Preliminariile CM 2026. Cum a intrat Mircea Lucescu în Cartea Recordurilor, după meciul de aseară
Digi24.ro, 10 septembrie 2025 12:00
Meciul de aseară din preliminariile Campionatului Mondial 2026 a adus pe lângă un rezultat dezamăgitor și intrarea lui Mircea Lucescu în Cartea Recordurilor, scrie GSP.
• • •
Acum 30 minute
12:00
12:00
Ministrul Apărării, despre dronele intrate în Polonia: Vom răspunde ferm încercărilor Rusiei de a pune în pericol securitatea europeană # Digi24.ro
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a transmis, miercuri, despre dronele rusești care au încălcat spațiul aerian al Poloniei, că este o „violare inacceptabilă a spațiului aerian al unui stat aliat NATO și o escaladare periculoasă din partea Rusiei”. „Vom răspunde ferm oricărei încercări a Rusiei de a pune în pericol securitatea europeană”, mai transmite acesta.
11:50
Ceartă în Parlament la dezbaterea unei legi pe tema culturii: „Ești un putinist infect”/ „Dacă fac schimbare de sex ești mulțumit?” # Digi24.ro
Dezbaterile pe un proiect de lege din domeniul culturii s-au transformat într-un adevărat circ la Camera Deputaților. Mihail Neamțu (AUR) a criticat faptul că Ministerul Culturii este condus de UDMR, ceea ce a stârnit reacția lui Csoma Botond, acuzându-l de fascism. Disputa a continuat cu Alexandru Dimitriu (USR), care l-a numit pe Neamțu „propagandist infect putinist”. „Probabil că dacă aș face o schimbare de sex, domnul Dimitriu ar fi mulțumit”, a răspuns deputatul AUR.
Acum o oră
11:40
Prima reacție a Rusiei după ce dronele sale au fost doborâte în spațiul aerian al Poloniei # Digi24.ro
Mai multe drone folosite de către Federația Rusă, miercuri, pentru a ataca Ucraina, au pătruns în spațiul aerian al Poloniei și au fost doborâte de către forțele militare aliate staționate în această țară. Atacul Rusiei a fost condamnat de către autoritățile de la Varșovia și aliații europeni. Moscova, prin vocea ambasadorului său din Varșovia, a susținut că „nu există dovezi privind proveniența dronelor”, transmite presa de stat de la Kremlin.
11:40
Un cadavru în descompunere a fost găsit, la Hollywood, în portbagajul unei mașini Tesla, înmatriculată pe numele vedetei în ascensiune a rapului american D4vd, potrivit presei americane.
11:40
Incursiune calculată: NATO suspectează că dronele rusești ar fi încălcat cu bună știință spațiul aerian al Poloniei # Digi24.ro
NATO nu tratează pătrunderea dronelor rusești pe teritoriul polonez ca pe un atac, a declarat o sursă pentru Reuters, dar indiciile inițiale sugerează că ar fi fost vorba despre o incursiune intenționată a șase până la zece astfel de dispozitive în spațiul aerian polonez. Avioane italiene și olandeze au fost implicate în operațiunea de protejare a Poloniei în timpul nopții, potrivit Reuters.
11:20
Un grav accident rutier, în care au fost implicate opt persoane, s-a produs, marţi dimineaţă, pe un drum judeţean din judeţul Argeş, unde două autovehicule s-au ciocnit violent într-o curbă: un om a murit și alte șapte persoane au fost transportate la spital.
Acum 2 ore
11:10
Șeful spionilor ucraineni știe când Putin va ataca Europa. 1,2 trilioane de dolari pentru înarmare. „O realitate absolută, curând” # Digi24.ro
Armata rusă va primi zeci de miliarde de dolari pentru reînarmare completă, avertizează șeful serviciului de informații militare ucrainean HUR, Kirilo Budanov – nu doar din cauza Ucrainei, ci și pentru că privește tot mai mult spre vest, scrie Blesk .
10:50
Reacția lui Volodimir Zelenski, după ce Rusia a încălcat spațiul aerian polonez: „Nou nivel de escaladare”. Kievul cere un răspuns ferm # Digi24.ro
10:50
Măsurile de austeritate ale Guvernului scot sindicaliștii din țară în stradă. Este a treia zi de proteste și haos în Educație # Digi24.ro
În a treia zi de haos în Educație, sute de profesori protestează în Maramureș și Constanța față de măsurile de austeritate anunțate de Guvern. Dascălii amenință cu greva generală, iar în unele școli din țară profesorii au boicotat orele. Aceștia s-au limitat la a supraveghea elevii, însă nu au predat.
10:50
Prognoza actualizată: vremea se răcește și vin ploile. Regiunile unde va fi cod galben de averse torențiale și vânt puternic # Digi24.ro
Vremea se răcește și vin ploile. Meteorologii anunță că în următoarele două zile se vor înregistra averse însemnate cantitativ și intensificări temporare ale vântului în cea mai mare parte a țării. Administrația Națională de Meteorologie a emis și un cod galben de ploi puternice, valabil joi, în Maramureș, Munții Apuseni și nord-estul Transilvaniei. În București, vremea se va răci, mai ales vineri, și se vor semnala ploi și descărcări electrice.
10:30
Şoferi filmaţi în timp ce circulau cu viteză în spatele unui echipaj SMURD, încălcând reguli de circulaţie # Digi24.ro
Doi şoferi au fost filmaţi, pe un drum din judeţul Bihor, în timp ce circulă cu viteză în spatele unui echipaj SMURD aflat în misiune, încălcând regulile de circulaţie. După apariţia imaginilor în spaţiul public, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Bihor anunţă că a sesizat Poliţia.
10:30
În cancerul de prostată, tratamentul este adesea multimodal, putând include pe lângă chirurgia urologică și chimioterapia, hormonoterapia, imunoterapia și radioterapia. Stereotaxia este o metodă avansată de radioterapie, care poate fi de mare ajutor la pacienții care nu pot fi operați.
Acum 4 ore
10:10
Șeful ELCEN a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile. Claudiu Crețu este acuzat de luare de mită # Digi24.ro
Directorul general al ELCEN, Claudiu Crețu, a fost plasat sub control judiciar pentru o durată de 60 de zile. Acesta este acuzat de săvârșirea a două infracțiuni de luare de mită.
10:10
Radu Marinescu, după scandalul firmei fantomă: ONRC e o instituție de tip registru, nu poate investiga, ancheta e făcută de procuratură # Digi24.ro
Radu Marinescu, ministrul Justiției, a declarat la Digi24 că Registrul Comerțului, aflat în subordinea ministerului său, nu poate să facă verificări în cazul firmelor fantomă, aceste anchete intrând în sarcina poliției și procuraturii. „Nu se pune problema să desființăm cu ușurință instituții”, a mai spus.
10:10
Coaliția revine astăzi la masa discuțiilor. Este prima ședință după întâlnirea de la Cotroceni unde președintele Nicușor Dan le-a cerut partidelor să nu se mai atace și să continue cu reformele pe care și le-au asumat când au intrat la guvernare. Până la finalul săptămânii ar trebui să fie gata reforma în administrației. Între timp, PSD amenință din nou cu ieșirea de la guvernare și cere modificări ale primului pachet fiscal.
10:00
Tensiunile escaladează: o dronă rusească a lovit o clădire rezidențială în Polonia, potrivit presei locale # Digi24.ro
O dronă rusă a lovit o clădire rezidențială în regiunea Lublin, potrivit presei locale. Polsat News relatează că acoperișul clădirii și parcarea au fost avariate, dar nimeni nu a fost rănit. Cel puțin opt drone de atac rusești au încălcat spațiul aerian al Poloniei în noaptea de marți spre miercuri.
10:00
09:50
Armata a ridicat două avioane F-16 în timpul nopții, după ce un grup de drone a fost detectat la graniță. Mesaj RO-ALERT în Tulcea # Digi24.ro
Ministerul Apărării anunță miercuri că, în noaptea de 9 spre 10 septembrie, un grup de drone a fost detectat în zona localității Vâlcov din Ucraina, la granița cu România. Armata a ridicat două aeronave de luptă F-16 pentru misiuni de cercetare iar în timpul nopții a fost transmis un mesaj Ro-Alert pentru zona de nord a județului Tulcea. Nu au fost detectate pătrunderi în spațiul aerian al României.
09:50
Cum să nu negociezi niciodată cu Putin. Ce putea Trump să învețe de la Ronald Reagan ca să iasă învingător de la summitul din Alaska # Digi24.ro
Summitul de luna trecută din Alaska între Donald Trump și Vladimir Putin nu a făcut decât să prelungească războiul din Ucraina și să îl ajute pe președintele rus să crească în sondajele de opinie din Rusia, se arată într-o analiză Foreign Affairs. Spre deosebire de întâlnirea dintre Ronald Reagan – pentru care Trump și-a exprimat de mai multe ori admirația – și Mihail Gorbaciov de la Reykjavík din 1986 care s-a încheiat tot fără rezultat, dar de unde liderul sovietic a plecat cu coada între picioare, de această dată liderul de la Kremlin a ieșit triumfător.
09:30
O fetiţă de cinci ani din Italia a deteriorat o sculptură din aur în valoare de 30.000 de euro # Digi24.ro
O fetiţă în vârstă de cinci ani a deteriorat accidental „Atena Dorata”, o sculptură semnată Carlo Pecorelli în formă de păianjen din aur de 24 de carate, estimată la 30.000 de euro şi aflată în galeria Orler din Jesolo, nu departe de Veneţia.
09:30
Convoiul de nave cu ajutoare pentru Gaza a fost atacat de drone a doua zi la rând. Printre activiști se află și Greta Thunberg # Digi24.ro
Convoiul umanitar maritim care se îndrepta către Fâșia Gaza a fost atacat de drone, pentru a doua oară în două zile, potrivit Reuters.
09:20
„Blocați totul”: Franța se pregătește de proteste de amploare, peste 80.000 de polițiști mobilizați # Digi24.ro
Deși președintele francez Emmanuel Macron nu a întârziat să numească un nou prim-ministru, demonstrațiile de miercuri marchează începutul unui sezon prelungit de tulburări și nemulțumiri profunde în Franța.
09:20
Consiliul de Securitate al ONU se va reuni de urgență miercuri, după atacul israelian asupra Qatarului # Digi24.ro
Consiliul de Securitate al ONU se reuneşte miercuri de urgenţă pentru a discuta despre atacul Israelului din Qatar care a vizat lideri ai organizaţiei islamiste palestiniene Hamas, informează dpa citând surse diplomatice.
09:10
„Începe să fie pustiu”. Sezon estival la final, vânt de pagubă în stațiunile de pe litoral. Cu cât au scăzut încasările în acest an # Digi24.ro
Sezonul estival a ajuns la final pe litoralul românesc. În stațiuni, mai rămân deschise doar hotelurile și pensiunile înscrise în programul "Litoralul pentru toți". Patronii din turism au făcut și un prim bilanț, iar încasările sunt chiar și cu 30% mai scăzute decât în ceilalți ani. Turiștii care își petrec concediile de toamnă pe litoral se bucură, însă, de liniștea de pe plaje, de vremea frumoasă, dar și de apa curată.
09:00
Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 10 septembrie
08:50
Răspunsul producătorilor auto europeni la ofensiva Chinei. Modele electrice importante, lansate la IAA Mobility Munchen # Digi24.ro
Constructorii auto europeni lansează o ofensivă de modele electrice pentru a contracara rivalii chinezi. O ofensivă mult așteptată, dar văzută de mulți ca destul de întârziată: companiile din China au mușcat deja din segmentul electric european.
08:50
Prima reacție a lui Donald Trump după atacul Israelului asupra Qatarului: Nu este o situație bună # Digi24.ro
Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat că este „foarte nemulţumit de toate aspectele” atacului israelian asupra Qatarului şi că va face o declaraţie completă pe această temă miercuri, transmite Reuters. „Nu sunt încântat de asta”, a spus Trump la sosirea la un restaurant din Washington.
08:40
„De la promisiune la progres”: Ursula von der Leyen susține, astăzi, în Parlamentul European, discursul privind starea Uniunii Europene # Digi24.ro
Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, prezintă, astăzi, în cadrul sesiunii plenare a Parlamentului European, începând cu ora 10:00, discursul privind starea Uniunii Europene (SOTEU).
08:20
Proiectul „Ghost Shark”. Australia investește masiv într-o flotă de drone de atac subacvatice # Digi24.ro
Australia va desfăşura o flotă de drone de atac subacvatice de mari dimensiuni "Ghost Shark", în cadrul unui program care costă peste 1 miliard de dolari (941 de milioane de euro), a anunţat miercuri guvernul de la Canberra, citat de AFP.
Acum 6 ore
07:20
Alertă în Polonia: drone rusești au fost doborâte de armată după încălcarea spațiului aerian, mai multe aeroporturi au fost închise # Digi24.ro
„A fost mobilizat armament şi serviciile lucrează activ pentru a localiza obiectele căzute”, se arată într-o declaraţie a Comandamentului Operaţional al Poloniei publicată pe X. Declaraţia precizează că operaţiunea militară este în curs de desfăşurare şi îndeamnă locuitorii să rămână în casele lor. Nu au fost furnizate informaţii suplimentare despre „obiectele de tip dronă”.
07:10
Turcia a lansat producția de serie a noului său tanc principal de luptă, Altay, în ciuda testării insuficiente a grupului motopropulsor # Digi24.ro
În 2007, Ministerul Apărării din Turcia a încredințat grupului Otokar sarcina de a proiecta un nou tanc de luptă, numit Altay, în cadrul programului MITÜP (Mili Tank Üretimi Projesi).
07:10
Una din două femei din Groenlanda a fost victima contracepţiei forţate în urmă cu 50 de ani (raport) # Digi24.ro
Una din două femei din Groenlanda a fost supusă în anii 1970 unei proceduri de montare de sterilet în cadrul unei campanii de contracepţie implementată, în mare parte fără consimţământ, pe insula arctică, a dezvăluit marţi o anchetă istorică.
07:10
Fenomen misterios în cosmos: Explozii puternice de raze gamma detectate dintr-o singură sursă # Digi24.ro
Astronomii au detectat pe parcursul unei zile o succesiune de explozii de raze gamma (GRB), cele mai puternice explozii din Univers, provenind dintr-o singură sursă, un fenomen care nu a mai fost observat niciodată şi pe care niciun scenariu nu îl poate explica, conform unui comunicat emis marţi de Observatorul European Austral (ESO).
07:10
Formula câștigătoare pentru înfrângerea Rusiei. Cum transformă voluntarii ucraineni banii donați în arme cruciale pe câmpul de luptă # Digi24.ro
Fundațiile de multifinanțare (crowdfunding) din Ucraina joacă un rol crucial în aprovizionarea unităților de elită ale armatei ucrainene cu drone și alte arme vitale pe câmpul de luptă. Din cauza lipsei de resurse, aceste fundații din țară și din străinătate strâng bani de la sute de mii de donatori pentru orice echipamente militare pe care aliații din Occident ai Kievului nu le pot livra.
07:10
Unitatea specială „Angels” a Marinei ucrainene a salvat mai mulți soldați ascunși timp de trei ani într-un spital ocupat de ruși # Digi24.ro
Patru soldați ucraineni care au petrecut trei ani ascunși într-un spital situat în teritoriul ocupat de Rusia au fost salvați într-o misiune îndrăzneață efectuată de forțele speciale din Kiev.
07:10
Națiunea mai „leneșă” a Europei: germanii lucrează acum mai puțin decât grecii și portughezii. Care sunt motivele # Digi24.ro
Cunoscută de mult timp pentru „hărnicia” sa, Germania se confruntă cu o criză economică și existențială, în contextul în care populația sa lucrează din ce în ce mai puține ore, potrivit Washington Post.
07:10
„Un conflict mult mai amar”: Rusia ar putea ajunge în situația din anii ‘90, odată cu întoarcerea deținuților care luptă în Ucraina # Digi24.ro
Pentru ucigașul Azamat Iskaliev, războiul a fost un bilet pentru a scăpa de închisoare. Bărbatul în vârstă de 37 de ani ispășise mai puțin de o treime dintr-o pedeapsă de nouă ani pentru crimă - pentru că și-a înjunghiat mortal soția în mașina sa în vara anului 2021, deoarece aceasta dorea divorțul - când a fost eliberat și grațiat de Rusia ca să lupte în Ucraina.
07:10
Cum pot elevii să înlocuiască probele de competențe la bacalaureat 2026. Lista testelor acceptate pentru echivalarea rezultatelor # Digi24.ro
Elevii care promovează, pe parcursul învățământului preuniversitar, examene cu recunoaștere europeană pentru certificarea competențelor digitale au dreptul la recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la aceste testări cu proba de evaluare a competențelor digitale din cadrul examenului de bacalaureat.
07:10
Ce sumă plătești lunar dacă vrei să cumperi vechime pentru pensie în 2025. Perioada minimă pentru care poți achita contribuția # Digi24.ro
Vechimea în muncă rămâne criteriul esențial pentru obținerea pensiei. În lipsa unei perioade minime de cotizare, nicio persoană nu poate primi acest drept, indiferent de vârstă. Pentru cei care nu au acumulat suficienți ani, legislația din România prevede o soluție: contractul de asigurare socială facultativă.
07:10
Sam Altman, CEO-ul OpenAI: Oamenii au început să vorbească precum inteligența artificială # Digi24.ro
CEO-ul OpenAI, Sam Altman, susține că oamenii au început să preia particularitățile de exprimare ale modelelor de inteligență artificială și să „sune ca AI” pe rețelele sociale. El spune că a avut „cea mai ciudată experiență” citind forumuri dedicate Codex, noul instrument al companiei pentru dezvoltatori.
Acum 12 ore
00:40
Mircea Lucescu: „Nu schimbările au determinat... Atitudinea”. Selecționerul dă vina pe arbitraj # Digi24.ro
Selecţionerul Mircea Lucescu a declarat, marţi seară, după meciul României cu Cipru, scor 2-2, că nu schimbările au determinat rezultatul, ci atitudinea, el menţionând că în repriza a doua jucătorilor săi “parcă le-au îngheţat picioarele”. Lucescu s-a plâns şi de arbitraj.
00:30
ISJ Satu Mare, verificări după după ce copiii au primit cravate de „pionieri” sau „şoimi ai patriei”, și materiale despre Ceauşescu # Digi24.ro
Inspectoratul Şcolar Judeţean (ISJ) Satu Mare face verificări după ce la o grădiniţă din municipiu copiii au primit, în prima zi a noului an şcolar, cravate de „pionieri” sau „şoimi ai patriei”, fiind prezentate materiale despre Nicolae Ceauşescu. Activitatea ar fi fost organizată „cu scopul de a familiariza copiii cu aspecte din viaţa de odinioară, prin intermediul jocului şi al poveştilor”, însă ISJ atrage atenţia că „este esenţial ca activităţile să fie adaptate nivelului de înţelegere al copiilor fiind strict interzise orice abordări cu conotaţie politică sau ideologică”.
9 septembrie 2025
23:50
Ministrul Economiei: 21 de administratori speciali la societăți de stat au fost trimiși acasă. Aveau salariu şi de 30.000 lei # Digi24.ro
Radu Miruţă a declarat că a semnat un ordin prin care au plecat acasă 21 de administratori speciali de la 21 de societăţi ale statului român, care aveau salariul şi de 30.000 de lei pe lună. Ministrul Economiei le-a cerut acestora să prezinte un raport de activitate pe care nu au fost în stare să îl dea.
23:50
România, doar egal în Cipru, în preliminariile CM 2026. Am început tare, dar am terminat prost # Digi24.ro
Naţionala de fotbal a României a terminat la egalitate cu echipa Ciprului, 2-2 (2-1), marţi seara, pe GSP Stadium din Nicosia, în Grupa H a preliminariilor Cupei Mondiale din 2026.
23:40
23:40
Ministerul Sănătății alocă 20 milioane lei pentru acoperirea tratamentelor în străinătate. Câte persoane sunt pe lista de așteptare # Digi24.ro
Alexandru Rogobete a precizat că programul de tratamente în străinătate are pe lista de aşteptare 43 de dosare în valoare, 30 de adulți și 13 copii, în valoare de aproximativ 13 milioane de lei și a anunnțat că Ministerul Sănătății va primi suplimentar 20 de milioane lei pentru acoperirea acestor costuri.
23:40
România a învins San Marino în preliminariile EURO 2027 U21. Clasamentul este condus de Finlanda # Digi24.ro
Echipa naţională U21 a României a dispus marţi seara, în deplasare, scor 2-0, de echipa naţională U21 a statului San Marino, în grupa A a calificărilor pentru Euro 2027 U21.
23:40
Șeful ELCEN a fost pus sub acuzare pentru mită și are interdicție de a-și exercita funcția # Digi24.ro
Directorul general Elcen, Claudiu Crețu, a fost pus sub acuzare de DNA și are interdicție de a-și exercita funcția, au spus surse judiciare pentru Digi24. Claudiu Crețu a plecat marți seara de la DVA, unde a fost audiat de procurori. Anchetatorii spun că a luat mită de la un om de afaceri din Republica Moldova, care are interese și în Rusia, în schimbul urgentării unor plăți.
23:30
