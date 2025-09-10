Călin Georgescu: zidul Parisului a căzut. Va urma zidul Bruxellului, zidul Bucureștiului, zidul Chișinăului”
Gândul, 10 septembrie 2025 12:00
Călin Georgescu a comentat căderea guvernului Bayrou în Franța, la ieșirea din sediul Poliției Ilfov, unde a semnat controlul judiciar. Fostul candidat la prezidențiale a precizat că „zidul Parisului a căzut. Va urma zidul Berlinului, care va cădea a doua oară”. „Cred că prima dată ar fi trebuit să abordați subiectul Franța: este cel mai […]
Trump declanșează războiul economic: UE, îndemnată să impună tarife comerciale de 100% Chinei și Indiei pentru că importă petrol din Rusia! # Gândul
Președintele Statelor Unite se declară pregătit să înceapă un adevărat război economic cu marile forțe din BRICS. După reuniunea de la Tianjin, acolo unde Xi Jinping a fost gazda unei întâlniri importante a puterilor care încearcă să schimbe ordinea mondială, Donald Trump îndeamnă UE să acționeze împotriva „triadei” Rusia-China-India. AFP citează un oficial american care […]
Ministrul Apărării reacționează în scandalul dronelor din Polonia. „O escaladare periculoasă din partea Rusiei” # Gândul
Ministrul Apărării reacționează în urma escaladării tensiunilor internaționale ca efect al atacului dronelor rusești în Polonia. Ionuț Moșteanu consideră că este vorba de o violare inacceptabilă a spațiului aerian a unui stat NATO. Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a catalogat miercuri intrarea dronelor rusești în Polonia drept „o violare inacceptabilă a spațiului aerian a unui stat […]
Ursula von der Leyen propune SUSPENDAREA parțială a acordului UE–Israel: „Ceea ce se întâmplă în Gaza este inacceptabil” # Gândul
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat miercuri, la Strasbourg, că va propune suspendarea parțială a Acordului de asociere dintre Uniunea Europeană și Israel, în special pe componenta comercială. Decizia marchează o schimbare de poziție a Comisiei, care până acum a respins solicitările mai multor state membre în această direcție. „Comisia va face […]
Adrian Năstase: „Nu poți să fii președinte și să-ți permiți un CONCEDIU. Este foarte greu de înțeles” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Adrian Năstase și-a exprimat dezacordul față de relaxarea cu care pare că noul președinte a abordat începerea mandatului său. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Adrian Năstase: „PSD poartă un complex de vinovăție după pierderea alegerilor” Adrian Năstase vorbește despre atitudinea […]
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, vizită-fulger la Washington, pe agenda economică cu noua administrație REPUBLICANĂ # Gândul
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, efectuează zilele acestea o vizită scurtă în Statele Unite, unde are programate întrevederi la nivel înalt cu oficiali ai Departamentului de Comerț, potrivit unor surse politice. Nazare este primul membru al actualului guvern care se deplasează la Washington după instalarea guvernului. Surse apropiate susțin că oficialul român a cultivat în ultimii […]
Fost ministru de Finanțe avertizează că deficitul bugetar va CREȘTE, după ce România s-a împrumutat 17 miliarde de euro pentru industria de apărare # Gândul
Fostul ministru de Finanțe social-democrat, Adrian Câciu, a declarat că împrumutul în valoare de 17 miliarde de euro pe care România îl va primi din partea UE pentru dezvoltarea industriei de apărare va contribui la creșterea deficitului bugetar. Adrian Câciu a atras atenția că suma de 17 miliarde de euro pe care România a primit-o […]
O tânără ucraineancă, refugiată în SUA, a fost victima unui atac MORTAL/ Suspectul a fost acuzat de săvârșirea mai multor infracțiuni # Gândul
O tânără de 23 de ani din Ucraina, care s-a refugiat în SUA, a fost ucisă în timpul unui atac violent, în timp ce se afla într-un tren în California de Nord. Decarlos Brown Jr, în vârstă de 34 de ani, care a comis mai multe infracțiuni anterior, a fost identificat ca fiind suspectul de […]
Mișcarea „BLOCĂM TOT”, născută pe TELEGRAM, paralizează Franța / Poliția arestează zeci de persoane # Gândul
Mișcarea „Blocăm Tot” a paralizat miercuri transportul și serviciile în mai multe orașe din Franța. Serviciile de securitate internă se așteaptă ca 100.000 de persoane din Franța să participe la demonstrații, blocade și sabotaje, relatează presa franceză. Încă de dimineață, mii de protestatari au inundat străzile, ciocnindu-se cu poliția și declanșând revolte în semn de […]
La începutul lui 2025, piața imobiliară românească continuă să fascineze prin dinamismul său și diversitatea oportunităților. Investițiile recente, atât rezidențiale cât și comerciale, sugerează că, deși contextul economic impune precauție, domeniul imobiliar rămâne un sector solid — ideal pentru cei interesați de afaceri care funcționează „la cheie”. Tot mai mulți antreprenori privesc acest segment ca […]
Copii de grădiniță, costumați în „șoimi ai patriei” la deschiderea anului școlar. Poliția a deschis dosar penal pentru „propagandă COMUNISTĂ” # Gândul
La o grădiniță din Satu Mare, deschiderea anului școlar s-a transformat într-un scandal uriaș după ce micuții au fost îmbrăcați în uniforme de șoimi ai patriei și pionieri, iar pe scenă au fost recitate poezii și chiar pasaje din autobiografia lui Nicolae Ceaușescu. Imaginile apărute în online au stârnit revoltă în rândul părinților și al […]
Verdictul NATO în cazul incursiunii dronelor rusești în Polonia, dezvăluit de o sursă din cadrul alianței nord-atlantice # Gândul
NATO nu tratează incursiunea dronelor lansate de Rusia pe teritorul polonez ca fiind un atac, a declarat miercuri o sursă NATO pentru Reuters. Potrivit sursei, indiciile iniţiale sugerează o incursiune intenţionată a 6 până la 10 drone ruse. Potrivit unei evaluări preliminare, incidentul din spațiul aerian polonez înseamnă o intruziune deliberată a dronelor rusești, a […]
Basarab Panduru, după dezamăgirea de la Cipru – România, 2-2: „Cum mama naibii am ajuns atât de slabi într-un timp atât de scurt?” # Gândul
Fostul internațional Basarab Panduru nu înțelege cum naționala a ajuns atât de slabă și a făcut o analiză dură după egalul de la Nicosia. România a jucat cu Cipru, 2-2, în preliminariile CM 2026 și are șanse mici de calificare la turneul final. Panduru a contestat și schimbările lui Mircea Lucescu, dar s-a abținut să-l […]
Adrian Năstase: „Doamna ȚOIU lucrează în biroul realizat de mine. Mă deranjează lipsa de respect” # Gândul
În ediția din 9 septembrie 2025 a emisiunii Marius Tucă Show, Adrian Năstase critică lipsa de respect și deciziile controversate ale Ministerului de Externe. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Adrian Năstase afirmă că actualul minister traversează o situație ciudată și îi reproșează doamnei ministru lipsa de cunoștințe privind istoria sediului ministerului, subliniind că […]
Adrian Năstase: „Alegerile ANTICIPATE ar produce un haos mult mai mare, dar problemele ar trebui eșalonate, nu le poți trata pe toate odată” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Adrian Năstase și-a exprimat opinia cu privire la situația economică și politică a României. Acesta și-a prezentat dezacordul în privința perspectivei unor alegeri anticipate, dar și referitor la reforma învățământului. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Adrian Năstase: „Creșterea normei pentru […]
Educația unui copil, disputată la CEDO de părinții divorțați. Tatăl vrea să-l ducă la „Paradis”, mama are încredere în „Varlaam Mitropolitul” # Gândul
Un conflict între doi părinți din Iași, despărțiți de câțiva ani, a depășit granițele instanțelor românești și a ajuns până la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO). Miza: școala la care trebuie înscris minorul. Mama și tatăl exercită împreună autoritatea părintească, dar nu se înțeleg în privința educației potrivite pentru copil, scrie Ziarul de Iași. […]
Șeful ELCEN și directorul comercial, puși sub acuzare de DNA pentru luare de MITĂ. Aceștia au interdicția de a-și exercita funcția # Gândul
Directorul general Elcen, Claudiu Crețu, a fost pus sub acuzare de procurorii DNA, marți 9 septembrie, transmit surse judiciare pentru Gândul. Acesta are interdicție de a-și exercita funcția. Directorul comercial a fost pus, de asemenea, sub control judiciar pentru luare de mită, cu interdicția de a-și exercita funcția, mai precizează aceleași surse. Directorul Elcen, Claudiu […]
România a scoar doar un rezultat de egalitate în Cipru, scor 2-2, rezultat în urma căruia s-au înmulțit vocile celor care îl contestă pe Mircea Lucescu și îi cer să plece de la cârma echipei naționale. Despre prestația „tricolorilor” aproape că nici nu se vorbește, iar în acest context atitudinea blazată a căpitanului Nicușor Stanciu […]
Ion Cristoiu se întreabă, în pastila sa de miercuri, dacă… «Se poate declanșa și în România Revolta spontană „Blocăm totul” din Franța?»! *Știre în curs de actulizare…
Duba cu jandarmii care l-au adus la București pe Alexandru Bălan, IMPLICATĂ într-un accident rutier # Gândul
Duba cu echipajul de jandarmi care l-a transportat de la Timișoara la București pe Alexandru Bălan, fostul adjunct SIS, acuzat de trădare și spionaj, a fost implicată într-un accident rutier pe drumul de întoarcere. Incidentul a avut loc marți seară, după ora 20:00. Autoturismul în care se afla echipajul de jandarmi care l-a adus în […]
„Răspunsul nostru trebuie să fie la fel de clar” / Ursula von der Leyen condamnă atacul cu drone Shahed asupra Poloniei # Gândul
Ursula von der Leyen spune că Europa trebuie să pună mai multă presiune asupra Rusiei, pentru a o aduce „la masa negocierilor”. În discursul său despre Starea Uniunii, șefa Comisiei a condamnat „atacul” cu drone Shahed asupra Poloniei. „Am văzut ce înțelege Rusia prin diplomație. Putin refuză să se întâlnească cu președintele Zelenski. În schimb, […]
Povestea de viață a lui Dan Alexa, concurent cu Gabi Tamaș la Asia Express. Câți COPII are și cine sunt femeile care i-au marcat viața # Gândul
Dan Alexa, fost fotbalist al lui Dinamo și actual antrenor al lui Poli Timișoara, participă la Asia Express împreună cu Gabi Tamaș. Dincolo de cariera sportivă, viața personală a lui Alexa a trecut prin divorțuri, relații discrete și momente marcante. Numele lui Dan Alexa este binecunoscut în fotbalul românesc, însă viața personală a antrenorului lui […]
Liderii mondiali denunță bombardamentele Israelului din QATAR/ „Războiul nu trebuie să se extindă în întreaga regiune” # Gândul
Bombardamentele Israelului din Qatar au stârnit o serie de reacție la nivel global, oficialii condamnând politicile premierului Benjamin Netanyahu. Consiliul de Securitate al ONU va convoca o sesiune de urgență, la cererea Algeriei și a Pakistanului, pentru a discuta despre atacurile Israelului asupra capitalei Doha. Potrivit unor surse diplomatice, membrii consiliului urmează să primească miercuri […]
În ediția din 9 septembrie 2025 a emisiunii Marius Tucă Show, Adrian Năstase a vorbit despre contactele sale personale cu președintele Chinei și despre impactul vizitei sale oficiale în China din 2003, pe vremea când era prim-ministru. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Adrian Năstase a amintit că în timpul epidemiei de SARS, China […]
HOROSCOP septembrie 2025. Runele aduc schimbări uriașe pentru toate zodiile. Se conturează o lună a transformărilor profunde și a șanselor unice # Gândul
Luna septembrie 2025 marchează un nou ciclu plin de revelații și transformări pentru toate zodiile. Runele, interpretate de maestrul Igor Vechersky, oferă mesaje puternice despre iubire, carieră, sănătate și prosperitate, ghidând fiecare semn zodiacal spre echilibru și succes. Potrivit interpretărilor runice realizate de maestrul Igor Vechersky, luna septembrie 2025 se anunță a fi una a […]
Adrian Năstase: „Rusia și Statele Unite au INTERESE mult mai importante decât granița ucraineană” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Adrian Năstase, în contextul controversatei sale prezențe la Beijing, și-a prezentat impresiile cu privire la starea lui Vladimir Putin. Fostul prim-ministru al României vorbește despre acțiunile care au dus la declanșarea atacurilor asupra Ucrainei și despre modul în care vede încheierea conflictului. […]
Emanuel, polițistul din IAȘI care a învățat limbajul mimico-gestual și este sprijin pentru persoanele cu deficiențe de auz și vorbire # Gândul
Uniforma de polițist nu ascunde doar autoritate, ci și povești de viață care pot fi predate ca adevărate lecții despre empatie și dedicare. La Iași, un agent al Poliției Transporturi a devenit un sprijin real pentru călătorii cu deficiențe de auz sau vorbire, reușind să vină în sprijinul lor atunci când comunicarea pare imposibilă. Este […]
Adrian Năstase: „Am ratat foarte multe oportunități în urma COMITETULUI Economic Europa- China” # Gândul
Adrian Năstase explică în emisiunea Marius Tucă din 9 septembrie 2024 motivele pentru care a participat la parada militară din China și importanța acestei prezențe pentru relațiile economice și politice. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Adrian Năstase a fost invitat în iunie să devină copreședinte al unui comitet economic Europa-China, alături de fostul […]
FOLIA de aluminiu, trucul simplu și eficient folosit de grădinari pentru a proteja plantele de dăunători. Cum funcționează această metodă ingenioasă # Gândul
Mulți grădinari folosesc folia de aluminiu la ghivece pentru a proteja plantele de dăunători și a menține solul sănătos. Este un truc simplu, dar foarte eficient, care ajută la păstrarea umidității solului și stimulează creșterea plantelor. De altfel, remediile casnice – care oferă soluții simple – au fost folosite de multă vreme pentru a combate […]
ILUZIE OPTICĂ virală | Demonstrează că ești un geniu: găsește numărul ascuns în doar 10 secunde! # Gândul
Vrei să știi dacă ai IQ de geniu și poți rezolva rapid orice? GÂNDUL vă propune azi, 10 septembrie 2025, un nou test care vă solicită capacitatea de concentrare și atenția la detalii. În această iluzie optică este ascuns un număr. Doar cei mai inteligenți oameni îl descoperă în maximum 10 secunde. Geniile își dau seama repede unde se […]
ALERTĂ aeriană la Tulcea. Avioanele de război F-16 românești, ridicate după atacul masiv cu drone rusești din Ucraina # Gândul
Alertă aeriană și în România, după ce în Polonia au pătruns drone kamikaze rusești. Două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române au fost ridicate de la sol în noaptea de 9 spre 10 septembrie, după ce sistemele radar au detectat drone în apropierea graniței cu Ucraina, în zona județului Tulcea. A fost alertă aeriană în […]
Județul Ilfov s-a alăturat unui proiect, derulat la nivel național, prin care persoanele cu dizabilități sunt ajutate să-și găsească un loc de muncă. Proiectul se adresează celor peste 4.000 de persoane aflate în evidențele instituțiilor abilitate. Peste 4.000 de persoane din toată țara vor fi sprijinite să obțină un loc de muncă, iar printre aceștia […]
Soldații continuă să patruleze pe străzile din NEPAL după instituirea stării de asediu/ Autoritățile vor purta discuții cu protestatarii # Gândul
Soldații nepalezi au patrulat, miercuri, străzile din Kathmandu, în contextul unei stări de asediu pe termen nelimitat în capitala țării, care s-a declanșat în urma protestelor mortale împotriva corupției. Cel mai amplu protest din Nepal din ultimele decenii a fost declanșat de o interdicție a accesului la rețelele de socializare, care a fost anunțată săptămâna […]
PEȘTERĂ unică în România, destinația spectaculoasă pentru turiștii care vor o drumeție ușoară # Gândul
Asociaţia Visit Mures recomandă, pe pagina sa de Facebook, pentru această toamnă o drumeţie pe Valea Superioară a Mureşului, la Peştera Mare din Andreneasa, o destinație unică în România. „Dacă vrei o drumeţie spectaculoasă, dar uşor de parcurs, încearcă traseul marcat cu punct galben din Andreneasa. Destinaţie: Peştera Mare din Andreneasa şi punctul de belvedere […]
Blocaj la SALROM. Șefii apelează tertipuri juridice și refuză să plece din funcții. Ministrul Radu Miruță: „Ministerul se luptă cu el însuși # Gândul
Ministrul Economiei, Radu Miruță, acuză conducerea SALROM că se folosește de tertipuri juridice pentru a rămâne în funcții, în ciuda prejudiciului produs la Praid. Ministrul spune că statul român a ajuns să se judece cu propria companie și atrage atenția asupra blocajului care afectează și exploatarea grafitului din România. Ministrul Economiei, Radu Miruță, a lansat […]
RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 705. Rachetă trasă din Yemen, interceptată de Domul de Fier al Israelului/Condițiile lui Netanyahu pentru pace # Gândul
Armata israeliană a anunțat că a interceptat o rachetă lansată din Yemen, după declanșarea la Ierusalim a sirenelor de raid aerian. Atacul a fost revendicat de rebelii houthi, care controlează Yemenul de mai bine de 10 ani. Insurgenții au transmis că au vizat „mai multe ținte sensibile din jurul Ierusalimului” cu ajutorul unei rachete balistice. […]
Că ești angajat la stat sau la privat, guvernul BOLOJAN ți-a tăiat salariul. Statul este cel mai mare câștigător al creșterii prețurilor # Gândul
Guvernul Ilie Bolojan a operat cea mai mare tăiere în masă a salariilor din România de după 2010. Operațiunea a fost demarată încă de la începutul mandatului actualului executiv, nășit de președintele Nicușor Dan. În practică, fiecare măsură adoptată de guvern (creșterile de taxe, oprirea investițiilor) a însemnat o scădere a veniturilor pentru angajați, antreprenori, […]
Reacția lui Trump după BOMBARDAMENTELE israeliene din capitala Qatarului: „Nu sunt încântat de asta”. Cum justifică Israelul operațiunea din Doha # Gândul
Președintele american Donald Trump a declarat marți că este „foarte nemulțumit de toate aspectele” atacului israelian asupra Qatarului, promițând că va face o declarație completă pe această temă miercuri. „Nu sunt încântat de asta”, a spus liderul de la Casa Albă la sosirea la un restaurant din Washington. „Nu este o situație bună, dar voi […]
RĂZBOI în Ucraina, ziua 1295. Polonia anunță că a doborât drone rusești deasupra spațiului său aerian # Gândul
Războiul din Ucraina a intrat miercuri, 10 septembrie 2025, în a 1.295-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină. Polonia a anunțat doborârea mai multor drone rusești care au pătruns în spațiul său aerian în noaptea de marți spre miercuri. „Armele au fost desfășurate” Președintele și prim-ministrul au fost notificați în legătură […]
Horațiu Moldovan a răbufnit după egalul cu Cipru. A comentat și despre gafa din amicalul cu Canada. „Zici că am omorât pe cineva” # Gândul
Horațiu Moldovan, 27 de ani, a apărat în cele două meciuri ale naționalei din această perioadă, cu Canada și Cipru. În amicalul cu Canada, 0-3, a greșit la golul doi al canadienilor. A comentat și despre remiza cu Cipru, 2-2, șansele de calificare la CM 2026 și faptul că nu apără la echipa sa de […]
Von der Leyen se laudă cu modernizarea navigației pe Dunăre. Nimic despre starea Deltei și scandalul Bâstroe / Ursula prezintă STAREA UNIUNII # Gândul
Ursula von der Leyen se laudă cu un proiect referitor la modernizarea instrumentelor de navigație pe Canalul Sulina, dar trece cu vederea Canalul Bâstroe. Șefa Comisiei Europene include printre realizările precedentului mandat proiectul PRIMUS (derulat în 2023), care „a sporit siguranța navigației pe Dunăre”. Von der Leyen prezintă, miercuri dimineață, Starea Uniunii, „De la promisiune, […]
Gigi Becali a fost nemulțumit că jucătorii de la FCSB nu au jucat mai mult în meciul naționalei cu Cipru, a anunțat care e starea lui Adrian Șut, accident în remiza de la Nicosia, și a evitat să-l critice pe Mircea Lucescu, deși nu a fost de acord că Mitriță și Baiaram nu au evoluat […]
Adrian Năstase: „Mi se pare inadmisibil ca politica externă a României să fie lăsată în mâinile USR-ului” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, Adrian Năstase, fost premier al României, a criticat actuala orientare a politicii externe românești. El a explicat că deciziile majore nu pot fi lăsate exclusiv pe mâna USR-ului. Politicianul a vorbit despre necesitatea unei politici „multivectoriale”. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Adrian Năstase: „Politica externă nu poate fi […]
Ce a pățit James McAvoy în timp ce bea o bere într-un bar din Toronto. PUMNUL a venit fulgerător: Cum a reacționat actorul scoțian # Gândul
Actorul James McAvoy a fost agresat, luni, de un bărbat, în timp ce se relaxa într-un bar din Toronto. James McAvoy, în vârstă de 46 de ani, s-a aflat în Canada pentru a-și promova debutul regizoral, California Schemin’, în cadrul Festivalului Internațional de Film de la Toronto. În jurul orei 23:55, în timp ce se […]
În meciul Cipru – România, 2-2, au marcat Loizos Loizou (29), Charalampos Charalampous (76), respectiv Denis Drăguș (2, 18). În altă partidă din grupă Austria a învins Bosnia-Herțegovina, 2-1, și ambele sunt la cinci lungimi distanță în clasament peste naționala noastră, care are șapte puncte și a remizat cu Cipru, 2-2. Tricolorii au șase extrem […]
Der Spiegel: Trump urmează modelul lui Putin /Președintele SUA construiește un sistem OLIGARHIC și amenință lumea liberă # Gândul
Alianța industriei tehnologice din Statele Unite cu președintele Donald Trump amintește în mod tragic de oligarhia construită de președintele Vladimir Putin în Rusia, iar noul model de concentrare a puterii la Washington generează o amenințare enormă pentru lumea liberă, comentează publicația germană Der Spiegel. În iulie 2000, la câteva luni după ce devenise președinte, Vladimir […]
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Adrian Năstase, fostul Prim-ministru al României, a vorbit despre poziția PSD-ului în Guvernul Bolojan. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Adrian Năstase: „Și oamenii din sistem vor să trăiască mai bine” Invitat la emisiunea lui Marius Tucă, Adrian Năstase a vorbit […]
Mircea Lucescu vorbește despre DEMISIE după Cipru – România 2-2. Ce „tricolori” l-au dezamăgit pe selecționer # Gândul
România a obținut doar o remiză în Cipru, 2-2, rezultat în urma căruia șansele de calificare la Cupa Mondială din 2026 scad simțitor. La finalul partidei, selecționerul Mircea Lucescu a vorbit despre demisie și nu s-a ferit să-i numească pe „tricolorii” care l-au dezamăgit. „Il Luce” a reacționat imediat după joc, când a lansat acuzații […]
BANCUL ZILEI | Nevasta lui Bulă pleacă într-o deplasare și are o mare surpriză la întoarcere # Gândul
BANCUL ZILEI. Nevasta lui Bulă pleacă într-o deplasare și are o mare surpriză la întoarcere. Nevasta lui Bulă pleacă într-o deplasare și, când se întoarce, găsește în dormitor o lenjerie intimă care nu îi aparține. Furioasă, își ia soțul la rost. Bulă răspunde supărat: – Bubulino, n-am nicio idee ai cui sunt! Poate sunt ai […]
