Restricții de circulație pe Aleea Tușnadului din Oradea, timp de două zile. Care sunt rutele ocolitoare
Bihoreanul, 10 septembrie 2025 12:00
Sunt restricții de circulație pe Aleea Tușnadului în Oradea, începând de miercuri dimineață, până joi, 11 septembrie, ora 7, pentru lucrări la canalul colector menajer, efectuate de Compania de Apă. Pe durata lucrărilor, traficul va fi deviat conform semnalizării rutiere temporare. Vezi mai jos planșa cu rutele ocolitoare.
• • •
Acum 30 minute
12:00
11:50
În perioada 10 – 14 septembrie, în intervalul orelor 16:00 – 18:00, ERA Park Oradea și Prima oferă gratuit un ghiozdan complet echipat pentru școală tuturor copiilor care ne trec pragul.
Acum o oră
11:40
Baschet: CSM CSU Oradea a cedat la zece puncte jocul amical din deplasare cu campioana Ungariei # Bihoreanul
Baschetbaliştii de la CSM CSU Oradea s-au deplasat marţi în Ungaria, unde au susţinut un nou joc de verificare, de această dată în compania campioanei ţării vecine, Szolnoki Olajbanyasz. Jocul roş-albaştrilor nu a fost, însă, unul strălucit de această dată, suferind în special în defensivă. La final, gazdele, care au controlat disputa, s-au impus cu scorul de 75-65.
11:40
Trei echipe orădene sunt angrenate în partea a doua a acestei săptămâni în Cupa României, atât la masculin cât şi la feminin, care este programată la Focşani, în perioada 10 - 13 septembrie. La masculin, CSM Oradea şi CSU Oradea au programate primele meciuri miercuri, în timp ce fetele de la CSU Oradea vor debuta joi.
11:30
Alertă internațională: Drone rusești au încălcat spațiul aerian al NATO, doborâte în Polonia # Bihoreanul
Este alertă internațională, după ce mai multe drone rusești au încălcat spațiul aerian al NATO marți seară. Forțele armate poloneze au anunțat că au doborât mai multe astfel de drone care au pătruns în spațiul aerian al țării în timpul unui atac asupra Ucrainei. Ministrul Apărării, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, a declarat că aparatele au fost „neutralizate”, iar Comandamentul Operațional al armatei a calificat incidentul drept „un act de agresiune”, subliniind că unitățile sunt pregătite „pentru un răspuns imediat”.
Acum 2 ore
11:00
TERMOFICARE ORADEA S.A. angajează 1 sudor în cadrul Secției Reparații - Atelier Construcții Montaj, cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată.
11:00
Situație aberantă la o școală din Oradea: Copii de clasă pregătitoare au început școala, dar fără învățător! # Bihoreanul
Prima săptămână de școală este specială în viața oricărui copil, dar pentru elevii unei clase pregătitoare de la Școala Avram Iancu din Oradea va fi, cu siguranță, una greu de uitat. Emoționați și îngrijorați, copilașii merg în clasă zi de zi, fără să știe însă cine îi va ghida, pentru că nu li s-a desemnat încă o învățătoare. Conducerea școlii susține că n-are nicio vină și că Inspectoratul Școlar trebuie să le trimită un cadru didactic.
10:40
Dosar fâsâit! Parchetul Curții de Apel Oradea a „îngropat” anchetarea a 8 notari acuzați de falsuri și nu spune de ce # Bihoreanul
Parchetul Curţii de Apel a clasat dosarul în care inculpase opt notari pentru vânzarea de apartamente ridicate pe un teren al Primăriei Oradea. Notarii, dezvoltatorul Marius Hulber şi partenera acestuia, Teodora Sălăgean, au scăpat de acuzaţiile de fals şi înşelăciune, iar victimele vor plăti a doua oară pentru cota de teren pe care au crezut că o cumpăraseră odată cu apartamentele.
Acum 4 ore
10:00
BMW, surprins în timp ce urmărea autospeciale SMURD pe un drum din Bihor. ISU a anunțat Poliția (VIDEO) # Bihoreanul
O mașină marca BMW a fost filmată în momentul în care circula imediat în spatele unei ambulanțe SMURD aflate în misiune, pe un drum din Bihor. Șoferul a depășit linia continuă de mai multe ori și a ignorat regulile de circulație.
09:20
Poluare Global(ă): Firma prietenă a Primăriei Oradea își sufocă vecinii din cartier (FOTO/VIDEO) # Bihoreanul
Orădenii care locuiesc în cartierele de periferie Tokai și Tineretului nu mai știu cui să se plângă din cauza poluării. Pe strada Ogorului, vizavi de magazinul Metro, funcționează o stație de betoane și mixturi asfaltice a firmei Global Industrial, aceeași despre care BIHOREANUL a dezvăluit recent că are afaceri imobiliare cu directorul tehnic al Primăriei, Sebastian Marchiș, cu care și-a cumpărat împreună un teren rezidențial.
Acum 6 ore
08:00
Viorel Pop, zis Uscatu, prins cu peste 11.000 de pachete de țigări de contrabandă, a scăpat de condamnare, dar a fost pus la plată # Bihoreanul
Viorel Pop, zis Uscatu, unul dintre cei mai cunoscuți contrabandiști de țigări din Bihor, a scăpat de condamnare în procesul în care e judecat alături de trei complici pentru constituirea unui grup criminal organizat și contrabandă. Cei patru au fost prinși cu peste 30.000 de pachete de țigări, însă Tribunalul Bihor i-a achitat după ce a constatat că faptele, comise în 2018, s-au prescris. Totuși, inculpații trebuie să achite statului prejudiciul de 427.579 lei, reprezentând TVA, accize și taxe vamale.
Acum 24 ore
20:10
Tură cu bicicleta, între Oradea şi Băile Felix. Participanţii vor pedala împotriva abuzului contra copiilor # Bihoreanul
Sâmbătă, 27 septembrie, la Liceul Don Orione din Oradea va avea loc un eveniment dedicat copiilor şi comunităţii, sub mesajul STOP abuzului asupra copiilor. Manifestarea marchează un an de la lansarea iniţiativei "Camino for Children - 1 an de Drumul Speranţei", inspirată din celebrul traseu de pelerinaj Camino de Santiago din Spania.
19:20
Rata șomajului în Bihor a urcat ușor. Majoritatea șomerilor sunt slab pregătiți, având doar studii primare # Bihoreanul
Rata șomajului în județul Bihor a urcat la 2,03% la sfârșitul lunii august, potrivit celor mai recente date transmise de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Bihor. Este o creștere ușoară față de luna trecută, când indicatorul se situa la 1,98%.
18:30
Avarie majoră la colectorul menajer de pe strada Sovata din Oradea. Intervenții de urgență, anunțate de Primărie și CAO # Bihoreanul
Primăria și Compania de Apă Oradea au anunțat, marți după amiază, intervenții de urgență pe strada Sovata din municipiu, în zona magazinului Penny, după ce a apărut o avarie majoră la colectorul menajer.
18:00
Copiii din Bihor au descoperit ştiinţa prin joacă la şcolile de vară coordonate de Fundaţia Comunitară Oradea (FOTO) # Bihoreanul
Două şcoli de vară dedicate ştiinţei şi creativităţii au adunat, la final de vacanţă, 120 de copii din judeţul Bihor. Timp de câteva zile, elevii au participat la ateliere interactive unde au învăţat cum pot aplica noţiuni de ştiinţă, artă şi tehnologie în viaţa de zi cu zi.
17:20
Parcarea supraetajată de lângă Spitalul Judeţean din Oradea va fi inaugurată în septembrie. Parcările la sol din zonă vor fi desfiinţate (FOTO) # Bihoreanul
Parcarea supraetajată cu 516 locuri de lângă Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Bihor va fi inaugurată în cursul lunii septembrie. Ulterior, cele circa 50 de locuri de parcare amenajate la sol în faţa spitalului vor fi desfiinţate, iar pe amplasamentul lor va fi amenajată o piaţetă cu bănci.
16:40
BLACK LIST EVENTS S.R.L. a finalizat implementarea proiectului : “Digitalizarea activității societății”, contract de finanțare: 224/RUE 1404/I3/C9 din 22.08.2024.
16:40
Inspectoratul Teritorial de Muncă Bihor organizează vineri, 12 septembrie, de la ora 10, la sediul instituției, o sesiune de informare destinată angajatorilor și specialiștilor din resurse umane. Întâlnirea are loc în contextul apropierii termenului limită până la care firmele trebuie să se înroleze în noua platformă REGES-Online, care va înlocui sistemul REVISAL.
16:00
Spărgător din Suceava, arestat la Oradea: a furat bani și scule de 50.000 de lei dintr-o firmă # Bihoreanul
Un bărbat de 39 de ani din Suceava a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, marţi, fiind acuzat de furt calificat, după ce a intrat prin efracție într-o societate comercială din Oradea de unde a sustras bani și bunuri în valoare de aproximativ 50.000 de lei.
15:30
Directorul unui liceu tehnologic din Bihor, despre măsurile de austeritate: „Pierdem noi, la firul ierbii, și pierd copiii” # Bihoreanul
Măsurile recente de austeritate din educație afectează și școlile din județul Bihor. Liceul Tehnologic „Horea” din Marghita a pierdut 4,5 norme didactice și riscă să piardă și un proiect de finanțat prin PNRR, care i-ar fi asigurat dezvoltarea și practica elevilor. Într-un interviu acordat unui post național de radio, directorul școlii a precizat că guvernanții și oficialii din Ministerul Educației ar trebui să nu mai privească învățământul românesc ca pe un tot unitar.
14:50
Bihorean de 24 de ani, reținut după o urmărire. Conducea fără permis, cu mașină neînmatriculată și număr fals # Bihoreanul
Un tânăr de 24 de ani din comuna Vârciorog a fost reținut pentru 24 de ore, după ce a fost prins la volanul unei mașini neînmatriculate, cu plăcuțe de înmatriculare false, deși nu avea permis de conducere. În plus, individul a refuzat să oprească la semnalele polițiștilor și a fugit pe o pășune din apropierea localității.
14:20
Psihologia Sănătății: Reputatul profesor Alexandru Vlad Ciurea vine la Oradea, află cum poți participa la conferință! # Bihoreanul
Avem bucuria să vă invităm la o seară de reflecție, emoție și cunoaștere, în cadrul celei de-a doua ediții a conferinței „Psihologia Sănătății”, cu tema „Despre suflet”. Printre invitații speciali ai evenimentului se numără și Acad. Prof. Dr. Alexandru Vlad Ciurea, reputat neurochirurg, membru al Academiei Române – o voce caldă și limpede despre minte, creier și suflet.
14:10
S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A. îşi anunţă consumatorii din comuna Vârciorog satele Vârciorog, Fâșca și Șerghiș că, în ziua de Miercuri 10.09.2025, între orele 9.00 şi 15.00, furnizarea apei potabile se va întrerupe total, cu ocazia lucrărilor de intercalare a unui cămin pentru monitorizare debite de apă, respectiv lucrări de mentenanță pe rețeaua de distribuție. Vor fi afectați toți consumatorii din localitățile menționate.
14:10
Incendiu violent la un depozit de lemne din Bihor. Au ars zeci de metri cubi de bușteni (VIDEO) # Bihoreanul
Un incendiu puternic a izbucnit în noaptea de luni spre marți la un depozit de material lemnos din localitatea bihoreană Finiș. Flăcările au cuprins rapid zeci de metri cubi de bușteni și amenințau să se extindă la hala din apropiere și la utilajele de prelucrare a lemnului.
13:40
Oradea: Tânăr de 20 de ani, reținut pentru furturi. A sustras haine dintr-un ștrand și a demontat o bicicletă # Bihoreanul
Un tânăr de 20 de ani din Oradea a fost reținut pentru 24 de ore de polițiști, fiind cercetat pentru furt calificat, după ce luna trecută a furat dintr-un ștrand geanta și hainele unei cliente, iar din fața unui magazin cadrul și roata unei biciclete.
13:30
Mamă și fiu, găsiți spânzurați într-un apartament din Drobeta-Turnu Severin. Femeia și-ar fi ucis copilul de 7 ani # Bihoreanul
O femeie de 50 de ani și fiul ei, în vârstă de 7 ani, au fost găsiți spânzurați marți dimineață în apartamentul lor din Drobeta-Turnu Severin. Descoperirea a fost făcută după ce sora femeii a alertat autoritățile, îngrijorată că aceasta nu mai răspundea la telefon.
13:30
TERMOFICARE ORADEA S.A. angajează un sudor electric și autogen în cadrul Secției Termomecanică în formația Reparații, cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată.
13:20
Cel mai avansat sistem de chirurgie robotică din lume, da Vinci X, a fost pus în funcțiune și la Spitalul Județean din Oradea! # Bihoreanul
Medicina bihoreană intră din această toamnă în domeniul de vârf al chirurgiei robotice, prin proceduri minim invazive pentru pacienţi. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Bihor a pus în funcţiune, începând din această lună, sistemul de chirurgie robotică da Vinci X. Echipamentul, în valoare de 2,1 milioane de euro, a fost achiziţionat de spital în parteneriat cu Primăria Oradea, printr-un proiect european ce vizează aparatură de ultimă generaţie în valoare totală de 5 milioane de euro.
13:00
Pentru elevii dintr-o clasă de a XI-a de la Liceul Teoretic Petőfi Sándor din Săcueni, școala era să înceapă într-un spațiu nou, dar nu unul dorit. Pe motiv că în clădirea școlii nu au mai rămas săli disponibile, conducerea unității a vrut să mute o clasă de liceu în care sunt doar 8 elevi într-un container din curte...
12:50
TERMOFICARE ORADEA SA angajează 5 rondieri în cadrul Secției Termomecanică, cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată.
12:30
Firmele care doresc să-și desfășoare activitatea în Incubatorul de Afaceri "Cresc Oradea Mare" sunt așteptate să își depună dosarele # Bihoreanul
S-a lansat al șaselea apel de depunere a candidaturilor pentru admiterea în Incubatorul de Afaceri „Cresc Oradea Mare”. Cei interesați pot să-și depună cererile de înscriere online până în data de 28 septembrie 2025, ora 23:00.
12:20
Fulgere spectaculoase au luminat cerul din Bihor, în timpul furtunilor din noaptea de luni spre marți (FOTO) # Bihoreanul
Noaptea de luni spre marți a adus furtuni puternice în județul Bihor, însoțite de averse de ploaie, descărcări electrice, tunete, rafale de vânt și, pe alocuri, grindină. Fenomenele s-au manifestat pe arii extinse, însă intensitatea lor a variat în funcție de localitate. Prilej pentru fotografii inedite...
Ieri
12:10
Analistul politic Mihai Isac: „Mitropolia Moldovei nu mai servește interesele populației Republicii Moldova, ci ale Kremlinului” # Bihoreanul
„Mitropolia Chișinăului și a întregii Moldove (subordonată canonic Bisericii Ortodoxe Ruse) reprezintă un element cheia în actualul război hibrid dus de Moscova în R. Moldova, împotriva forțelor pro-europene”, afirmă analistul politic Mihai Isac, jurnalist și comentator la TVR Moldova, într-un interviu realizat de redacția Fără Filtre, alături de Presshub.
11:50
Ploile puternice de luni au produs pagube în mai multe localităţi din Bihor. Pompierii au fost chemaţi să intervină pentru înlăturarea pericolelor şi evacuarea apei din gospodării.
11:30
TERMOFICARE ORADEA SA angajează un lăcătuș pentru Secția Reparații, cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată. Află cerințele postului!
11:20
Joaca copiilor cu focul: Sute de baloţi de paie au ars într-un incendiu în Bihor. Pompierii s-au luptat mai bine de 7 ore cu flăcările # Bihoreanul
Un incendiu puternic a izbucnit luni seară în localitatea Gepiu, unde sute de baloţi de fân au fost cuprinşi de flăcări. Pompierii au stabilit drept cauză a evenimentului joaca copiilor cu focul.
10:40
Chiar dacă în Oradea se organizează periodic campanii de colectare gratuită a deșeurilor voluminoase, una fiind chiar acum în derulare, iar asemenea deșeuri pot fi predate, tot gratuit, și la centrele de aport voluntar din oraș, pentru unii orădeni nu este suficient.
10:00
O școală din Oradea ține lecții și în clase, și online, din pricina șantierului. Șeful IȘJ: „Vrem să meargă fizic elevii la școală cât mai mult” # Bihoreanul
Colegiul Național Emanuil Gojdu este singura școală din Oradea care a cerut, și a și primit, avizul pentru a ține lecții și online, din pricina lucrărilor de reabilitare care se desfășoară în unitatea de învățământ. Șeful Inspectoratului Școlar, Alin Ștefănuț, a declarat că prioritatea directorilor este să țină lecțiile fizic, însă este posibil ca, pe măsură ce lucrările avansează, și alte unități de învățământ să ceară acordul pentru a muta orele pe internet.
09:00
Cred că atunci când a plecat la București ca senator, Ilie Bolojan s-a temut cel mai mult, ca orice ardelean, de șmecherii din Capitală. Cunoscând obiceiurile dâmbovițene, și-a îndesat adânc portofelul în buzunarul de la piept, și-a asigurat cu cinci lacăte laptopul și nu a lăsat din mână nicio clipă telefonul mobil...
08:10
Rețeta de chiul: O doctoriță din Bihor face bani din fondurile CAS și din vacanță, cu parafa lăsată la asistentă # Bihoreanul
Medicul în vacanță, parafa la asistentă! O doctoriță din Bihor a fost dată în vileag că face bani din fondurile CAS și de pe alt continent. Patroană peste trei cabinete, dr. Daniela Erdei a fost prinsă după ce o pacientă a reclamat-o că era în vacanță în Egipt, fără să-și ia concediu și să aibă înlocuitor, dar și-a încredințat parafa asistentei, rămasă acasă să scrie rețete compensate și concedii medicale.
8 septembrie 2025
23:40
Fost șef al Serviciului de Informații din Moldova, reținut la Timișoara pentru trădare. A pus în pericol securitatea națională a României # Bihoreanul
Un fost șef din cadrul Serviciului de Informații și Securitate (SIS) al Republicii Moldova a fost săltat pe Aroportul din Timișoara de DIICOT, fiind suspectat de trădare în formă continuată, după ce a pus în pericol securitatea națională a României. Este vorba despre Alexandru Balan, fost adjunct al şefului SIS, suspectat că e spion și că ar fi divulgat informații unor agenți KGB la Budapesta.
23:10
„Marcel Ciolacu mi-a spus că-l doare în organul genital de deficit”. Mărturie șocantă a fostului ministru bihorean de Finanțe, Marcel Boloș # Bihoreanul
Mărturie șocantă făcută de fostul ministru bihorean al Finanțelor, Marcel Boloș. Într-o declarație făcută pentru Antena 1, Boloș a susținut că l-a avertizat de mai multe ori pe fostul premier PSD Marcel Ciolacu despre deficitul bugetar, iar răspunsul a fost unul frapant: „Mi-a spus că îl doare în organul genital de deficitul bugetar”, a spus Boloș.
20:10
Stat mai verde: Toate instituțiile și autoritățile publice din România sunt obligate să reducă risipa de apă, energie și hârtie # Bihoreanul
Guvernul a adoptat un program național ambițios pentru ca toate instituțiile publice să-și reducă impactul asupra mediului. Apa, energia, deșeurile, materialele folosite și deplasările funcționarilor intră în vizorul noului set de reguli.
19:00
Prieten la bine și la greu: Câinele din Bihor care are 4 diplome Guinness, pentru că și-a ajutat stăpânul să intre în Cartea Recordurilor (FOTO) # Bihoreanul
Un câine bihorean se poate mândri cu o performanță rară: este unul dintre puținele animale cu diplome care confirmă că a participat la realizarea de recorduri mondiale, și nu unul sau două, ci chiar patru! Kira, un bichon maltez care are peste 15 ani deja, este câinele pianistului Thurzó Zoltán și al partenerei sale, Erika, iar Guinness a recunoscut recent meritul animalului ca fiind un susținător al artistului care deține patru recorduri mondiale.
18:20
D-ale Carnavalului: Actorii de la teatrul din Oradea pregătesc o premieră a unui spectacol de I.L. Caragiale (FOTO) # Bihoreanul
Actorii Trupei "Iosif Vulcan" pregătesc pentru publicul orădean o nouă întâlnire cu umorul lui I.L. Caragiale. Spectacolul "D-ale Carnavalului", în regia lui Vlad Trifaş, va avea premiera în dublă reprezentaţie, pe 24 şi 25 septembrie, ambele de la ora 19, la Sala Mare. Momentul are şi o semnificaţie aniversară: se împlinesc 70 de ani de la prima premieră a trupei româneşti permanente din Oradea.
18:00
Celebrul designer italian Giorgio Armani a fost înmormântat luni, în cadrul unei ceremonii private, într-o mică biserică din satul Rivalta, de lângă Milano. În oraș a fost declarată zi de doliu, iar magazinele Armani din întreaga lume au fost închise.
17:20
Informăm utilizatorii liniilor de autobuz 31, 33 E, 33P şi 37 că ȋn 9 septembrie 2025, ȋncepând cu ora 8:00, din cauza unor lucrări edilitare care se vor efectua la bretelele dintre str. Podului şi centura Oradea, traseele vor fi deviate, ȋnsă fără a fi afectate staţiile alocate fiecărei linii ȋn parte.
16:30
Baza Sportivă Tineretului a găzduit în weekend Supercupa Bihorului, competiție care deschide sezonul 2025-2026 în minifotbalul bihorean. Au fost două competiții, prima rezervată echipelor de firme și instituții publice, iar cea de-a doua pentru echipele calificate din Campionatul Județean de Minifotbal Bihor. Laureatele au fost MFC Igna Construct și, respectiv, Topa.
15:50
Cu găinile-n... balcon! Imagini inedite surprinse într-un apartament dintr-un cartier Prima din Oradea (VIDEO) # Bihoreanul
O filmare postată pe TikTok arată că o orădeancă ar crește găini pe balconul unui apartament de la etajul 4, situat în unul dintre cartierele considerate premium în municipiu. Poliția Locală Oradea a demarat cercetări pentru identificarea și sancționarea femeii care are păsările.
15:40
