pachet de „pedepse” pregătit de UE # Economica.net
Franţa şi Germania îndeamnă Uniunea Europeană să vizeze marile companii petroliere ruseşti, în cadrul următorului pachet de sancţiuni analizat de blocul comunitar, informează Bloomberg.
15:30
Zeci de mii de locuinţe din Berlin erau fără electricitate marţi în jurul prânzului, după un incendiu survenit la doi stâlpi de electricitate, a declarat pentru AFP poliţia locală, care nu exclude o incendiere cu 'motivaţie politică'.
15:30
Franţa şi Germania vor ca UE să sancţioneze companiile petroliere ruseşti. Lukoil, prezentă în România, e e pe listă # Economica.net
Franţa şi Germania îndeamnă Uniunea Europeană să vizeze marile companii petroliere ruseşti, în cadrul următorului pachet de sancţiuni analizat de blocul comunitar, informează Bloomberg, citată de Agerpres.
14:30
Anunţ de la LIDL. Produsele aşteptate de toţi românii ajung în magazine la cele mai mic preţuri din acest an # Economica.net
Retailerul german Lidl, liderul pieței comerțului alimentar din România, introduce pe rafturi, de 11 septembrie, produse românești pentru zacuscă și murături, la sac.
14:10
Robert Negoiță vrea să mai construiască o școală în Sectorul 3 și caută să cumpere teren. Ce zonă e vizată # Economica.net
Primăria Sectorului 3 a anunțat că este în căutarea achiziției unui teren pentru un un nou complex educațional în zona Pallady, acolo unde ieri, 8 septembrie, a fost inaugurată școala Victor Brauner.
14:10
Este oficial. România poate plăti fermierilor avansuri de până la 85% pentru anul de cerere 2025 # Economica.net
Statele membre pot acorda fermierilor lor avansuri de până la 70% pentru intervențiile sub formă de plăți directe și până la 85 % în cazul sprijinului acordat în cadrul intervențiilor de dezvoltare rurală bazate pe suprafață și pe animale, potrivit unui Regulament European.
14:10
Un nou record la BNR. Este cel mai mare nivel din istorie – Anunţul oficial făcut marţi, 9 septembrie 2025 # Economica.net
Curs BNR - Aurul atinge un nou record. Preţul gramului de aur a atins azi, marţi, 9 septembrie 2025, cea mai mare valoare din istorie, la referinţa Băncii Naţionale. Precedentul record a fost atins luni, 8 septembrie 2025. Preţurile cotaţiilor futures şi pentru spot au aitns cele mai mari valori din istorie în cursul zilei de marţi, conform datelor citate de Bloomberg.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.