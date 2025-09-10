Restricții de circulație pe Aleea Tușnadului din Oradea, timp de două zile. Care sunt rutele ocolitoare

11:00

Prima săptămână de școală este specială în viața oricărui copil, dar pentru elevii unei clase pregătitoare de la Școala Avram Iancu din Oradea va fi, cu siguranță, una greu de uitat. Emoționați și îngrijorați, copilașii merg în clasă zi de zi, fără să știe însă cine îi va ghida, pentru că nu li s-a desemnat încă o învățătoare. Conducerea școlii susține că n-are nicio vină și că Inspectoratul Școlar trebuie să le trimită un cadru didactic.