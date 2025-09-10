Surpriza de proporţii! Radu Drăguşin ar putea pleca de la Tottenham la iarnă! Fundaşul român este dorit de alt club din Premier League

Primasport.ro, 10 septembrie 2025 10:20

Surpriza de proporţii! Radu Drăguşin ar putea pleca de la Tottenham la iarnă! Fundaşul român este dorit de alt club din Premier League

Alte ştiri de Primasport.ro

Acum 5 minute
10:40
Uitat pe banca de rezerve de Mircea Lucescu, Alexandru Mitriţă a răbufnit după remiza cu Cipru: „Mereu sunt eu de vină. Îmi doresc să joc” Primasport.ro
Uitat pe banca de rezerve de Mircea Lucescu, Alexandru Mitriţă a răbufnit după remiza cu Cipru: „Mereu sunt eu de vină. Îmi doresc să joc”
Acum 30 minute
10:20
Surpriza de proporţii! Radu Drăguşin ar putea pleca de la Tottenham la iarnă! Fundaşul român este dorit de alt club din Premier League Primasport.ro
Surpriza de proporţii! Radu Drăguşin ar putea pleca de la Tottenham la iarnă! Fundaşul român este dorit de alt club din Premier League
10:20
Egal în Cipru pentru naţională şi primul loc în audienţe pentru Prima TV Primasport.ro
Egal în Cipru pentru naţională şi primul loc în audienţe pentru Prima TV
Acum o oră
10:00
OUT de la Dinamo! Trupa din Ştefan cel mare a cedat doi jucători la alte echipe din România Primasport.ro
OUT de la Dinamo! Trupa din Ştefan cel mare a cedat doi jucători la alte echipe din România
Acum 2 ore
09:40
Gigi Becali nu s-a mai abţinut când a văzut ce a făcut naţionala lui Mircea Lucescu: „Dacă ai 7 jucători, toţi pe bancă, ce să te mai intereseze? N-am mai văzut aşa ceva!” + Detalii despre accidentarea lui Adrian Şut Primasport.ro
Gigi Becali nu s-a mai abţinut când a văzut ce a făcut naţionala lui Mircea Lucescu: „Dacă ai 7 jucători, toţi pe bancă, ce să te mai intereseze? N-am mai văzut aşa ceva!” + Detalii despre accidentarea lui Adrian Şut
09:20
Fostul patron din SuperLiga a dat de pământ cu Mircea Lucescu, după remiza umilitoare din Cipru: „Antrenor expirat, pensionar senil, naţionala e în putrefacţie! Cere-te la schimbare, spune-le că eşti bătrân şi accidentat” Primasport.ro
Fostul patron din SuperLiga a dat de pământ cu Mircea Lucescu, după remiza umilitoare din Cipru: „Antrenor expirat, pensionar senil, naţionala e în putrefacţie! Cere-te la schimbare, spune-le că eşti bătrân şi accidentat”
09:10
România, ca şi ieşită din cărţile pentru calificarea directă la Campionatul Mondial, după dezastrul din Cipru! Adversarii de calibru peste care pot da „tricolorii” la baraj Primasport.ro
România, ca şi ieşită din cărţile pentru calificarea directă la Campionatul Mondial, după dezastrul din Cipru! Adversarii de calibru peste care pot da „tricolorii” la baraj
Acum 12 ore
01:20
”Mica Buclă“ începe de la Craiova! Competiţia ce se vede pe Prima Sport şi PrimaPlay.ro. Competiţia a avut parte de un start festiv spectaculos Primasport.ro
”Mica Buclă“ începe de la Craiova! Competiţia ce se vede pe Prima Sport şi PrimaPlay.ro. Competiţia a avut parte de un start festiv spectaculos
00:50
”Cum mama naibii am ajuns atât de slabi, într-un timp atât de scurt. Am avut mare noroc că am scăpat!”. Discurs manifest în direct la TV, după egalul umilitor contra Ciprului | VIDEO EXCLUSIV Primasport.ro
”Cum mama naibii am ajuns atât de slabi, într-un timp atât de scurt. Am avut mare noroc că am scăpat!”. Discurs manifest în direct la TV, după egalul umilitor contra Ciprului | VIDEO EXCLUSIV
00:40
Viitorii jucători ai granzilor? Cum arată lista celor mai buni 10 jucători din Superligă, care în sezonul trecut au evoluat în Liga 2 şi Liga 3 Primasport.ro
Viitorii jucători ai granzilor? Cum arată lista celor mai buni 10 jucători din Superligă, care în sezonul trecut au evoluat în Liga 2 şi Liga 3
00:40
VIDEO | Horaţiu Moldovan nu şi-a menajat criticii! Portarul naţionalei le-a răspuns celor care l-au sancţionat după greşeala din meciul cu Canada: „ Îşi dau cu părerea oameni care nu au treabă cu fenomenul. Până la urmă e un amical” Primasport.ro
VIDEO | Horaţiu Moldovan nu şi-a menajat criticii! Portarul naţionalei le-a răspuns celor care l-au sancţionat după greşeala din meciul cu Canada: „ Îşi dau cu părerea oameni care nu au treabă cu fenomenul. Până la urmă e un amical”
00:30
Ultimul meci la naţională? Mircea Lucescu, anunţ enigmatic. ”O să vedem“ Primasport.ro
Ultimul meci la naţională? Mircea Lucescu, anunţ enigmatic. ”O să vedem“
00:20
VIDEO | Unde s-a schimbat jocul în partida Cipru-România? Denis Drăguş: „A fost un moment psihologic. Au prins încredere în ei” Primasport.ro
VIDEO | Unde s-a schimbat jocul în partida Cipru-România? Denis Drăguş: „A fost un moment psihologic. Au prins încredere în ei”
00:20
VIDEO | Mircea Lucescu surprinde, după rezultatul modest din Cipru. ”Un arbitraj care nu ne-a mai lăsat să atacăm” Primasport.ro
VIDEO | Mircea Lucescu surprinde, după rezultatul modest din Cipru. ”Un arbitraj care nu ne-a mai lăsat să atacăm”
00:10
VIDEO | Moldova a înregistrat cel mai dus eşec din istorie. Incredibil cât s-a terminat meciul cu Norvegia, în care Haaland a marcat de 5 ori Primasport.ro
VIDEO | Moldova a înregistrat cel mai dus eşec din istorie. Incredibil cât s-a terminat meciul cu Norvegia, în care Haaland a marcat de 5 ori
00:10
VIDEO | Bosnia – Austria 1-2. Rezultatul din grupa noastră pare că nu mai contează pentru ”tricolori” Primasport.ro
VIDEO | Bosnia – Austria 1-2. Rezultatul din grupa noastră pare că nu mai contează pentru ”tricolori”
9 septembrie 2025
23:50
VIDEO | Emoţii pentru FCSB după meciul României! Adrian Şut a părăsit terenul accidentat Primasport.ro
VIDEO | Emoţii pentru FCSB după meciul României! Adrian Şut a părăsit terenul accidentat
23:50
România s-a impus cu San Marino, în preliminariile EURO U21 Primasport.ro
România s-a impus cu San Marino, în preliminariile EURO U21
23:40
VIDEO | Cipru - România 2-2. Încă un dezastru pentru naţională! Se caută declicul Primasport.ro
VIDEO | Cipru - România 2-2. Încă un dezastru pentru naţională! Se caută declicul
23:30
VIDEO | Cipru - România, în direct pe Prima TV şi PrimaPlay.ro! Gazdele egalează Primasport.ro
VIDEO | Cipru - România, în direct pe Prima TV şi PrimaPlay.ro! Gazdele egalează
23:20
VIDEO | Kousoulos, intrare horror la Stanciu! Cipriotul a scăpat cu cartonaş galben Primasport.ro
VIDEO | Kousoulos, intrare horror la Stanciu! Cipriotul a scăpat cu cartonaş galben
23:10
Cristi Balaj, sentimente mixte după transferul picat al lui Alin Fică la Rapid: „Cu un ochi plâng, cu altul râd” | VIDEO EXCLUSIV Primasport.ro
Cristi Balaj, sentimente mixte după transferul picat al lui Alin Fică la Rapid: „Cu un ochi plâng, cu altul râd” | VIDEO EXCLUSIV
22:50
David Popovici anunţă un eveniment special în România pentru anul viitor Primasport.ro
David Popovici anunţă un eveniment special în România pentru anul viitor
22:50
VIDEO | Cipru - România, în direct pe Prima TV şi PrimaPlay.ro! Şansă mare irosită de Man Primasport.ro
VIDEO | Cipru - România, în direct pe Prima TV şi PrimaPlay.ro! Şansă mare irosită de Man
22:40
Drăguş, gol pentru a închide gura criticilor! După bijuteria din poarta Ciprului, atacantul s-a dus ”glonţ” pentru a celebra alături de Mircea Lucescu | VIDEO Primasport.ro
Drăguş, gol pentru a închide gura criticilor! După bijuteria din poarta Ciprului, atacantul s-a dus ”glonţ” pentru a celebra alături de Mircea Lucescu | VIDEO
22:30
VIDEO | Pierdere mare pentru naţională! Un om de bază este suspendat pentru meciul cu Austria Primasport.ro
VIDEO | Pierdere mare pentru naţională! Un om de bază este suspendat pentru meciul cu Austria
22:20
„Era aşa ca un motto: la echipa naţională nu contează ce vârstă ai, trebuie să fii în formă”. Oficialul din SuperLigă critică alegerea lui Mircea Lucescu de a nu folosi jucătorul din campionat aflat în plină ascensiune | VIDEO EXCLUSIV Primasport.ro
„Era aşa ca un motto: la echipa naţională nu contează ce vârstă ai, trebuie să fii în formă”. Oficialul din SuperLigă critică alegerea lui Mircea Lucescu de a nu folosi jucătorul din campionat aflat în plină ascensiune | VIDEO EXCLUSIV
22:20
VIDEO | Cipru - România, în direct pe Prima TV şi PrimaPlay.ro! Loizou reduce diferenţa Primasport.ro
VIDEO | Cipru - România, în direct pe Prima TV şi PrimaPlay.ro! Loizou reduce diferenţa
22:10
VIDEO | România, început în forţă cu Cipru! Tricolorii deschid scorul încă din minutul 2 Primasport.ro
VIDEO | România, început în forţă cu Cipru! Tricolorii deschid scorul încă din minutul 2
22:10
VIDEO | Cipru - România, în direct pe Prima TV şi PrimaPlay.ro! Drăguş face ”dubla” Primasport.ro
VIDEO | Cipru - România, în direct pe Prima TV şi PrimaPlay.ro! Drăguş face ”dubla”
22:00
Sorin Cârţu, nu a ezitat după ce a văzut echipa de start a României: ”El a făcut o greşeală mare!” | VIDEO EXCLUSIV Primasport.ro
Sorin Cârţu, nu a ezitat după ce a văzut echipa de start a României: ”El a făcut o greşeală mare!” | VIDEO EXCLUSIV
21:50
VIDEO | Cipru - România, în direct pe Prima TV şi PrimaPlay.ro! Drăguş înscrie în startul de meci Primasport.ro
VIDEO | Cipru - România, în direct pe Prima TV şi PrimaPlay.ro! Drăguş înscrie în startul de meci
Acum 24 ore
21:20
VIDEO | Armenia - Irlanda 2-1. Încă un deznodământ neaşteptat în preliminariile Campionatului Mondial Primasport.ro
VIDEO | Armenia - Irlanda 2-1. Încă un deznodământ neaşteptat în preliminariile Campionatului Mondial
21:10
Vicecampioana CSM Oradea, învinsă în deplasare de campioana Ungariei, într-un meci amical Primasport.ro
Vicecampioana CSM Oradea, învinsă în deplasare de campioana Ungariei, într-un meci amical
21:10
VIDEO | Azerbaidjan - Ucraina 1-1. Rezultat surprinzător la Baku Primasport.ro
VIDEO | Azerbaidjan - Ucraina 1-1. Rezultat surprinzător la Baku
20:50
Un antrenor cu CV important îi ia locul lui Mourinho la Fenerbahce şi îi va pregăti pe turci pentru meciul cu FCSB Primasport.ro
Un antrenor cu CV important îi ia locul lui Mourinho la Fenerbahce şi îi va pregăti pe turci pentru meciul cu FCSB
20:50
VIDEO | Cipru - România, ASTĂZI, de la 21:45, în direct pe Prima TV şi PrimaPlay.ro! Echipele de start Primasport.ro
VIDEO | Cipru - România, ASTĂZI, de la 21:45, în direct pe Prima TV şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
20:40
CFR Cluj se desparte de Alessandro Micai. Unde este dorit portarul italian Primasport.ro
CFR Cluj se desparte de Alessandro Micai. Unde este dorit portarul italian
20:30
Pentru al doilea an consecutiv, se aşteaptă ca Real Madrid să nu participe la ceremonia decernării ”Balonului de Aur” Primasport.ro
Pentru al doilea an consecutiv, se aşteaptă ca Real Madrid să nu participe la ceremonia decernării ”Balonului de Aur”
20:30
EXCLUSIV | Când va debuta Zouma la CFR Cluj! Detalii incredibile despre condiţiile în care fundaşul s-a pregătit sezonul trecut Primasport.ro
EXCLUSIV | Când va debuta Zouma la CFR Cluj! Detalii incredibile despre condiţiile în care fundaşul s-a pregătit sezonul trecut
20:20
Kevin Luckassen semnează din nou în Superliga! Atacantul are alte 6 echipe româneşti în CV Primasport.ro
Kevin Luckassen semnează din nou în Superliga! Atacantul are alte 6 echipe româneşti în CV
20:10
La televizor îl critică, dar realitatea este alta despre ”clientul” lui Gigi Becali: ”E cea mai respectată persoană care intră în vestiar la noi!” | VIDEO EXCLUSIV Primasport.ro
La televizor îl critică, dar realitatea este alta despre ”clientul” lui Gigi Becali: ”E cea mai respectată persoană care intră în vestiar la noi!” | VIDEO EXCLUSIV
20:00
Confruntarea de Cupa Davis dintre Canada şi Israel se va disputa fără spectatori Primasport.ro
Confruntarea de Cupa Davis dintre Canada şi Israel se va disputa fără spectatori
19:40
Un atacant ce a câştigat titlul cu FCSB şi-a anunţat retragerea. Evoluţiile sale au fost apreciate Primasport.ro
Un atacant ce a câştigat titlul cu FCSB şi-a anunţat retragerea. Evoluţiile sale au fost apreciate
19:20
A fost coleg cu Kylian Mbappe la naţionala Franţei, iar acum a semnat în Superliga Primasport.ro
A fost coleg cu Kylian Mbappe la naţionala Franţei, iar acum a semnat în Superliga
18:50
Viitorii jucători ai granzilor? Cum lista celor mai buni 10 jucători din Superligă, care în sezonul trecut au evoluat în Liga 2 şi Liga 3 Primasport.ro
Viitorii jucători ai granzilor? Cum lista celor mai buni 10 jucători din Superligă, care în sezonul trecut au evoluat în Liga 2 şi Liga 3
18:40
Tensiuni în vestiarul echipei naţionale! Jucătorii critică decizia lui Mircea Lucescu înainte de partida cu Cipru Primasport.ro
Tensiuni în vestiarul echipei naţionale! Jucătorii critică decizia lui Mircea Lucescu înainte de partida cu Cipru
18:20
Căldura extremă reprezintă o ameninţare pentru CM 2026 Primasport.ro
Căldura extremă reprezintă o ameninţare pentru CM 2026
18:10
”Noi ne-am înţelesc cu CFR pentru o sumă de transfer”. Motivul pentru care a picat transferul lui Alin Fică la Rapid Primasport.ro
”Noi ne-am înţelesc cu CFR pentru o sumă de transfer”. Motivul pentru care a picat transferul lui Alin Fică la Rapid
17:50
Ultimă oră! Fostul antrenor al lui Radu Drăguşin a revenit Primasport.ro
Ultimă oră! Fostul antrenor al lui Radu Drăguşin a revenit
Mai multe ştiri
