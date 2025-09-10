HOROSCOP septembrie 2025. Runele aduc schimbări uriașe pentru toate zodiile. Se conturează o lună a transformărilor profunde și a șanselor unice
10 septembrie 2025
Luna septembrie 2025 marchează un nou ciclu plin de revelații și transformări pentru toate zodiile. Runele, interpretate de maestrul Igor Vechersky, oferă mesaje puternice despre iubire, carieră, sănătate și prosperitate, ghidând fiecare semn zodiacal spre echilibru și succes. Potrivit interpretărilor runice realizate de maestrul Igor Vechersky, luna septembrie 2025 se anunță a fi una a […]
• • •
Liderii mondiali denunță bombardamentele Israelului din QATAR/ „Războiul nu trebuie să se extindă în întreaga regiune” # Gândul
Bombardamentele Israelului din Qatar au stârnit o serie de reacție la nivel global, oficialii condamnând politicile premierului Benjamin Netanyahu. Consiliul de Securitate al ONU va convoca o sesiune de urgență, la cererea Algeriei și a Pakistanului, pentru a discuta despre atacurile Israelului asupra capitalei Doha. Potrivit unor surse diplomatice, membrii consiliului urmează să primească miercuri […]
Directorul general al ELCEN, Claudiu Crețu, și directorul comercial, puși sub acuzare de DNA pentru luare de MITĂ # Gândul
Directorul general Elcen, Claudiu Crețu, a fost pus sub acuzare de procurorii DNA, miercuri 10 septembrie, transmit surse judiciare pentru Gandul. Acesta are interdicție de a-și exercita funcția. Directorul comercial a fost pus, de asemenea, sub control judiciar pentru luare de mită, cu interdicția de a-și exercita funcția, mai precizează aceleași surse. Directorul Elcen, Claudiu […]
În ediția din 9 septembrie 2025 a emisiunii Marius Tucă Show, Adrian Năstase a vorbit despre contactele sale personale cu președintele Chinei și despre impactul vizitei sale oficiale în China din 2003, pe vremea când era prim-ministru. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Adrian Năstase a amintit că în timpul epidemiei de SARS, China […]
Adrian Năstase: „Rusia și Statele Unite au INTERESE mult mai importante decât granița ucraineană” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Adrian Năstase, în contextul controversatei sale prezențe la Beijing, și-a prezentat impresiile cu privire la starea lui Vladimir Putin. Fostul prim-ministru al României vorbește despre acțiunile care au dus la declanșarea atacurilor asupra Ucrainei și despre modul în care vede încheierea conflictului. […]
Emanuel, polițistul din IAȘI care a învățat limbajul mimico-gestual și este sprijin pentru persoanele cu deficiențe de auz și vorbire # Gândul
Uniforma de polițist nu ascunde doar autoritate, ci și povești de viață care pot fi predate ca adevărate lecții despre empatie și dedicare. La Iași, un agent al Poliției Transporturi a devenit un sprijin real pentru călătorii cu deficiențe de auz sau vorbire, reușind să vină în sprijinul lor atunci când comunicarea pare imposibilă. Este […]
Adrian Năstase: „Am ratat foarte multe oportunități în urma COMITETULUI Economic Europa- China” # Gândul
Adrian Năstase explică în emisiunea Marius Tucă din 9 septembrie 2024 motivele pentru care a participat la parada militară din China și importanța acestei prezențe pentru relațiile economice și politice. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Adrian Năstase a fost invitat în iunie să devină copreședinte al unui comitet economic Europa-China, alături de fostul […]
FOLIA de aluminiu, trucul simplu și eficient folosit de grădinari pentru a proteja plantele de dăunători. Cum funcționează această metodă ingenioasă # Gândul
Mulți grădinari folosesc folia de aluminiu la ghivece pentru a proteja plantele de dăunători și a menține solul sănătos. Este un truc simplu, dar foarte eficient, care ajută la păstrarea umidității solului și stimulează creșterea plantelor. De altfel, remediile casnice – care oferă soluții simple – au fost folosite de multă vreme pentru a combate […]
ILUZIE OPTICĂ virală | Demonstrează că ești un geniu: găsește numărul ascuns în doar 10 secunde! # Gândul
Vrei să știi dacă ai IQ de geniu și poți rezolva rapid orice? GÂNDUL vă propune azi, 10 septembrie 2025, un nou test care vă solicită capacitatea de concentrare și atenția la detalii. În această iluzie optică este ascuns un număr. Doar cei mai inteligenți oameni îl descoperă în maximum 10 secunde. Geniile își dau seama repede unde se […]
ALERTĂ aeriană la Tulcea. Avioanele de război F-16 românești, ridicate după atacul masiv cu drone rusești din Ucraina # Gândul
Alertă aeriană și în România, după ce în Polonia au pătruns drone kamikaze rusești. Două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române au fost ridicate de la sol în noaptea de 9 spre 10 septembrie, după ce sistemele radar au detectat drone în apropierea graniței cu Ucraina, în zona județului Tulcea. A fost alertă aeriană în […]
Județul Ilfov s-a alăturat unui proiect, derulat la nivel național, prin care persoanele cu dizabilități sunt ajutate să-și găsească un loc de muncă. Proiectul se adresează celor peste 4.000 de persoane aflate în evidențele instituțiilor abilitate. Peste 4.000 de persoane din toată țara vor fi sprijinite să obțină un loc de muncă, iar printre aceștia […]
Soldații continuă să patruleze pe străzile din NEPAL după instituirea stării de asediu/ Autoritățile vor purta discuții cu protestatarii # Gândul
Soldații nepalezi au patrulat, miercuri, străzile din Kathmandu, în contextul unei stări de asediu pe termen nelimitat în capitala țării, care s-a declanșat în urma protestelor mortale împotriva corupției. Cel mai amplu protest din Nepal din ultimele decenii a fost declanșat de o interdicție a accesului la rețelele de socializare, care a fost anunțată săptămâna […]
PEȘTERĂ unică în România, destinația spectaculoasă pentru turiștii care vor o drumeție ușoară # Gândul
Asociaţia Visit Mures recomandă, pe pagina sa de Facebook, pentru această toamnă o drumeţie pe Valea Superioară a Mureşului, la Peştera Mare din Andreneasa, o destinație unică în România. „Dacă vrei o drumeţie spectaculoasă, dar uşor de parcurs, încearcă traseul marcat cu punct galben din Andreneasa. Destinaţie: Peştera Mare din Andreneasa şi punctul de belvedere […]
Blocaj la SALROM. Șefii apelează tertipuri juridice și refuză să plece din funcții. Ministrul Radu Miruță: „Ministerul se luptă cu el însuși # Gândul
Ministrul Economiei, Radu Miruță, acuză conducerea SALROM că se folosește de tertipuri juridice pentru a rămâne în funcții, în ciuda prejudiciului produs la Praid. Ministrul spune că statul român a ajuns să se judece cu propria companie și atrage atenția asupra blocajului care afectează și exploatarea grafitului din România. Ministrul Economiei, Radu Miruță, a lansat […]
RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 705. Rachetă trasă din Yemen, interceptată de Domul de Fier al Israelului/Condițiile lui Netanyahu pentru pace # Gândul
Armata israeliană a anunțat că a interceptat o rachetă lansată din Yemen, după declanșarea la Ierusalim a sirenelor de raid aerian. Atacul a fost revendicat de rebelii houthi, care controlează Yemenul de mai bine de 10 ani. Insurgenții au transmis că au vizat „mai multe ținte sensibile din jurul Ierusalimului” cu ajutorul unei rachete balistice. […]
Că ești angajat la stat sau la privat, guvernul BOLOJAN ți-a tăiat salariul. Statul este cel mai mare câștigător al creșterii prețurilor # Gândul
Guvernul Ilie Bolojan a operat cea mai mare tăiere în masă a salariilor din România de după 2010. Operațiunea a fost demarată încă de la începutul mandatului actualului executiv, nășit de președintele Nicușor Dan. În practică, fiecare măsură adoptată de guvern (creșterile de taxe, oprirea investițiilor) a însemnat o scădere a veniturilor pentru angajați, antreprenori, […]
Reacția lui Trump după BOMBARDAMENTELE israeliene din capitala Qatarului: „Nu sunt încântat de asta”. Cum justifică Israelul operațiunea din Doha # Gândul
Președintele american Donald Trump a declarat marți că este „foarte nemulțumit de toate aspectele” atacului israelian asupra Qatarului, promițând că va face o declarație completă pe această temă miercuri. „Nu sunt încântat de asta”, a spus liderul de la Casa Albă la sosirea la un restaurant din Washington. „Nu este o situație bună, dar voi […]
RĂZBOI în Ucraina, ziua 1295. Polonia anunță că a doborât drone rusești deasupra spațiului său aerian # Gândul
Războiul din Ucraina a intrat miercuri, 10 septembrie 2025, în a 1.295-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină. Polonia a anunțat doborârea mai multor drone rusești care au pătruns în spațiul său aerian în noaptea de marți spre miercuri. „Armele au fost desfășurate” Președintele și prim-ministrul au fost notificați în legătură […]
Horațiu Moldovan a răbufnit după egalul cu Cipru. A comentat și despre gafa din amicalul cu Canada. „Zici că am omorât pe cineva” # Gândul
Horațiu Moldovan, 27 de ani, a apărat în cele două meciuri ale naționalei din această perioadă, cu Canada și Cipru. În amicalul cu Canada, 0-3, a greșit la golul doi al canadienilor. A comentat și despre remiza cu Cipru, 2-2, șansele de calificare la CM 2026 și faptul că nu apără la echipa sa de […]
Von der Leyen se laudă cu modernizarea navigației pe Dunăre. Nimic despre starea Deltei și scandalul Bâstroe / Ursula prezintă STAREA UNIUNII # Gândul
Ursula von der Leyen se laudă cu un proiect referitor la modernizarea instrumentelor de navigație pe Canalul Sulina, dar trece cu vederea Canalul Bâstroe. Șefa Comisiei Europene include printre realizările precedentului mandat proiectul PRIMUS (derulat în 2023), care „a sporit siguranța navigației pe Dunăre”. Von der Leyen prezintă, miercuri dimineață, Starea Uniunii, „De la promisiune, […]
Gigi Becali a fost nemulțumit că jucătorii de la FCSB nu au jucat mai mult în meciul naționalei cu Cipru, a anunțat care e starea lui Adrian Șut, accident în remiza de la Nicosia, și a evitat să-l critice pe Mircea Lucescu, deși nu a fost de acord că Mitriță și Baiaram nu au evoluat […]
Adrian Năstase: „Mi se pare inadmisibil ca politica externă a României să fie lăsată în mâinile USR-ului” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, Adrian Năstase, fost premier al României, a criticat actuala orientare a politicii externe românești. El a explicat că deciziile majore nu pot fi lăsate exclusiv pe mâna USR-ului. Politicianul a vorbit despre necesitatea unei politici „multivectoriale”. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Adrian Năstase: „Politica externă nu poate fi […]
Ce a pățit James McAvoy în timp ce bea o bere într-un bar din Toronto. PUMNUL a venit fulgerător: Cum a reacționat actorul scoțian # Gândul
Actorul James McAvoy a fost agresat, luni, de un bărbat, în timp ce se relaxa într-un bar din Toronto. James McAvoy, în vârstă de 46 de ani, s-a aflat în Canada pentru a-și promova debutul regizoral, California Schemin’, în cadrul Festivalului Internațional de Film de la Toronto. În jurul orei 23:55, în timp ce se […]
În meciul Cipru – România, 2-2, au marcat Loizos Loizou (29), Charalampos Charalampous (76), respectiv Denis Drăguș (2, 18). În altă partidă din grupă Austria a învins Bosnia-Herțegovina, 2-1, și ambele sunt la cinci lungimi distanță în clasament peste naționala noastră, care are șapte puncte și a remizat cu Cipru, 2-2. Tricolorii au șase extrem […]
Der Spiegel: Trump urmează modelul lui Putin /Președintele SUA construiește un sistem OLIGARHIC și amenință lumea liberă # Gândul
Alianța industriei tehnologice din Statele Unite cu președintele Donald Trump amintește în mod tragic de oligarhia construită de președintele Vladimir Putin în Rusia, iar noul model de concentrare a puterii la Washington generează o amenințare enormă pentru lumea liberă, comentează publicația germană Der Spiegel. În iulie 2000, la câteva luni după ce devenise președinte, Vladimir […]
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Adrian Năstase, fostul Prim-ministru al României, a vorbit despre poziția PSD-ului în Guvernul Bolojan. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Adrian Năstase: „Și oamenii din sistem vor să trăiască mai bine” Invitat la emisiunea lui Marius Tucă, Adrian Năstase a vorbit […]
Mircea Lucescu vorbește despre DEMISIE după Cipru – România 2-2. Ce „tricolori” l-au dezamăgit pe selecționer # Gândul
România a obținut doar o remiză în Cipru, 2-2, rezultat în urma căruia șansele de calificare la Cupa Mondială din 2026 scad simțitor. La finalul partidei, selecționerul Mircea Lucescu a vorbit despre demisie și nu s-a ferit să-i numească pe „tricolorii” care l-au dezamăgit. „Il Luce” a reacționat imediat după joc, când a lansat acuzații […]
BANCUL ZILEI | Nevasta lui Bulă pleacă într-o deplasare și are o mare surpriză la întoarcere # Gândul
BANCUL ZILEI. Nevasta lui Bulă pleacă într-o deplasare și are o mare surpriză la întoarcere. Nevasta lui Bulă pleacă într-o deplasare și, când se întoarce, găsește în dormitor o lenjerie intimă care nu îi aparține. Furioasă, își ia soțul la rost. Bulă răspunde supărat: – Bubulino, n-am nicio idee ai cui sunt! Poate sunt ai […]
Am ajuns la mijlocul săptămânii, iar GÂNDUL.RO te ajută să începi dimineața cu un banc bun. „Eu sunt cel mai tare bărbat. Bulă”, zice Bulă. Continuarea te va face să râzi. În pauză, Bulă scrie cu creta pe tablă: „Eu sunt cel mai tare bărbat. Bulă”. Profesoara de limba română, o femeie tinerică și drăguță, […]
10 SEPTEMBRIE, calendarul zilei: Catastrofă navală cu peste 200 de victime la Galați/ Ultima persoană executată prin ghilotinare în Franța # Gândul
Gândul vă prezintă calendarul zilei de miercuri, 10 septembrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. În dimineața zilei de 10 septembrie 1989, a avut loc una dintre cele mai mari tragedii navale din România. Nava de pasageri “Mogoșoaia”, care asigura transportul pe Dunăre între Galați și Grindu, […]
BANC | „A fost Anca azi pe la mine”. Iată bancul zilei, care vă va aduce garantat un zâmbet pe buze. – A fost Anca azi pe la mine și mi s-a părut puțin tristă, v-ați certat? – Nu ne-am certat, mamă, doar că vrea nu știu ce parfum și i-am zis că nu îl […]
Gardienii care păzeau PUȘCĂRIILE, chemați de la pensie din lipsă de oameni. Ministrul Justiției: „Deficitul de personal ajunge la 3.000 – 4.000 de oameni!” # Gândul
Polițiștii de penitenciare care s-au pensionat în ultimii șapte ani se vor putea întoarce la serviciu. Pe lângă leafă, foștii gardieni vor încasa și 15 la sută din pensie, astfel că încasările seniorilor vor ajunge la un nivel care depășește nivelul mediu de salarizare din România. Ministerul Justiției a pus în dezbatere publică, pe pagina […]
Experimentul inedit al unei tinere din Oradea: a crescut pui de găină la etajul 9 al complexului rezidențial în care locuiește # Gândul
O orădeancă a isterizat internetul, după ce în balconul ei 9, au fost filmați șapte pui găină. Tânăra spune că a vrut să facă un experiment: și-a cumpărat incubator și ouă de la un crescător de păsări, apoi a urmărit evoluția vietăților. După ce imaginile s-au viralizat, a donat puii unei cunoștințe. Pufoși, drăgălași și […]
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Adrian Năstase, fostul Prim-ministru al României, a vorbit despre relațiile diplomatice dintre România și vecinii ei. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Adrian Năstase: „China este acel vecin care în 1968 ne-a ajutat” Invitat la emisiunea lui Marius Tucă, Adrian Năstase […]
Eugen Teodorovici a fost invitat în emisiunea ”Ai Aflat!, cu Ionuț Cristache”. El a declarat că Ilie Bolojan „are răspunsuri de infractor” și se întreabă de ce anume nu vrea să facă mai repede rectificarea bugetară. Eugen Teodorovici a mai analizat apariția premierului la TVR. „-I-a găsit pe infractorii acestei țări: invalizii, mămicuțele și veteranii. […]
Daniel Zamfir o somează pe Diana Buzoianu: Construcția hidrocentralelor, blocată în proceduri la Ministerul Mediului # Gândul
Liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, acuză că mai multe proceduri pentru construcția hidrocentralelor începute în comunism sunt blocate la Ministerul Mediului: „O somez public pe Diana Buzoianu să urgenteze avizarea”, potrivit Mediafax. „O somez public pe Diana Buzoianu, ministra USR a Mediului, să urgenteze avizarea construcțiilor hidrocentralelor începute încă de pe vremea regimului comunist […]
Naționala de fotbal a României antrenată de Mircea Lucescu are moralul destul de scăzut. Învinși pe Arena Națională, de Canada, cu 0-3, în amicalul care a avut loc pe 5 septembrie, „tricolorii” au adunat 6 puncte, din victoriile cu San Marino, 5-1 în deplasare, și Cipru, 2-0 acasă. După egalul (2-2) cu Cipru în meciul […]
Adrian Năstase: „Biden i-a împins pe ruși în brațele Chinei. TRUMP a împins India în brațele alianței China-Rusia” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, Adrian Năstase, fost premier al României, a analizat modul în care greșelile politice ale ultimilor președinți americani au contribuit la formarea unei noi axe de putere globală. El a explicat cum Rusia, China și India au ajuns să creeze o identitate comună prin structuri precum Organizația pentru Cooperare de […]
Eugen Teodorovici a fost invitatul lui Ionuț Cristache, la emisiunea „Ai aflat!”. El a pus „pe masă” și scenariul cu Ilie Bolojan care „își caută ieșirea din spațiul politic acum, sperând că pe 24, când CCR-ul va decide asupra legii cu magistrații, el speră, sunt convins că speră că va fi neconstituțională, ca să poată […]
Ofensiva Europei pe piața mașinilor electrice pentru a opri asaltul mărcilor chineze. La Salonul Auto de la Munchen, BMW a lansat un SUV electric # Gândul
Europa duce o ofensivă pe piața mașinilor electrice la Salonul Auto de la Munchen. BMW a lansat în premieră un SUV electric la un preț de 68.900 de euro. Și Volkswagen a venit cu două modele noi de oraș, sub 30.000 de euro. La eveniment a participat și cancelarul german Friedrich Merz. Producătorii auto din […]
Adrian Năstase: „România a avut etape care ne-au lăsat un gust AMAR, dar ne-au ajutat să înțelegem anumite lucruri” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Adrian Năstase, fostul Prim-ministru al României, a vorbit despre episoadele istorice prin care a trecut România. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Adrian Năstase: „Aș spune că este foarte important că România nu mai este un buffer” Invitat la emisiunea lui […]
Leonardo DiCaprio mai vrea încă un premiu Oscar. Actorul a participat la avanpremiera noului său film, „One Battle After Another” # Gândul
Leonardo DiCaprio, faimosul actor din filmele „Titanic” , „The Revenant”, „The Great Gatsby”, „Django Unchained”, „The Aviator”, „The Wolf of Wall Street” și „Inception”, și-a îndeplinit visul. Actorul premiat cu Oscar în urmă cu 10 ani pentru rolul său din „The Revenant”, va juca într-un film produs de regizorul său preferat, Paul Thomas Anderson. Pelicula […]
Oamenii refuză să bea apă din Lacul Meledic, județul Buzău, și fac scut în fața intențiilor autorităților de a o capta pentru satele lovite de secetă # Gândul
Un lac unic în țară, cu apă dulce pe un masiv de sare e apărat cu îndârjire de localnicii din județul Buzău. Oamenii se fac scut în fața intențiilor autorităților de a capta apă pentru satele lovite de secetă. Un sătean s-a filmat chiar lângă latrina de pe mal și avertizează că apa nu poate […]
Armata israeliană a lansat un atac surpriză în Qatar, asupra unei clădiri în care se aflau liderii grupării militante islamice Hamas, însă potrivit relatărilor, operațiunea a fost un eșec. În urma bombardamentului, fiul liderului Hamas, Khalil Al-Hayya, a fost ucis, arată Sky News. Al-Hayya este considerat cea mai influentă figură a grupării în străinătate de […]
După ce Bolojan a scăpat „porumbelul”, purtătorul de cuvânt al Guvernului vine cu PRECIZĂRI: „Să calmăm această îngrijorare” # Gândul
Premierul Ilie Bolojan a anunțat, luni seara, la TVR 1 că se are în vedere creșterea vârstei de pensionare, iar marți dimineața Executivul a venit cu precizări. Purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Ene Dogioiu a reiterat, marți seara, într-o intervenție la B1 TV că răspunsul premierului a fost înțeles greșit. „În primul rând, și […]
Într-o ediție transmisă live de Gândul, Adrian Năstase, fost premier al României, a povestit experiența sa la muzeul istoriei Partidului Comunist Chinez. El a explicat cum, prin modul în care sunt prezentate figurile istorice, China transmite atât un mesaj intern de unitate, cât și unul extern de fermitate în fața presiunilor internaționale. Urmăriți aici, integral, […]
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 10 septembrie, de la ora 15:00, live pe Gândul. Invitată: Elena Lasconi # Gândul
Invitata emisiunii este Elena Lasconi. Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și YouTube Gândul.
Apple A LANSAT noua generație de telefoane în seara asta, sub presiunea tarifelor lui Trump # Gândul
Apple a prezentat marți noua serie de iPhone, în contextul tarifelor impuse de administrația Trump. Analiștii economici prognozează că vor fi cele mai mari scumpiri din ultimii cinci ani pentru produsul vedetă al companiei. Conform AP, Apple a dezvăluit marți noua gamă de iPhone, un eveniment așteptat anual de piața tehnologică, dar care în acest […]
iPhone 17, un smartphone „subțire” de criză. Cât costă și ce noutăți tehnice aduce | Au fost anunțate și AirPods Pro 3 și Apple Watch Series 11 # Gândul
La marele eveniment organizat de Apple pe 9 septembrie a fost lansată noua generație de telefoane iPhone 17, însă s-a anunțat și apariția unor noi dispozitive de AirPods Pro 3, Apple Watch Series 11 și multe altele. Noile dispozitive vor ajunge în stocul magazinelor electronice din 19 septembrie. La evenimentul de marți a fost anunțat […]
