HOROSCOP septembrie 2025. Runele aduc schimbări uriașe pentru toate zodiile. Se conturează o lună a transformărilor profunde și a șanselor unice

22:40

Un lac unic în țară, cu apă dulce pe un masiv de sare e apărat cu îndârjire de localnicii din județul Buzău. Oamenii se fac scut în fața intențiilor autorităților de a capta apă pentru satele lovite de secetă. Un sătean s-a filmat chiar lângă latrina de pe mal și avertizează că apa nu poate […]