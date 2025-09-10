Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, vizită-fulger la Washington, pe agenda economică cu noua administrație REPUBLICANĂ

09:10

Județul Ilfov s-a alăturat unui proiect, derulat la nivel național, prin care persoanele cu dizabilități sunt ajutate să-și găsească un loc de muncă. Proiectul se adresează celor peste 4.000 de persoane aflate în evidențele instituțiilor abilitate. Peste 4.000 de persoane din toată țara vor fi sprijinite să obțină un loc de muncă, iar printre aceștia […]