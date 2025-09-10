Soțul vedetei Antena 1 Alessandra Stoicescu, întâlnire cu Nicușor Dan, la Cotroceni

18:00

Examenul de admitere la Facultatea de Ştiinţe Politice a SNSPA, care trebuia să se deruleze marţi, a fost amânat pentru joi din cauza unor lucrări care au afectat reţeaua de internet, transmite News.ro, preluată de G4Media.ro. „Dragi candidaţi şi viitori studenţi SNSPA, din păcate, din cauza unor lucrări la şinele de tramvai din faţa universităţii noastre, […] Articolul SNSPA, doborâtă de „Dorel”. Examenul de admitere, amânat după ce instituției i s-a tăiat din greşeală cablul de net apare prima dată în PS News.